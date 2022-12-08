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Война - это не что-то новое, мы начали готовиться задолго до полномасштабного вторжения, - мэр г. Ривне Третяк в программе "Защита". ВIДЕО

Мэр г. Ривне Александр Третяк в новом выпуске программы "Защита" рассказал, как готовится г. Ривне к любым враждебным провокациям и наступлению со стороны Беларуси, как планируют действовать в случае тотального блекаута и о том, когда жители начали готовиться к возможному полномасштабному вторжению со стороны РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Александр Третяк – городской глава г. Ривне, политик, общественный деятель, основатель и координатор многочисленных волонтерских инициатив. На время избрания – один из самых молодых руководителей города в Украине. Под его руководством г. Ривне уже с утра 24 февраля принимал первых переселенцев.

Третьяк рассказал, что для него война началась еще в 2014 году.

"В 2014 году я активно с волонтерами уже прошел всю линию фронта на передовой как волонтер, поэтому война для меня - это не что-то новое или страшное. Когда 24 февраля полномасштабная развернулась агрессия, мы были готовы встречать и бить врага. Мы задолго до начала полномасштабного вторжения начали готовить город, ведь у нас был ряд докладов, информационных посылов от наших партнеров и разведки о том, что будет угроза. За долго до 24 февраля все об этом говорили", - отметил глава города.

Также Третяк рассказал о самых тяжелых моментах.

"Чрезвычайно тяжело эмоционально - получать уведомления о гибели еще одного военного. С военным комиссаром я посещаю семьи, извещаю о смерти и гибели мужа, отца, сына. Это, наверное, тяжелее всего", - рассказал глава города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ может закончить войну хоть завтра при желании Зеленского, - Песков

Автор: 

Ровно (529) Третяк Александр (7)


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Топ комментарии
+11
адже ми мали низку доповідей, інформаційних посилів від наших партнерів та розвідки про те, що буде загроза. За довго до 24 лютого всі про це говорили", - зазначив очільник містаДжерело:

Тобто, у вас була інформація, а у Зедента не було?!
Так може бути?!
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08.12.2022 13:12
+11
Це той мер який прямо зараз заключив контракт на 52 мільйони, на вкладення бруківки в Рівному…
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08.12.2022 13:23
+7
за такі висловлювання його можуть й зняти. він ігнорував наказ верховного готуватись до шашликів.
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08.12.2022 13:23
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Бачу- добре приготувалися...
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08.12.2022 13:09 Ответить
Таких як він мільйони тому й орки дохнуть як мухи на нашій землі
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08.12.2022 13:10 Ответить
адже ми мали низку доповідей, інформаційних посилів від наших партнерів та розвідки про те, що буде загроза. За довго до 24 лютого всі про це говорили", - зазначив очільник містаДжерело:

Тобто, у вас була інформація, а у Зедента не було?!
Так може бути?!
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08.12.2022 13:12 Ответить
Це той мер який прямо зараз заключив контракт на 52 мільйони, на вкладення бруківки в Рівному…
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08.12.2022 13:23 Ответить
У Зеленського навчились. Патріотичні відоси, а бабло в асфальт ( замінили на бруківку ) замість на оборону. А ще в Рівному під час затяжного періоду дощів цілодобово мили бруківку. Уявляєте скільки коштує година роботи спецтехніки? А уявляєте як можна перевірити об'єм виконаних робіт, який зник у системі каналізації або випарувався на сонці?
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08.12.2022 22:29 Ответить
за такі висловлювання його можуть й зняти. він ігнорував наказ верховного готуватись до шашликів.
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08.12.2022 13:23 Ответить
Брехня !

хто здав Херсон ?

це ви так готувались ?
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08.12.2022 13:29 Ответить
Мер Рівного мав готувати Херсон до нападу рашистів?
Питайте в мера Херсону.
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08.12.2022 16:34 Ответить
Піздюк ще той !!! з великої букви "П".
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08.12.2022 13:33 Ответить
А можна по пунктах :що конкретно було зроблено перед вторгненням 24.02, у м.Рівне?Ще один балабол...
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08.12.2022 13:38 Ответить
Можна подивитись відео в статті.
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08.12.2022 16:44 Ответить
Це відео дуже схоже на рекламу.Звідки у мера розвіддані про вторгнення?У нього мабуть є своя розвідслужба,і він чомусь не довіряє зеленському.А кіно про тир та надання першої допомоги,зняли ,скоріш за все,недавно,бо такого мера вже давно крутили б на телезеляфоні.
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08.12.2022 21:51 Ответить
Подивіться, в кінці кінців відео, а потім пишіть коментарі. Мер пояснює якою інформацією керувався до нападу. На Марафоні в позитивному контексті не згадають, тому що він ішов на вибори мера від партії Порошенка.
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08.12.2022 22:00 Ответить
Це рекламний ролик з ненав'зливим музичним супроводом.Реклама бреше ЗАВЖДИ.Мабуть готується до виборів.Вище в коментах пишуть що він нещодавно,заключив контракт на укладання бруківки в Рівному,на 52 млн.
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08.12.2022 22:27 Ответить
Але ж і не спростовуюють те, що він каже про підготовку міста до вторгнення.
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08.12.2022 22:30 Ответить
А те що якісь військові повідомили про війну мабуть правда.От тільки орки сконцентрували свої сили для взяття Києва і на Рівне нападати не збирались.Мабуть військові товариші мера забули йому про це повідомити
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08.12.2022 22:33 Ответить
Якщо ви погано розумієте українську мову з голосу, то прочитайте статтю:

"Ми задовго до початку повномасштабного вторгнення почали готувати місто, адже ми мали низку доповідей, інформаційних посилів від наших партнерів та розвідки про те, що буде загроза. За довго до 24 лютого всі про це говорили", - зазначив очільник міста."

Джерело:
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08.12.2022 22:38 Ответить
А можна конкретніше:ЯКІ ПАРТНЕРИ ТА ЯКА РОЗВІДКА є у мера міста Рівне.Ніякі партнери і ніяка розвідка не надавали цьому меру жодних даних, та планів нападу,а якби й надали ,то міста Рівне в цих планах не було.Інформація в ЗМІ не є розвідданими,і зовсім необов'зково,начитавшись газет та інтенет-видань,готувати місто до нападу.А з приводу підготовки хотілось би почути звичайних мешканців.
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08.12.2022 23:10 Ответить
ПАРТНЕРИ ТА РОЗВІДКА не у мера міста Рівне, а України.

21 листопада 2021 рік.

Росія готується до нового нападу на Україну в січні-лютому - голова ГУР Міноборони.

https://www.radiosvoboda.org/a/rozvidka-********-rosiya/31572016.html
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08.12.2022 23:20 Ответить
Лютий 2022.

Британська розвідка оприлюднила нову карту можливого вторгнення в УкраїнуРосійські війська можуть піти на Київ, Харків, Дніпро на першому етапі, а на другому - до Одеси та Вінниці.

https://zaxid.net/****************************************************************************************
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08.12.2022 23:21 Ответить
Заяву головного розвідника України Буданова, яку я показала, ви не помітили?
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09.12.2022 00:19 Ответить
Та ти задовбав .Уся україна знала , блін допити влаштовуєш. Ти ж мабуть крім г+г нічого не дивився.
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09.12.2022 05:33 Ответить
Ну началося.
Зараз кожний зельоний почне наче соловейко співать, які вони молодці і як готувалися з 2014 до війни.
Чучело! Вивезти до війни по тихому дружину, дітей, маму і коханку в Європу на дачку в монако з чесно напижжених грошеняток - це не "готувались"!
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08.12.2022 13:40 Ответить
Цей мер якраз не зелений. Тому також не вгодний ОПі.
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08.12.2022 16:29 Ответить
Якщо він не зелений, то чого співає з зегнідами в унісон?
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08.12.2022 16:38 Ответить
Про що конкретно?
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08.12.2022 16:39 Ответить
Подивіться відео. Третяк говорить і робив до війни протилежне президенту, міністерству оборони та різних арестовичів.
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08.12.2022 16:47 Ответить
Ось такі запитання задають мешканці Рівного

#НамПишуть

Доброго дня!
Хочу звернутися до мера нашого міста і його радників. Нещодавно опинилася в досить неприємній і навіть шокуючій ситуації.

Захворіла моя трьохрічна донечка і ми записалися на прийом до свого педіатра в Міську дитячу поліклініку #3, що по вул.Грушевського. Талончик був на середу на 16.30. Коли прийшли прийшли на прийом, то виявилось, що поліклініка закрита (not_sure) .

Правда на дверях висіло оголошення, що це пов'язано з плановими відключеннями електроенергії і звертатись потрібно до чергового педіатра, вхід до кабінету якого з двору. А там…. На задньому дворі жива черга з хворих дітей, які прийшли до своїх педіатрів з талончиками,у всіх температура, кашель. Всі стоять під відкритим небом в холод, йде дощ. До педіатра ми потрапили через годину, а в дитини 39!!!! Лікарка проводила огляд в малесенькому кабінетику при тьмяному освітленні однієї не то лампи , не то ліхтарика.

Так от(wtf)(wtf)(upset)! Скажіть, будь ласка, керманичі нашого міста, де ж генератори для лікарень???!!!

Чи нагальніше в цей час потрібно класти тротуари і обладнувати автомийки??????
Чи це сильно затратно щоб у 2-3 кабінетах горіло світло і лікарі могли прийняти своїх пацієнтів?????

@ Олеся
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10.12.2022 20:52 Ответить
 
 