Война - это не что-то новое, мы начали готовиться задолго до полномасштабного вторжения, - мэр г. Ривне Третяк в программе "Защита". ВIДЕО

Мэр г. Ривне Александр Третяк в новом выпуске программы "Защита" рассказал, как готовится г. Ривне к любым враждебным провокациям и наступлению со стороны Беларуси, как планируют действовать в случае тотального блекаута и о том, когда жители начали готовиться к возможному полномасштабному вторжению со стороны РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Александр Третяк – городской глава г. Ривне, политик, общественный деятель, основатель и координатор многочисленных волонтерских инициатив. На время избрания – один из самых молодых руководителей города в Украине. Под его руководством г. Ривне уже с утра 24 февраля принимал первых переселенцев.

Третьяк рассказал, что для него война началась еще в 2014 году.

"В 2014 году я активно с волонтерами уже прошел всю линию фронта на передовой как волонтер, поэтому война для меня - это не что-то новое или страшное. Когда 24 февраля полномасштабная развернулась агрессия, мы были готовы встречать и бить врага. Мы задолго до начала полномасштабного вторжения начали готовить город, ведь у нас был ряд докладов, информационных посылов от наших партнеров и разведки о том, что будет угроза. За долго до 24 февраля все об этом говорили", - отметил глава города.

Также Третяк рассказал о самых тяжелых моментах.

"Чрезвычайно тяжело эмоционально - получать уведомления о гибели еще одного военного. С военным комиссаром я посещаю семьи, извещаю о смерти и гибели мужа, отца, сына. Это, наверное, тяжелее всего", - рассказал глава города.

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