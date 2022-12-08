Война - это не что-то новое, мы начали готовиться задолго до полномасштабного вторжения, - мэр г. Ривне Третяк в программе "Защита". ВIДЕО
Мэр г. Ривне Александр Третяк в новом выпуске программы "Защита" рассказал, как готовится г. Ривне к любым враждебным провокациям и наступлению со стороны Беларуси, как планируют действовать в случае тотального блекаута и о том, когда жители начали готовиться к возможному полномасштабному вторжению со стороны РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Александр Третяк – городской глава г. Ривне, политик, общественный деятель, основатель и координатор многочисленных волонтерских инициатив. На время избрания – один из самых молодых руководителей города в Украине. Под его руководством г. Ривне уже с утра 24 февраля принимал первых переселенцев.
Третьяк рассказал, что для него война началась еще в 2014 году.
"В 2014 году я активно с волонтерами уже прошел всю линию фронта на передовой как волонтер, поэтому война для меня - это не что-то новое или страшное. Когда 24 февраля полномасштабная развернулась агрессия, мы были готовы встречать и бить врага. Мы задолго до начала полномасштабного вторжения начали готовить город, ведь у нас был ряд докладов, информационных посылов от наших партнеров и разведки о том, что будет угроза. За долго до 24 февраля все об этом говорили", - отметил глава города.
Также Третяк рассказал о самых тяжелых моментах.
"Чрезвычайно тяжело эмоционально - получать уведомления о гибели еще одного военного. С военным комиссаром я посещаю семьи, извещаю о смерти и гибели мужа, отца, сына. Это, наверное, тяжелее всего", - рассказал глава города.
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Тобто, у вас була інформація, а у Зедента не було?!
Так може бути?!
хто здав Херсон ?
це ви так готувались ?
Питайте в мера Херсону.
"Ми задовго до початку повномасштабного вторгнення почали готувати місто, адже ми мали низку доповідей, інформаційних посилів від наших партнерів та розвідки про те, що буде загроза. За довго до 24 лютого всі про це говорили", - зазначив очільник міста."
Джерело:
21 листопада 2021 рік.
Росія готується до нового нападу на Україну в січні-лютому - голова ГУР Міноборони.
https://www.radiosvoboda.org/a/rozvidka-********-rosiya/31572016.html
Британська розвідка оприлюднила нову карту можливого вторгнення в УкраїнуРосійські війська можуть піти на Київ, Харків, Дніпро на першому етапі, а на другому - до Одеси та Вінниці.
https://zaxid.net/****************************************************************************************
Зараз кожний зельоний почне наче соловейко співать, які вони молодці і як готувалися з 2014 до війни.
Чучело! Вивезти до війни по тихому дружину, дітей, маму і коханку в Європу на дачку в монако з чесно напижжених грошеняток - це не "готувались"!
#НамПишуть
Доброго дня!
Хочу звернутися до мера нашого міста і його радників. Нещодавно опинилася в досить неприємній і навіть шокуючій ситуації.
Захворіла моя трьохрічна донечка і ми записалися на прийом до свого педіатра в Міську дитячу поліклініку #3, що по вул.Грушевського. Талончик був на середу на 16.30. Коли прийшли прийшли на прийом, то виявилось, що поліклініка закрита (not_sure) .
Правда на дверях висіло оголошення, що це пов'язано з плановими відключеннями електроенергії і звертатись потрібно до чергового педіатра, вхід до кабінету якого з двору. А там…. На задньому дворі жива черга з хворих дітей, які прийшли до своїх педіатрів з талончиками,у всіх температура, кашель. Всі стоять під відкритим небом в холод, йде дощ. До педіатра ми потрапили через годину, а в дитини 39!!!! Лікарка проводила огляд в малесенькому кабінетику при тьмяному освітленні однієї не то лампи , не то ліхтарика.
Так от(wtf)(wtf)(upset)! Скажіть, будь ласка, керманичі нашого міста, де ж генератори для лікарень???!!!
Чи нагальніше в цей час потрібно класти тротуари і обладнувати автомийки??????
Чи це сильно затратно щоб у 2-3 кабінетах горіло світло і лікарі могли прийняти своїх пацієнтів?????
@ Олеся