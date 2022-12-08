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Система ПВО РФ ослаблена, они не могут организовать даже оборону стратегических объектов. Всегда есть какие-то уязвимости, - Бутусов. ВИДЕО

Россия не может обеспечить полное развертывание своих систем ПВО вокруг всех важных объектов в зоне боевых действий.

Об этом в эфире Радио НВ заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Россия сосредоточила все силы на прикрытие своих армейских группировок на территории Украины. Они несут большие потери. Если смотреть по подсчетам портала Oryx, Россия потеряла более 80 ракетно-зенитных комплексов, разных систем, дополнительно радары разные другие средства противовоздушной обороны. Таким образом, они значительно ослаблены. Они не могут организовать столь плотную объективную оборону даже своих стратегических объектов", - пояснил журналист.

Бутусов назвал очень показательной ситуацию, когда неизвестный беспилотник атаковал российскую авиабазу в Курске.

"Беспилотник атаковал российскую авиабазу Курск и зажег там, уничтожил склад с горючим, который не могут потушить весь день. База Курск расположена неподалеку от границ относительно, гораздо ближе, чем Дягилево и Саратов. И там тоже противовоздушная оборона не сработала. То есть у противника отсутствует плотность боевых порядков противовоздушной обороны. Они не могут обеспечить полное развертывание своих систем ПВО вокруг всех важных объектов в зоне боевых действий. Всегда есть какие-то уязвимости. Всегда можно найти какую-нибудь возможность ударить. И противник ослаблен из-за больших потерь на Донбассе". - добавил главный редактор Цензор.НЕТ.

Напомним, 5 декабря утром стало известно, что на российских военных аэродромах "Энгельс" и "Дягилево" прогремели взрывы. Позже в сети появились спутниковые снимки последствий.

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ПВО (2748) россия (95526) Бутусов Юрий (4358)


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Топ комментарии
+16
Асфальтом? Телемарафоном? Чи може пунктами незламності?
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08.12.2022 16:17
+5
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08.12.2022 16:23
+4
вопрос.....тогда что мы ждем?...йййздячить их тогда 24\7.....!!!!!!!
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08.12.2022 16:14
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вопрос.....тогда что мы ждем?...йййздячить их тогда 24\7.....!!!!!!!
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08.12.2022 16:14 Ответить
Асфальтом? Телемарафоном? Чи може пунктами незламності?
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08.12.2022 16:17 Ответить
Ех, шкода асфальт так далеко не докинеш.
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08.12.2022 16:20 Ответить
сигаретами
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08.12.2022 16:21 Ответить
Випадково почула як якась школота теревенить про своi походеньки..
Один i каже - Навiщо я вчора коктейлi купував..тiльки купу грошей i час з тою Юлькою змарнував..
Другий питає з пiдковиркою - I шо там, знову динамо ?
- Та ну ii нах.. Шо тобi пунк незламностi ...
- Теж при бажаннi можно зiгрiтися? ))
- Тiльки зачинений наглухо...
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08.12.2022 16:56 Ответить
Телемарафоном! Да Ви Майстер по знущанням.
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08.12.2022 19:42 Ответить
Саме так. Тому москалі просто відтягнули подалі носії.
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08.12.2022 16:21 Ответить
I возii..
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08.12.2022 16:58 Ответить
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08.12.2022 16:23 Ответить
О ПВО СССР, особенно о сотворении, ярко писал В.Суворов. Как в песенке =Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу.
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08.12.2022 16:33 Ответить
Ракетно-дронові удари по авіа- і нафто-базах, стратегічих мостах й по інших важливих військових об'єктах рашистів в Криму й на інших анексованих ними територіях України, а головне - на території самої пітьми за станом на 2013 рік, крім власне воєнних результатів, мали наслідком підвищення ступеня відмороженості "глибинного народу" на пітьмі, що досить швидко призвичаївся до нової нормальності, коли десь щось вибухає і горить, але його самого не вбиває.
Це дозволяє тримати градус війни на такому рівні, коли рашистський обиватель й далі сприйматиме її чужою й дикою грою і самодурством власних правителів.
Цей фактор може стати вирішальним на шляху до перемоги українського народу в цій війні.
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08.12.2022 16:40 Ответить
Система ППО кацапів дирява булі є і буде, то вона по телевізору міцна і надійна.
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08.12.2022 19:40 Ответить
 
 