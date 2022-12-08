Система ПВО РФ ослаблена, они не могут организовать даже оборону стратегических объектов. Всегда есть какие-то уязвимости, - Бутусов. ВИДЕО

Россия не может обеспечить полное развертывание своих систем ПВО вокруг всех важных объектов в зоне боевых действий.

Об этом в эфире Радио НВ заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Россия сосредоточила все силы на прикрытие своих армейских группировок на территории Украины. Они несут большие потери. Если смотреть по подсчетам портала Oryx, Россия потеряла более 80 ракетно-зенитных комплексов, разных систем, дополнительно радары разные другие средства противовоздушной обороны. Таким образом, они значительно ослаблены. Они не могут организовать столь плотную объективную оборону даже своих стратегических объектов", - пояснил журналист.

Бутусов назвал очень показательной ситуацию, когда неизвестный беспилотник атаковал российскую авиабазу в Курске.

"Беспилотник атаковал российскую авиабазу Курск и зажег там, уничтожил склад с горючим, который не могут потушить весь день. База Курск расположена неподалеку от границ относительно, гораздо ближе, чем Дягилево и Саратов. И там тоже противовоздушная оборона не сработала. То есть у противника отсутствует плотность боевых порядков противовоздушной обороны. Они не могут обеспечить полное развертывание своих систем ПВО вокруг всех важных объектов в зоне боевых действий. Всегда есть какие-то уязвимости. Всегда можно найти какую-нибудь возможность ударить. И противник ослаблен из-за больших потерь на Донбассе". - добавил главный редактор Цензор.НЕТ.

Напомним, 5 декабря утром стало известно, что на российских военных аэродромах "Энгельс" и "Дягилево" прогремели взрывы. Позже в сети появились спутниковые снимки последствий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Путин заявил, что бьет по энергоструктуре Украины якобы в ответ "за Крымский мост". ВИДЕО