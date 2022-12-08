Путин хочет сломать украинцев террором, но он не победит, - Блинкен. ВИДЕО
Российский диктатор Владимир Путин целенаправленно уничтожает гражданскую инфраструктуру в попытке сломать волю народа Украины, но этим он ничего этого не достигнет.
Об этом заявил в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ.
President Putin has turned to a new strategy to destroy homes and infrastructure in an attempt to break the will of Ukraine’s people. He won’t succeed. We will remain #UnitedWithUkraine for as long as it takes. pic.twitter.com/uX2VQLuMsl— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 8, 2022
Блинкен написал, что Путин "применяет стратегию разрушения жилья и инфраструктуры в попытке сломать волю народа Украины. Он не добьется успеха. Мы будем оставаться едиными с Украиной столько, сколько нужно".
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Два урода...а подлодка КУРСк одинаковая ..🤣🤣🤣💀💀💀
Про скелети у британській шафі.
На початках війни у Британії також були свої, завезені здалека "какая разніца, шнапс чи віскі". Бритти на них дивилися ліберально і толерантно, як на придурків, та не чіпали. Спокійно дивилися до того моменту, як перші німецькі бомби впали на робітничі квартали. А після цього, британський рабочій клас оту завезену "какую разніцу" почав тихо і масово(!) різати, як свиней на м'ясокомбінаті. Без емоцій. І не було на то ради, бо поліція і спецслужби дивилися на це патріотичне дійство крізь пальці.
Основна маса "какая разніца" втекла по швеціях-норвегіях.
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 🔱❤️🖤🔱
Кстати база телеканала Дождь обосраного находится в Голландии...🤣но крысы путлера кажуть мы на Мацковии сидим.. уроды тупорылые🦍🦍👹😆