РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11584 посетителя онлайн
Новости Видео Война
2 903 23

Путин хочет сломать украинцев террором, но он не победит, - Блинкен. ВИДЕО

Российский диктатор Владимир Путин целенаправленно уничтожает гражданскую инфраструктуру в попытке сломать волю народа Украины, но этим он ничего этого не достигнет.

Об этом заявил в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ.

President Putin has turned to a new strategy to destroy homes and infrastructure in an attempt to break the will of Ukraine’s people. He won’t succeed. We will remain #UnitedWithUkraine for as long as it takes. pic.twitter.com/uX2VQLuMsl

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 8, 2022

Блинкен написал, что Путин "применяет стратегию разрушения жилья и инфраструктуры в попытке сломать волю народа Украины. Он не добьется успеха. Мы будем оставаться едиными с Украиной столько, сколько нужно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин выбрал варварскую тактику выжженной земли, - Блинкен

Госдепартамент США (1832) путин владимир (31267) США (26652) Блинкен Энтони (937)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Блинкен: путин хочет сломать нас террором, но это не поможет - F-16 все равно не дадим.
показать весь комментарий
08.12.2022 20:05
+5
Гитлер бомбил Британию в 1940 году..типа хотел победить Черчилля...бомбил все подряд и электростанции тоже...Самое интересное что Сралин бомбил Финляндию и тоже в 1940' году и тоже по подстанциям..типа хотел победить Маршала Маннергейма
Два урода...а подлодка КУРСк одинаковая ..🤣🤣🤣💀💀💀
показать весь комментарий
08.12.2022 20:15
+3
сломать Украинцев куйло не сломает, но страну уничтожить может если в белом доме будут и дальше тянуть с передачей Украине самолетов, танков и тактических ракет.
показать весь комментарий
08.12.2022 20:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Блинкен: путин хочет сломать нас террором, но это не поможет - F-16 все равно не дадим.
показать весь комментарий
08.12.2022 20:05 Ответить
да уж, только поговорить
показать весь комментарий
08.12.2022 20:10 Ответить
Они там с чипсами и колой смотрят на шоу.
показать весь комментарий
08.12.2022 20:11 Ответить
к сожалению так и есть
показать весь комментарий
08.12.2022 20:39 Ответить
сломать Украинцев куйло не сломает, но страну уничтожить может если в белом доме будут и дальше тянуть с передачей Украине самолетов, танков и тактических ракет.
показать весь комментарий
08.12.2022 20:11 Ответить
Не может он уничтожить страну, ну не может. Вызвать временные трудность да, но не уничтожить. Но это не отменяет того факта, что амеры помогают не в полном обьеме
показать весь комментарий
08.12.2022 20:15 Ответить
Маразматик пообещал шизфренику - самолетов, танков и тактических ракет Украине не даст.
показать весь комментарий
08.12.2022 20:16 Ответить
Своевременно подметил---другие не успели и подумать такое. Молодец, спасибо. Сиропа бы кленового подбросил к блинам---а Блин-кин!
показать весь комментарий
08.12.2022 20:12 Ответить
Гитлер бомбил Британию в 1940 году..типа хотел победить Черчилля...бомбил все подряд и электростанции тоже...Самое интересное что Сралин бомбил Финляндию и тоже в 1940' году и тоже по подстанциям..типа хотел победить Маршала Маннергейма
Два урода...а подлодка КУРСк одинаковая ..🤣🤣🤣💀💀💀
показать весь комментарий
08.12.2022 20:15 Ответить
Бачиш, Британія має національні особливості...

Про скелети у британській шафі.

На початках війни у Британії також були свої, завезені здалека "какая разніца, шнапс чи віскі". Бритти на них дивилися ліберально і толерантно, як на придурків, та не чіпали. Спокійно дивилися до того моменту, як перші німецькі бомби впали на робітничі квартали. А після цього, британський рабочій клас оту завезену "какую разніцу" почав тихо і масово(!) різати, як свиней на м'ясокомбінаті. Без емоцій. І не було на то ради, бо поліція і спецслужби дивилися на це патріотичне дійство крізь пальці.

Основна маса "какая разніца" втекла по швеціях-норвегіях.
показать весь комментарий
08.12.2022 22:23 Ответить
А що мішає це робити НАМ І ЗАРАЗ". Не "на часі"? Взагалі то "часи" міняються, вносяться "корективи" відносно ситуації, так що...
показать весь комментарий
09.12.2022 05:42 Ответить
Приємно ,що так думає Блінкін.Сподіваюся він так і хоче.Тільки він не може знати за українців.
показать весь комментарий
08.12.2022 20:19 Ответить
показать весь комментарий
08.12.2022 20:19 Ответить
Це цілком можливо. Але зараз часи такі, що навіть кацапські агенти можуть змінювати орієнтацію, коли починають уявлять "чудесне" життя "среди берёзок" і з діркою в полу замість унітаза.
показать весь комментарий
08.12.2022 21:32 Ответить
На авиабазе Бердянска прошли мощные взрывы...мабуть Бавовнятко 👹👹👹🦍👹👹🦍🤣🤣🤣
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 🔱❤️🖤🔱
показать весь комментарий
08.12.2022 20:21 Ответить
Правительство Эстонии запретило вещание крысам путлера🐓🐓 пропагандоны сильно Возмущам-с...
Кстати база телеканала Дождь обосраного находится в Голландии...🤣но крысы путлера кажуть мы на Мацковии сидим.. уроды тупорылые🦍🦍👹😆
показать весь комментарий
08.12.2022 20:24 Ответить
Кацапські боти першими встигають помітити будь-яку статтю про американців.
показать весь комментарий
08.12.2022 20:32 Ответить
На самом деле Блинкен предупредил крыс путлера...Украина получила мощное оружие..достанет не только до Саратова и Рязани..✊💪🔥🔥🔥😝😝😝
показать весь комментарий
08.12.2022 20:34 Ответить
Давайте больше оружия, боеприпасов и техники. На фиг это бла бла бла.
показать весь комментарий
08.12.2022 21:05 Ответить
так а що там з ленд лізом, блін кен? де танки? де літаки??? де кораблі???
показать весь комментарий
09.12.2022 01:35 Ответить
 
 