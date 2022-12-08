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Бойцы показали защитные пластины трофейного бронежилета, части которого смотаны скотчем: "Это может оградить от ножа и мелкого осколка". ВИДЕО

Украинские военные "распаковали" трофейный бронежилет и показали какими защитными плитами, тот оснащен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, плита бронежилета состояла из более мелких металлических частей, которые были закреплены между собой с помощью клейкой ленты.

"Это может защитить от ножа и мелкого осколка", - заключили бойцы, осмотрев экипировку "второй армии в мире".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Бойцы ВСУ испытывают на прочность свои бронежилеты. ВИДЕО

армия РФ (19224) Бронежилет (131)


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Топ комментарии
+24
Снайпер Василь каже, що дуже гарний бронік!
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08.12.2022 20:59
+21
Так цеж добре ...
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08.12.2022 20:50
+21
Піхотинці та снайпери кажуть що це афігєнні броніки
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08.12.2022 20:51
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Так цеж добре ...
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08.12.2022 20:50 Ответить
Піхотинці та снайпери кажуть що це афігєнні броніки
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08.12.2022 20:51 Ответить
це була така картинка:
- Послухайте, не розумію, чому всі кажуть, що у москалів погані каски??!! Вони - *******!!!
Снайпер Василь
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09.12.2022 05:19 Ответить
"******* каска!" - подумал москаль, пораскинув мозгами...
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09.12.2022 08:25 Ответить
Бабы ищо нарожають...
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08.12.2022 20:52 Ответить
І броників нароблять.
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09.12.2022 01:54 Ответить
зняли з трупа, чи з полоненого? а може він і сам віддав....
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08.12.2022 20:52 Ответить
загубив у жорсткому протистоянні за херсонські унітази, плятттть
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08.12.2022 20:55 Ответить
обменял на настойку календулы
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08.12.2022 20:56 Ответить
Да нормально все!
Вяличие срусні не сховаєш під гнилим брезентом
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08.12.2022 20:57 Ответить
Снайпер Василь каже, що дуже гарний бронік!
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08.12.2022 20:59 Ответить
Орки-черепашки
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08.12.2022 20:59 Ответить
"броненосец потёмкин" - скрепная марка ))
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08.12.2022 21:04 Ответить
Бронетёмкин поносец
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08.12.2022 21:11 Ответить
бронетемкин поносец.
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08.12.2022 21:18 Ответить
Від рогатки убереже стопроцент))))
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08.12.2022 21:06 Ответить
Тепер понятно почему орки дознут пачками ..Сами того не знав что их обмундирование картон ...Трепещи НАТО
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08.12.2022 21:10 Ответить
i vedj nikak ne dodumajutsia akademiki v xreneralskix pogonax izgotavlivatj broniki iz pressovannogo jagelia...
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09.12.2022 04:14 Ответить
Задача пукина угробить как можно больше кацапов.
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08.12.2022 21:10 Ответить
какую-то часть он оставит, против кадыркина. Тот тоже тот еще шакал, как почует что пукин ослабеет, вцепится в глотку. Вот будет потеха
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08.12.2022 21:20 Ответить
********** знатный русофоб.
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08.12.2022 22:24 Ответить
Нахрена им бронеплиты, если у них есть скрепы?
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08.12.2022 21:10 Ответить
Сковородку подложить и то надежней будет.
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08.12.2022 21:12 Ответить
во время 2 мировой краснозадые летчики клали сковородку на сиденье, чтобы уберечься от осколков снизу.
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08.12.2022 21:22 Ответить
Просто кацап косплеїв черепашок-ніндзя
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08.12.2022 21:12 Ответить
скоро знайдуть бронік з каналізаційноно люка
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08.12.2022 21:15 Ответить
бачив відео - люк прошивається звичайною кулею. Метал занадто крихкий. Хіба що 2 люка
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08.12.2022 21:23 Ответить
В цьому ніхто і не сумнівався, але орки ставлять їх на бетери і надіються 🤦
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08.12.2022 21:52 Ответить
Самое крепкое в этом "бронежилете" - скотч.
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08.12.2022 22:41 Ответить
Два люка рядом)
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08.12.2022 22:44 Ответить
и один на голову, от Химарса.
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08.12.2022 22:46 Ответить
Капець - він і є КАПЕЦЬ. Чого ж там ще переписувати?
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08.12.2022 21:21 Ответить
Як-то кінчені - то й усьго свого скотчового жальєта.
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08.12.2022 21:23 Ответить
Кацапы ну вы и идиоты, надо же синей изолентой, синей!!!
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08.12.2022 21:27 Ответить
Синя в дефіциті. Синьою вони себе потім склеюють.
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08.12.2022 22:15 Ответить
В укрнеті були фотки збитих кацапських супер-винищувачів, у котрих всередині синьої "ізолєнти" кілограма три.
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08.12.2022 22:17 Ответить
єта нанотехнологии! аналовгонетная наноизолента от самого рогозина!
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09.12.2022 00:05 Ответить
Непогано було б до наступного пакету санкцій внести заборону на продаж запорєбрік скотчу. Нехай гімном приклеюють шматки заліза до гімнастьорок.
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08.12.2022 23:26 Ответить
А чому це вся Україна переймається чи добре захищений ворог??? Краще думайте про захист своїх людей! Вам що немеє про що турбуватися зараз?
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09.12.2022 00:17 Ответить
Eti plitki titana ot starogo sovetskogo mentovskogo bronika. Byli dva tipa po tolshine. Tonenkii zaderzhal pulju ot PM i vsjo. Tolstyi mozhet spravitsja s AK..... Pozavtsherashnii den.
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09.12.2022 06:24 Ответить
Купуйте найкращі бронежилети від "Фрісбі"...
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09.12.2022 09:57 Ответить
 
 