Бойцы показали защитные пластины трофейного бронежилета, части которого смотаны скотчем: "Это может оградить от ножа и мелкого осколка". ВИДЕО

Украинские военные "распаковали" трофейный бронежилет и показали какими защитными плитами, тот оснащен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, плита бронежилета состояла из более мелких металлических частей, которые были закреплены между собой с помощью клейкой ленты.

"Это может защитить от ножа и мелкого осколка", - заключили бойцы, осмотрев экипировку "второй армии в мире".

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