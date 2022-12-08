Бойцы показали защитные пластины трофейного бронежилета, части которого смотаны скотчем: "Это может оградить от ножа и мелкого осколка". ВИДЕО
Украинские военные "распаковали" трофейный бронежилет и показали какими защитными плитами, тот оснащен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, плита бронежилета состояла из более мелких металлических частей, которые были закреплены между собой с помощью клейкой ленты.
"Это может защитить от ножа и мелкого осколка", - заключили бойцы, осмотрев экипировку "второй армии в мире".
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- Послухайте, не розумію, чому всі кажуть, що у москалів погані каски??!! Вони - *******!!!
Снайпер Василь
Вяличие срусні не сховаєш під гнилим брезентом