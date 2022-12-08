В течение 10 минут бойцы приземлили два вражеских квадрокоптера, воспользовавшись антидроновым ружьем. ВИДЕО

С помощью антидронового ружья украинские воины приземлили два вражеских квадкоптера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты успешной борьбы с вражескими дронами бойцы опубликовали в соцсети.

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