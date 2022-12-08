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В течение 10 минут бойцы приземлили два вражеских квадрокоптера, воспользовавшись антидроновым ружьем. ВИДЕО

С помощью антидронового ружья украинские воины приземлили два вражеских квадкоптера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты успешной борьбы с вражескими дронами бойцы опубликовали в соцсети.

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Автор: 

уничтожение (6923) дроны (3917)


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Топ комментарии
+29
саундтрек и вставка с котом - супер! ))
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08.12.2022 21:15
+26
Кішечка в спокої, значить усе добре. Дяка вам, хлопці!!!
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08.12.2022 21:16
+22
Без котєйки нічого б не вийшло! Він командував, стопудово!

Молодці хлопці: і воюють добре, і про братів наших менших не забувають. Просто "респект і уважуха"!
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08.12.2022 21:18
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Ізраіль подсуєтився .
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08.12.2022 21:15 Ответить
Ага, щас... Це https://mezha.media/2022/06/13/110-lytovskykh-edm4s-proty-droniv/ литовські.
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08.12.2022 22:36 Ответить
то мабуть про дрони
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09.12.2022 03:14 Ответить
саундтрек и вставка с котом - супер! ))
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08.12.2022 21:15 Ответить
Слава Супер Героям ❤️💙💛🙏🙏🙏‼️ 😻👍👏👏👏
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08.12.2022 21:40 Ответить
Кішечка в спокої, значить усе добре. Дяка вам, хлопці!!!
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08.12.2022 21:16 Ответить
Без котєйки нічого б не вийшло! Він командував, стопудово!

Молодці хлопці: і воюють добре, і про братів наших менших не забувають. Просто "респект і уважуха"!
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08.12.2022 21:18 Ответить
Аааааа українські коти їдять руські дрони ..завтра на 60 хвилин...
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08.12.2022 21:19 Ответить
👍😂
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08.12.2022 21:48 Ответить
Котяча робота!
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08.12.2022 21:20 Ответить
Це мабуть литовські ?
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08.12.2022 21:20 Ответить
Da litovskije ix 200 stuk peredali,jesli ne bolse
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08.12.2022 21:21 Ответить
in love
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08.12.2022 21:25 Ответить
Наш город тоже отправлял на передовую такое ружьё- антидрон
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08.12.2022 21:27 Ответить
ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
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08.12.2022 21:23 Ответить
Очередной суперстрайк от нашего дрона

https://twitter.com/i/status/1600911248492621824
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08.12.2022 21:29 Ответить
Гуд! )
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08.12.2022 22:13 Ответить
Как подгорает кацапский пердак в прямом смысле!
https://www.youtube.com/watch?v=j9XWOX0DwWs
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09.12.2022 02:21 Ответить
А хтось тут писав що коли дрон втрачає з"вязок з оператором то сам повертається назад. Буцімто така закладена в ньому програма.
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08.12.2022 21:30 Ответить
Так и есть . Если выставлены координаты возврата домой. Но ружье срезает пульт и спутники и он падает . Хорошая работа
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08.12.2022 22:35 Ответить
Ружжо ріже лазером, шолі?
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08.12.2022 22:42 Ответить
Не обрубает все сигналы
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08.12.2022 22:55 Ответить
Кішка завхозом працює? Поставила на облік?
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08.12.2022 21:34 Ответить
думаю там кошка работает грелкой
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09.12.2022 04:16 Ответить
Кицька трьохколірна приносить удачу
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08.12.2022 22:22 Ответить
Гарна робота.
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08.12.2022 22:44 Ответить
Кицька спокійно спить, бо знає що добре навчила двоногих полювати на мишей!
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08.12.2022 23:20 Ответить
на летючих
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08.12.2022 23:34 Ответить
І не тільки..!
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09.12.2022 00:33 Ответить
честь и хвала! Береги и сохраняй Вас Господь! и кошка тоже...
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08.12.2022 23:23 Ответить
О вже й коптери пішли рашиським "ленд-лізом" до ЗСУ!
Слава Захисникам України!
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09.12.2022 00:08 Ответить
 
 