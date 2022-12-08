В течение 10 минут бойцы приземлили два вражеских квадрокоптера, воспользовавшись антидроновым ружьем. ВИДЕО
С помощью антидронового ружья украинские воины приземлили два вражеских квадкоптера.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты успешной борьбы с вражескими дронами бойцы опубликовали в соцсети.
Топ комментарии
+29 Vadym Tsyrkalyuk
показать весь комментарий08.12.2022 21:15
+26 Огусто
показать весь комментарий08.12.2022 21:16
+22 Evgeny N
показать весь комментарий08.12.2022 21:18
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Молодці хлопці: і воюють добре, і про братів наших менших не забувають. Просто "респект і уважуха"!
Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....
Борітеся - поборете!
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
https://twitter.com/i/status/1600911248492621824
https://www.youtube.com/watch?v=j9XWOX0DwWs
Слава Захисникам України!