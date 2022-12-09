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Боевой медик показал содержимое штатной аптечки российских военных, сделанной в 2022 году: "Бандаж, жгут и инструкция". ВИДЕО

Украинский боевой медик показал содержимое аптечки убитого российского мобилизованного.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский воин подчеркнул, что эта аптечка была заказана российским Минобороны в 2022 году. В аптечке всего три предмета - бандаж, жгут и инструкция, как оказать первую медицинскую помощь на поле боя.

Также смотрите: "Уснул и не проснулся": российское командование скрывает причины гибели мобилизованных, - перехват СБУ. АУДИО

армия РФ (19224) боевые действия (4049) аптечки (26) мобилизация (2762) медицинская помощь (85)


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Топ комментарии
+22
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09.12.2022 09:05
+18
одноразові воєни, ніхто і не сумнівався. як гандони, по суті.
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09.12.2022 09:02
+14
Вон он лежит, на концерте кобзона!
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09.12.2022 08:56
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Вон он лежит, на концерте кобзона!
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09.12.2022 08:56 Ответить
"Девяносто три рубли
Пропили и *******!
Поскорее дай ответ -
Строить дальше или нет?"
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09.12.2022 08:58 Ответить
одноразові воєни, ніхто і не сумнівався. як гандони, по суті.
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09.12.2022 09:02 Ответить
І по суті, і по вмісту, як не крути.
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09.12.2022 11:34 Ответить
Ось тут більш розширено від Небітова, про аптечкі кацов - https://www.youtube.com/watch?v=lnCZ6P2LLQo&t=409s https://www.youtube.com/watch?v=lnCZ6P2LLQo&t=409s

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09.12.2022 09:02 Ответить
Сподіваюсь що згідно інструкції джгут необхідно накладати на шию як універсальний спосіб зупинення кровотечі
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09.12.2022 09:04 Ответить
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09.12.2022 09:05 Ответить
Вообще-то им там надо верёвку,мыло и инструкцию,как найти подходящую ветку в лесу.
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09.12.2022 09:05 Ответить
Лишь бы самовары выживали, наглядные пособия для уроков НВП.
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09.12.2022 09:06 Ответить
жувачка та гандонів пачка
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09.12.2022 09:19 Ответить
Не треба тільки гнати! Ви нічого не розумієте в гуманізмі кацапії! Це дійсно дуже ******** підхід до невідкладної допомоги. Був поранений, повісився на джгуті! ШВИДКО, ДЕШЕВО, НАДІЙНО!
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09.12.2022 09:21 Ответить
А де гірчичники і іконки святого чудотворця-цілителя Пафнутія? І їх вкрали?)
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09.12.2022 10:44 Ответить
Мобики дохнут как Бобики!
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09.12.2022 12:46 Ответить
Своїх в морг нє бросаєм - бросаєм прямо на полє 😁
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09.12.2022 13:39 Ответить
А где вазелин делся?
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09.12.2022 14:10 Ответить
У світогляді диктатур все є ресурсом. Люди - теж. При чому найдешевшим, тому що постійно відновлюваним: "баби ищо нарожают". Тому нащо витрачати невідновлювані викопні ресурси Землі на потреби збереження дешевого, постійно відновлюваного людського?
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09.12.2022 14:44 Ответить
Вызываем жалость в укомплектованности аптечек для орков?Никакой им жалости!Веревки с мылом не хватает для полной их комплектации
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09.12.2022 15:59 Ответить
это очень укомплектованная аптечка. Я считаю, одной инструкции там более чем достаточно
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09.12.2022 21:39 Ответить
даже зелёнки нет, чтоб лоб намазать 😥
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09.12.2022 21:54 Ответить
Кацапо аптечка , больше ни куя , урааа..
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10.12.2022 00:30 Ответить
 
 