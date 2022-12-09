Боевой медик показал содержимое штатной аптечки российских военных, сделанной в 2022 году: "Бандаж, жгут и инструкция". ВИДЕО
Украинский боевой медик показал содержимое аптечки убитого российского мобилизованного.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский воин подчеркнул, что эта аптечка была заказана российским Минобороны в 2022 году. В аптечке всего три предмета - бандаж, жгут и инструкция, как оказать первую медицинскую помощь на поле боя.
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