Боевой медик показал содержимое штатной аптечки российских военных, сделанной в 2022 году: "Бандаж, жгут и инструкция". ВИДЕО

Украинский боевой медик показал содержимое аптечки убитого российского мобилизованного.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский воин подчеркнул, что эта аптечка была заказана российским Минобороны в 2022 году. В аптечке всего три предмета - бандаж, жгут и инструкция, как оказать первую медицинскую помощь на поле боя.

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