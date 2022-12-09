Казахстанский активист ответил на угрозы посла РФ Бородавкина провести "СВО" в Казахстане: "У вас с Путиным проводилка сломалась. Вся степь будет усыпана трупами ваших мобиков". ВИДЕО

Казахстанский активист Арман Шураев ответил на угрозы посла РФ в этой стране Алексея Бородавкина провести СВО на территории Казахстана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Шураев в специальном видеообращении заверил, что легкой прогулки в российской армии не будет и все казахстанские степи будут усеяны трупами солдат армии РФ.

"Проводилка у вас с Путиным сломалась. Вы уже девятый месяц получаете звиздюлей от доблестных украинцев. Не дай Бог, вы решите зайти к нам за легкой победой. Легкой победы у вас не будет - вся казахстанская степь будет усыпана трупами ваших мобиков", - сказал Шураев.

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