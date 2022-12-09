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Казахстанский активист ответил на угрозы посла РФ Бородавкина провести "СВО" в Казахстане: "У вас с Путиным проводилка сломалась. Вся степь будет усыпана трупами ваших мобиков". ВИДЕО

Казахстанский активист Арман Шураев ответил на угрозы посла РФ в этой стране Алексея Бородавкина провести СВО на территории Казахстана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Шураев в специальном видеообращении заверил, что легкой прогулки в российской армии не будет и все казахстанские степи будут усеяны трупами солдат армии РФ.

"Проводилка у вас с Путиным сломалась. Вы уже девятый месяц получаете звиздюлей от доблестных украинцев. Не дай Бог, вы решите зайти к нам за легкой победой. Легкой победы у вас не будет - вся казахстанская степь будет усыпана трупами ваших мобиков", - сказал Шураев.

Смотрите: Казахи в рекламе шоколада троллят бегущих от мобилизации россиян. ВИДЕО

Казахстан (781) посольство РФ (450) россия (95526) угрозы (851)


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Топ комментарии
+70
На похилу вербу і кози скачуть)
От що животворящий пендельВСУ робитть!!!!!!
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09.12.2022 09:35
+55
Алга Казахстан!
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09.12.2022 09:40
+55
АЛГА Казахстан
Слава Україні
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09.12.2022 09:43
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На похилу вербу і кози скачуть)
От що животворящий пендельВСУ робитть!!!!!!
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09.12.2022 09:35 Ответить
Правду сказал
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09.12.2022 09:37 Ответить
Правильно казати не мобіков, а чмобіков ))
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09.12.2022 09:37 Ответить
Если кратко то отвесил пендюля по полной Рашке Респект...
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09.12.2022 10:47 Ответить
Алга Казахстан!
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09.12.2022 09:40 Ответить
В них турки за спиною - таи Китаи .
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09.12.2022 09:41 Ответить
АЛГА Казахстан
Слава Україні
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09.12.2022 09:43 Ответить
Отлично сказал!
Все так
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09.12.2022 09:46 Ответить
О. дивися як все по одній схемі відбувається.
Спочатку заїзжають "бєжєнци ат вайни", якої немає і навіть слова такого не можна вголос говорити.
Через два місяця вже погрожують провести есвео, патамушта угнєтают узкагаварящіх.

А вавс попереджали, щоб лайно до себе не пускали...
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09.12.2022 09:46 Ответить
пропагандони парашні це вже бачили? во рвоне!!!! )))
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09.12.2022 09:46 Ответить
Шо ваньки , забулося вам ?? .
.
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09.12.2022 09:58 Ответить
Сильно , теперь надо его охранять от всяких ФСБ и вагнера
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09.12.2022 10:00 Ответить
Усіх расейян треба зігнати у лепрозорій за колючий дріт під напругою
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09.12.2022 10:01 Ответить
Так українського посла вигнали, за справедливе та нейтральне інтерв"ю, а що з кацапом?
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09.12.2022 10:01 Ответить
Опаньки...І ніхто вже не боїться оціїє отари в одностроях і їхніх командирів-баранів.Всьо здулось награне величчя "непобедимой и несокрушимой",тепер ,дякуючи ВСУ,всі в світі знають,що росіянський солдат це злодій,мародер,гвалтівник і скажений пес.Таких треба перетворювати в труп.Бажано прямо в місцях мобілізації...
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09.12.2022 10:06 Ответить
Смерть паРашії!
От тоді буде спокій в Світі!
Кацапів треба тільки знищувать, правильно сказав!
АЛГА!
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09.12.2022 10:11 Ответить
Угроза преступников суверенитета других государств не приемлема.Надо выгонят этого посла.Прежде чем надо учитывать что нападение на Казахстан считается нападением всех ЦА государства .
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09.12.2022 10:11 Ответить
чому казахи терплять того виродка
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09.12.2022 10:19 Ответить
Я б сказав, що казахи завжди поводилися гідно перед російськими територіальними претензіями. Набагато раніше за Україну російський імперіалізм почав дивитися в бік Казахстану. Якщо хтось пам'ятає такого Едічку Лімонова, то у його політичного руху Нацболів гасло №1 було - "Повернемо "Північний Казахстан додому". І ще за Єльцина Назарбай-ага відповів на ці нахабні претензії відкрито - "Краще не починайте, тому що дипломатичні ноти протесту ми вам слати не будемо. Ми степовики і в нас інші звичаї, ми вас просто різатимемо. І тих, що прийшли, і місцевих".
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09.12.2022 10:25 Ответить
Для того щоб казахські степи були усіяні трупами кацапів, потрібно щоб армія з народом відділилися від Токаєва і його шобли, інакше буде зовсім навпаки як це було в січні 2022 року. А ще треба зробити такищоб панаєхавші ухилянти з мацковії сиділи тихо і пукнути боялися.
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09.12.2022 10:31 Ответить
Можливо й так, але чому то ссане одкб токаєв запрошував у країну на придушення народного гніву? По-перше треба позбавитися кремлівских паскуд у владі Казахстану.
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09.12.2022 10:32 Ответить
То інші розборки, Токмаєва з Назарбаєвим....а кацапів і одкб використали...А тут інше...
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09.12.2022 12:02 Ответить
Бородавкину как минимум надо было начистить рыло. А если после такого поноса он ещё остаётся послом то это позор прежде всего для Токаева.
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09.12.2022 10:42 Ответить
До уваги суб"єктів РАША федерації !!!
Останній ,хто вийде з рашенфедерації ПЛАТИТЬ ПО ВСІХ РАХУНКАХ..

Вниманию субъектов РАША федерации !!!
Последний ,кто выйдет из РФ-ии ПЛАТИТ ПО ВСЕМ СЧЕТАМ...

Россия Федерациясе субъектлары игътибарына !!!
Россия Федерациясеннән киткән соңгысы БАРЫ БУЛЫЙ ...
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09.12.2022 11:12 Ответить
Ну что БОРОВдавкин, теперь рузьку Ваньку только ленивый в попу не дерет!
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09.12.2022 11:13 Ответить
Пора рашке оправдать свое название, как говорил Ельцин, "Рассея" - пора рассеяться на мелкие кусочки.
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09.12.2022 11:42 Ответить
Так а пОСЛА московии выгнали из Казастана или "высказали обеспокоенность"?
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09.12.2022 12:30 Ответить
касабів треба секим боляче сектим
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09.12.2022 12:45 Ответить
мабуть, все ж таки, казахський активіст, а не казахстанський
узбецький, киргизький а не узбекистанський і киргизстанський
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09.12.2022 14:07 Ответить
Молодці казахи, що тут казати. Путлерівське лайно всюди спливає та розповсюджується. Треба затикати цю каналізацію назавжди
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09.12.2022 16:35 Ответить
Казах красава и умница!
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09.12.2022 17:38 Ответить
Рашка развалится, престолы утверждаются правдой
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10.12.2022 09:52 Ответить
 
 