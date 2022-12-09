Казахстанский активист ответил на угрозы посла РФ Бородавкина провести "СВО" в Казахстане: "У вас с Путиным проводилка сломалась. Вся степь будет усыпана трупами ваших мобиков". ВИДЕО
Казахстанский активист Арман Шураев ответил на угрозы посла РФ в этой стране Алексея Бородавкина провести СВО на территории Казахстана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Шураев в специальном видеообращении заверил, что легкой прогулки в российской армии не будет и все казахстанские степи будут усеяны трупами солдат армии РФ.
"Проводилка у вас с Путиным сломалась. Вы уже девятый месяц получаете звиздюлей от доблестных украинцев. Не дай Бог, вы решите зайти к нам за легкой победой. Легкой победы у вас не будет - вся казахстанская степь будет усыпана трупами ваших мобиков", - сказал Шураев.
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+70 Skomoroh
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От що животворящий пендельВСУ робитть!!!!!!
Слава Україні
Все так
Спочатку заїзжають "бєжєнци ат вайни", якої немає і навіть слова такого не можна вголос говорити.
Через два місяця вже погрожують провести есвео, патамушта угнєтают узкагаварящіх.
А вавс попереджали, щоб лайно до себе не пускали...
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От тоді буде спокій в Світі!
Кацапів треба тільки знищувать, правильно сказав!
АЛГА!
Останній ,хто вийде з рашенфедерації ПЛАТИТЬ ПО ВСІХ РАХУНКАХ..
Вниманию субъектов РАША федерации !!!
Последний ,кто выйдет из РФ-ии ПЛАТИТ ПО ВСЕМ СЧЕТАМ...
Россия Федерациясе субъектлары игътибарына !!!
Россия Федерациясеннән киткән соңгысы БАРЫ БУЛЫЙ ...
узбецький, киргизький а не узбекистанський і киргизстанський