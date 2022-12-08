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Минный террор будет среди пунктов обвинения против России за агрессию, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Украины Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 288-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что я подписал указы о награждении государственными наградами (посмертно) полицейских, чьи жизни были унесены вчера на Херсонщине российскими минами. Звание Герой Украины присвоено полковнику полиции Михаилу Куратченко. Ордена "За мужество" – капитанам полиции Игорю Мельнику и Сергею Ненаде и капралу полиции Вадиму Перижку.

Они делали все для безопасности украинцев. Уже возвращаясь после выполнения одной из задач, – когда изъяли оружие и боеприпасы из схрона оккупантов, которых было много оставленных на Херсонщине – полицейские попали в минную ловушку.

И это та форма российского террора, которой придется еще годами противодействовать. Террористы сознательно пытаются оставить после себя больше смертельных ловушек. Закопанных "фугасов", растяжек, заминированных зданий, машин и инфраструктуры... Речь идет о более чем 170 тысячах квадратных километров опасной территории.

Я уверен: это будет среди пунктов обвинения против России за агрессию - именно минный террор. Который даже еще более жестокий и подлый, чем ракетный, потому что нет такой противоминной системы, которая могла бы уничтожить хотя бы часть угрозы, как это делает наша ПВО", - сказал Зеленский.

Читайте также: Россия будет отвечать за все украденные активы украинского государства, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20362)


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Коли твій 95-й квартальний батальйон звільнить ЗАЕС яку ти бездарно здав?
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08.12.2022 22:32 Ответить
З'явилась дивна Тенденція - шаритись по хаті в темряві, навіть коли є світло
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08.12.2022 22:45 Ответить
Така ж сама фігня і у мене.
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08.12.2022 22:55 Ответить
)))фігня др фігні липне..
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09.12.2022 01:22 Ответить
Коли б рашисти за три дні захопили Київ, як було домовлено в омані, то в принципі нічого кардинального не змінилося в політичній системі країни: Zeленський і далі був би преZeдентом тільки вже малоросії, слуги народу і далі голосували би в унісон із жопоблоком тепер вже як слуги російського народу. От тільки депутатів ЄС і Голоса посадили або ростріляли. Хоч проукраїнські депетати і зараз немають ніякого впливу на політичну обстановку в країні. Тобто, Ze і його моносброд - це слуги какая разніца какого народа - їм потрібна влада виключно аби збагачуватися, на країну і на народ їм насрати.
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08.12.2022 23:03 Ответить
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09.12.2022 00:34 Ответить
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09.12.2022 00:35 Ответить
 
 