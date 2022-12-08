Минный террор будет среди пунктов обвинения против России за агрессию, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Украины Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 288-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что я подписал указы о награждении государственными наградами (посмертно) полицейских, чьи жизни были унесены вчера на Херсонщине российскими минами. Звание Герой Украины присвоено полковнику полиции Михаилу Куратченко. Ордена "За мужество" – капитанам полиции Игорю Мельнику и Сергею Ненаде и капралу полиции Вадиму Перижку.

Они делали все для безопасности украинцев. Уже возвращаясь после выполнения одной из задач, – когда изъяли оружие и боеприпасы из схрона оккупантов, которых было много оставленных на Херсонщине – полицейские попали в минную ловушку.

И это та форма российского террора, которой придется еще годами противодействовать. Террористы сознательно пытаются оставить после себя больше смертельных ловушек. Закопанных "фугасов", растяжек, заминированных зданий, машин и инфраструктуры... Речь идет о более чем 170 тысячах квадратных километров опасной территории.

Я уверен: это будет среди пунктов обвинения против России за агрессию - именно минный террор. Который даже еще более жестокий и подлый, чем ракетный, потому что нет такой противоминной системы, которая могла бы уничтожить хотя бы часть угрозы, как это делает наша ПВО", - сказал Зеленский.

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