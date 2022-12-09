Кремлевские пропагандисты, как героя, встретили уголовника и "торговца смертью" Виктора Бута: "Эти кадры не нуждаются в комментариях". ВИДЕО
Кремлевские пропагандисты устроили прямую трансляцию и показали момент возвращения домой из американской тюрьмы уголовника Виктора Бута, известного в мире под прозвищем "продавец смерти".
Как сообщает Цензор.НЕТ, пропагандисты встретили Бута у трапа самолета и показали его встречу с ссемьей.
"Эти кадры не нуждаются в комментариях", – говорит пропагандист в эфире.
Напомним, что вчера состоялся обмен Виктора Бута на американскую баскетболистку Грайнер, задержанную в РФ за найденные наркотические вещества в аэропорту.
После распада СССР и Варшавского договора Виктор Бут основал в Москве чартерное воздушно-транспортное предприятие. Известно, что продавал и поставлял оружие военным группировкам и диктаторским режимам в африканских странах. В 2001 году поставлял оружие в Анголу, Камерун, Демократическую Республику Конго, Кению, Ливию, Республику Конго, Руанду, Сьерра-Леоне, Судану и Уганду.
В 2001 и 2004 годах Совет Безопасности ООН наложил резолюции запрета на его предприятия и заморозил его банковские счета в разных странах. В 2010 году Бут был задержан в Таиланде. В 2012 году американский суд приговорил его к 25 годам тюрьмы.
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что мимо не пролетят...." )))
американцам их баскетболистка, пусть и дура, важнее.
чем какой то россиянский выпотрошенный кабан.
Крысы позорные рюSSiшэ Швайны..👹👹👹🦍🦍🦍
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-63911753
Із-за неї США були вимушени "фахівця щодо смерті" відпустити.
Виталий Портников более подробно о Буте и путлерской банде👹👹🦍🦍не уголовников...
Видимо рашка хочет его связи задействовать, но теперь уже для покупки на черном рынке.