Кремлевские пропагандисты, как героя, встретили уголовника и "торговца смертью" Виктора Бута: "Эти кадры не нуждаются в комментариях". ВИДЕО

Кремлевские пропагандисты устроили прямую трансляцию и показали момент возвращения домой из американской тюрьмы уголовника Виктора Бута, известного в мире под прозвищем "продавец смерти".

Как сообщает Цензор.НЕТ, пропагандисты встретили Бута у трапа самолета и показали его встречу с ссемьей.

"Эти кадры не нуждаются в комментариях", – говорит пропагандист в эфире.

Напомним, что вчера состоялся обмен Виктора Бута на американскую баскетболистку Грайнер, задержанную в РФ за найденные наркотические вещества в аэропорту.

После распада СССР и Варшавского договора Виктор Бут основал в Москве чартерное воздушно-транспортное предприятие. Известно, что продавал и поставлял оружие военным группировкам и диктаторским режимам в африканских странах. В 2001 году поставлял оружие в Анголу, Камерун, Демократическую Республику Конго, Кению, Ливию, Республику Конго, Руанду, Сьерра-Леоне, Судану и Уганду.

В 2001 и 2004 годах Совет Безопасности ООН наложил резолюции запрета на его предприятия и заморозил его банковские счета в разных странах. В 2010 году Бут был задержан в Таиланде. В 2012 году американский суд приговорил его к 25 годам тюрьмы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и РФ обменялись заключенными: звезду баскетбола Грайнер обменяли на торговца оружием Бута