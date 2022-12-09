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Кремлевские пропагандисты, как героя, встретили уголовника и "торговца смертью" Виктора Бута: "Эти кадры не нуждаются в комментариях". ВИДЕО

Кремлевские пропагандисты устроили прямую трансляцию и показали момент возвращения домой из американской тюрьмы уголовника Виктора Бута, известного в мире под прозвищем "продавец смерти".

Как сообщает Цензор.НЕТ, пропагандисты встретили Бута у трапа самолета и показали его встречу с ссемьей.

"Эти кадры не нуждаются в комментариях", – говорит пропагандист в эфире.

Напомним, что вчера состоялся обмен Виктора Бута на американскую баскетболистку Грайнер, задержанную в РФ за найденные наркотические вещества в аэропорту.

После распада СССР и Варшавского договора Виктор Бут основал в Москве чартерное воздушно-транспортное предприятие. Известно, что продавал и поставлял оружие военным группировкам и диктаторским режимам в африканских странах. В 2001 году поставлял оружие в Анголу, Камерун, Демократическую Республику Конго, Кению, Ливию, Республику Конго, Руанду, Сьерра-Леоне, Судану и Уганду.

В 2001 и 2004 годах Совет Безопасности ООН наложил резолюции запрета на его предприятия и заморозил его банковские счета в разных странах. В 2010 году Бут был задержан в Таиланде. В 2012 году американский суд приговорил его к 25 годам тюрьмы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и РФ обменялись заключенными: звезду баскетбола Грайнер обменяли на торговца оружием Бута

Бут Виктор (59) россия (95526)


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Топ комментарии
+35
Видно шо не в москальській буцегарні сидів.
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09.12.2022 09:49
+24
Одні мерзенні вбивці зустріли іньшого мерзенного вбивцю-нічого дивного...Ета же расєя...
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09.12.2022 09:53
+21
Недельку отдохнёт и пригожин его заберёт на фронт Интересно сколько бабла он заныкал Кремль же просто так не будет суетится
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09.12.2022 09:53
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Видно шо не в москальській буцегарні сидів.
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09.12.2022 09:49 Ответить
Не не то говно к говну притягивается родственное так сказать
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09.12.2022 10:41 Ответить
В ''тюрємних застєнках'' це не в Тагілі)))))
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09.12.2022 10:56 Ответить
Ну сидів мабуть, з великими чорними хлопцями. Звісно, російскі пропагандисти результат демонструати не будуть. Його тільки проктолог побаче
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09.12.2022 12:41 Ответить
Брати по бізнесу на крові .
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09.12.2022 09:51 Ответить
😅🤣🤣😅
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09.12.2022 09:51 Ответить
Недельку отдохнёт и пригожин его заберёт на фронт Интересно сколько бабла он заныкал Кремль же просто так не будет суетится
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09.12.2022 09:53 Ответить
А я думаю, чого всі кацапські помийки аж гудуть від того бута.
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09.12.2022 09:57 Ответить
крємлю потрібні його зв'язки щоб придбати зброю
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09.12.2022 18:03 Ответить
Одні мерзенні вбивці зустріли іньшого мерзенного вбивцю-нічого дивного...Ета же расєя...
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09.12.2022 09:53 Ответить
тепер той "цінний бутовий кадр" буде збирати взад усе совєцьке воєнне сміття, що колись продав до "Анголи, Камеруна, Демократичної Республіки Конго, Кенії, Лівії, Республіки Конго, Руанди, Сьєрра-Леоне, Судану та Уганди"
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09.12.2022 09:57 Ответить
"уже изготовлены пули
что мимо не пролетят...." )))
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09.12.2022 09:59 Ответить
а я думав, що там зустрічають Ніколаса Кейджа(с) х/ф. Оружений барон 😛
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09.12.2022 10:11 Ответить
Скоро будуть "Бутовці" , на перевагу "Вагнерівцям-півням" й "Кадирківцям-вівцефілам".
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09.12.2022 10:16 Ответить
Як там кажуть на Засрашці - "нєт будущаго у народав, что делают героями Уродов".
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09.12.2022 10:17 Ответить
у чела такая физиономия - кажется он точно знает что настоящий срок только начался, скорее всего пожизненный. это не американские "застенки".
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09.12.2022 10:20 Ответить
якщо трапляється будь яке сміття, то воно обов"язково з росії..
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09.12.2022 10:24 Ответить
террористы подворотни болот мацковии встречали торговца смертью
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09.12.2022 10:34 Ответить
В деяких випадках мерзота "своіх нє бросаєт".Чмобіків це не стосується.Це для них розхідний матеріал.
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09.12.2022 10:43 Ответить
Какая страна такие и герои.
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09.12.2022 10:44 Ответить
американцы своих не бросают. в отличие то тех кто постоянно об этом трындит.
американцам их баскетболистка, пусть и дура, важнее.
чем какой то россиянский выпотрошенный кабан.
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09.12.2022 14:35 Ответить
хероя раіссі дадуть?
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09.12.2022 10:49 Ответить
Обменяли на американскую баскетболистка которой быдло Мавзолейное подбросило наркоту... типа Аргентинская мука Патрушева...
Крысы позорные рюSSiшэ Швайны..👹👹👹🦍🦍🦍
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09.12.2022 10:49 Ответить
опубликовали кадры, показывающие последние моменты жизни звезды WNBA в тюрьме, прежде чем она упаковывает свои сумки, выходит из ворот и садится в самолет.
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-63911753
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09.12.2022 11:10 Ответить
Ідіотка-баскетболістка не бажала в цивілізованих країнах грати - побажала ізюминки...
Із-за неї США були вимушени "фахівця щодо смерті" відпустити.
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09.12.2022 11:15 Ответить
https://youtu.be/0ITR3UGAkJE ...

Виталий Портников более подробно о Буте и путлерской банде👹👹🦍🦍не уголовников...
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09.12.2022 11:33 Ответить
Цікаво те, що нікому з цих дебілів не пригодить думка, що їхня армія саме такая, яка є, з картонними бронеплитами та одним працюючим танком з 10, що знаходилися на зберіганні, саме завдяки таким Бутам, які розпродавали все під чисту.
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09.12.2022 12:52 Ответить
потребив продукт вторичный- помогаешь ху*лу лично!!)))) Такое оно БУТ)))))
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09.12.2022 12:59 Ответить
Прототип гг фильма Оружейный барон с Кейджем.
Видимо рашка хочет его связи задействовать, но теперь уже для покупки на черном рынке.

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09.12.2022 16:47 Ответить
какая страна такие и герои.... в рашке герои террористы
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09.12.2022 17:33 Ответить
интересного персонажа сша выпустили....и как "вовремя" для нас....
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09.12.2022 21:30 Ответить
 
 