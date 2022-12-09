"Вагнеровец", обстрелявший полицейских в Ростовской области, считал, что они украинцы: "Думал, укропы". ВИДЕО
Подозреваемый в обстреле полицейских в российском Новошахтинске заявил в суде, что открыл огонь, думая, что они украинцы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
Он сказал, что он заблудился.
А огонь по полицейским объяснил тем, что думал, что это "укропы".
Напомним, ранее сообщалось, что россиянин в камуфляже стрелял из пулемета в полицейских в Ростовской области.
Позже стало известно, что это завербованный ЧВК "Вагнер" заключенный, решивший дезертировать.
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+49 Andry Moon
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Тим, що Крим вивели зі складу України під дулами автоматів "зелених чоловічків", а у "референдумі" брали участь лише 35 відсотків мешанцев Криму.
Тим, що в Криму, багато українців та проукраїнськи налаштованих громадян, що зрозуміли все про "руZZкій мір" і бажають повернутися додому.
А Кубань одразу була царською альтернативою запорожському козацтву. Кубанські кАзаки завжди були за царя та Росію-матушку, потім за більшовиків, потім за путіна. Від українського в них залишився тільки акцент, який, до речі, використовують як аргумент всілякі шакали, мовлячи, що немає ніякої української мови, а є "южно-русскій діалект, на котором, кстаті, говорят на Кубані!"
Ну і настрій у кубанців проти українців. Вони у першіх лавах рвонули воювати і грабувати Донецьк і Луганськ, Ростов - місто, де збирались та збираються російські вояки, зброя, лікарні та інше...
Та ну їх зовсім! Хай їм грець, а не Україна!!!
Пробачьте, що собачою, - то ще довоєнне (інфа 2012 року):
"Протокол Нюрнбергского процесса 1945 год.
Дивизия СС "Галичина"- около 50 000 человек насчитывала за все время существования. Батальон "Нахтигаль"-800 человек. ОУН-УПА воевала с оккупантами всех мастей от фашистов, до коммунистов и на своей территории, ее воины оправданы даже Нюрнбергским трибуналом, поэтому в расчет не берем.
А теперь перейдем к РУССКИМ воинским соединениям, воевавшим на стороне фашистской Германии. Все перечислять не буду - рука устанет печатать. Укажу основные. РОА Власова, батальон Муравьева, Боевой союз русских националистов(БСРН), Братство Русской Правды, Дивизия "Руссланд", Добровольческий полк СС "Варяг", Зеленая Армия Особого Назначения, Комитет Освобождения Народов России( КОНР),Национальная Социалистическая Партия,Организация "Цеппелин",РОНА, Русский Корпус, Русский отряд 9-ой армии Вермахта,ХИВИ, Русский личный состав в дивизии СС "Шарлемань",русский личный состав в дивизии СС "Валлония", Русский личный состав в дивизии СС "Дирленваген", РОНД/РНСД и мн.др. И,конечно, Казаки Каминского, Первый восточный запасной полк "Центр" подполковника Ягненко,Добровольческий полк "Десна" майора Аутча и т.д и т.п. В одной только РОА Андрея Власова за время ее существования насчитывалось около 800 000 человек!!!
Украинская "Галичина" вместе с "Нахтигаль"- грубо 51 000 человек.
Вопрос: На сколько больше тысяч Русских солдат чем Украинских воевало на стороне Гитлера?"
Параша походу це вже симулятор країни, страна 404...
Опущеный: мне больно отвечать на этот вопрос.
Романтіка .!! .