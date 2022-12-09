"Вагнеровец", обстрелявший полицейских в Ростовской области, считал, что они украинцы: "Думал, укропы". ВИДЕО

Подозреваемый в обстреле полицейских в российском Новошахтинске заявил в суде, что открыл огонь, думая, что они украинцы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

Он сказал, что он заблудился.

А огонь по полицейским объяснил тем, что думал, что это "укропы".

Напомним, ранее сообщалось, что россиянин в камуфляже стрелял из пулемета в полицейских в Ростовской области.

Позже стало известно, что это завербованный ЧВК "Вагнер" заключенный, решивший дезертировать.

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