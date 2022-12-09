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"Вагнеровец", обстрелявший полицейских в Ростовской области, считал, что они украинцы: "Думал, укропы". ВИДЕО

Подозреваемый в обстреле полицейских в российском Новошахтинске заявил в суде, что открыл огонь, думая, что они украинцы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

Он сказал, что он заблудился.

А огонь по полицейским объяснил тем, что думал, что это "укропы".

Напомним, ранее сообщалось, что россиянин в камуфляже стрелял из пулемета в полицейских в Ростовской области.

Позже стало известно, что это завербованный ЧВК "Вагнер" заключенный, решивший дезертировать.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Россиянин в камуфляже стрелял из пулемета в полицейских в Ростовской области. ВИДЕО

россия (95526) стрельба (3254) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+49
Саме цікаве в ситуаціїї що у кацапського "суда" не виникло питання як засуджений зек, який мусив сидіти в тюрмі, виявився з кулеметом в місті. Хто його амністував та озброїв.
Параша походу це вже симулятор країни, страна 404...
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09.12.2022 12:05
+34
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09.12.2022 12:11
+34
Не будемо гратися у російську гру: межі 1991 року - то міжнародно визнані межі України, а оце все "історичне" - то хай вже само по собі. Нам цих "казаков" з їх нагайками та "Боже, царя храні" і даром не треба!
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09.12.2022 12:21
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Так зразу з СІЗО на фронт так сказати наша пісня хороша починай с початку, аж поки отріцатєльно не оживе.
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09.12.2022 11:56 Ответить
Технічно кажучи, Кубань - це Україна. Технічно - бо кубаноїди більше не потрібні.
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09.12.2022 11:57 Ответить
Кубаноїди може й не потрібні, а ось Кубань - це історично Україна.
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09.12.2022 12:15 Ответить
Не будемо гратися у російську гру: межі 1991 року - то міжнародно визнані межі України, а оце все "історичне" - то хай вже само по собі. Нам цих "казаков" з їх нагайками та "Боже, царя храні" і даром не треба!
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09.12.2022 12:21 Ответить
чому не будемо ???!!! як раз будемо !!! після цієї війни паРаша ***** розвалиться, а Україна, і не тільки Україна, а решти країн сусідів, повернуть собі, усі свої автентичні землі окуповані кацапами за останні 300-500 років !!!


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09.12.2022 12:50 Ответить
Щоб хтось жертвував собою заради Кубані?
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09.12.2022 19:31 Ответить
Кубанські козаки - це, як я розумію, окацаплені запорожські, і вони будуть битись за Кубань так само, як ми тут. І навіть якщо вдатсья завоювати ці землі (а санкції вже на нас накладатимуть), то що робити з тим населенням?
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10.12.2022 21:35 Ответить
А чим Крим принципово відрізняється від Кубані?
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10.12.2022 16:07 Ответить
Тим,що корінний народ Криму - кримські татари, і вони проукраїнські!
Тим, що Крим вивели зі складу України під дулами автоматів "зелених чоловічків", а у "референдумі" брали участь лише 35 відсотків мешанцев Криму.
Тим, що в Криму, багато українців та проукраїнськи налаштованих громадян, що зрозуміли все про "руZZкій мір" і бажають повернутися додому.

А Кубань одразу була царською альтернативою запорожському козацтву. Кубанські кАзаки завжди були за царя та Росію-матушку, потім за більшовиків, потім за путіна. Від українського в них залишився тільки акцент, який, до речі, використовують як аргумент всілякі шакали, мовлячи, що немає ніякої української мови, а є "южно-русскій діалект, на котором, кстаті, говорят на Кубані!"

Ну і настрій у кубанців проти українців. Вони у першіх лавах рвонули воювати і грабувати Донецьк і Луганськ, Ростов - місто, де збирались та збираються російські вояки, зброя, лікарні та інше...

Та ну їх зовсім! Хай їм грець, а не Україна!!!
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10.12.2022 17:03 Ответить
А за Гитлера кто воевал?
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11.12.2022 03:39 Ответить
Хто тільки за нього не воював!

Пробачьте, що собачою, - то ще довоєнне (інфа 2012 року):

"Протокол Нюрнбергского процесса 1945 год.

Дивизия СС "Галичина"- около 50 000 человек насчитывала за все время существования. Батальон "Нахтигаль"-800 человек. ОУН-УПА воевала с оккупантами всех мастей от фашистов, до коммунистов и на своей территории, ее воины оправданы даже Нюрнбергским трибуналом, поэтому в расчет не берем.

А теперь перейдем к РУССКИМ воинским соединениям, воевавшим на стороне фашистской Германии. Все перечислять не буду - рука устанет печатать. Укажу основные. РОА Власова, батальон Муравьева, Боевой союз русских националистов(БСРН), Братство Русской Правды, Дивизия "Руссланд", Добровольческий полк СС "Варяг", Зеленая Армия Особого Назначения, Комитет Освобождения Народов России( КОНР),Национальная Социалистическая Партия,Организация "Цеппелин",РОНА, Русский Корпус, Русский отряд 9-ой армии Вермахта,ХИВИ, Русский личный состав в дивизии СС "Шарлемань",русский личный состав в дивизии СС "Валлония", Русский личный состав в дивизии СС "Дирленваген", РОНД/РНСД и мн.др. И,конечно, Казаки Каминского, Первый восточный запасной полк "Центр" подполковника Ягненко,Добровольческий полк "Десна" майора Аутча и т.д и т.п. В одной только РОА Андрея Власова за время ее существования насчитывалось около 800 000 человек!!!

Украинская "Галичина" вместе с "Нахтигаль"- грубо 51 000 человек.
Вопрос: На сколько больше тысяч Русских солдат чем Украинских воевало на стороне Гитлера?"
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12.12.2022 11:37 Ответить
https://youtu.be/f2ZImUJliok
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09.12.2022 12:24 Ответить
Вы в Украине сначала наведите лад, чи опять за тупого клоуна проголосуете
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11.12.2022 03:38 Ответить
укропы..... - они везде... особенно на паРашке
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09.12.2022 11:59 Ответить
На біс, ідійоти, на біс!!!
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09.12.2022 12:03 Ответить
Укропы-они повсюду
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09.12.2022 12:05 Ответить
Саме цікаве в ситуаціїї що у кацапського "суда" не виникло питання як засуджений зек, який мусив сидіти в тюрмі, виявився з кулеметом в місті. Хто його амністував та озброїв.
Параша походу це вже симулятор країни, страна 404...
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09.12.2022 12:05 Ответить
не волнуйся, тебе уже скоро будет думать нечем. кувалды на расии еще не переведись.
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09.12.2022 12:06 Ответить
On kuvaldu nepoluchet, a poluchet medal za otstrel beloi gosjachke ukropov, eto ze nacistkaja roSSija...
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09.12.2022 13:18 Ответить
Десь я його вже бачив, стривайте....Доктор Хаус!!!
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09.12.2022 12:06 Ответить
****
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09.12.2022 12:15 Ответить
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09.12.2022 12:18 Ответить
Бреше свинопсина, коли воно рюзьге то мозку немає, та нема чим думати! Але правильно робить! Найголовніше, щоб людина не постраждала.
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09.12.2022 12:08 Ответить
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09.12.2022 12:11 Ответить
Судья: "А ну если так то вы свободны. Конвоир, выпустить этого чесного человека и выдать ему пулемет"
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09.12.2022 12:12 Ответить
так прикол в тому, що приблизно так все і буде!
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09.12.2022 12:52 Ответить
чого так мало думав
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09.12.2022 12:14 Ответить
Правильно думал , правильно - там полно укропов . Надо его отпустить , пусть коллегам раскажет , что знает такое место , где столько укропов !
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09.12.2022 12:16 Ответить
Журналистка: вы опущеный? Сколько раз?!
Опущеный: мне больно отвечать на этот вопрос.
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09.12.2022 12:19 Ответить
Жиснь пересічного ваньки : вбив - сів у тюрму - записався у вагнер - отримав зброю - пішов на війну - заблукав - постріляв у поліцейських рф - сів у тюрму - отримав зброю - пішов на війну ,, і так по колу .
Романтіка .!! .
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09.12.2022 12:21 Ответить
Вирішив помститися ментам
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09.12.2022 12:22 Ответить
Одно удивляет - как это ему после такого ответа орден не дали.
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09.12.2022 12:40 Ответить
Це черговий кандидат під кувалду...
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09.12.2022 12:43 Ответить
та ***** на цю гниду. шкода тільки що ще й не влучив бивень.
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09.12.2022 12:44 Ответить
Ooo ja , das ist gut ! 👏
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09.12.2022 12:45 Ответить
красава! ***** кацапов и "думай что укропи"
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09.12.2022 12:58 Ответить
красава =)

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09.12.2022 13:10 Ответить
якщо його зізнання щире і без лицемірства то це ще раз доводить що кацапи є виродки і це стадо здичавілих псів потрібно знищувати знищувати і знищувати
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09.12.2022 13:29 Ответить
А чувак не дурак, норм отмазка, ее теперь любой может лепить нарасее
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09.12.2022 13:31 Ответить
він просто перебухав і в нього був приход білки походу.
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09.12.2022 23:30 Ответить
о, тепер вони блудяться в інший бік, у рашку
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09.12.2022 13:39 Ответить
Если бы этот ***** попал в плен к ЗСУ, то придумал тоже какую нибудь правдоподобную отмазку. Кацапу верить себя не уважать.
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09.12.2022 13:49 Ответить
Дайте йому "Герой росії" !!!
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09.12.2022 14:03 Ответить
Грьобана москолота, хоч би ви всі там одне одного мочили тисячами!!
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09.12.2022 14:05 Ответить
Ги, укропи в Ростовській області ... Кто іщєт, тот всєгда найдьот.
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09.12.2022 14:22 Ответить
А чого він балакае,він вже повинен лежати на глибині два с половиною метра.
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09.12.2022 14:31 Ответить
Гениальная отмазка на Росии )) Дайте ему Золотую Звезду 1 степени! ))
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09.12.2022 14:34 Ответить
Правильный чувак, пусть они с такими укропами по всему оркостану разберутся, глядишь и война закончится.
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09.12.2022 14:37 Ответить
Новошахтинськ від лінії фронту як до гори рачки. Пішки йшов? Як зручно - звалив все на "укропів" і ти вже герой.
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09.12.2022 15:16 Ответить
Виявляється в гру "ми заблуділісь" можна грати й в іншу сторону, але хто ж міг подумати що в неї перший зіграє кацап, щоб уникнути нагородження кувалдою?
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09.12.2022 15:22 Ответить
Все логічно! Чого вони до нього чіпляються
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09.12.2022 15:28 Ответить
Ще один їбо###нутий кацап щось там вякає...
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09.12.2022 15:53 Ответить
Да здравствует роскувалда - самая гуманная кувалда в мире....
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09.12.2022 17:34 Ответить
как поймаешь вигинеровца, первым дело на кол его посади.
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09.12.2022 17:40 Ответить
парашасуд присудить рижому псу,медальку за мужність.
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10.12.2022 13:48 Ответить
 
 