"Чем больше в артиллерии пота, тем меньше крови у пехоты": Работа воинов 10-й бригады РСЗО. ВИДЕО

Военнослужащие-артиллеристы рассказали о буднях своей работы - и о причинах неточности российской артиллерии

Проект "Украинский Свидетель" опубликовал видео с военнослужащими 10 бригады РСЗО ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В начале полномасштабного вторжения это подразделение обороняло Киевскую область, где выпустило по оккупантам около 1000 снарядов.

Военные подразделения рассказали, что однажды даже накрыли российского генерала вместе с многочисленными подчиненными. В настоящее время бригада находится на одном из горячих направлений фронта.

По словам командира реактивной батареи с позывным "Брокер", его личный состав - это, во-первых, бывалые военные. Им можно доверить что угодно. Во-вторых, это добровольцы, за короткое время сумевшие развить свои навыки до уровня контрактных военных.

Командир боевой машины с позывным "Пепа" рассказал об особенностях работы своего орудия. К примеру, одним пакетом снарядов можно покрыть площадь в 4 гектара. Обычно для поражения большой площади, особенно если известно о нахождении там значительного количества живой силы противника, используются "Грады".

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Съемочная группа "Украинского Свидетеля" показала выполнение боевой задачи и сняла, как "Град" отрабатывает.

Также военные познакомили журналистов с незаменимым помощником в своем подразделении - песиком по кличке Бармен. Тот спокойно чувствует себя в условиях постоянных обстрелов и в окоп бежит только тогда, когда все бегут. У союаки даже есть орден "За мужество", который собственноручно сделали военные.

"Брокер" поделился информацией о работе русской артиллерии и рассказал, какие орудия использует противник. Парень также подверг сомнению качество профессиональной подготовки российских артиллеристов и признался, что стрелять они не умеют.

"Точность их выстрелов со временем не улучшается. Для них главное не качество. Для них главное количество", – отметил воин.