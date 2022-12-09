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Артиллеристы 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили три российских танка. ВИДЕО

Бойцы 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко точными выстрелами из артиллерии уничтожили три российских танка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, четыре вражеских танка, спрятанные в небольшом перелеске. Украинские воины произвели три точных выстрела. В одной из подбитых бронемашин сдетонировал боекомплект и взрывом оторвало башню.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В течение 10 минут бойцы приземлили два вражеских квадрокоптера, воспользовавшись антидроновым ружьем. ВИДЕО

танк (2256) уничтожение (6923) 92 отдельная штурмовая бригада (251)


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Топ комментарии
+44
Краса неймовірна ))
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09.12.2022 14:18
+33
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09.12.2022 14:28
+24
Потєрь в вааруженних сілах расійскай федєрациі нєт(с)
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09.12.2022 14:25
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Краса неймовірна ))
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09.12.2022 14:18 Ответить
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09.12.2022 14:28 Ответить
"З мови зняли", як тут хтось написав рагіше)))))))))
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10.12.2022 00:25 Ответить
"З мови зняли"(с) палишся москалик
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11.12.2022 03:51 Ответить
Не подсказывай
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11.12.2022 20:14 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.12.2022 14:22 Ответить
Потєрь в вааруженних сілах расійскай федєрациі нєт(с)
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09.12.2022 14:25 Ответить
От слова САВСЭМ)))
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09.12.2022 15:03 Ответить
Оце Добре !!!
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09.12.2022 14:29 Ответить
Башні пригають як дурні. Шось з'їли.
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09.12.2022 14:38 Ответить
Nizko bashna poletela, navernoe k dozdju
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09.12.2022 14:45 Ответить
чиї башти не стрибають, той не москаль))
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09.12.2022 18:41 Ответить
Москалі, вони такі безбашенні!
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09.12.2022 22:54 Ответить
чем их так, бедолаг?
артиллерией?
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09.12.2022 14:41 Ответить
ответ чуть ниже.
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09.12.2022 15:25 Ответить
гарна робота
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09.12.2022 14:50 Ответить
От так от і виглядає демілітаризація і денацифікація.Кацапські вбивці отримали по заслугах!
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09.12.2022 15:22 Ответить
Это либо английские ракеты Бримстоун которые сами ищут бронетехнику (снабжены радиолокатором), либо немецкие снаряды SMArt 155, которые тоже сами ищут бронетехнику спускаясь на парашютах.
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09.12.2022 15:23 Ответить
Смажений кабанчик, курка з майонезом,
Овочі, салати - сядем біля хати,
Вип'ємо по чарці, заспіваєм пісню,
Ти не пожалкуєш, що за мене вийшла!
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09.12.2022 18:38 Ответить
Браво, козаки! Тільки хто ж вас іменем зрадника нарік? Це результат роботи журнашльоперів, які його казочку розкручували. Сірко вдарив у спину союзному війську Гетьмана Виговського, коли той ледве москву не спалив.
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09.12.2022 19:28 Ответить
Москву ледь не спалив Сагайдачний. При чому тут Виговський і Сірко? Що за маячня?
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11.12.2022 14:46 Ответить
вивчіть українську історію. Може маячня попустить
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11.12.2022 20:07 Ответить
Мені подобається коли башта кацапського "трактора" взлітає на 100м метрів у вверх ! Почерк Jevelina або Nlave !
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09.12.2022 21:08 Ответить
Это подчерк собственного боекомплекта, который может так же пыхнуть и от ВОГа, если он в открытый люк приземлится
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11.12.2022 20:20 Ответить
Справжні козаки-вільні, сильні, безстрашні!
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10.12.2022 10:06 Ответить
Чимось високоточним відпрацювали. Навколо позицій, під час ураження, фактично немає вирв та підпалин - навіть одиничних, пристрілочних...
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10.12.2022 19:51 Ответить
А це не хрип піаніста у фон запустили? Як не соромно так принижувати ЗСУ?
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11.12.2022 17:23 Ответить
 
 