В Мариуполе фиксируют движение техники в направлении Бердянска без опознавательных знаков с боекомплектами, - Андрющенко. ВИДЕО
В оккупированном Мариуполе местные жители фиксируют очередное движение техники без опознавательных знаков с боекомплектами.
Об этом в Телеграме сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Фиксируем движение техники. После естественной победы над гололедицей новые колонны с БК отправились в путь", - написал Андрющенко.
По его словам, техника двигается в направлении Бердянска. На ней отсутствуют опознавательные знаки.
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1) Навантаження на автотранспорт який не зможе виконувать інші завдання;
2) Витрати ПММ та ресурсу автомобілів;
3) Перевантаження автомобільних шляжів;
4) Зниження швидкості доставки вантажів;
5) Створення додаткових ризиків з-за розкислих грунтових доріг та ожеледиці на дорогах з твердим покриттям при пониженні температури нижче 0 градусів А це - масові ДТП
Написали що сьогодні в Мелітополі був "каток" і колона паливозаправників виконувала "балет на льоду"