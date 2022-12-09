В Мариуполе фиксируют движение техники в направлении Бердянска без опознавательных знаков с боекомплектами, - Андрющенко. ВИДЕО

В оккупированном Мариуполе местные жители фиксируют очередное движение техники без опознавательных знаков с боекомплектами.

Об этом в Телеграме сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Фиксируем движение техники. После естественной победы над гололедицей новые колонны с БК отправились в путь", - написал Андрющенко.

По его словам, техника двигается в направлении Бердянска. На ней отсутствуют опознавательные знаки.

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