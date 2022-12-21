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Ким ответил на вопрос о том, что бы он сказал Путину: "Пошел на х#й. Так нельзя было сказать?". ВИДЕО

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким нецензурно выругался в ответ на вопрос о том, что бы он сказал Путину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это во время интервью главы Николаевской ОВА журналистке Наталии Островской.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне паникуют из-за якобы ядерного оружия ВСУ на Кинбурнской косе. На самом деле это наши волонтеры доработали кое-что, - Ким. ВИДЕО

путин владимир (31260) Ким Виталий (243)


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Топ комментарии
+41
Кацапы умудрились сделать так, что это уже не мат, а новое направление. Это перестало быть ругательством.
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21.12.2022 22:48
+35
Коротко,актуально, доцільно.
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21.12.2022 22:47
+29
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21.12.2022 22:58
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Коротко,актуально, доцільно.
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21.12.2022 22:47 Ответить
V etom slucae mat daze odobrjaetsja. Vo pervih - po drugomu eti urodi ne ponimaet. Vo vtorih - po drugomu i ni kak ne skazatj!
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22.12.2022 07:24 Ответить
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21.12.2022 22:47 Ответить
Чому не можна? Можна. А ще краще послати туди всіх кацапів, вони всі однакові, всі потвори. Нормальні, а їх дуже мало, давно залишили ту клоаку.
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21.12.2022 22:48 Ответить
Кацапы умудрились сделать так, что это уже не мат, а новое направление. Это перестало быть ругательством.
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21.12.2022 22:48 Ответить
нічого хорошого в цьому немає - колись я їздив до РФ і повертався в Україну мої вуха відновлювалися від брудного мата кілька тижнів.

Тепер у нас майже як там - все почалося з плакатів на вулицях "Російський корабель іди на…"
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21.12.2022 22:53 Ответить
так у нас уже матюкамі розмовляють як на росії - що в цьому хорошого?
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21.12.2022 23:04 Ответить
Це для того,щоб орки краще нас розуміли.Наступить ПЕРЕМОГА і ми будемо гомоніти мирною свєю ніжною,сов'їною мовою!
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21.12.2022 23:37 Ответить
А ще більше коробить,коли діти різного віку, на вулиці спілкуються виключно кацапською мовою і кацапськими матюками,при дорослих,які ніяк на це не реагують.Розумієш прицьому,що частина "руцького міру" в Україні надовго.
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21.12.2022 23:21 Ответить
я пам'ятаю ще років 10 тому такого не було, а зараз - "Иду блд, смотрю блд, стоит е******й в рот"

Наче хтось спеціально проводить політику розбещення української ментальності та душі народу
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21.12.2022 23:36 Ответить
Вся ця гидота йде із сім'ї і толерується суспільством,яке теж цим "хворіє".
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21.12.2022 23:49 Ответить
Це теж одна з причин.А взагалі,треба розуміти,який зараз час.Українська культура і до війни стояла десь на останньому місці,а зараз і потому.Це потрібно буде "лікувати" після війни-потужно і системно, на всіх рівнях.Потрібні будуть цілі програми по культурному "оздоровленню" суспільства!
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22.12.2022 00:21 Ответить
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21.12.2022 22:58 Ответить
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21.12.2022 23:32 Ответить
зупиніть краще ***** і його агресію проти нас!!! бо матюк ще нікого не вбив !!!
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21.12.2022 23:39 Ответить
Матюки-частина "кацапського міру". Краща "зброя" проти неї-перехід на українську мову!
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22.12.2022 00:25 Ответить
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21.12.2022 22:48 Ответить
Можно Віталя, бо це справжнє місце цля цього хуриного зона вибл@ядка люципера БІС(а)путька
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21.12.2022 22:49 Ответить
Він вже там, бо сам є те місто і ходить никуди не треба...
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21.12.2022 22:50 Ответить
Все вірно! Цей військовий злочинец, вбивця, тупорилий неосвітчений мерзотник і смердячий ублюд Путін нехай іде *****! Як він вже дістав весь білий світ, цей кацапський виродок!
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21.12.2022 22:50 Ответить
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21.12.2022 22:50 Ответить
Нах, синонім "на раССєю"..
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21.12.2022 22:54 Ответить
Це свідчить про рівень більшості наших журналістів. Замість питань по суті до голови адміністрації-журналісти будуть грати в гру-біліше хайпу-вище рейтинг.
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21.12.2022 22:56 Ответить
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21.12.2022 22:59 Ответить
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21.12.2022 23:00 Ответить
Навіщо ж гниді щось казати, ще й кацапськими матюками? Мовчки придушити та й годі ..
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21.12.2022 23:00 Ответить
Це класно, я теж так думаю стосовно вашої відповіді хлу. Але щоб ви сказали вагнерівцю з кувалдою?
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21.12.2022 23:16 Ответить
Оце вчудив малий,повага навіть 😬
Але до Поворознюка не взлітає....
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21.12.2022 23:20 Ответить
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21.12.2022 23:21 Ответить
***** було б навіть приємно почути такі слова, він до них звик... Краще запитати чи не соромно йому вигрібати від "наркоманів" та "клоунів")) Я не фанат Зеленського, більшості тут це відомо, але уявляєте яке це приниження для того хто бачив себе "повелителем світу" програти війну справжньому клоуну ЗЕ)) Саме так він увійде в історію))
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21.12.2022 23:28 Ответить
Так це уже сказав простий український прикордонник ще на самому початку ...
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22.12.2022 03:49 Ответить
Согласен с ним.
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22.12.2022 07:01 Ответить
РЕСПЕКТ ВИТАХЕ!СДОХНИ *************** ********!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.12.2022 08:14 Ответить
 
 