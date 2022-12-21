Ким ответил на вопрос о том, что бы он сказал Путину: "Пошел на х#й. Так нельзя было сказать?". ВИДЕО

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким нецензурно выругался в ответ на вопрос о том, что бы он сказал Путину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это во время интервью главы Николаевской ОВА журналистке Наталии Островской.

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