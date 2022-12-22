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17 310 19

Оператор украинского дрона с помощью веревки и крюка поднимает упавшего на землю БПЛА: "То ли свой "Мавик" спасают, то ли чужой п#здят". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оператор украинского дрона с помощью веревки и крюка поднимает упавший на землю беспилотник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, из записи трудно понять – проводится ли эвакуация вражеского дрона или украинского. Именно об этом пишет и автор публикации.

"То ли свой мавик спасают, то ли чужой п#здят, но метод интересный", - отмечает он.

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Автор: 

беспилотник (3589) эвакуация (2072)


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Топ комментарии
+19
опер молодца..Слава Великой Ukraine
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22.12.2022 09:47
+17
Робочі будні аеророзвідки...
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22.12.2022 09:44
+11
Не втратить, бо розумні люди чипляють мотузку за систему котра скидає гранати на орків. Натиснув на кнопочку і максимум, що можна втратити то гак з мотузкою.
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22.12.2022 10:26
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Робочі будні аеророзвідки...
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22.12.2022 09:44 Ответить
опер молодца..Слава Великой Ukraine
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22.12.2022 09:47 Ответить
небезпечно...бо якшо зачіпиться за гіляки той внизу, то втратиться і перший.
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22.12.2022 09:49 Ответить
Не втратить, бо розумні люди чипляють мотузку за систему котра скидає гранати на орків. Натиснув на кнопочку і максимум, що можна втратити то гак з мотузкою.
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22.12.2022 10:26 Ответить
а....точно...я щось не подумав про це
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22.12.2022 10:46 Ответить
Спасіння рядового Мавіка. Може краще магніт ніж гак?
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22.12.2022 09:56 Ответить
А до чого в мавіку примагнитися? Там майже нема заліза.
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22.12.2022 10:23 Ответить
Неодимовий знайде залізо.
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22.12.2022 10:33 Ответить
Спасти рядового Дрональдо.
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22.12.2022 10:12 Ответить
"метод интересный" не тільки, а ще й прибутковий.
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22.12.2022 10:35 Ответить
Такой метод зацепки в трудно доступных местах упавших квадриков давно известен в кругах любителей FPV Freestyle. Оператору зачёт 👍
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22.12.2022 10:57 Ответить
Это точно - могли выработать привычку ругаться меньше. Особенно на кацапском.
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22.12.2022 17:20 Ответить
Ловись рибка велика й маленька...
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22.12.2022 12:02 Ответить
От якби ще так можна було у них танки з гарматами... 😂
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22.12.2022 12:31 Ответить
Получим Gray Eagle - будем и танки тягать!
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22.12.2022 12:40 Ответить
Для танков понадобится подобие летающего транспорта харвестеров из "Дюны".
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22.12.2022 17:18 Ответить
Хороший дрон в хозяйстве пригодится! 👍
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22.12.2022 12:39 Ответить
Оце спревжнє "Своих не бросаем", а не те про що кацапня ляпає.
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22.12.2022 20:22 Ответить
 
 