Оператор украинского дрона с помощью веревки и крюка поднимает упавшего на землю БПЛА: "То ли свой "Мавик" спасают, то ли чужой п#здят". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оператор украинского дрона с помощью веревки и крюка поднимает упавший на землю беспилотник.
Как сообщает Цензор.НЕТ, из записи трудно понять – проводится ли эвакуация вражеского дрона или украинского. Именно об этом пишет и автор публикации.
"То ли свой мавик спасают, то ли чужой п#здят, но метод интересный", - отмечает он.
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