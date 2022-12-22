"Уберите уже это видео!" – у пропагандиста Соловьева сдали нервы от кадров с Зеленским в США. ВИДЕО
Российский пропагандист Владимир Соловьев не выдержал показа в своей программе кадров о визите президента Украины Владимира Зеленского в США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Соловьев расспрашивал российского "эксперта", как тот оценивает визит президента Украины в США. В это время на экране демонстрировали видео, на котором Зеленский в Конгрессе вручает спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси украинский флаг из-под Бахмута с надписями бойцов.
"Ребята, редакторы, уберите уже это видео, если вы не умеете читать, что вам пишут!" - внезапно сорвался Соловьев.
После этого видео с Зеленским в Конгрессе пропало с экрана.
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+75 Envoy
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+62 ватник любит стекломой
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+55 Alex K #323845
показать весь комментарий22.12.2022 12:10
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Він такий соловьев як мій сусід Чан Кай Ши!
Проти жидів нічого поганого не маю! Всі моі жиди,
якіх я знаю дуже порядні люди й багато добра мені
зробили. Але цей Шапіро та сама погана вівця!
Ну и еще, чувак, все твои "жыды", если бы знали как ты их называешь за спиной, тебе бы в пику били.
п.с. Что б два раза не вставать - нет, небыло в Украине это нормальным названием евреев. В Польше - было и есть, а в Украине - никогда. Свинособаки с севера занесли.
А з тебе вискочив кацап-дурбецел.Жиди страшенно не
******* коли іх називають євреями,для них це образливо.
Згоден , у поляків вони жиди,у румунів жидан,у литовців
жидас і так далі. Плюватись в спину та обзиватися це
властиво таким кацапам-москалям як ти. Бо в царської
раїсі навить існувало гасло - "Бей жидов спасай раїсю!"
Ти навить це слово неграмотно написав! Та й в Україні
їудейський народ також зовуть жидами,й нічого поганого
в цьому не бачу.
Але ж у нього така рузька та символічна хвамілія.
Лучше смотрите сюжет про государственный визит срущего-в-чемодан в Усть-**********.
Нервная система не так будет расшатываться...
https://youtu.be/Y8BHCIhTp0Y
https://gordonua.com/img/forall/users/58/5854/53799303.jpg
у жирной истерички-********* соловьиного помёта бомбит и подгорает ))
Это Дмитрий Саймс, заброшенный из Ссср в сша десятки лет назад и являющейся « идеологом русского мира» в Вашингтоне.
Откровенный пособник /лоббистКремля в сша.
Клейма на этом мерзавце негде ставить,
как в прочем и на Шапире.
Недаром президент сделал тебя своим представителем
Шутишь ты хорошо
Только вот шутки иногда закачиваются
В Федеральной тюрьме США