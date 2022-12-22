"Уберите уже это видео!" – у пропагандиста Соловьева сдали нервы от кадров с Зеленским в США. ВИДЕО

Российский пропагандист Владимир Соловьев не выдержал показа в своей программе кадров о визите президента Украины Владимира Зеленского в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Соловьев расспрашивал российского "эксперта", как тот оценивает визит президента Украины в США. В это время на экране демонстрировали видео, на котором Зеленский в Конгрессе вручает спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси украинский флаг из-под Бахмута с надписями бойцов.

"Ребята, редакторы, уберите уже это видео, если вы не умеете читать, что вам пишут!" - внезапно сорвался Соловьев.

После этого видео с Зеленским в Конгрессе пропало с экрана.

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