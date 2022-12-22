РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4600 посетителей онлайн
Новости Видео
35 553 64

"Уберите уже это видео!" – у пропагандиста Соловьева сдали нервы от кадров с Зеленским в США. ВИДЕО

Российский пропагандист Владимир Соловьев не выдержал показа в своей программе кадров о визите президента Украины Владимира Зеленского в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Соловьев расспрашивал российского "эксперта", как тот оценивает визит президента Украины в США. В это время на экране демонстрировали видео, на котором Зеленский в Конгрессе вручает спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси украинский флаг из-под Бахмута с надписями бойцов.

"Ребята, редакторы, уберите уже это видео, если вы не умеете читать, что вам пишут!" - внезапно сорвался Соловьев.

После этого видео с Зеленским в Конгрессе пропало с экрана.

Смотрите также: Зеленский вручил американским конгрессменам боевое знамя из Бахмута. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) пропаганда (3675) россия (95515) США (26637) Соловьев Владимир (139)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+75
Надеемся на обширный инсульт .
показать весь комментарий
22.12.2022 12:06
+62
показать весь комментарий
22.12.2022 12:12
+55
Когда его пожизненно определят в одиночную камеру - это видео нужно крутить 24/7
показать весь комментарий
22.12.2022 12:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надеемся на обширный инсульт .
показать весь комментарий
22.12.2022 12:06 Ответить
нє, черговий розрив ануса
показать весь комментарий
22.12.2022 12:11 Ответить
разрыв пердильной косточки....ну или пукательной венки
показать весь комментарий
22.12.2022 12:46 Ответить
Але - тільки під час оголошення вироку на міжнародному трибуналі.
показать весь комментарий
22.12.2022 12:26 Ответить
"Думаю це біль".
"Ні, це спазм".
"Біль, спазм - яка різниця..."
показать весь комментарий
22.12.2022 13:26 Ответить
У Соловйова тенезми, (як при дезентерії)))
показать весь комментарий
23.12.2022 05:31 Ответить
С учётом того, что оно употребляет, вполне реальный вариант!))
показать весь комментарий
22.12.2022 20:06 Ответить
кацапські дупи ватою палають і гумою смердять
показать весь комментарий
22.12.2022 12:06 Ответить
Він не кацап! Він смердючий жид,урождений Шапіро!
Він такий соловьев як мій сусід Чан Кай Ши!

Проти жидів нічого поганого не маю! Всі моі жиди,
якіх я знаю дуже порядні люди й багато добра мені
зробили. Але цей Шапіро та сама погана вівця!
показать весь комментарий
22.12.2022 14:36 Ответить
Кацап. А якого походження то ннважливо
показать весь комментарий
22.12.2022 15:01 Ответить
Кацап - не нація і не національність, кацап - це стан того, що у нормальної людини називається "душа"!
показать весь комментарий
22.12.2022 20:09 Ответить
Не сперечайтеся, його національність гівнюк смердючий.
показать весь комментарий
23.12.2022 05:36 Ответить
євреї та жиди, це, як кажуть в одесі, дві великі різниці
показать весь комментарий
22.12.2022 19:57 Ответить
Он - вонючий кацап. А какого он происхождения, еврейского, татарского, рсукого или украинского , значения не имеет.
Ну и еще, чувак, все твои "жыды", если бы знали как ты их называешь за спиной, тебе бы в пику били.
п.с. Что б два раза не вставать - нет, небыло в Украине это нормальным названием евреев. В Польше - было и есть, а в Украине - никогда. Свинособаки с севера занесли.
показать весь комментарий
22.12.2022 21:34 Ответить
Чувачок! Тобі треба знати що жидів я ніколи не ображав.
А з тебе вискочив кацап-дурбецел.Жиди страшенно не
******* коли іх називають євреями,для них це образливо.
Згоден , у поляків вони жиди,у румунів жидан,у литовців
жидас і так далі. Плюватись в спину та обзиватися це
властиво таким кацапам-москалям як ти. Бо в царської
раїсі навить існувало гасло - "Бей жидов спасай раїсю!"
Ти навить це слово неграмотно написав! Та й в Україні
їудейський народ також зовуть жидами,й нічого поганого
в цьому не бачу.
показать весь комментарий
23.12.2022 13:58 Ответить
Моськи лают а караван идет )))
показать весь комментарий
22.12.2022 12:08 Ответить
Когда его пожизненно определят в одиночную камеру - это видео нужно крутить 24/7
показать весь комментарий
22.12.2022 12:10 Ответить
Буде "відєошкатулка " для помьота.
показать весь комментарий
22.12.2022 12:17 Ответить
Кращій варіант - посадити його в камеру до Зєлі.
показать весь комментарий
22.12.2022 12:49 Ответить
Не можна: катування ув'язненого. Права людини
показать весь комментарий
22.12.2022 16:10 Ответить
показать весь комментарий
22.12.2022 16:26 Ответить
Людину предъявите сначала. Бо я , например, вижу на картинке только свинособаку.
показать весь комментарий
22.12.2022 21:37 Ответить
Не вміють, думати, не вміють воювати, тепер вже й читати не вміють, деграданти повні. Сподіваюся, що скоро вони усі не вмітимуть жити і усі подохнуть, сранорашисти.
показать весь комментарий
22.12.2022 12:11 Ответить
Вечерний мудозвон, оставь свои истерики для Гааги.
показать весь комментарий
22.12.2022 12:12 Ответить
показать весь комментарий
22.12.2022 12:12 Ответить
Яка люта жопобіль у салав'я рускага.
показать весь комментарий
22.12.2022 12:16 Ответить
салавьиный памет все абильнее и жиже ))))
показать весь комментарий
22.12.2022 12:22 Ответить
Он еврей.
показать весь комментарий
22.12.2022 12:30 Ответить
Я знаю, що він єврей.

Але ж у нього така рузька та символічна хвамілія.
показать весь комментарий
22.12.2022 13:17 Ответить
Шапіро?😂😂
показать весь комментарий
22.12.2022 13:20 Ответить
Хитушко!
показать весь комментарий
22.12.2022 14:45 Ответить
Рузький. А еврей чи бурят чи дагестанець то неважливо
показать весь комментарий
22.12.2022 14:59 Ответить
Сейчас кацапье на «КРОТОВУХУ» перешли - настойка из мертвых кротов
показать весь комментарий
22.12.2022 12:16 Ответить
А что, бывает настойка из живых кротов?
показать весь комментарий
22.12.2022 16:39 Ответить
сдают нервишки у клоуна-пропагандона ))) и это радует !!!
показать весь комментарий
22.12.2022 12:23 Ответить
Пора в психушку в1дправляти.
показать весь комментарий
22.12.2022 12:26 Ответить
"какая ви нєрвная, я ***" (с)
показать весь комментарий
22.12.2022 12:28 Ответить
Невже кацапня сама здохне від злоби і добивати не прийдеться
показать весь комментарий
22.12.2022 12:30 Ответить
И уберите уже ету старую обезяну из студии.
показать весь комментарий
22.12.2022 12:34 Ответить
Та да, кацапы.
Лучше смотрите сюжет про государственный визит срущего-в-чемодан в Усть-**********.
Нервная система не так будет расшатываться...
показать весь комментарий
22.12.2022 12:35 Ответить
В стовп головою влупися. Зі всього маху-попустить.
показать весь комментарий
22.12.2022 12:38 Ответить
В Мурманську палає крейсер "адмірал Кузнєцов
https://youtu.be/Y8BHCIhTp0Y
показать весь комментарий
22.12.2022 12:41 Ответить
То він підіймає пари на дровах, тому і димить.
показать весь комментарий
22.12.2022 12:45 Ответить
Дрова сируваті...
показать весь комментарий
22.12.2022 13:37 Ответить
напевно " рєбята-рєдактори" злі шпіони....
показать весь комментарий
22.12.2022 12:42 Ответить
О, американець Дмітрій Саймс, бувший комсомольський номенклатурник, "дисидент", який засланий КГБ в "логово" ворога.
показать весь комментарий
22.12.2022 12:42 Ответить
о, димок симис из паРаши))

https://gordonua.com/img/forall/users/58/5854/53799303.jpg
показать весь комментарий
22.12.2022 12:56 Ответить
.

у жирной истерички-********* соловьиного помёта бомбит и подгорает ))

показать весь комментарий
22.12.2022 12:53 Ответить
Взорваныый недавно в Чувашии главный газопровод на страшная авария..горела Бавовна нехило.. Мацковия была без отопления дня три,переключились на другой газогоне...💥🔥💥🤣🦍🦍типа встали с Колен
показать весь комментарий
22.12.2022 12:55 Ответить
Солов"я попердолило.
показать весь комментарий
22.12.2022 13:05 Ответить
Ця гнида соловьйов мені шарікова нагадує- гаварі,мацква,разгаварівай расея! Єх,яблочко.... Тільки балалайки не вистачає.
показать весь комментарий
22.12.2022 13:19 Ответить
молодец Зеленский, таки сдержал слово, данное украинским Воинам- передать прапор в конгресс США!
показать весь комментарий
22.12.2022 13:23 Ответить
Символічненько так вийшло: український Президент з американською "звездой", а вовка х...йло з величезною пізд...й
показать весь комментарий
22.12.2022 13:30 Ответить
У шапіро, пукана рвануло ніпадєцкі. Агонь 🥳
показать весь комментарий
22.12.2022 13:58 Ответить
рюзко быдло воет по ночам....
показать весь комментарий
22.12.2022 14:01 Ответить
Оскільки асвабадітєлі почали користуватися латинкою для підсилення символізму, пропоную допомогти саракам і підкинути до вжитку ще одне слово - соловйоb.
показать весь комментарий
22.12.2022 15:20 Ответить
не істери, вата дурнувата ))))))))))))))))
показать весь комментарий
22.12.2022 16:01 Ответить
в студіі прямо "зарєво" от пропагандистських пердаків))
показать весь комментарий
22.12.2022 16:03 Ответить
Кто этот « російськIй "експерт»»???

Это Дмитрий Саймс, заброшенный из Ссср в сша десятки лет назад и являющейся « идеологом русского мира» в Вашингтоне.

Откровенный пособник /лоббистКремля в сша.

Клейма на этом мерзавце негде ставить,
как в прочем и на Шапире.
показать весь комментарий
22.12.2022 16:06 Ответить
Когда уже спецслужбы США займутся старым пидором Саймсом.
показать весь комментарий
22.12.2022 17:19 Ответить
Ни он, ни педофил скот риттер никому не нужны в США, чтоб ими еще заниматься...
показать весь комментарий
23.12.2022 00:08 Ответить
смотри,смотри мразь!это твоя смерть на тебя смотрит!
показать весь комментарий
22.12.2022 22:22 Ответить
Федя, я так ржала от твоей шутки про полное доверие
Недаром президент сделал тебя своим представителем
Шутишь ты хорошо
Только вот шутки иногда закачиваются
В Федеральной тюрьме США
показать весь комментарий
11.04.2023 12:23 Ответить
 
 