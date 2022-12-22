Зеленский, возвращаясь из США, встретился с Дудой: Обсудили стратегические планы на будущее и двусторонние отношения. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский после своего визита в США встретился с польским лидером Анджеем Дудой.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Дорогой домой встретился с другом Украины – Президентом Польши Анджеем Дудой. Подвели итоги года, который принес исторические вызовы из-за полномасштабной войны. Обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023 году", - рассказал глава государства.

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