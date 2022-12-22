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Зеленский, возвращаясь из США, встретился с Дудой: Обсудили стратегические планы на будущее и двусторонние отношения. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский после своего визита в США встретился с польским лидером Анджеем Дудой.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Дорогой домой встретился с другом Украины – Президентом Польши Анджеем Дудой. Подвели итоги года, который принес исторические вызовы из-за полномасштабной войны. Обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023 году", - рассказал глава государства.

Читайте: Дуда о гарантиях Путину: "Мы не собираемся делать с Россией то, что он делает со своими соседями"

Зеленский Владимир (20348) Польша (8409) Дуда Анджей (756)


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Топ комментарии
+27
Borislav Bereza

@UkrBereza

·

https://twitter.com/UkrBereza/status/1605903879337558016 2 ч

Теперь я видел все! Залужный наградил Путина серебряной кнопкой ЗСУ за утилизированные 100 000 россиян. Золотая кнопка после 1 000 000.

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22.12.2022 16:41
+8
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22.12.2022 16:43
+3
Залужний полководець, стратег, тактик і пиндець який троляка ))) Слава ЗСУ!!!
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22.12.2022 17:15
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Borislav Bereza

@UkrBereza

·

https://twitter.com/UkrBereza/status/1605903879337558016 2 ч

Теперь я видел все! Залужный наградил Путина серебряной кнопкой ЗСУ за утилизированные 100 000 россиян. Золотая кнопка после 1 000 000.

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22.12.2022 16:41 Ответить
Залужний полководець, стратег, тактик і пиндець який троляка ))) Слава ЗСУ!!!
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22.12.2022 17:15 Ответить
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22.12.2022 16:43 Ответить
Байден намекнул Зеленскому что явится к государства в скомканной одежде - плохой стиль. У Зеленского же есть как минимум пара хороших костюмов.
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22.12.2022 17:15 Ответить
Читая между строк статьи любого договора можно найти Братский договор Молотов Рібентроп...и Мавзолейных Обезьян Карла Маркса Фридриха Энгельса и прочих чЛениных Розу Люксембург и Карла Либкнехта и Эрнста Телмана...як тоді кричали Мировая революция наше Вечное Дерьмо с немцами...
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22.12.2022 16:56 Ответить
ты сенатор забыл написать, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс это четыре разных человека...!!!
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22.12.2022 18:45 Ответить
Дякую, все сподобалось.

А тепер, до Шуляк та КС
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22.12.2022 16:57 Ответить
Зелю Байден назначить начальником всего Мирового Пролетайрята...типа Кучма батько не Олігархії Украин..а его чувак Пинчук начальник всего Мира...🤣🤣🤣
Короче Мафия Данилыча круче всякой Коза Костры и Японской Якудзы..наравне с Китайцами типа Триада ...а китайская мафия круче Японской Якудзы....😝😝😝
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22.12.2022 17:09 Ответить
Что, покурил чего-то? )
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22.12.2022 17:40 Ответить
Отличное видео! Супер!
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22.12.2022 17:39 Ответить
Дякуемо полякам . При їх пропозиції і підтримці Україна получила Патриот
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22.12.2022 17:59 Ответить
 
 