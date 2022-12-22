РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4600 посетителей онлайн
Новости Видео
2 386 5

Залужный поздравил с наступающими праздниками партнеров Украины и поблагодарил за поддержку и помощь. ВИДЕО

Главнокомандующий Валерий Залужный поздравил международных партнеров из Североатлантического альянса с наступающими праздниками и поблагодарил за поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение обнародовал Генштаб ВСУ в Facebook.

"Дорогие братья по оружию! Мы часто вспоминаем выражение: "в темные времена хорошо видно светлых людей". Спасибо вам за поддержку и помощь. За то, что мы вместе в этой тяжелой несправедливой и неоправданной войне. Я благодарю от имени каждого украинского солдата, в чьих руках ваше оружие уничтожает мировое зло и спасает невинные жизни.

Цена мира чрезвычайно высока. Вспомните об этом, глядя на небо и Рождественскую Звезду на нем. Помолитесь за украинского воина, который сейчас в окопе собой защищает мир от беды. И поверьте, Господь именно там, рядом с ним. На стороне света и добра, правды и справедливости.

Вместе победим!", - сказал Залужный.

Смотрите: Залужный поддержал усиление наказания за дезертирство, неповиновение и неисполнение боевых приказов. ВИДЕО

поздравление (1057) Залужный Валерий (657)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Орк, вбитий та замерзший під Баxмутом.
показать весь комментарий
22.12.2022 17:22 Ответить
Сподіваюся, що таких буде сто сорок міліонів, чи скільки їх там насправді є😜😜😜!
показать весь комментарий
22.12.2022 17:27 Ответить
Слава і велика подяка нашим хоробрим воїнам на чолі з Залужним!
показать весь комментарий
22.12.2022 17:33 Ответить
https://youtu.be/NdT7tNsXAwU ..

Бавовна по всей рабZee...
Слава ЗСУ та генералу Залужному ✊👍💪 🔱❤️🖤🔱
показать весь комментарий
22.12.2022 18:06 Ответить
Пане Залужний, ви єдиний Лідер Великої української Нації, Надія та Віра, теперішнє і майбутнє. Глибокий уклін Вам за ту велику справу, яку Ві виконуєте для українського народу. Бережіть себе, а мі з Вами та з ЗСУ назавжди!
показать весь комментарий
31.12.2022 09:58 Ответить
 
 