Зеленский о результатах визита в США: Едем домой с тем, что действительно поможет. ВИДЕО
Украинская делегация возвращается из Вашингтона в Украину с хорошими результатами и именно с тем, что действительно поможет.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его видеообращение.
Возвращаемся из Вашингтона – едем с хорошими результатами. С тем, что действительно поможет.
Когда мы говорим "патриоты" в Украине и в Соединенных Штатах – мы все равно подразумеваем защиту государства и людей. Этот вопрос решен для Украины. Есть и финансовая поддержка. Есть и другие договоренности – о них чуть позже.
Я благодарю Президента Байдена и за помощь, и за его международное лидерство, и за настроенность на победу. Спасибо Конгрессу Соединенных Штатов – обеим палатам, обеим партиям, всем поддерживающим Украину, всем желающим победы так же, как и все мы.
Победа – будет!" - говорится в обращении.
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https://www.newsru.co.il/pict2/big/2106612.html
дякуємо що вірите в Україну і її ВСУ...бо все "що дійсно допоможе" то для них і для нас.
«Для Зеленського це свято стійкості та пропозиція підтримки. Однак, незважаючи на всі розмови про перемогу, у виступі президента Володимира Зеленського у Вашингтоні пролунали натяки на його занепокоєння щодо наступного року», - пише https://www.nytimes.com/2022/12/22/us/politics/zelensky-sales-pitch.html NYT .
«Президента України у Конгресі зустріли оваціями. Але навіть у міру того, як потреби його країни зростають, перспективи допомоги з боку США неминуче стануть менш певними», - пише https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-12-22/zelenskiy-s-speech-wins-ovations-but-shaky-us-aid-remains-his-nightmare?srnd=opinion Bloomberg .