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Зеленский о результатах визита в США: Едем домой с тем, что действительно поможет. ВИДЕО

Украинская делегация возвращается из Вашингтона в Украину с хорошими результатами и именно с тем, что действительно поможет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его видеообращение.

Возвращаемся из Вашингтона – едем с хорошими результатами. С тем, что действительно поможет.

Когда мы говорим "патриоты" в Украине и в Соединенных Штатах – мы все равно подразумеваем защиту государства и людей. Этот вопрос решен для Украины. Есть и финансовая поддержка. Есть и другие договоренности – о них чуть позже.

Я благодарю Президента Байдена и за помощь, и за его международное лидерство, и за настроенность на победу. Спасибо Конгрессу Соединенных Штатов – обеим палатам, обеим партиям, всем поддерживающим Украину, всем желающим победы так же, как и все мы.

Победа – будет!" - говорится в обращении.

Смотрите: Зеленский, возвращаясь из США, встретился с Дудой: Обсудили стратегические планы на будущее и двусторонние отношения. ВИДЕО

визит (3081) Зеленский Владимир (20348) США (26637)


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Топ комментарии
+16
Щира подяка кожному американцю за підтримку та допомогу Україні та кожному українцю.

Ми обов'язково переможемо!!!
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22.12.2022 19:01
+7
дякуємо народу і Президенту США за розуміння, підтримку, допомогу і настійливі попередження перед війною, які нажаль були проїгноровані...
дякуємо що вірите в Україну і її ВСУ...бо все "що дійсно допоможе" то для них і для нас.
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22.12.2022 19:23
+6
Фото из ресторана, где Рогозин получил ранение жопы

https://www.newsru.co.il/pict2/big/2106612.html
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22.12.2022 19:07
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серых орлов дали?)
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22.12.2022 18:54 Ответить
т.е., дай Бог шашлык отменяется, улица с кацапским названием тоже и работаем до ПОБЕДЫ!
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22.12.2022 18:56 Ответить
шашлыки из кацапни,вон как оптом шашлыки делаються американсикими касетными возле бахмута)
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22.12.2022 18:58 Ответить
Щира подяка кожному американцю за підтримку та допомогу Україні та кожному українцю.

Ми обов'язково переможемо!!!
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22.12.2022 19:01 Ответить
Отличный результат для Украины! ...***** в фекалиях и блевоте....
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22.12.2022 19:01 Ответить
Фото из ресторана, где Рогозин получил ранение жопы

https://www.newsru.co.il/pict2/big/2106612.html
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22.12.2022 19:07 Ответить
Та лужа - жир из жопы Рогозина.
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22.12.2022 21:48 Ответить
Ему хорошо вылетело https://www.newsru.co.il/world/22dec2022/rogozin_122.html https://www.newsru.co.il/world/22dec2022/rogozin_122.html

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22.12.2022 22:56 Ответить
З Божою та світовою допомогою! Молимось за нашу Перемогу!
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22.12.2022 19:08 Ответить
дякуємо народу і Президенту США за розуміння, підтримку, допомогу і настійливі попередження перед війною, які нажаль були проїгноровані...
дякуємо що вірите в Україну і її ВСУ...бо все "що дійсно допоможе" то для них і для нас.
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22.12.2022 19:23 Ответить
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22.12.2022 19:42 Ответить
Так передачу " пэтріот" ще до твоєї "подорожі" анонсували. Зелені виродки під час війну роблять в Україні повний пзд, уже до воїнів з ампутаціями добрались.Всі мовчать. А стоїть шашличнику пропіаритися на тому до чого він взагалі не причетний, так зразу сраколизи починають лізти звідусіль.
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22.12.2022 19:43 Ответить
Для самого Зеленського ціль була зосереджена на закликах до більш потужного озброєння для посилення здатності України розпочати великі наступальні операції проти російських сил наступного року. Було мало ознак того, що він досяг успіху, принаймні в короткостроковій перспективі, https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/12/21/zelensky-biden-weapons-ukraine-patriots/ пише The Washington Post
«Для Зеленського це свято стійкості та пропозиція підтримки. Однак, незважаючи на всі розмови про перемогу, у виступі президента Володимира Зеленського у Вашингтоні пролунали натяки на його занепокоєння щодо наступного року», - пише https://www.nytimes.com/2022/12/22/us/politics/zelensky-sales-pitch.html NYT .
«Президента України у Конгресі зустріли оваціями. Але навіть у міру того, як потреби його країни зростають, перспективи допомоги з боку США неминуче стануть менш певними», - пише https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-12-22/zelenskiy-s-speech-wins-ovations-but-shaky-us-aid-remains-his-nightmare?srnd=opinion Bloomberg .
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22.12.2022 20:06 Ответить
Представники адміністрації Байдена висловили впевненість, що допомога Україні триватиме і наступного року, Зеленський також сказав, що він упевнений, що цю допомогу не буде заблоковано. Але у приватних розмовах чиновники адміністрації визнають, що, ймовірно, ситуація буде складнішою. - пише Politico.
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22.12.2022 20:11 Ответить
Ти б про це думав до війни ....коли здавали південь України.
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22.12.2022 20:31 Ответить
 
 