Зеленский о результатах визита в США: Едем домой с тем, что действительно поможет. ВИДЕО

Украинская делегация возвращается из Вашингтона в Украину с хорошими результатами и именно с тем, что действительно поможет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его видеообращение.

Возвращаемся из Вашингтона – едем с хорошими результатами. С тем, что действительно поможет.



Когда мы говорим "патриоты" в Украине и в Соединенных Штатах – мы все равно подразумеваем защиту государства и людей. Этот вопрос решен для Украины. Есть и финансовая поддержка. Есть и другие договоренности – о них чуть позже.



Я благодарю Президента Байдена и за помощь, и за его международное лидерство, и за настроенность на победу. Спасибо Конгрессу Соединенных Штатов – обеим палатам, обеим партиям, всем поддерживающим Украину, всем желающим победы так же, как и все мы.



Победа – будет!" - говорится в обращении.

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