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Задержан крымчанин в отделе оккупационной полиции Армянска: "Вы - оккупанты. Я готов, сука, подохнут, лишь бы вы отсюда съ#бались. Приперлись и 8 лет мне испоганили". ВИДЕО

Задержанный крымчанин в отделе оккупационной полиции Армянска заявил оккупантам, что готов на все, чтобы россияне покинули остров навсегда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свою двухминутную нецензурную речь со связанными руками, частично на украинском, частично на русском языках, крымчанин провозгласил на фоне портрета Путина. Кроме того, он заявил, что Крым – это временно оккупированная украинская территория, а не часть России.

Видеозапись из отдела оккупационной полиции опубликована в соцсетях. Автор публикации отмечает, что оккупанты составили на мужчину четыре протокола на сумму 180 тысяч рублей и арестовали на 15 суток. Кроме того, хотят возбудить еще и уголовное дело. Видео было опубликовано в сети, очевидно, с разрешения ФСБ РФ предателем Александром Талиповым.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте: Жители оккупированного Армянска жалуются на выбросы с "Крымского титана", российские власти города объясняют это пуском производства

оккупация (10137) Армянск (30)


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Топ комментарии
+101
Ну що сказати-респект цій людіні за правду...
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22.12.2022 20:57
+59
Мужик с яйцами. Відразу видно, що не москаль)
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22.12.2022 21:03
+57
а очко то у мєнтов вже жим жим. ) самі вже не вірять що Крим російський. ще півроку назад цього хлопця б прикопали тихенько. а зараз слухають, і мовчки прощаються с "тут все так по домашнему"
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22.12.2022 21:03
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Ну що сказати-респект цій людіні за правду...
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22.12.2022 20:57 Ответить
Чем ближе мы будем к перешейку тем больше будет таких !!! Есть там немного го есть которые еще и партизанить начнут когда поймут что не будет договорняков а их НЕ БУДЕТ --Крым это Украина ТОЧКА
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22.12.2022 22:50 Ответить
як би круто виступив чоловік, але якщо подумати, що за такі слова в інших випадках роблять, то виникають дивні думки... можливо я і помиляюся і занадто підозрілий.
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22.12.2022 20:58 Ответить
Я теж про Н. Савченко згадав.
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22.12.2022 21:56 Ответить
Савченко - герой України (хоч і пи₴&увата)
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23.12.2022 20:24 Ответить
хоотели камни с неба?---А прилетел БУЛЫЖНИК!! наградить!!
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22.12.2022 20:59 Ответить
Мужик с яйцами. Відразу видно, що не москаль)
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22.12.2022 21:03 Ответить
а очко то у мєнтов вже жим жим. ) самі вже не вірять що Крим російський. ще півроку назад цього хлопця б прикопали тихенько. а зараз слухають, і мовчки прощаються с "тут все так по домашнему"
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22.12.2022 21:03 Ответить
Дурак мужик.эта мразь рюсьге теперь будет его кошмарить,или вообще на подвал закинет и убьёт.лучше бы в тихаря улыбался рюсьге свиньям,а по ночам флаги Украины на улице вешал ,это по психике свинопсов бьёт сильнее,или сбушникам инфу сливал где и какие военные колонны едут,бутылку с бензином ночью в окно мусарни бросить,хз я бы так делал,срал бы рюсьге как мог
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22.12.2022 21:05 Ответить
Та його і спіймали саме за проукраїнську діяльність-послухайте початок розмови,де кацапи його «колаборантом» називають
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22.12.2022 21:11 Ответить
Дурний вчинок, хочеш допомогти починай партизанити, шпигуй за ворогом.
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22.12.2022 21:06 Ответить
Чому ж?
200 € штрафу и ти узник совести десь у Скандинавії чи Канаді. Мудрий каZZапський висірок.
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22.12.2022 21:24 Ответить
Ага, лет через 15. Сам попробовать не хочешь?
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22.12.2022 23:21 Ответить
Животный страх перед образца 1937 года глубоко сидит в каждом кацапе.

Рабское мышление в параше насчитывает не одну сотню лет.

« Презренный раб, уставший от свободы,
нещадно требует кнута»- это поэт сказал о русских.

И когда попадается Один человек, способный сказать правду, они его осуждают под разными предлогами.

Да, тут 40 лет тут будет маловато,
подумал Моисей…
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22.12.2022 21:13 Ответить
я вас умоляю: 40 лет это для евреев. а для коцабов и 400 лет маловато будет - это ж питекантропы.
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22.12.2022 21:20 Ответить
разговоры с орками это пустое их #башить нужно...
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22.12.2022 21:20 Ответить
Ось на що вимушений йти той, хто спалив український паспорт у 2014 а парашистанський сцить демонструвати
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22.12.2022 21:22 Ответить
На території колишньої УРCР 1 грудня 1991 року відбувся референдум про незалежність України. «За» тоді проголосували 28 мільйонів українців ‒ це більше ніж 90% відсотків тих, хто взяв участь у голосуванні. Незважаючи на те, що рекордну підтримку Акт проголошення незалежності отримав у західних регіонах, Донбас і Крим тоді сказали «так» незалежній Україні з перевагою від 54% до 84% голосів.
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22.12.2022 21:55 Ответить
Одні люди в Криму не стали лагодити рашистську техніку і поплатились своїм маленьким бізнесом і роботою.
Інші - поставили українську пісню в караоке-барі і зазнали рашистських переслідувань.
І цей чоловік з зав'язаними назад руками виказав ворогам в обличчя і на камеру свою зневагу до них і їх режиму, за що також підпав під репресії.
Але, натомість, всі вони зберегли самих себе у війні з рашистською пітьмою.
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22.12.2022 22:27 Ответить
Смелый товарищ сказать что восемь лет я живу в стране которая мне не всралась ,хотят чтоб я уехал и что оккупанты
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22.12.2022 23:17 Ответить
У тому ж Армянську 80-90 відсотків населення переселенці з Уралу в основному та їхні нащадки. Таке саме гниляччя. Патріотів - одиниці та ще й татари підтримують Україну. Можливо за часів мордору погляди змінилися( у що віриться мало). Я там жив довгий час. Тому і знаю
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22.12.2022 23:26 Ответить
Ви теж з Уралу і їх нащадок ?
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23.12.2022 07:59 Ответить
КРИМ - УКРАЇНА
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22.12.2022 23:33 Ответить
Смелый мужик, правду-матку высказал этим уродам, браво!
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22.12.2022 23:36 Ответить
Респект та повага, чітко та доходчиво пояснює колаборантам, що пора їм тікати на болота.
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23.12.2022 06:27 Ответить
Респект! Жаль угроблядь хлопця...
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23.12.2022 07:14 Ответить
Невпевненість мента спаплюжила повітря в приміщенні ............"Ось і цей чекає на ЗСУ",- грюкнуло молотом в головах служителів окупантів..........
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23.12.2022 07:46 Ответить
Цього чоловіка треба витягати звідти.
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23.12.2022 08:02 Ответить
Парню можно орден "За мужество" давать.
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23.12.2022 08:27 Ответить
Армянськ - це УКРАЇНА
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23.12.2022 10:27 Ответить
Справжнiй Герой такими треба пишатися и пiдтримувати
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23.12.2022 12:57 Ответить
Просто красавец! Обложил кацапов х#ями, как того и заслуживают..
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23.12.2022 20:34 Ответить
Респект.
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24.12.2022 03:00 Ответить
 
 