Задержан крымчанин в отделе оккупационной полиции Армянска: "Вы - оккупанты. Я готов, сука, подохнут, лишь бы вы отсюда съ#бались. Приперлись и 8 лет мне испоганили". ВИДЕО

Задержанный крымчанин в отделе оккупационной полиции Армянска заявил оккупантам, что готов на все, чтобы россияне покинули остров навсегда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свою двухминутную нецензурную речь со связанными руками, частично на украинском, частично на русском языках, крымчанин провозгласил на фоне портрета Путина. Кроме того, он заявил, что Крым – это временно оккупированная украинская территория, а не часть России.

Видеозапись из отдела оккупационной полиции опубликована в соцсетях. Автор публикации отмечает, что оккупанты составили на мужчину четыре протокола на сумму 180 тысяч рублей и арестовали на 15 суток. Кроме того, хотят возбудить еще и уголовное дело. Видео было опубликовано в сети, очевидно, с разрешения ФСБ РФ предателем Александром Талиповым.

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