Более 60 известнейших мест мира выключили свет в знак солидарности с Украиной. ВИДЕО
В самую длинную ночь 2022 года более 60 известнейших мест мира выключили свет в знак солидарности с Украиной. Они также призвали своих посетителей принять участие в сборе на генераторы для украинских больниц.
Как отмечает Цензор.НЕТ, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку всех, кто присоединяется к акции "Light Up Ukraine".
"Такая поддержка – чрезвычайно важна для нас", - отметил президент Владимир Зеленский.
Он поблагодарил настоящих друзей Украины, всех, кто присоединяется к акции Light Up Ukraine.
"Когда выключается свет - это всегда воспринимается как необычное. Но когда проводишь без него четыре, десять, двадцать часов или даже дней и начинаешь привыкать к темноте - это самое худшее, что может произойти. Это означает, что свет – не единственное, что хотят забрать. Это посягательство на каждую часть жизни. Именно так мы живем в Украине сейчас – защищаясь от врага, который пришел нас уничтожить", – написал глава государства.
На видео запечатлено, как к акции присоединились Нью-Йорк, Лондон, Париж, Рим, Прага, Брюссель, Страсбург, Порту, Вильнюс, Ватикан, Будапешт, София, Варшава, Эдинбург, Цетине, Сидней, Онтарио.
Акция Light Up Ukraine – это символическая международная акция, которую проводят страны-партнеры Украины. В разных городах мира на время выключали подсветку знаковых зданий или локаций.
Таким образом, организаторы стремились привлечь внимание на уничтожение россиянами энергетической инфраструктуры Украины и отсутствие света в домах украинцев. Также ее целью был сбор средств на покупку 1000 генераторов для украинских больниц.
В частности, на знаменитом Ниагарском водопаде на минуту была выключена подсветка в знак солидарности с жителями Украины. После этого водопад был подсвечен синим и желтым цветом.
Ранее стало известно, что в польском Кракове в рамках акции "Lights for Ukraine" ежедневно с 21 декабря по 1 января в минуту будут выключать подсветку ряда достопримечательностей.
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але те що про нашу біду розказують, нам співчувають, нас підтримують ,про нас пам"ятають... це вже не мало...