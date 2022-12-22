Недавно полученная французская 155-мм гаубица TRF1, буксируемая бортовым грузовиком Renault TRM 10000 на бахмутском направлении.. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой бортовой грузовик Renault TRM 10000 буксирует французскую гаубицу TRF1 калибром 155 миллиметров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что видеозапись была сделана на бахмутском направлении. Напомним, что шесть гаубиц из обещанных 15 были доставлены в Украину 12 декабря.
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@donikroman
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https://twitter.com/donikroman/status/1605952728861065216 3 ч
1. Колись, в минулому житті, ми були наївні і думали що після першої тисячі пакетів, з «ладою калиною» в середині, які поїдуть в РФ, в свідомості здичалих щось зміниться. Потім надіялись що коли десять-двадцять тисяч жигулів поїдуть в «глубінку», щось зміниться.
Чому iстота?