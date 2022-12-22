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Новости Видео Война
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Недавно полученная французская 155-мм гаубица TRF1, буксируемая бортовым грузовиком Renault TRM 10000 на бахмутском направлении.. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой бортовой грузовик Renault TRM 10000 буксирует французскую гаубицу TRF1 калибром 155 миллиметров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что видеозапись была сделана на бахмутском направлении. Напомним, что шесть гаубиц из обещанных 15 были доставлены в Украину 12 декабря.

Также читайте: У россиян нет переломного успеха в Бахмуте, ежедневно они несут невероятные потери, - Череватый

оружие (10215) Франция (3506) Бахмут (1602)


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Топ комментарии
+39
удачной охоты хлопци
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22.12.2022 21:27
+29
Роман Донік

@donikroman

·

https://twitter.com/donikroman/status/1605952728861065216 3 ч

1. Колись, в минулому житті, ми були наївні і думали що після першої тисячі пакетів, з «ладою калиною» в середині, які поїдуть в РФ, в свідомості здичалих щось зміниться. Потім надіялись що коли десять-двадцять тисяч жигулів поїдуть в «глубінку», щось зміниться.

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22.12.2022 21:36
+26
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22.12.2022 21:33
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удачной охоты хлопци
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22.12.2022 21:27 Ответить
Красівоє
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22.12.2022 21:32 Ответить
Даний апарат на навчаннях у Франції 🇫🇷 :

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22.12.2022 21:40 Ответить
гарний апарат-пацакам має сподобатис...
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22.12.2022 21:51 Ответить
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22.12.2022 21:33 Ответить
Роман Донік

@donikroman

·

https://twitter.com/donikroman/status/1605952728861065216 3 ч

1. Колись, в минулому житті, ми були наївні і думали що після першої тисячі пакетів, з «ладою калиною» в середині, які поїдуть в РФ, в свідомості здичалих щось зміниться. Потім надіялись що коли десять-двадцять тисяч жигулів поїдуть в «глубінку», щось зміниться.

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22.12.2022 21:36 Ответить
Роман Донік - це істота, перетворивша сотні кулеметів ДШКМ на металобрухт
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22.12.2022 22:45 Ответить
?
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23.12.2022 12:22 Ответить
Читати треба більше ЦН, нижче виклав
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23.12.2022 21:18 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Чому iстота?
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23.12.2022 20:08 Ответить
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23.12.2022 21:16 Ответить
.
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26.12.2022 10:45 Ответить
мда, спасибо
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23.12.2022 21:20 Ответить
 
 