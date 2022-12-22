Киев поздравил украинцев с достижением – более 100 тыс. ликвидированных российских оккупантов. ВИДЕО
Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что в Украине было уже ликвидировано более 100 тыс. российских оккупантов.
По этому случаю здание Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского в Киеве подсветили соответствующей инсталляцией, на которой под надписью "100К" свиньи падают в котел, передает Цензор.НЕТ.
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+50 Перехватчик
показать весь комментарий22.12.2022 21:38
+21 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий22.12.2022 21:43
+15 Volodymyr Pinchuk #382260
показать весь комментарий22.12.2022 21:39
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1. 100 000 - да это фигня для нас...
2. 200 000 - да это хохлы просто врут...
3. 300 000 - это что-то неправильно...\нужно подумать...!\
и это только по тушкам цвиноцабак...!!!
Гомеопатія сповідує принцип - "Лікуй подібне подібним". Як приклад - температуру лікують тим, що підвищує температуру, гіпертонію тим, що підвищує тиск тощо.
Ну а путін вирішив "вилікувати" катастрофічну демографію Росії війною. І домігся свого - за неповний рік 100.000 молодих самців мінус, 100.000 молодих самок залишиться без пари, 200.-300.000 тисяч дітей не народяться
Если принять то, что путина я бы назвал гомеопатом, то тебя бы я назвал мудаком. Это тоже в некотором роде гомеопат, только очень-очень маленький.
@donikroman
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https://twitter.com/donikroman/status/1605952728861065216 3 ч
1. Колись, в минулому житті, ми були наївні і думали що після першої тисячі пакетів, з «ладою калиною» в середині, які поїдуть в РФ, в свідомості здичалих щось зміниться. Потім надіялись що коли десять-двадцять тисяч жигулів поїдуть в «глубінку», щось зміниться.
Майор спецназа ГРУ успешно утилизирован..