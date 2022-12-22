Киев поздравил украинцев с достижением – более 100 тыс. ликвидированных российских оккупантов. ВИДЕО

Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что в Украине было уже ликвидировано более 100 тыс. российских оккупантов.

По этому случаю здание Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского в Киеве подсветили соответствующей инсталляцией, на которой под надписью "100К" свиньи падают в котел, передает Цензор.НЕТ.

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