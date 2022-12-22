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Киев поздравил украинцев с достижением – более 100 тыс. ликвидированных российских оккупантов. ВИДЕО

Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что в Украине было уже ликвидировано более 100 тыс. российских оккупантов.

По этому случаю здание Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского в Киеве подсветили соответствующей инсталляцией, на которой под надписью "100К" свиньи падают в котел, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: "Скидывают гранаты с дронов. "200-тых" бл#ть каждый день вывозят": российский оккупант рассказал о больших потерях армии РФ в Украине, - перехват ГУР. АУДИО

армия РФ (19210) Киев (25518) ликвидация (3536)


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Топ комментарии
+50
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22.12.2022 21:38
+21
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22.12.2022 21:43
+15
Шедевр!!! Дякую.
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22.12.2022 21:39
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22.12.2022 21:38 Ответить
Шедевр!!! Дякую.
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22.12.2022 21:39 Ответить
Колись читав Бабченка, ще на початку війни. Так от, він писав, що раша- суспільство зараз настільки нвдресоване на війну з Україною що легко проковтне 100 тисяч трупів свої солдатів. Він мав рацію. Проковтнули і не помітили. А як щодо 200 тисяч?
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22.12.2022 21:40 Ответить
напишу понятно:
1. 100 000 - да это фигня для нас...
2. 200 000 - да это хохлы просто врут...
3. 300 000 - это что-то неправильно...\нужно подумать...!\
и это только по тушкам цвиноцабак...!!!
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22.12.2022 22:00 Ответить
Я назвав би путіна гомеопатом.
Гомеопатія сповідує принцип - "Лікуй подібне подібним". Як приклад - температуру лікують тим, що підвищує температуру, гіпертонію тим, що підвищує тиск тощо.
Ну а путін вирішив "вилікувати" катастрофічну демографію Росії війною. І домігся свого - за неповний рік 100.000 молодих самців мінус, 100.000 молодих самок залишиться без пари, 200.-300.000 тисяч дітей не народяться
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22.12.2022 21:41 Ответить
вот не понимаю - почему твой Израиль не хочет захватить паРашу...?\это же для вас так просто...\
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22.12.2022 22:07 Ответить
Ты знаешь, Исландия.
Если принять то, что путина я бы назвал гомеопатом, то тебя бы я назвал мудаком. Это тоже в некотором роде гомеопат, только очень-очень маленький.
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23.12.2022 04:50 Ответить
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22.12.2022 21:43 Ответить
Роман Донік

@donikroman

·

https://twitter.com/donikroman/status/1605952728861065216 3 ч

1. Колись, в минулому житті, ми були наївні і думали що після першої тисячі пакетів, з «ладою калиною» в середині, які поїдуть в РФ, в свідомості здичалих щось зміниться. Потім надіялись що коли десять-двадцять тисяч жигулів поїдуть в «глубінку», щось зміниться.

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22.12.2022 21:47 Ответить
В рази менше і це знають всі бо це війна ...
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22.12.2022 21:53 Ответить
30-35к.... 60-70к 300 е или бп,и пару тысяч 500х которые пошли воевать только за 100к и обосрались при первом обстеле и сдрыснули кинув позиции.
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22.12.2022 21:54 Ответить
Украинцы гибнут, защищая свою страну. Тут нет выбора. А орки утилизуются потому что пришли убивать на чужую землю. И даже не попытались протестовать против преступлений кооператива Озеро. Улавливашь разницу? Погибшие украинцы - это плата за свободу. Утилизованная русня - мера очищения Украины от нахлынувшей нечисти. Это разные метрики.
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22.12.2022 21:59 Ответить
Но никто об этом не говорит, видимо стесняются
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23.12.2022 02:11 Ответить
к сожалению ты туда ещё не входишь...(
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22.12.2022 22:03 Ответить
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22.12.2022 21:58 Ответить
100400 цифра яка може заставити задуматися,але не орків. Плюс втрати від ран, безвісті,інваліди ...ніщо ворога не учить....
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22.12.2022 22:37 Ответить
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22.12.2022 22:48 Ответить
Сьогодні бахну на честь такої цифри
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22.12.2022 23:12 Ответить
Я теж...
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22.12.2022 23:15 Ответить
Треба цей день зробить святом "100 000 дохлих кацапів"...
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22.12.2022 23:16 Ответить
красівоє......
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22.12.2022 23:26 Ответить
https://youtube.com/shorts/MT-hU2ebyNQ?feature=share ...

Майор спецназа ГРУ успешно утилизирован..
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22.12.2022 23:52 Ответить
Слава ЗСУ!
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23.12.2022 02:55 Ответить
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23.12.2022 03:35 Ответить
цікаво - це можно тозцінювати як попередження??

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23.12.2022 03:41 Ответить
Данилов хоче бути радником?
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23.12.2022 08:31 Ответить
 
 