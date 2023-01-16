Открыто новое уголовное производство против депутата Госдумы РФ Журавлева, воевавшего против Украины и призвавшего к войне. ВИДЕО

При процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры в ходе расследования уголовного производства в отношении депутата Госдумы РФ, подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, установлены новые эпизоды противоправной деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора Украины.

"По данным следствия, депутат РФ, участвовавший в голосовании по признанию независимости самопровозглашенных "Л/ДНР", лично участвовал в боевых действиях на Востоке Украины в составе группировки представителей НЗФ РФ и призвал жителей оккупированных территорий к войне".

С начала войны он приехал в Донецкую область, где вступил в состав российского группирования "интернациональной бригады "Пятнашка" и участвовал в боевых действиях против Сил обороны на восточном фронте", - говорится в сообщении.

На захваченных оккупантами территориях он публично призвал к активизации так называемой "денацификации" и уничтожению украинцев, агитировал жителей вступать в группирования страны-агрессора.

Также депутат выступал в роли "кремлевского рупора" на пропагандистских каналах, сообщая об успехах армии агрессора, а также включался в прямые эфиры с фронта.

Специальное досудебное расследование осуществляется СБУ в Ивано-Франковской области по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в деятельности непредвиденных законом военизированных или вооруженных формирований, публичных призывов к агрессивной войне или к разрешению военного конфликта (ст. 110, ст. , ст.436 УК Украины).

По данным СБУ, речь идет о депутате Госдумы РФ Алексее Журавлеве.

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"Ранее СБУ уже сообщила ему о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины за участие в голосовании госдумы РФ о признании кремлем независимости самопровозглашенных "л/днр". Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет или пожизненного лишения свободы", - подчеркнули в Службе безопасности.

Новые обстоятельства следователи СБУ квалифицируют по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

– ст. 260 – участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований;

– ст. 436 – публичные призывы к агрессивной войне или к разрешению военного конфликта.

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