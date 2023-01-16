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Открыто новое уголовное производство против депутата Госдумы РФ Журавлева, воевавшего против Украины и призвавшего к войне. ВИДЕО

При процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры в ходе расследования уголовного производства в отношении депутата Госдумы РФ, подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, установлены новые эпизоды противоправной деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора Украины.

"По данным следствия, депутат РФ, участвовавший в голосовании по признанию независимости самопровозглашенных "Л/ДНР", лично участвовал в боевых действиях на Востоке Украины в составе группировки представителей НЗФ РФ и призвал жителей оккупированных территорий к войне".

С начала войны он приехал в Донецкую область, где вступил в состав российского группирования "интернациональной бригады "Пятнашка" и участвовал в боевых действиях против Сил обороны на восточном фронте", - говорится в сообщении.

На захваченных оккупантами территориях он публично призвал к активизации так называемой "денацификации" и уничтожению украинцев, агитировал жителей вступать в группирования страны-агрессора.

Также депутат выступал в роли "кремлевского рупора" на пропагандистских каналах, сообщая об успехах армии агрессора, а также включался в прямые эфиры с фронта.

Специальное досудебное расследование осуществляется СБУ в Ивано-Франковской области по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в деятельности непредвиденных законом военизированных или вооруженных формирований, публичных призывов к агрессивной войне или к разрешению военного конфликта (ст. 110, ст. , ст.436 УК Украины).

По данным СБУ, речь идет о депутате Госдумы РФ Алексее Журавлеве.

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"Ранее СБУ уже сообщила ему о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины за участие в голосовании госдумы РФ о признании кремлем независимости самопровозглашенных "л/днр". Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет или пожизненного лишения свободы", - подчеркнули в Службе безопасности.

Новые обстоятельства следователи СБУ квалифицируют по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

– ст. 260 – участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований;
– ст. 436 – публичные призывы к агрессивной войне или к разрешению военного конфликта.

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Госдума (1261) Журавлев Алексей (5) Офис Генпрокурора (2468)


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Топ комментарии
+3
Харош піарити цього під*ра...
Напхали йому повну сраку дінаміту тихенько, тихенько підірвали, тихенько посміхнулись, дивлячись яка кумедна пляма від нього на асфальті залишилась і скоренько забули нах*й що таке гівно взагалі існувало...
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16.01.2023 11:37
+2
Журавлев? Новий Жириновский?
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16.01.2023 10:59
+1
Які ми правильні до вироку суду людина не злочинець. Вбивць ми маємо знати в обличчя. Що б і онуків навчати.
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16.01.2023 10:56
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Які ми правильні до вироку суду людина не злочинець. Вбивць ми маємо знати в обличчя. Що б і онуків навчати.
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16.01.2023 10:56 Ответить
Журавлев? Новий Жириновский?
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16.01.2023 10:59 Ответить
Любитель черепах.
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16.01.2023 12:20 Ответить
в якому сенсі любитель, він їх жерти любить?
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17.01.2023 00:50 Ответить
"Не надо меня успокаивать!.. В Дании открылся первый порнобалаган для зоофилов! Можно прийти и черепаху изнасиловать!", - депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев.
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17.01.2023 09:25 Ответить
Журавлевский
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16.01.2023 15:19 Ответить
И так видно что это долбоЖураалев
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16.01.2023 11:00 Ответить
так а фамилия єтого ******* гнилого как?
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16.01.2023 11:06 Ответить
За даними СБУ, https://www.facebook.com/watch/?v=575601527807314 йдеться про депутата Держдуми РФ Олексія Журавльова. Джерело:
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16.01.2023 11:26 Ответить
А суд Данії мовчить ?
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16.01.2023 11:35 Ответить
Харош піарити цього під*ра...
Напхали йому повну сраку дінаміту тихенько, тихенько підірвали, тихенько посміхнулись, дивлячись яка кумедна пляма від нього на асфальті залишилась і скоренько забули нах*й що таке гівно взагалі існувало...
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16.01.2023 11:37 Ответить
...следует уголовное военное дело завести на сайт вк и ок..падлы нарисовали на моей странице латинскию z...выродки с болот мацковии
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16.01.2023 11:41 Ответить
А де наші зрадникі?
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16.01.2023 11:45 Ответить
пора обьявлять охоту на выродков болот мацковии.Смерть...
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16.01.2023 12:11 Ответить
Yake zh vono konchene !!! Xto tyi est' ublyudok.... ******** kacaps'ka !!!
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16.01.2023 13:44 Ответить
 
 