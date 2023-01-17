Пограничники уничтожили взвод оккупантов в бою за Бахмут: 12 рашистов ликвидированы, 17 - ранены. ВИДЕО

Пограничники уничтожили взвод оккупантов в бою за Бахмут.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Вчера в течение дня пограничники отбивали штурм врага на одном из передовых опорных пунктов вблизи Бахмута. Под прикрытием артиллерии оккупанты провели несколько атак. По врагу военнослужащие ГПСУ отработали из стрелкового оружия, минометов и гранатными сбросами из БПЛА. Огневую поддержку также оказали Силы обороны. Атаку бойцы отбили, враг понес потери: 12 оккупантов убиты, 17 - ранены", - говорится в сообщении.

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