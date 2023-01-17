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Пограничники уничтожили взвод оккупантов в бою за Бахмут: 12 рашистов ликвидированы, 17 - ранены. ВИДЕО

Пограничники уничтожили взвод оккупантов в бою за Бахмут.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Вчера в течение дня пограничники отбивали штурм врага на одном из передовых опорных пунктов вблизи Бахмута. Под прикрытием артиллерии оккупанты провели несколько атак. По врагу военнослужащие ГПСУ отработали из стрелкового оружия, минометов и гранатными сбросами из БПЛА. Огневую поддержку также оказали Силы обороны. Атаку бойцы отбили, враг понес потери: 12 оккупантов убиты, 17 - ранены", - говорится в сообщении.

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армия РФ (19224) Госпогранслужба (6431) Бахмут (1602) потери (4384)


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Кацапи були без візи, усе правильно зробили прикордонники!
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17.01.2023 12:05 Ответить
Що це за нечисть така, що готова здохнути просто так?
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17.01.2023 12:13 Ответить
Чудово!...
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17.01.2023 12:13 Ответить
Цілком можливо, що втрати ворога були за підсумками цього боєзіткнення такі великі, але з відео - цього й близько не видно!
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17.01.2023 12:49 Ответить
 
 