Пограничники уничтожили взвод оккупантов в бою за Бахмут: 12 рашистов ликвидированы, 17 - ранены. ВИДЕО
Пограничники уничтожили взвод оккупантов в бою за Бахмут.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"Вчера в течение дня пограничники отбивали штурм врага на одном из передовых опорных пунктов вблизи Бахмута. Под прикрытием артиллерии оккупанты провели несколько атак. По врагу военнослужащие ГПСУ отработали из стрелкового оружия, минометов и гранатными сбросами из БПЛА. Огневую поддержку также оказали Силы обороны. Атаку бойцы отбили, враг понес потери: 12 оккупантов убиты, 17 - ранены", - говорится в сообщении.
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till999
показать весь комментарий17.01.2023 12:05 Ответить Мне нравится 12
Volodymyr Zakaluzhnyi
показать весь комментарий17.01.2023 12:13 Ответить Мне нравится 4
Прощай немытая раССея
показать весь комментарий17.01.2023 12:13 Ответить Мне нравится 5
Павло Бубенко #551281
показать весь комментарий17.01.2023 12:49 Ответить Мне нравится 1
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