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"Свинья, бл#дь! Крым все равно наш! И все остальное наше! Украина будет регионом России!", - обвиняемый в ракетном ударе по жилому дому в Днепре военный ВКС РФ Голенков. ВИДЕО

Журналисты российского издания "Важные новости" позвонили начальнику штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрию Голенкову - одному из подозреваемых в подготовке атаки и удара по Днепру, в результате которой российская ракета попала в многоэтажку, и попытались задать ему несколько вопросов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Голенков поначалу подумал, что с вопросами ему звонят из Украины, ведь, по его словам, "в России журналисты не задают такие вопросы. Журналисты вообще вопросы не задают". По сути вопросов практически ничего не ответил, однако откровенно угрожал захватом Украины и присоединением ее к РФ.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Днепр (4418) крылатые ракеты (881) обстрел (27151)


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Топ комментарии
+82
это у него истерика. От страха, что его вычислили и обязательно накажут. Висеть тебе на суку, тварь кацапская
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17.01.2023 12:43
+57
взагалі-то у нього насправді істерика, у цього клоуна.
русскіє такі сцикуни, що капець і всі ці подвіги, якими вони так хизуються за другу Світову, то не їх насправді подвіги в більшості випадків, для того і треба було той "советский народ" щоб чужі здобутки приписати собі, і Світ вірив, то ж не тільки ми дурні.
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17.01.2023 12:45
+56
Они должны быть все ликвидированы *****, хладнокровно и жестоко. Очень надеюсь что у нас будет Украинский Моссад.
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17.01.2023 12:45
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клоун *****
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17.01.2023 12:43 Ответить
взагалі-то у нього насправді істерика, у цього клоуна.
русскіє такі сцикуни, що капець і всі ці подвіги, якими вони так хизуються за другу Світову, то не їх насправді подвіги в більшості випадків, для того і треба було той "советский народ" щоб чужі здобутки приписати собі, і Світ вірив, то ж не тільки ми дурні.
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17.01.2023 12:45 Ответить
Так, справжнісінька істерика...
Типовий служака. З дитинства мріяв стати льотчиком, пройшов училище, став офіцером, літав, робив військову кар'єру, освоїв найпотужніші марки літаків, а тут наказ - бомбити мирне місто. Сказав "Єсть" і наказ виконав, він людина військова. А тепер йому повідомляють, що до кінця життя він у міжнародному розшуку, як військовий злочинець. І головне, що за найзручніший аргумент - "Я лише виконував наказ вищого начальства", теж не сховаєшся.
Влаштуєш тут істерику.
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17.01.2023 12:54 Ответить
згода. таке життя в страху і розпачі-гірше за смерть.
причому всі знають що ти- паскуда що вбила мирних людей.

але покалічити його було б непогано...
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17.01.2023 13:05 Ответить
А ще в нього діти, батьки, сім'я мабуть є. Є чого істерити.
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17.01.2023 13:44 Ответить
он не клоун , он уже не жилец , его грохнут свои же фсбешники , что бы к нам не попал , или наши грохнут , если ГУР уже знает кто , и по ним принято решение , то это все .
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17.01.2023 13:53 Ответить
Подонок и военный преступник тупой от рождения, как и всё 140 000 000 андрофагов со странным самоназванием "россияне".
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17.01.2023 14:05 Ответить
это у него истерика. От страха, что его вычислили и обязательно накажут. Висеть тебе на суку, тварь кацапская
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17.01.2023 12:43 Ответить
повесить - не фокус. Унизить и сделать єто достоянием общественности гораздо важнее.
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17.01.2023 13:09 Ответить
"унизить"- це лексика москалів-бандитів.
Потрібно обов'язково судити за злочин. Україна- має бути правова держава.
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17.01.2023 14:48 Ответить
ні не потрібно, бо у нас нема смертельної кари і все що ми правом доб'ємось - це поліпшення їх добробуту за наш рахунок. ви чули як вагнеровесь плазмі і туалєту дивується в Норвегії
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17.01.2023 15:14 Ответить
Загадочная русская душа в очередной раз прокукарекала
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17.01.2023 12:44 Ответить
Они должны быть все ликвидированы *****, хладнокровно и жестоко. Очень надеюсь что у нас будет Украинский Моссад.
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17.01.2023 12:45 Ответить
а я знаю, для цього потрібна відповідна влада людей, яким Україна і українці дорожче влади і грошей. У нас є така влада? ні, у нас влада олігархів і ціла країна лавірує навіть під час війни між їх довбаними інтересами. А має бути навпаки, так ось для того щоб навпаки не було, олігархи нам ще не одну сотню зеленських єрмаків і арестовичів підкинуть, вони мають все для цього.
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17.01.2023 12:47 Ответить
А порохоботів чому не згадуєте, вони не такі самі олігархи, котрі "кидонули" український народ в післямайданні часи ?
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17.01.2023 16:08 Ответить
Для початку українську мову вивчи.
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17.01.2023 13:02 Ответить
У него может и получится выучить у вас вряд-ли: для початку.
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17.01.2023 13:33 Ответить
Продзявкало щось лихо на усруській.
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17.01.2023 15:17 Ответить
а ты у него принимал экзамен, раз решил, что он укр. язык не знает? Почему меня окружают столько тупых людей?
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17.01.2023 15:09 Ответить
Ще один. У себе в Туві усруською будеш дзявкати.
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17.01.2023 16:04 Ответить
Будет?!
Он у нас был!
Клоун лично разогнал контрразведчиков во главе с Бурбой, которые гиви с моторолой на тот свет отправили!
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17.01.2023 13:04 Ответить
разве что отдельно от СБУ. А то если на его основе, то к тому времени, когда в нём появится своя "Кетсария", а в ней свой "Кидон", то к этому времени все эти голенковы уже лет десять как сдохнут естественной смертью от цирроза.
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17.01.2023 13:04 Ответить
убить не так важно, как осудить. показать всему миру и в его стане тоже что он - преступник, террорист и убийца.
пока украинцы этого не поймут - толку не будет.
что касается физической ликвидации - лучше даже не убить а покалечить. чтобы жил и мучался.
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17.01.2023 13:11 Ответить
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17.01.2023 15:33 Ответить
Тільки вибачення?...за всі ці "захцянки" зеленопузих?.. Ви що, серйозно?...
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17.01.2023 22:12 Ответить
..
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17.01.2023 12:46 Ответить
Він випадково випаде з вікна ,виконавці нікому не потрібні!
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17.01.2023 12:46 Ответить
Никуда он не выпадет. Из окон выпадают только те, в чьей лояльности засомневался царек.
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17.01.2023 12:49 Ответить
Все меняется, царь не вечен...
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17.01.2023 13:48 Ответить
По интонации слышно, что засцал свинорылый. Забавно, как его анальный дружок что-то там под руку подхрюкивает.
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17.01.2023 12:47 Ответить
так той дружок теж мабуть з льотчиків-нальотчіків, у них же там закрите коло тільки для своїх.
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17.01.2023 12:49 Ответить
Очень хорошо.Пусть чувствует тикание часов
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17.01.2023 12:47 Ответить
Нравится, не нравится, а РФ будет сырьевым придатком Китая.....
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17.01.2023 12:48 Ответить
Отхожим местом .
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17.01.2023 12:49 Ответить
нам від того нелегше, бо Китай нам такий же друг як і росія, тільки китайців ще й в десятеро більше.
ну але що вже зробиш, треба просто знати це і не позволяти олігархам країною крутити як циган сонцем, бо всі до холєри загинемо.
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17.01.2023 12:50 Ответить
Вікно до глибинного нароту, нічого нового
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17.01.2023 12:50 Ответить
Очко играет будь здоров у инженера
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17.01.2023 12:52 Ответить
Свинопотамы.
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17.01.2023 12:54 Ответить
У кацапів потрібно відібрати все що вони незаконно хапнули - від Кенігсберга до Курил.
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17.01.2023 12:57 Ответить
в них не можна забрати головного: людянності.
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17.01.2023 13:23 Ответить
- Хлопчику, ти чого такий худий?
- Бо не їм?
- А чого ж ти не їси?
- Бо нема...
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17.01.2023 13:31 Ответить
- моя совесть чиста!
- понятно, ты ей не пользуешся.
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17.01.2023 13:49 Ответить
...слова тупорилих орків-орчих, опісля краху Московії, тіпА "мы не знали, нас обманули" (і це у еру інтернету) відносно кацапів ніякого ефекта на Українців не справлятимуть - відповісте УСі....
і, так само, мої безмолвні кровні родичі від генерала у москві до охоронця у Южно-Сахалінську, які є співучсниками вбивства своїх тіток-дядьків в Україні...
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17.01.2023 12:59 Ответить
***
Отак подивишся здаля на москаля,
Неначе й справді він людина,
Та від Курил і до Кремля
Воно було і є скотина.
Йому завжди усього мало!
Де тільки всралося чи стало,
Уже волає од того -
Тут все ісконне і його!
Та хай тебе ухопить кат!
Який же ти у біса брат?!
Живи у рідному краю -
Котись в Московію свою!
І раз причина тут така
Й дорога в тебе неблизька,
То я тобі, як "друг і брат"
Піддати можу і під зад,
Щоб не морочив голови
Пиз** до самої Мацкви!
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17.01.2023 13:01 Ответить
Безнаказанность заставляет их продолжать творить злодеяния. Это касается и путина и остальных ублюдков. Они уверены что их не достанут, что их не коснется, и они в безопасности.
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17.01.2023 13:01 Ответить
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17.01.2023 13:03 Ответить
Что за рахит?
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17.01.2023 13:49 Ответить
він повинен сдохнути в муках
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17.01.2023 13:03 Ответить
В них якась шиза з ізиком. Розмовлятимеш з ними російською - чьо ти парузкі гаваріш гаварі ні парузкі ги-ги. Розмовлятимеш з ними нормальною мовою - чьо ти парузкі гаваріть німожеш гаварі парузкі йа ніпанімаю ти рузкава ізика нізнаєш нічіво а рузкай душе
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17.01.2023 13:03 Ответить
Якщо кацапа педагогічно ******* ногою по хлєбалу в нього прорізаються виняткові здібності з вивчення мови Вчителя.
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18.01.2023 02:16 Ответить
Притуле нужно срочно объявить сбор денег на киллера для этого ублюдка....Пора от слов и детским заявлениям "мы знаем кто ты и мы тебя вычислили"(и что дальше????) переходить к конкретному наказанию.Украинского Моссада,я больше чем уверен-мы не дождемся.
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17.01.2023 13:06 Ответить
не надо ничего заказывать Притуле, бо ТОЧНО толку не будет.
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17.01.2023 13:14 Ответить
Напевно моторшно так далі жити, тобі і твоїй родині, з розумінням того що все про тебе знає твій ворог, . що він до тебе вже йде ................ А ворога сам собі зробив ти . Світ зараз такий прозорий............
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17.01.2023 13:07 Ответить
Істерить свинощур. Отже розуміє, що відповідати доведеться
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17.01.2023 13:07 Ответить
Кацапы - это недочеловеки, их нужно нещадно уничтожать, чём ВСУ успешно и занимается.
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17.01.2023 13:08 Ответить
Можна оце аудіо про "ВСЬО НАШЕ" через українськіх послів дати послухати пану Шольцу, пану Макрону та іншій "невсетакоднозначній" пи....ті? Було б краще - транслювати їхньому електорату на вулицях та в новинах, та хто ж то зробить. Щоб ні в кого ані секунди не виникало питання за що Україна воює та за що помирають кращі з українців поки в Європі один одному яйця на поворотах заносять та розмірковують чи треба їм повна перемога України чи ні?
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17.01.2023 13:09 Ответить
В Європі і так все розуміють. Але всім байдуже
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17.01.2023 13:23 Ответить
А чего вы от этих русских свиней ожидали.. КАК лопочет ихний главный хряк путин , так и хрюкают все остальные свиньи с России.
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17.01.2023 13:15 Ответить
свинособачий ******* парашной *********..............................****** ****...........................
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17.01.2023 13:26 Ответить
Хороший москаль - це мертвий москаль.
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17.01.2023 13:30 Ответить
Говнюк! Проснулись гены монголо-татарина!
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17.01.2023 13:37 Ответить
Отакi вони "руцкие свиньи" таких свиней "великих" фашиствующих в кацапстане не менее 120 миллионов
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17.01.2023 13:54 Ответить
Ти мав бажання, щоб з тобою, чорт, розмовляли УКРАIНСЬКОЮ? Тримай. Ми про тебе, тварюка, знаэмо наступне: ты - ВБИВЦЯ мирних громадян, ТИ ТЕРОРИСТ! Зрозумiв, падаль? Впевнений, цього достатньо, щоб тебе, гнiда, на шматки порвати.

Почекай трохи, ********, УКРАIНЦI, яки прийдуть за тобой натиснуть потрiбну кнопку.

Звiсно, ти, мразото, не у лiтаку сидiв, там треба мозок мати. Ти, гнiль, усе своэ нiкчемне життя у лайнi сидiв-це твоэ середовище.

Чого ти там громадян? Ти, *****, громадянин московитофашистськоi територii.

Що ти там, тварюка, кажешь, про якусь шкуру? Так, покидьок, з тебе шкiру, ми, УКРАIНЦI, живцем будемо зрiзати. Всмоктав?

Твiй буде пострiл кулею акурат посеред глазниць, а нiяк не Крим.

Регiон для тебе дiйсно буде один, вольер, де вас сволоцюг i вбивць зберуть до купи зпочатку, щоб усi хто бажаэ пiдходили i смачно плювали вам у вашi харi, потiм судитимуть вас а далi для когось гиляка, а для когось, як я казав, куля у лоб, мразi.

Дiйсно, до побачення, сволота, до дуже скорого побачення.

СЛАВА УКРАIНI!!!
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17.01.2023 13:57 Ответить
Я просто не знаю навіщо ви йому телефонуєте? Росія -це 140 мл. тварюк, які заюшені ненавистю не лише до України, а до цілого світу. Що ви від тих паскуд хочете почути? На які людські почуття ви розраховуєте від тих, які їх апріорі не мають. Ви лише показуєте свій біль а це їм лише в радість. Припиніть понижать себе. Ми цим вже займаємося 300 років. ДОСИТЬ!!
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17.01.2023 13:59 Ответить
Так это сами русские им и звонят.
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17.01.2023 14:19 Ответить
Инженер и остальные ******* должны теперь больше оглядываться а то мало ли что.
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17.01.2023 14:17 Ответить
Шановне товариство! Я б особисто рекомендував би цьому кацапському дебілоїду та імбіцилу голенкову приготуватись: скоро ця недоімперія на чолі з кремлівським педофілом- ****** перестане існувати і будеш ти падло мерзотне за пайку рису працювати на китайських рисових плантаціях за уралом. Так що приготуй та наточи мотигу, це буде твоя основна зброя в битві за китайський урожай на колишній кацапській землі, а вся кацапія та її гнилий народець стане колонією Китаю та його рабами. А що, вам же тварюкам до цього не звикати, правда ж? Так що все ще попереду , чуєш імбіцил? А Україна як була незалежною та суверенною державою, так і залишиться та ще й змужніє в боях. А вас кацапські тварюки та мразота вже весь світ ненавидить. І доля ваша і майбутнє в китайській колонії на самих брудних роботах, як свині будете копирсатись у багні та у лайні, дай Боже щоб як мінімум років на 300. Смерть всім до єдиного ворогам України та її народу! Вічна память та вічний спокій всім Українцям та Українкам, хто загинув у цій кривавій війні з **********-кацапськими окупантами!!!
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17.01.2023 14:23 Ответить
ти і вся рашиська мерзота має здохнути ,а терористична росія розвалитись.
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17.01.2023 14:25 Ответить
***** тобі в носяру, а не Україна буде регіоном росії, скоро не буде росії.
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17.01.2023 14:44 Ответить
Скоро не буде недоімперії росії - свята правда
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17.01.2023 14:57 Ответить
Цього рашиського вбивцю потрібно стратити показово. Потім оприлюднити його лемент під фото його дохлої тушки.
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17.01.2023 14:45 Ответить
Вырезать их надо по всему миру этот башенный скот!!!
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17.01.2023 14:48 Ответить
Ні, не буде у нас свого Мосаду з віділом де прибирають всіх вбивць Українців - зе влада боїться що вони теж в цих списках опиняться.
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17.01.2023 14:56 Ответить
Россию надо полностью аннигилировать.
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17.01.2023 15:29 Ответить
Я вважаю що такі дзвінки є дурістю, бо лише дає можливість повним рашистськім ушльопкам поглумитися з українців. Невже без цих безглуздих дзвінків ніхто не розуміє що роССійські нацисти, що військові, що цивільні ніколи не будуть жалкувати по своїх злочинах проти України та її громадян, ба навпаки, хочуть творити їх з кожним днем все більше бо супротив українців рашистській агресії, кожен день програшу кремлядей все більше розпалює їх лють та хоронить незначні залишки людяності, якщо такі були!!!
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17.01.2023 15:54 Ответить
Чиста істерика😁 Труситься від жаху тупориле лайно😆
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17.01.2023 15:59 Ответить
Да они просто нас не боятся ! Кацапы храбрые против слабых ... Как только кацы будут бояться украинцев до вспашки - вся эта война и закончитс
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17.01.2023 17:32 Ответить
 
 