"Свинья, бл#дь! Крым все равно наш! И все остальное наше! Украина будет регионом России!", - обвиняемый в ракетном ударе по жилому дому в Днепре военный ВКС РФ Голенков. ВИДЕО

Журналисты российского издания "Важные новости" позвонили начальнику штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрию Голенкову - одному из подозреваемых в подготовке атаки и удара по Днепру, в результате которой российская ракета попала в многоэтажку, и попытались задать ему несколько вопросов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Голенков поначалу подумал, что с вопросами ему звонят из Украины, ведь, по его словам, "в России журналисты не задают такие вопросы. Журналисты вообще вопросы не задают". По сути вопросов практически ничего не ответил, однако откровенно угрожал захватом Украины и присоединением ее к РФ.

Внимание! Ненормативная лексика!

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