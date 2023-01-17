"Свинья, бл#дь! Крым все равно наш! И все остальное наше! Украина будет регионом России!", - обвиняемый в ракетном ударе по жилому дому в Днепре военный ВКС РФ Голенков. ВИДЕО
Журналисты российского издания "Важные новости" позвонили начальнику штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрию Голенкову - одному из подозреваемых в подготовке атаки и удара по Днепру, в результате которой российская ракета попала в многоэтажку, и попытались задать ему несколько вопросов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Голенков поначалу подумал, что с вопросами ему звонят из Украины, ведь, по его словам, "в России журналисты не задают такие вопросы. Журналисты вообще вопросы не задают". По сути вопросов практически ничего не ответил, однако откровенно угрожал захватом Украины и присоединением ее к РФ.
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+82 Frol Fedoroff
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русскіє такі сцикуни, що капець і всі ці подвіги, якими вони так хизуються за другу Світову, то не їх насправді подвіги в більшості випадків, для того і треба було той "советский народ" щоб чужі здобутки приписати собі, і Світ вірив, то ж не тільки ми дурні.
Типовий служака. З дитинства мріяв стати льотчиком, пройшов училище, став офіцером, літав, робив військову кар'єру, освоїв найпотужніші марки літаків, а тут наказ - бомбити мирне місто. Сказав "Єсть" і наказ виконав, він людина військова. А тепер йому повідомляють, що до кінця життя він у міжнародному розшуку, як військовий злочинець. І головне, що за найзручніший аргумент - "Я лише виконував наказ вищого начальства", теж не сховаєшся.
Влаштуєш тут істерику.
причому всі знають що ти- паскуда що вбила мирних людей.
але покалічити його було б непогано...
Потрібно обов'язково судити за злочин. Україна- має бути правова держава.
Он у нас был!
Клоун лично разогнал контрразведчиков во главе с Бурбой, которые гиви с моторолой на тот свет отправили!
пока украинцы этого не поймут - толку не будет.
что касается физической ликвидации - лучше даже не убить а покалечить. чтобы жил и мучался.
ну але що вже зробиш, треба просто знати це і не позволяти олігархам країною крутити як циган сонцем, бо всі до холєри загинемо.
- Бо не їм?
- А чого ж ти не їси?
- Бо нема...
- понятно, ты ей не пользуешся.
і, так само, мої безмолвні кровні родичі від генерала у москві до охоронця у Южно-Сахалінську, які є співучсниками вбивства своїх тіток-дядьків в Україні...
Отак подивишся здаля на москаля,
Неначе й справді він людина,
Та від Курил і до Кремля
Воно було і є скотина.
Йому завжди усього мало!
Де тільки всралося чи стало,
Уже волає од того -
Тут все ісконне і його!
Та хай тебе ухопить кат!
Який же ти у біса брат?!
Живи у рідному краю -
Котись в Московію свою!
І раз причина тут така
Й дорога в тебе неблизька,
То я тобі, як "друг і брат"
Піддати можу і під зад,
Щоб не морочив голови
Пиз** до самої Мацкви!
Почекай трохи, ********, УКРАIНЦI, яки прийдуть за тобой натиснуть потрiбну кнопку.
Звiсно, ти, мразото, не у лiтаку сидiв, там треба мозок мати. Ти, гнiль, усе своэ нiкчемне життя у лайнi сидiв-це твоэ середовище.
Чого ти там громадян? Ти, *****, громадянин московитофашистськоi територii.
Що ти там, тварюка, кажешь, про якусь шкуру? Так, покидьок, з тебе шкiру, ми, УКРАIНЦI, живцем будемо зрiзати. Всмоктав?
Твiй буде пострiл кулею акурат посеред глазниць, а нiяк не Крим.
Регiон для тебе дiйсно буде один, вольер, де вас сволоцюг i вбивць зберуть до купи зпочатку, щоб усi хто бажаэ пiдходили i смачно плювали вам у вашi харi, потiм судитимуть вас а далi для когось гиляка, а для когось, як я казав, куля у лоб, мразi.
Дiйсно, до побачення, сволота, до дуже скорого побачення.
СЛАВА УКРАIНI!!!