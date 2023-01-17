РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4243 посетителя онлайн
Новости Видео Война
11 996 27

"Чтобы победить россиян, нам нужно их уничтожить" - Сергей, боец морской пехоты Вооруженных сил Украины. ВИДЕО

Сергей на фронте с 2014 года. Прошел много боев, сумел выжить и продолжает воевать до сих пор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

С началом полномасштабного российского вторжения он со своим подразделением был на южном направлении. На данный момент воюет против российских оккупантов в Донецкой области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бахмут сегодня: "Как Грозный, как Мариуполь, просто разрушают все по площади". ВИДЕО

ВСУ (6587)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+37
В результаті спланованих і ефективних дій російських спецслужб, які протягом останніх двох років ретельно готувалися до вторгнення, станом на ранок 24 лютого Україна перебувала наче у летаргічному сні, бо військово-політичне керівництво держави замість того, аби готуватися до очевидної війни, радило громадянам готуватись до шашликів.

Наслідком цього стала справжня катастрофа: в перші ж дні війни російська армія без спротиву пройшла розмінований Чонгар і швидко оточила Маріуполь, пройшла розмінований міст через Дніпро і захопила Херсон, окупувала 80% Запорізької області та майже всю Херсонську область, суттєво просунулась на сході та півночі країни, без бою захопила Чорнобильску АЕС і підійшла впритул до Києва.

Тисячі загиблих дітей та дорослих, масові зґвалтування, розстріли цивільних, приречені загинути в оточенні українські військові - ріки крові потекли всією Україною...

показать весь комментарий
17.01.2023 15:55
+35
в ОПе треба подивитись
показать весь комментарий
17.01.2023 15:46
+25
а також, прокурорских, СеБеушників, мусорів, та інших - кондомів штопаних!!!! 😡😡
показать весь комментарий
17.01.2023 15:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в ОПе треба подивитись
показать весь комментарий
17.01.2023 15:46 Ответить
а також, прокурорских, СеБеушників, мусорів, та інших - кондомів штопаних!!!! 😡😡
показать весь комментарий
17.01.2023 15:50 Ответить
Хер там кого вже знайдуть,там своїх не здають.
показать весь комментарий
17.01.2023 15:51 Ответить
А коли мівіну запарювать.
показать весь комментарий
17.01.2023 15:53 Ответить
ім поставляють спеціальну мівіну для воєнного часу - розчинну.
показать весь комментарий
17.01.2023 16:01 Ответить
Только пожалуйста 🙏, без огласки , не спугнуть КРОТОВ!Предыдущие патриоты разведчики ( которых уволил баканов Наумов д'ерьмак) должны знать всех ПАЦЮКОВ ГЛУБОКО ЗАКОНСПЕРИРОВАННЫХ ! Во ВРЕМЯ ВОЙНЫ ПЕРВЫМ ДОЛГОМ ТАКИХ УТИЛИЗИРУЮТ
показать весь комментарий
17.01.2023 16:05 Ответить
Зе сказало, що ще не начасі...
показать весь комментарий
17.01.2023 16:16 Ответить
можна навіть стріляти не дивлячись
показать весь комментарий
17.01.2023 17:55 Ответить
На Печерске легко найдёшь, лучше смотри телемарафон и не говори глупости.
показать весь комментарий
17.01.2023 15:54 Ответить
ruski , ti o choim ? A telemarafon ta kto smotrit , balshinstve zebobiki , nu ili pribalevshie ruskostiu ....fuuuu🤮
показать весь комментарий
17.01.2023 16:33 Ответить
В результаті спланованих і ефективних дій російських спецслужб, які протягом останніх двох років ретельно готувалися до вторгнення, станом на ранок 24 лютого Україна перебувала наче у летаргічному сні, бо військово-політичне керівництво держави замість того, аби готуватися до очевидної війни, радило громадянам готуватись до шашликів.

Наслідком цього стала справжня катастрофа: в перші ж дні війни російська армія без спротиву пройшла розмінований Чонгар і швидко оточила Маріуполь, пройшла розмінований міст через Дніпро і захопила Херсон, окупувала 80% Запорізької області та майже всю Херсонську область, суттєво просунулась на сході та півночі країни, без бою захопила Чорнобильску АЕС і підійшла впритул до Києва.

Тисячі загиблих дітей та дорослих, масові зґвалтування, розстріли цивільних, приречені загинути в оточенні українські військові - ріки крові потекли всією Україною...

показать весь комментарий
17.01.2023 15:55 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2023 18:26 Ответить
Відео від 15.02.2022: https://youtu.be/j2vrwdz0hic

00:58

Ведуча: «Вьі что издеваетесь? Вот вьі посоветовали людям разобрать чемоданчики, люди и разобрали чемоданчики...»

Арестович: «Ну и правильно сделали... Если переходить на сер'ьезньій язьік, то мьі с вами понимаем, штооо єто фсьооо - туфта.»;

01:38

Арестович: «Кха-кха. А что касается євакуации посольств и сорвавшейся с цепи машиньі западной прессьі, которая работает на запугивание Украиньі... Я знаю, што єто страшная спецоперация, которая проводится против кремля...»;

19:06
Ведуча: «Ну Вьі не думаете, что сначала военная операция, провокация...»

Арестович: «Военньій сценарий не исключен, тем более - он весьма вероятен. Я к тому говорю, что тревожньіе чемоданчики, помните? Главньій стержневой принцип нашей беседьі - тревожньіе чемоданчики можно разбирать спокойно, даже если начнется военная операция на Востоке.».

Ведуча: «Тоесть бомбить Киев...?»

Арестович: «Если начнут бомбить, то я сразу побегу в войско, в армию. Я обещаю своим зрителям записать и вьіложить сюжет. Я скажу, што я глубако ашибалса и што меня больше не нада слушать.».
показать весь комментарий
17.01.2023 19:34 Ответить
у кацапів не було чим розмінувати якби не здали, чи підрив місту через Дніпро не дав би окупації тих територій які зараз такі? чим було на той час бити таку гівномасу, ти ж теж тут сидиш без іннету і як би виглядало, що ми наших кинули підірвавши міст, я тупий але ти теж мізки вмикай, якщо є
показать весь комментарий
17.01.2023 20:56 Ответить
Ну то блд що розміновувати треба знати де ті міни знаходяться.
Де знаходяться біля 10 000 мін по всьому кримському перешейку, блд. дійшло ?
показать весь комментарий
17.01.2023 23:11 Ответить
А починати треба з себе, тобто тим, хто все це вибирав!..(((
показать весь комментарий
17.01.2023 15:56 Ответить
В воюющей с 2014г стране люди и подумать не могли что Россия начнет полномасштабное вторжение. Это очень странно, и неожиданно.
показать весь комментарий
17.01.2023 16:09 Ответить
саме так, кейс українців ще довго будуть вивчати не тільки військові та політологи різних країн, але й психіатри, нажаль.
показать весь комментарий
17.01.2023 17:12 Ответить
хай палати в кремлі обстежують та інші території а психіатри з вас безбожні, лише душевні, так зі психо?
показать весь комментарий
17.01.2023 21:03 Ответить
Українці в летаргічному сні знаходились 30 років, тільки кров їх розбудила, чи надовго,,,,,
показать весь комментарий
17.01.2023 16:51 Ответить
Респект!!!
показать весь комментарий
17.01.2023 16:57 Ответить
найперше і найважливіше знищити "рабсію" в українській владі і економіці, в судах ,сбу, поліції.Там "рашистів" сотні тисяч
показать весь комментарий
17.01.2023 18:31 Ответить
Згоден на всі 100%.
показать весь комментарий
17.01.2023 19:04 Ответить
було б добре пруфи давати на такі крутезні інтерв'ю
показать весь комментарий
17.01.2023 19:39 Ответить
++++100%...!!!

ТАКОЇ нації, як р-ускіє НЕМАЄ...!!!

Є УСКІЄ (вузькоокі) кацапоморді НЕДОРОСИ-ПІДОРОСИ…!!!

100% ускіє кацапоморді недороси-підороси ( буддисти, шаманісти та ісламісти) НЕМАЮТЬ ніякого відношення до ХРИСТИЯНСЬКОЇ ВІРИ...!!!

Є кацапоморді вузькоокі мокші тупі манкурти котрих називали УСКІМІ, нагуляна орда УСКІХ (потім додали з початку букву Р) кацапомордих байстрюків, шльондр, злодіїв і вбивць з земель ДИКОГО заходу та сходу СИБІРУ ТА МОНГОЛІЇ «ОРДА»...!!!

Є орда вузькооких (ускіх) кацапомордих: мерю, мокшу, ерзю і вепс (мордва), мари, мари-эл, чухня, мещера, уйгури, мурома, весь, тива, чудь, пермь, ямь, сосоли, комь, чуваши, якути, алеути, абазіни, чукчи, коряки, удмурти, ітельмени, нанайци, карели, калмикі, нганасани, ханти, мансі, евенки, ненци, буряти, юкагіри (одул - іркін азуу), татари, чуваші, інгуши, адигі (черкеси), чечени, евенкі, тива, самоїди, тунгуси, лопари, хакаси, ойрот, ціни, даури, солони, (а кіріков залишилось всього 8 чоловік,-остальні 120 записались «р'ускімі») торгоути (потомки кереітів)

Всього 160 неслов'янських народів.

"УСКІЄ недороси-підороси кацапи" -це їх загальна назва..!!!
І немає в Р-УСКІХ КАЦАПІВ НЕДОРОСІВ-ПІДОРОСІВ "р-уской федеративної республіки".
Немає в Р-УСКІХ КАЦАПІВ НЕДОРОСІВ-ПІДОРОСІВ адміністративної одиниці де живуть так називаємі себе ускіє-"р-ускіє" .
Татарстан є, Киргизстан є, Дагестан є, Тува є, Чечня є, Чукотка є,Ханти-Мансійськ є, а "Рускійстан" - НЕМАЄ…!!!!
Хоч всрайся, хоч свисти, хоч кричи до нестями... !!! НЕМАЄ !!!!

*P.s. Хто міг передбачити, що майже через 9 століть, увесь світ долучиться до загону в стійло та приборкання цієї дикої, безмізглої монгола-уськоокої недоросо-підоросої чумової орди кацапомордих нагуляних мокшанських байстрюків ..!!!

Московське ханське поселення заснував ХАН Золотої орди, МЕНГУ-ТИМУР у 1272році.
Москва і московія є продуктом діяльності монгола-татарської орди та особистим рішенням ХАНА Золотої орди, МЕНГУ-ТИМУРА.

МОСКОВСЬКЕ ЦАРСТВО УСКІХ БУЛО СКЛАДОВОЮ ТЕРИТОРІЄЮ ЗОЛОТОЇ ОРДИ ДО 1480 РОКУ, ПО ФАКТУ ДО 1505 РОКУ.


Алексей Толстой писав (1817-1875)

"Московия - русь тайги,
монгольская, дикая, зверинная".
"Народишка, которой блуждает
по Европе и ищет,
что можно разрушить, уничтожить
ради развлечения.

Василь Васильович Розанов (1856-19919 р.р. російський філософ)

Ми, московіти, споїли киргизів, чемерис, бурят та інших.
Пограбували Арменію та Грузію.
Заборонили навіть богослужіння на грузинській мові, обікрали найбагатшу Україну.
Європі ми дали анархістів П.Кропоткіна, М.Буніна, апостолів терору, руїн та страт Шигальова, Нічаєва, Леніні і т.п. Моральний бруд.
Московія-це чудовище, котрим навіть у пеклі би погребували і виригали б на землю.
показать весь комментарий
17.01.2023 20:24 Ответить
мало сподіваюсь що кацапам дійде як їх чорти кремлівські натягнули, ті навіть натягнули рпцв Україні, адепти тепер що хоч затягнуть тільки не істину
показать весь комментарий
17.01.2023 21:16 Ответить
 
 