"Чтобы победить россиян, нам нужно их уничтожить" - Сергей, боец морской пехоты Вооруженных сил Украины. ВИДЕО

Сергей на фронте с 2014 года. Прошел много боев, сумел выжить и продолжает воевать до сих пор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

С началом полномасштабного российского вторжения он со своим подразделением был на южном направлении. На данный момент воюет против российских оккупантов в Донецкой области.

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