"Чтобы победить россиян, нам нужно их уничтожить" - Сергей, боец морской пехоты Вооруженных сил Украины. ВИДЕО
Сергей на фронте с 2014 года. Прошел много боев, сумел выжить и продолжает воевать до сих пор.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
С началом полномасштабного российского вторжения он со своим подразделением был на южном направлении. На данный момент воюет против российских оккупантов в Донецкой области.
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Наслідком цього стала справжня катастрофа: в перші ж дні війни російська армія без спротиву пройшла розмінований Чонгар і швидко оточила Маріуполь, пройшла розмінований міст через Дніпро і захопила Херсон, окупувала 80% Запорізької області та майже всю Херсонську область, суттєво просунулась на сході та півночі країни, без бою захопила Чорнобильску АЕС і підійшла впритул до Києва.
Тисячі загиблих дітей та дорослих, масові зґвалтування, розстріли цивільних, приречені загинути в оточенні українські військові - ріки крові потекли всією Україною...
00:58
Ведуча: «Вьі что издеваетесь? Вот вьі посоветовали людям разобрать чемоданчики, люди и разобрали чемоданчики...»
Арестович: «Ну и правильно сделали... Если переходить на сер'ьезньій язьік, то мьі с вами понимаем, штооо єто фсьооо - туфта.»;
01:38
Арестович: «Кха-кха. А что касается євакуации посольств и сорвавшейся с цепи машиньі западной прессьі, которая работает на запугивание Украиньі... Я знаю, што єто страшная спецоперация, которая проводится против кремля...»;
19:06
Ведуча: «Ну Вьі не думаете, что сначала военная операция, провокация...»
Арестович: «Военньій сценарий не исключен, тем более - он весьма вероятен. Я к тому говорю, что тревожньіе чемоданчики, помните? Главньій стержневой принцип нашей беседьі - тревожньіе чемоданчики можно разбирать спокойно, даже если начнется военная операция на Востоке.».
Ведуча: «Тоесть бомбить Киев...?»
Арестович: «Если начнут бомбить, то я сразу побегу в войско, в армию. Я обещаю своим зрителям записать и вьіложить сюжет. Я скажу, што я глубако ашибалса и што меня больше не нада слушать.».
Де знаходяться біля 10 000 мін по всьому кримському перешейку, блд. дійшло ?
ТАКОЇ нації, як р-ускіє НЕМАЄ...!!!
Є УСКІЄ (вузькоокі) кацапоморді НЕДОРОСИ-ПІДОРОСИ…!!!
100% ускіє кацапоморді недороси-підороси ( буддисти, шаманісти та ісламісти) НЕМАЮТЬ ніякого відношення до ХРИСТИЯНСЬКОЇ ВІРИ...!!!
Є кацапоморді вузькоокі мокші тупі манкурти котрих називали УСКІМІ, нагуляна орда УСКІХ (потім додали з початку букву Р) кацапомордих байстрюків, шльондр, злодіїв і вбивць з земель ДИКОГО заходу та сходу СИБІРУ ТА МОНГОЛІЇ «ОРДА»...!!!
Є орда вузькооких (ускіх) кацапомордих: мерю, мокшу, ерзю і вепс (мордва), мари, мари-эл, чухня, мещера, уйгури, мурома, весь, тива, чудь, пермь, ямь, сосоли, комь, чуваши, якути, алеути, абазіни, чукчи, коряки, удмурти, ітельмени, нанайци, карели, калмикі, нганасани, ханти, мансі, евенки, ненци, буряти, юкагіри (одул - іркін азуу), татари, чуваші, інгуши, адигі (черкеси), чечени, евенкі, тива, самоїди, тунгуси, лопари, хакаси, ойрот, ціни, даури, солони, (а кіріков залишилось всього 8 чоловік,-остальні 120 записались «р'ускімі») торгоути (потомки кереітів)
Всього 160 неслов'янських народів.
"УСКІЄ недороси-підороси кацапи" -це їх загальна назва..!!!
І немає в Р-УСКІХ КАЦАПІВ НЕДОРОСІВ-ПІДОРОСІВ "р-уской федеративної республіки".
Немає в Р-УСКІХ КАЦАПІВ НЕДОРОСІВ-ПІДОРОСІВ адміністративної одиниці де живуть так називаємі себе ускіє-"р-ускіє" .
Татарстан є, Киргизстан є, Дагестан є, Тува є, Чечня є, Чукотка є,Ханти-Мансійськ є, а "Рускійстан" - НЕМАЄ…!!!!
Хоч всрайся, хоч свисти, хоч кричи до нестями... !!! НЕМАЄ !!!!
*P.s. Хто міг передбачити, що майже через 9 століть, увесь світ долучиться до загону в стійло та приборкання цієї дикої, безмізглої монгола-уськоокої недоросо-підоросої чумової орди кацапомордих нагуляних мокшанських байстрюків ..!!!
Московське ханське поселення заснував ХАН Золотої орди, МЕНГУ-ТИМУР у 1272році.
Москва і московія є продуктом діяльності монгола-татарської орди та особистим рішенням ХАНА Золотої орди, МЕНГУ-ТИМУРА.
МОСКОВСЬКЕ ЦАРСТВО УСКІХ БУЛО СКЛАДОВОЮ ТЕРИТОРІЄЮ ЗОЛОТОЇ ОРДИ ДО 1480 РОКУ, ПО ФАКТУ ДО 1505 РОКУ.
Алексей Толстой писав (1817-1875)
"Московия - русь тайги,
монгольская, дикая, зверинная".
"Народишка, которой блуждает
по Европе и ищет,
что можно разрушить, уничтожить
ради развлечения.
Василь Васильович Розанов (1856-19919 р.р. російський філософ)
Ми, московіти, споїли киргизів, чемерис, бурят та інших.
Пограбували Арменію та Грузію.
Заборонили навіть богослужіння на грузинській мові, обікрали найбагатшу Україну.
Європі ми дали анархістів П.Кропоткіна, М.Буніна, апостолів терору, руїн та страт Шигальова, Нічаєва, Леніні і т.п. Моральний бруд.
Московія-це чудовище, котрим навіть у пеклі би погребували і виригали б на землю.