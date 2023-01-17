Бахмут сегодня: "Как Грозный, как Мариуполь, просто разрушают все по площади". ВИДЕО
Российские оккупанты уничтожают артиллерийскими обстрелами город Бахмут Донецкой области.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал на своей странице в соцсетях видеозапись, на которой зафиксированы разрушения города, где проживало 80 тысяч украинцев.
"Они берут и разрушают все по площади - как Грозный, как Мариуполь. Полное разрушение. Россия воюет с мирным городом. Город опустошен. Еще есть местные жители, которые здесь выживают. Нет ни одного дома по которому нет прямых попаданий. Город под плотным обстрелом российской артиллерии", - говорит Бутусов на видео, проезжая на автомобиле по улицам разбитого города.
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нет тела - нет дела
а кто нам разрешил жить лучше чем ани???
Незаром ми будемо бачити таку саму картинку десь за мкадом та по залатому кальцу.
По одній.
По Красной.
На чмоскві?