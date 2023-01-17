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Новости Видео Война
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Бахмут сегодня: "Как Грозный, как Мариуполь, просто разрушают все по площади". ВИДЕО

Российские оккупанты уничтожают артиллерийскими обстрелами город Бахмут Донецкой области.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал на своей странице в соцсетях видеозапись, на которой зафиксированы разрушения города, где проживало 80 тысяч украинцев.

"Они берут и разрушают все по площади - как Грозный, как Мариуполь. Полное разрушение. Россия воюет с мирным городом. Город опустошен. Еще есть местные жители, которые здесь выживают. Нет ни одного дома по которому нет прямых попаданий. Город под плотным обстрелом российской артиллерии", - говорит Бутусов на видео, проезжая на автомобиле по улицам разбитого города.

Также смотрите: Поисково-спасательные работы на месте ракетного удара в Днепре завершены, - ГСЧС. ФОТО

Бутусов Юрий (4358) Бахмут (1602)


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пишуть що "Арестовича ********"
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17.01.2023 15:36 Ответить
Скоріше не ПРО, а ВИ...
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17.01.2023 15:43 Ответить
окончательное решение донецкого вопроса...

нет тела - нет дела
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17.01.2023 15:39 Ответить
Кацапсячі підараси!
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17.01.2023 15:41 Ответить
так русня все так асвабаждает... от жителей... домов... от жизни..
а кто нам разрешил жить лучше чем ани???
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17.01.2023 15:50 Ответить
Одічалиє у своїй стихії.

Незаром ми будемо бачити таку саму картинку десь за мкадом та по залатому кальцу.
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17.01.2023 15:56 Ответить
Коли вже ЗСУ почнуть працювати "по площадям"?
По одній.
По Красной.
На чмоскві?
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17.01.2023 15:58 Ответить
***** руцкага мира и "цвятущих кормильцев" надо чем то маскировать. Потом скажут что кармильтцев разорили биндеровцы.
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17.01.2023 17:47 Ответить
Повторюсь, дивилася відео роздачі діткам подарунків від волонтерів, Здивувала реакція одніє , з презирством, без дякую, а просто як хтось їй щось винен. Це був Бахмут, цей рік.
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17.01.2023 19:04 Ответить
 
 