Бахмут сегодня: "Как Грозный, как Мариуполь, просто разрушают все по площади". ВИДЕО

Российские оккупанты уничтожают артиллерийскими обстрелами город Бахмут Донецкой области.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал на своей странице в соцсетях видеозапись, на которой зафиксированы разрушения города, где проживало 80 тысяч украинцев.

"Они берут и разрушают все по площади - как Грозный, как Мариуполь. Полное разрушение. Россия воюет с мирным городом. Город опустошен. Еще есть местные жители, которые здесь выживают. Нет ни одного дома по которому нет прямых попаданий. Город под плотным обстрелом российской артиллерии", - говорит Бутусов на видео, проезжая на автомобиле по улицам разбитого города.

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