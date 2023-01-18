Имеем уже три гарантированных батареи Patriot для усиления нашей ПВО, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 328-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня прозвучала очень важная новость от премьер-министра Нидерландов Марка Рютта. Новость фактически в продолжении наших с ним недавних переговоров. Украине будет предоставлена еще одна батарея Patriot. То есть уже есть три гарантированные батареи. Но это только начало. Работаем над новыми решениями по укреплению нашей ПВО.

Обсудил сегодня оборонное сотрудничество с Федеральным президентом Германии Штайнмайером. Активно готовимся к новой встрече в формате "Рамштайн". Готовим и новые важные дипломатические шаги – обсудили их сегодня тоже.

Началась сегодня работа ежегодного форума в Давосе, традиционно мощной глобальной политической и экономической площадки. Мир слышит Украину в Давосе – там знают, что Россия сделала с Днепром, знают, что террористы делают с Херсоном, Харьковом, с нашим Донбассом и другими территориями, на которые Россия принесла смерть. И мы лоббируем усиление глобального давления на государство-террориста.

Я уверен, что по итогам этой недели в мире станет больше активных и влиятельных сторонников создания трибунала по поводу российской агрессии и спецмеханизма для компенсации ущерба от войны за счет российских активов", - сказал Зеленский.

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