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Новости Видео Война
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Имеем уже три гарантированных батареи Patriot для усиления нашей ПВО, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 328-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня прозвучала очень важная новость от премьер-министра Нидерландов Марка Рютта. Новость фактически в продолжении наших с ним недавних переговоров. Украине будет предоставлена еще одна батарея Patriot. То есть уже есть три гарантированные батареи. Но это только начало. Работаем над новыми решениями по укреплению нашей ПВО.

Обсудил сегодня оборонное сотрудничество с Федеральным президентом Германии Штайнмайером. Активно готовимся к новой встрече в формате "Рамштайн". Готовим и новые важные дипломатические шаги – обсудили их сегодня тоже.

Началась сегодня работа ежегодного форума в Давосе, традиционно мощной глобальной политической и экономической площадки. Мир слышит Украину в Давосе – там знают, что Россия сделала с Днепром, знают, что террористы делают с Херсоном, Харьковом, с нашим Донбассом и другими территориями, на которые Россия принесла смерть. И мы лоббируем усиление глобального давления на государство-террориста.

Я уверен, что по итогам этой недели в мире станет больше активных и влиятельных сторонников создания трибунала по поводу российской агрессии и спецмеханизма для компенсации ущерба от войны за счет российских активов", - сказал Зеленский.

Читайте: С террором невозможно сосуществовать. Мы должны выиграть войну, - Зеленский на встрече с немецкими студентами

Зеленский Владимир (20362) ПВО (2748)


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Топ комментарии
+15
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17.01.2023 23:39
+15
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18.01.2023 00:56
+11
Заробітні плати Зеленського, голови ОП Єрмака, його замів Тимошенка, Татарова Шурми, Подоляка, Арестовича, прес-секретарів та інших посадовців ОП засекречені до кінця війни. Про це повідомило Державне управління справами у відповідь на https://focus.ua/uk/amp/politics/545291-na-bankovoy-zasekretili-zarplaty-zelenskogo-ermaka-i-ego-zamov-do-konca-voyny-dokumenty запити видання Фокус.

Яким чином інформація про зарплату відноситься до війни - невідомо. Раніше на підставі війни, скасували проведення тендерів через «Прозоро», бо нібито немає світла.

"Вірус корупції у нас в ДНК" © Голова фракції ВР "Слуга Народу" Давід Арахамія
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17.01.2023 23:19
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А Самп-Т
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17.01.2023 23:13 Ответить
Маемо ,это когда они стоят и работают ,а обещание ,потом многомесячная учеба военных ,это не маемо ,а дрочемо.
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18.01.2023 05:43 Ответить
А шо там з головним бєсогоном Михалковим? Він ще тут, чи на концерті????
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17.01.2023 23:14 Ответить
Все надеются,что получил абонемент на концерт
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17.01.2023 23:19 Ответить
потомственый придворный сраколиз с 16 все здыхает и никак не сдохнет)
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17.01.2023 23:19 Ответить
А може вже сдох , і ***** чекае повода для похорон . Так і з жириком було і з кернесом .

СОВОК - антихрист
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17.01.2023 23:27 Ответить
"повода для похорон")) баян шукає?
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18.01.2023 09:24 Ответить
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18.01.2023 09:27 Ответить
Зіишовся в двобоі не на життя а на смерть з кістлявою .
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17.01.2023 23:20 Ответить
Заробітні плати Зеленського, голови ОП Єрмака, його замів Тимошенка, Татарова Шурми, Подоляка, Арестовича, прес-секретарів та інших посадовців ОП засекречені до кінця війни. Про це повідомило Державне управління справами у відповідь на https://focus.ua/uk/amp/politics/545291-na-bankovoy-zasekretili-zarplaty-zelenskogo-ermaka-i-ego-zamov-do-konca-voyny-dokumenty запити видання Фокус.

Яким чином інформація про зарплату відноситься до війни - невідомо. Раніше на підставі війни, скасували проведення тендерів через «Прозоро», бо нібито немає світла.

"Вірус корупції у нас в ДНК" © Голова фракції ВР "Слуга Народу" Давід Арахамія
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17.01.2023 23:19 Ответить
треба розсекречувати бо вони так звикнуть до северокорейскьких секретiв
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18.01.2023 07:53 Ответить
tZE inform @tZEinform https://twitter.com/tZEinform/status/1615447035074809856 46 мин
В Україні запускають новий загальнонаціональний інформаційний канал Ukrainian World News, його власником та інвестором став бізнесмен Віталій Кропачов.
У 2022 році Кропачов викупив ліцензію на цифрове мовлення 4 каналу.
Невдовзі після продажу ліцензії майно 4 каналу було заарештоване, власник каналу нардеп Олексій Ковальов перейшов на бік РФ.
Генеральною продюсеркою нового каналу буде Ольга Гіржева, яка з 2018 року була головною редакторкою телеканалу NewsOne (соратник Віктора Медведчука Тарас Козак).
Технічний директор - Скидан, працював техдиректором каналу "112 Україна" до його закриття у 2021 році. У команді також будуть працювати вихідці з каналу 112
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17.01.2023 23:22 Ответить
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17.01.2023 23:30 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100072391572875&comment_id=Y29tbWVudDo1MzU4MDIwNjc5MDYwODBfNTM1ODQyNjMxMjM1MzU3&__tn__=R*F Сергій Стальченко

З одного боку, має бути єдина позиція ЗМІ на час війни.

З іншого - 5-й канал та Еспресо - тож не канали Медведчука, Льовочкіна чи Мураєва - антиукраїнських позицій в них не було...

До речі, 5-й канал ні Кучма, ні навіть Янукович під час Майданів не наважувались закрити
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17.01.2023 23:31 Ответить
Ті канали, взагалі більш проукраїнскі ніж 1+1
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18.01.2023 11:09 Ответить
Здається тут не вистачає інфи що Кропачов куратор вугільної галузі за часів Порошенко. Що пояснює звідки в нього кошти
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17.01.2023 23:30 Ответить
Якби вони були ВЖЕ, а не колись, то трагедії в Дніпрі могло би і не бути
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17.01.2023 23:23 Ответить
Маємо, це коли вони біля "міністерки"стояти будуть..
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17.01.2023 23:27 Ответить
как раз ракеты закончатся у россиян
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17.01.2023 23:29 Ответить
Вискочив як Пилип з конопель пропіаритись. Хто перший сказав, той і молодець.
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17.01.2023 23:30 Ответить
Так це ж стиль зеленого шапіто 95 : вискочити як Пилип з конопель, пробовкати про щось, а як далі і що воно буде з того бовкання їх не обходить.
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18.01.2023 00:55 Ответить
Terror Alarm @Terror_Alarm https://twitter.com/Terror_Alarm/status/1615452522642038803 34 мин
В Германии замечены движущиеся на платформах танки Абрамс......
https://twitter.com/i/status/1615452522642038803
пути Господни неисповедимы.......
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17.01.2023 23:33 Ответить
По Києву 14 січня Росія вдарила С-400 з Брянської області - Повітряні сили

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі https://www.youtube.com/watch?v=Zl3hvf8kXyk 5 каналу підтвердив, що за Києвом у суботу 14 січня ворог застосував зенітні ракети С-400 із Брянської області.
Деталі: Полковник зазначив, що вся прифронтова зона вже пів року потерпає від зенітних ракет С-300, які ворог запускає по наземних цілях.
Водночас 14 січня ворог вперше вдарив таким видом озброєння (С-400) по Києву. Удар було завдано з Брянської області РФ. Ігнат уточнив УП, що по Києву та області в суботу ворог випустив понад 10 таких зенітних ракет, які летіли по балістичній траєкторії.
Речник Повітряних сил нагадав, що українська ППО наразі не має засобів для збиття таких ракет. Водночас, за словами Ігната, Сили оборони України працюють над протидією таким крокам противника.
Пряма мова: "Вже пів року вся прифронтова зона - під ударом цих ракет. Нічого не змінилося. Змінився лише напрямок, з якого вони вперше це зробили, - Брянська область. І доволі таки з великої дальності. С-400 б'є на понад 200 кілометрів.
Треба розуміти, що і звідти є загроза, тому треба робити певні заходи протидії. Там у противника небагато варіантів, де їх розташовувати. Не буду говорити, що там треба робити, але кроки стосовно цього вже робляться".
https://m.youtube.com/watch?v=Zl3hvf8kXyk
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17.01.2023 23:35 Ответить
Тому кроти з ОП і здали нашу ДРГ яка була в Брянській області
Нашу ДРГ кацапи розтріляли з засади, а тіла перевезли на кордон з Україною щоб не палити
своїх інформаторів з ОП, типу диверсантів застрелили браві рашисти при спробі перетину кордону
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17.01.2023 23:42 Ответить
Нічого ми ще не маємо. Нам їх лише пообіцяли. І найшвидше, коли ми їх зможемо застосувати для захисту нашого неба - це у квітні. І навряд чи варто й надалі продовжувати видавати бажане за дійсне президенту. Для цього достатньо і "позитивних" блогерів з Єрмаковського пулу. Президент вюючої країни повинен бути криштплево точним.
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17.01.2023 23:37 Ответить
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17.01.2023 23:39 Ответить
Від брянської області до Києва більше, ніж 200 км.
Такі дорогі гаджети, як с-400 поруч з кордоном (у межах досягнення "градів" чи 777) не ставлять.
Тобто, ще +30-40 км.
Брянська область ніяк не підходить.
Білокацапія виходить. Але бітум...
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17.01.2023 23:41 Ответить
До появи 40Н6Е максимальна відстань ураження комплексу С-400 становила 250 км.

Ракета була прийнята на озброєння російської армії у вересні 2018 року. До 2027 року має бути виготовлено та передано до армії понад 1000 одиниць цих ракет. Окрім комплексів С-400 вони будуть використані й у комплексах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-500 С-500 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-400#cite_note-6 [6] .

В серпні 2018 року «Алмаз-Антей» оприлюднив такі ТТХ зенітних керованих ракет 40Н6Е:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-400#cite_note-7 [7]
Максимальна дальність ураження аеродинамічних цілей, км: 380;
Максимальна дальність ураження балістичних ракет середньої дальності, км: 15;
Мінімальна дальність ураження цілей, км: 5;
Максимальна висота ураження цілей, км: 30;
Мінімальна висота ураження цілей, км: 0,01;
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17.01.2023 23:45 Ответить
Поряд з містом Клинці бнр як раз є військові бази.
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17.01.2023 23:55 Ответить
це радіоуправляємі ракети - як тільки вони заходять за радіогоризонт (на дальності 230 км це висота у 3 км) зв'язок з ними втрачається і далі вони падають куди попало
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18.01.2023 00:03 Ответить
не падають куди завгодно це люта маячня,є така штука як інерціальна система наведення,їй глибоко насрати є радіозвязок чи нема,без останнього просто не вносяться поправки по курсу,і ракета пре по початково введених координатах,в тому її і мінус,що точність не дуже,але при наявності ЯБЧ,кого це хвилюватиме
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18.01.2023 01:21 Ответить
це зенітні ракети - у них нема інерціального наведення в принципі
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18.01.2023 10:32 Ответить
Є! У той же с400 комбінована система: інерційна система+гсн. Само "радиокерування" потрібно лише для закріплення ракети за конкретною ціллю, бо ракет і цілей може бути багато. Радиокерування видає координати цілі з упередженням і може коригувати у процесі польоту, бо ціль маневрує. Коригування польоту "від точки до точки", з моменту старту і до захвату цілі ГС виконується саме інерційною системою. Після захвату цілі ГСН, інерційна система вже непотрібна.
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18.01.2023 11:24 Ответить
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18.01.2023 00:56 Ответить
Не розумію як це - гарантовані батареї? Здається у нього в голові думки не тримаються, усі на язик зливаються та тріплють ним.
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18.01.2023 01:57 Ответить
там гарантія така сама як у будапештського меморандуму
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18.01.2023 10:33 Ответить
І всі три будуть на банковій.
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18.01.2023 08:22 Ответить
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк впевнений, що Олексій Арестович "матиме попит в експертному середовищі" і після звільнення з ОП.

Таку думку Подоляк висловив https://24tv.ua/vidstavka-arestovicha-podolyak-prokomentuvav-zvilnennya-arestovicha_n2238377 24 Каналу , інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .

За його словами, Арестович є "важливим для медійного простору України", але також необхідно розуміти емоційний стан країни.

зеленський та його жОПа - це позор Украини, які викликать наймерзеннішу огиду в українському суспільстві...
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18.01.2023 09:43 Ответить
Квартальний клоуне! Якщо ми щось "гарантовано (і) маємо" - то це ГАРАНТОВАНО ЗРУЙНОВАНУ ЕКОНОМІКУ, ОБОРОНКУ І ЕНЕРГЕТИКУ. ГАРАНТОВАНО ОКУПОВАНУ МАЙЖЕ ЧВЕРТЬ ТЕРИТОРІЇ, ГАРАНТОВАНИХ 8 МЛН БІЖЕНЦІВ, ГАРАНТОВАНО ЗАГУБЛЕНЕ МАЙБУТНЄ ЯК МІНІМУМ ЦЬОГО ПОКОЛІННЯ НАШИХ (не твоїх) ДІТЕЙ.
Твоя кліка нездала забезпечити оборону і цілісність країни і безпеку Українців! Ви ходите по світу з протягнутою рукою, кланяєтеся і "дякуєте" за ... віртуальні "Патріоти"(!) які уже, так виглядає, що можуть і не знадобитися. І примудряєтесь на цьому ще й піаритися, на крові наших воїнів знімати відосіки і пафосні монологи.
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18.01.2023 09:43 Ответить
Если бы ты добыл их в 19-м году - они не понадобились бы в 22-м... х**ло бы не полез в хорошо вооруженную страну...
А ты , прихлопнув свою оборонку,
уменьшив армию...
превратив города в руины ,
убив враньём тысячи людей
теперь рассказываешь, что они "скоро будут" ... Всего на 4 года позже, чем были нужны, бл*!
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18.01.2023 11:58 Ответить
 
 