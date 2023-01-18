Имеем уже три гарантированных батареи Patriot для усиления нашей ПВО, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 328-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня прозвучала очень важная новость от премьер-министра Нидерландов Марка Рютта. Новость фактически в продолжении наших с ним недавних переговоров. Украине будет предоставлена еще одна батарея Patriot. То есть уже есть три гарантированные батареи. Но это только начало. Работаем над новыми решениями по укреплению нашей ПВО.
Обсудил сегодня оборонное сотрудничество с Федеральным президентом Германии Штайнмайером. Активно готовимся к новой встрече в формате "Рамштайн". Готовим и новые важные дипломатические шаги – обсудили их сегодня тоже.
Началась сегодня работа ежегодного форума в Давосе, традиционно мощной глобальной политической и экономической площадки. Мир слышит Украину в Давосе – там знают, что Россия сделала с Днепром, знают, что террористы делают с Херсоном, Харьковом, с нашим Донбассом и другими территориями, на которые Россия принесла смерть. И мы лоббируем усиление глобального давления на государство-террориста.
Я уверен, что по итогам этой недели в мире станет больше активных и влиятельных сторонников создания трибунала по поводу российской агрессии и спецмеханизма для компенсации ущерба от войны за счет российских активов", - сказал Зеленский.
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СОВОК - антихрист
Яким чином інформація про зарплату відноситься до війни - невідомо. Раніше на підставі війни, скасували проведення тендерів через «Прозоро», бо нібито немає світла.
"Вірус корупції у нас в ДНК" © Голова фракції ВР "Слуга Народу" Давід Арахамія
В Україні запускають новий загальнонаціональний інформаційний канал Ukrainian World News, його власником та інвестором став бізнесмен Віталій Кропачов.
У 2022 році Кропачов викупив ліцензію на цифрове мовлення 4 каналу.
Невдовзі після продажу ліцензії майно 4 каналу було заарештоване, власник каналу нардеп Олексій Ковальов перейшов на бік РФ.
Генеральною продюсеркою нового каналу буде Ольга Гіржева, яка з 2018 року була головною редакторкою телеканалу NewsOne (соратник Віктора Медведчука Тарас Козак).
Технічний директор - Скидан, працював техдиректором каналу "112 Україна" до його закриття у 2021 році. У команді також будуть працювати вихідці з каналу 112
З одного боку, має бути єдина позиція ЗМІ на час війни.
З іншого - 5-й канал та Еспресо - тож не канали Медведчука, Льовочкіна чи Мураєва - антиукраїнських позицій в них не було...
До речі, 5-й канал ні Кучма, ні навіть Янукович під час Майданів не наважувались закрити
В Германии замечены движущиеся на платформах танки Абрамс......
https://twitter.com/i/status/1615452522642038803
пути Господни неисповедимы.......
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі https://www.youtube.com/watch?v=Zl3hvf8kXyk 5 каналу підтвердив, що за Києвом у суботу 14 січня ворог застосував зенітні ракети С-400 із Брянської області.
Деталі: Полковник зазначив, що вся прифронтова зона вже пів року потерпає від зенітних ракет С-300, які ворог запускає по наземних цілях.
Водночас 14 січня ворог вперше вдарив таким видом озброєння (С-400) по Києву. Удар було завдано з Брянської області РФ. Ігнат уточнив УП, що по Києву та області в суботу ворог випустив понад 10 таких зенітних ракет, які летіли по балістичній траєкторії.
Речник Повітряних сил нагадав, що українська ППО наразі не має засобів для збиття таких ракет. Водночас, за словами Ігната, Сили оборони України працюють над протидією таким крокам противника.
Пряма мова: "Вже пів року вся прифронтова зона - під ударом цих ракет. Нічого не змінилося. Змінився лише напрямок, з якого вони вперше це зробили, - Брянська область. І доволі таки з великої дальності. С-400 б'є на понад 200 кілометрів.
Треба розуміти, що і звідти є загроза, тому треба робити певні заходи протидії. Там у противника небагато варіантів, де їх розташовувати. Не буду говорити, що там треба робити, але кроки стосовно цього вже робляться".
https://m.youtube.com/watch?v=Zl3hvf8kXyk
Нашу ДРГ кацапи розтріляли з засади, а тіла перевезли на кордон з Україною щоб не палити
своїх інформаторів з ОП, типу диверсантів застрелили браві рашисти при спробі перетину кордону
Такі дорогі гаджети, як с-400 поруч з кордоном (у межах досягнення "градів" чи 777) не ставлять.
Тобто, ще +30-40 км.
Брянська область ніяк не підходить.
Білокацапія виходить. Але бітум...
Ракета була прийнята на озброєння російської армії у вересні 2018 року. До 2027 року має бути виготовлено та передано до армії понад 1000 одиниць цих ракет. Окрім комплексів С-400 вони будуть використані й у комплексах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-500 С-500 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-400#cite_note-6 [6] .
В серпні 2018 року «Алмаз-Антей» оприлюднив такі ТТХ зенітних керованих ракет 40Н6Е:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-400#cite_note-7 [7]
Максимальна дальність ураження аеродинамічних цілей, км: 380;
Максимальна дальність ураження балістичних ракет середньої дальності, км: 15;
Мінімальна дальність ураження цілей, км: 5;
Максимальна висота ураження цілей, км: 30;
Мінімальна висота ураження цілей, км: 0,01;
Таку думку Подоляк висловив https://24tv.ua/vidstavka-arestovicha-podolyak-prokomentuvav-zvilnennya-arestovicha_n2238377 24 Каналу , інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .
За його словами, Арестович є "важливим для медійного простору України", але також необхідно розуміти емоційний стан країни.
зеленський та його жОПа - це позор Украини, які викликать наймерзеннішу огиду в українському суспільстві...
Твоя кліка нездала забезпечити оборону і цілісність країни і безпеку Українців! Ви ходите по світу з протягнутою рукою, кланяєтеся і "дякуєте" за ... віртуальні "Патріоти"(!) які уже, так виглядає, що можуть і не знадобитися. І примудряєтесь на цьому ще й піаритися, на крові наших воїнів знімати відосіки і пафосні монологи.
А ты , прихлопнув свою оборонку,
уменьшив армию...
превратив города в руины ,
убив враньём тысячи людей
теперь рассказываешь, что они "скоро будут" ... Всего на 4 года позже, чем были нужны, бл*!