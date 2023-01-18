Россияне своей агрессией достигли того, что все наши дети будут националистами, – Зеленская в Давосе. ВИДЕО

Жена Президента Елена Зеленская убеждена, что пока еще неизвестно, сколько лет у украинцев не будет никакой эмпатии к россиянам.

Об этом первая леди заявила на дискуссионной панели в Украинском доме в швейцарском Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас мы находимся в состоянии, когда не можем найти никакой эмпатии, разумеется. Они (россияне – ред.) начинали свою агрессию с того, что стали называть нас националистами и т.д. В Украине не было столь много националистов перед началом полномасштабного вторжения, насколько их много сейчас. Потому что национализм – это ответ на агрессию: ты начинаешь защищать свою национальность, свою нацию перед агрессором", - сказала Зеленская.

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По ее мнению, когда нет агрессора, национальный порыв не так силен.

"Они (россияне – ред.) достигли того, что все наши дети будут националистами", - отметила супруга Президента.

Она подчеркнула, что дети не должны различать звук ракеты, ПВО или иранского дрона, но украинские дети его различают.

"Они (дети – ред.) не имеют никакой эмпатии российских солдат, российского политического руководства и, пожалуй, ко всем российским гражданам. Когда это изменится? Это может измениться только тогда, когда эта страна, наш, к сожалению, сосед поймет, что нужно покаяться, что нужно исправлять много лет то, что они (русские - ред.) натворили", - сказала первая леди.

В то же время, она подчеркнула, что украинцы не могут ждать, школы россияне "очнутся", поэтому будут продолжать сопротивление.

"Они (русские – ред.) убили у нас всю эмпатию, все дружеские чувства, которые могли быть к ним. Очень сложно представить, сколько лет, десятилетий, веков нам понадобится для того, чтобы просто спокойно к этому относиться", - добавила Зеленская. .

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