Россияне своей агрессией достигли того, что все наши дети будут националистами, – Зеленская в Давосе. ВИДЕО
Жена Президента Елена Зеленская убеждена, что пока еще неизвестно, сколько лет у украинцев не будет никакой эмпатии к россиянам.
Об этом первая леди заявила на дискуссионной панели в Украинском доме в швейцарском Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас мы находимся в состоянии, когда не можем найти никакой эмпатии, разумеется. Они (россияне – ред.) начинали свою агрессию с того, что стали называть нас националистами и т.д. В Украине не было столь много националистов перед началом полномасштабного вторжения, насколько их много сейчас. Потому что национализм – это ответ на агрессию: ты начинаешь защищать свою национальность, свою нацию перед агрессором", - сказала Зеленская.
По ее мнению, когда нет агрессора, национальный порыв не так силен.
"Они (россияне – ред.) достигли того, что все наши дети будут националистами", - отметила супруга Президента.
Она подчеркнула, что дети не должны различать звук ракеты, ПВО или иранского дрона, но украинские дети его различают.
"Они (дети – ред.) не имеют никакой эмпатии российских солдат, российского политического руководства и, пожалуй, ко всем российским гражданам. Когда это изменится? Это может измениться только тогда, когда эта страна, наш, к сожалению, сосед поймет, что нужно покаяться, что нужно исправлять много лет то, что они (русские - ред.) натворили", - сказала первая леди.
В то же время, она подчеркнула, что украинцы не могут ждать, школы россияне "очнутся", поэтому будут продолжать сопротивление.
"Они (русские – ред.) убили у нас всю эмпатию, все дружеские чувства, которые могли быть к ним. Очень сложно представить, сколько лет, десятилетий, веков нам понадобится для того, чтобы просто спокойно к этому относиться", - добавила Зеленская. .
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На офіційній сторінці посольства Росії у Швеції у Twitter у вівторок було опубліковано карту, на якій Крим позначений як територія України.На карті, де порівнюються середні ціни на пальне в Європі (без вказання джерела даних), Україну зображено в міжнародно визнаних кордонах включно з Кримом. Також на карті не відображена анексія Росією чотирьох українських областей у вересні 2022 року, після початку повномасштабної війни.Зазначимо, що в Росії планують запровадити відповідальність за зображення карт без анексованих українських територій.
Нічого не змінилось в кварталі95.
Націоналистами е словаки , е австріяки, е поляки і т п .
Нацизм - это ненависть к другим народам, возвеличивание своего народа над другими, построение собственного благополучия за счет других народов. Это Россия
І ось що цікаво , якось пару років тому моніторили цю тему і побачили що у мацкві і раши той бренд працюе , А В УКРАЇНІ ЙОГО НЕ ПУСТИЛИ ЯКІ ІКЕЮ
ось ІКЕА в Україну не пустили 15 років тому. ЧОМУ ? Світовий признаний бренд , а хтось захотив від них солідну суму . Куда дивилось СБУ? Т
зрозуміло що путін проти націоналізму, во він і є самий справжній феодал - Цар.
І його вимоги - "Я хочу обратиться к нашей сегодняшней власти... Прошу вас уважать народ. Если на востоке (Украины) и в Крыму люди хотят говорить по-русски - отцепитесь, отстаньте от них. На законном основании дайте им возможность говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну. У меня еврейская кровь, я говорю по-русски". А також про інтернаціоналізм... втім, ще цитата: "Россия и Украина - мы действительно братские народы. Я знаю тысячи людей, которые живут в России, замечательные люди. Мы одного цвета, у нас одинаковая кровь, мы все друг друга понимаем независимо от языка".
Але найцікавіша цитата цього відео - наприкінці, до ***** "готов обратиться к Вам на коленях"...
І де, куди отой єврейсько-касапський інтернаціоналіст подівся?
Национализм это идеология нацеленная на благосостояние и безопасность нации. Защищать родину от русских нацистов - это национализм. Свергать преступную власть - это национализм. Национализм никогда не выходит за пределы своего государства.
Нацизм это мнимое превосходство над другими нациями. Отчетливо проявляется у населения Помойки. Они считают свое мнение, единственным правильным и готовы убивать любого кто против их мнения. Напрямую говорят - Мы высшая раса - значит наше мнение правильное. Нацизм всегда пытается вынести свою идеологию за пределы своего государства если другая нация не согласна с их мнением. Вы не хотите с нами быть одним народом и выполнять наши требования - значит мы идем вас убивать.
Це не жарт ?!
Хто іі туди командирував і дозволив нести таку нісенітницю
від імені всіх украінців ?
Або не прийшли. Зовсім. І віддали право вибору тим, хто прийшов.
то вона сепарка - "здавайте пересування ЗСУ за гроші".
то торговка - "скумбрія по 8".
то зненацька націоналістка...
пересічні і ні навіть здригнулися від такої безапіляційної примази.
Да й тролям буде не так вже легко сичати "все херсонци ватнікі", як вони сичали про доннечан і лугончан. Так, відсоток добрячий і в основному завдяки тому що багато нашіх олігархів хоч і не всі сподіваюся, бачать і досі своє майбутнє з рашкою. Але не всі, близько не всі, нас просто змушують так думати що всі.
Тому й референдум перетворився на посміховисько якесь, просто бабло відмили місцеві колаборанти. І люди виступали проти не тому що Зеленський їх закликав, вони виступили проти бо й були проти, вони виступили би навіть якщо Зеленський закликав би не виступати, вони би просто послали би за русскім кораблем.
Патріотизм - це суспільно-політична позиція, що ґрунтується на емоційно-позитивному та прихильному ставленні індивідів або груп до вітчизни (лат. patria ← грец. patrida, πατρίδα).
Батьківщиною може бути регіон або місто, але зазвичай під нею розуміють національну державу або батьківщину.
Патріотизм часто визначається як відданість своїй країні, яка має специфічні прояви в залежності від країни.
Термін "патріотизм" іноді помилково плутають з терміном "націоналізм", але ще в 19 столітті лорд Актон вказував на необхідність розрізняти ці два поняття.
Націоналізм розуміли як фізичний або психологічний зв'язок з певною етнічною групою, а патріотизм - як моральний обов'язок перед даним політичним суспільством.
Британський історик і професор політології Лондонської школи економіки Елі Кедурі пізніше описав націоналізм як послідовну політичну доктрину, за допомогою якої індивіди або групи можуть досягти свободи і самореалізації в рамках певної нації, а патріотизм - як сентиментальну прив'язаність до рідної країни.
Письменник Джордж Оруелл розділив ці поняття за ступенем агресивності висловлювання.
Він розглядав націоналізм як агресивний, оскільки націоналісти стурбовані владою та престижем для своєї нації, тоді як він розглядав патріотизм як оборонний, як відданість місцю та способу життя, які людина вважає найкращими, але не нав'язує навколишньому середовищу.
З точки зору політичних психологів, патріотизм і націоналізм є двома різними, більш конкретними проявами національної ідентичності.
Національна ідентичність - це суб'єктивна значущість власної приналежності до певної нації. Вона вважається частиною власної соціальної ідентичності.
Націоналізм характеризується як жорстка, беззаперечна прихильність до власної нації, що характеризується некритично позитивною її оцінкою."
Він пов'язаний з почуттям вищості власної нації порівняно з іншими.
Високий рівень націоналізму також пов'язаний з некритичним сприйняттям національної та політичної влади, ідеалізацією власної нації та її історії, схильністю сприймати власну націю як однорідну групу.
Люди з високим рівнем націоналізму, як правило, негативно ставляться до меншин і, загалом, до груп, які вони самі не сприймають як частину власної нації. Синонімом націоналізму можна вважати термін "сліпий патріотизм".
Патріотизм визначається як емоційна прихильність до нації, яка зазвичай характеризується підтримкою конструктивної критики існуючого національного порядку, що може призвести до зміни нації на краще."
Патріотизм також часто використовується для опису любові до власної нації, але він не пов'язаний з применшенням оцінки інших націй.
Згідно з Мумендеєм, Клінком і Брауном, патріотизм ґрунтується на іншому типі порівняння, ніж націоналізм.
"Націоналіст", оцінюючи власну націю, порівнює різні її аспекти з іншими націями, а "патріот" порівнює її з якимось ідеальним уявленням про власну націю.
Патріотизм також, на відміну від націоналізму, відкидає некритичне сприйняття національної влади і пов'язаний з більш позитивною оцінкою громад меншин.
Патріотизм і націоналізм також сприймаються як емоційне ставлення до різних об'єктів. У випадку патріотизму - це Батьківщина (тобто територія), у випадку націоналізму - нація (тобто етнос).
У цій концепції ні патріотизм, ні націоналізм не наділяються якимось конкретним змістом, не несуть позитивних чи негативних атрибуцій; зміст завжди залежить від того, хто переживає цю емоцію.
всі гірші риси - до націоналізму приписані,
а які не можна вважати гіршими - про всяк випадок означено словом "некритичне(ий,а)"
чому "територіали" мають бути володіти кращими рисами, ніж люди, прив"язаніші до культури - ніхто не знає
не вчитувався, але зустрічав подібне на лівацьких помийках
Націоналізм (від лат. natio - народ) - це світогляд, ідеологія та політика, що підкреслює важливість нації, тобто приналежності до групи людей, які зазвичай (згідно з різними визначеннями нації) мають спільне походження, історію, мову, культуру та територію.
Націоналізм базується на ідеї національних держав, яка значною мірою є основою ******** організації держав світу.
На цій концепції ґрунтується і термінологія, що використовує терміни "національний" і "міжнародний".
Під впливом нацистського націоналізму цей термін також почав використовуватися в негативному значенні для позначення ідеології шовінізму, віри у винятковість власної нації.
2. Добавити сюди плутанину з поняттями "нація" і "народ"; "націоналізм" і "нацизм" і у когось мозок закипить.
Це ідеологія, яка є вкрай правою і тоталітарною.
рашисти ненавидять - цілий світ, ..
і навіть самих себе..
"Я жутко извиняюся" - а своєму сину Кирилу вни вже імплант поставили?
Бо коли "маланці" починають щось говорить про "націоналізм" - мене "пересмикує"!
- Куме! А Ви знаєте чим наші "маланці" відрізняються від юдеїв?
- Знаю! Вони не знають єврейської мови і Талмуду, їдять сало і моляться капшуку з грошима Але головне у них в анатомії!
- Що саме?
- А у них "крайня плоть" на блискавку" пристібується! Треба українця в чомусь обдурить та обікрасти? "Вжик" - і на ньому вишиванка, шмат сала в руках і "шкурка" пристебнута Треба вкрадені гроші чи рідню сховать в Ізраїлі (або й самому від тюрми сховаться) - "вжик" і "шкурка відстебнута та він вже "боговибраний"!
А тепер хай "Зе-бидло" спробує мене звинуватить в "антисемітизмі"!
Саме смішне - діти "Блазня" по єврейських релігійних трактуваннях євреями буть не можуть - у них мати - "неєврейка" А у них походження ведеться саме по материнській лінії (хоча можуть і купить його собі - заплатять гроші і якісь "подоляки" накопають що рід Кияшків був колись "юдейського походження" що проживав у 18 ст в Україні (коли євреям насильно прізвища в Російській імперії нав"язували) )
За последние 1000 лет на Росии ни разу не нарушалась эта цикличность.
Я никогда не скажу слов Елены Зеленской о том, что 90% опрошенных украинцев готовы терпеть год, два, три без света. Ни сама Елена, ни опрошенные украинцы не жили без света достаточно долго, чтоб быть уверенными. Те, кто живут без света месяцами, вряд ли были опрошены, остальные не имеют права на подобный пафос. Я вообще стараюсь поменьше ******* о том, чего не испытала на себе лично.
Я никогда не прощу Зеленскому брошенных в лицо Порошенко слов о том, что "незаконченная" война - это вина пятого президента, что Иловайск и Дебальцево - преступления правительства Украины, а не Москвы. Особено в свете сданого за три дня Юга и Мариуполя, который стал бойней. Слишком дорого нам это встало для простого прощения.
Я никогда не забуду шашлыков, "а то Путин нападьот", ********** держ.замовлення, уголовок на Марченко, брошенного умирать Журавля, смешных шуток про принимать с любой стороны и эбонитовые палочки, тонн помоев на слоган "Армія, мова, віра". Не забуду того, что мы внезапно оказались недостойны достоверной информации, ну типа домашнего скота, которому тоже не говорят, что завтра начнётся убой.
Я не послушаю ни одной песни, не пойду ни на один фильм, не посмотрю ни одного тревел-видосика от тех, кто внезапно прозрел. У вас было 8 лет на прозрение, а вы ездили на гастроли в РФ, рубили бабло на их аудитории, задвигали тезисы про дружбу и братство вопреки "политикам, которые затеяли войну".
Я не пожму ни одной их руки, не отмечу их достижения и никогда не отдам им свой голос. Даже если они здесь построят "сверкающий город, моё Эльдорадо", долг за шашлыки не может быть выплачен никогда. Не существует достойного эквивалента тысячам жизней, которые можно было спасти.
Когда украинцы сражались за свою свободу на Майданах, на Донбассе, под судами, на виборчіх дільницях, ВЫ были на стороне тех, кто сражался за своё и наше рабство. Так что не пишите мне эту хрень про то, что хорошо бы заткнуться на время, потому что стоит заткнуться один раз и открыть рот тебе не позволят уже никогда. Исторически доведений факт.