Небензя на заседании Совбеза ООН: Ракета, упавшая на жилой дом в Днепре, была сбита силами ПВО Украины. ВИДЕО
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что российская ракета Х-22, попавшая в многоэтажное здание в Днепре, якобы была сбита силами противовоздушной обороны Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на ТАСС.
"Российская ракета, запущенная по объекту инфраструктуры города, была подбита силами ПВО Украины. Поскольку установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так заботитесь, размещена в жилом квартале, сбитая ракета упала на жилой дом", - заявил постпред.
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+76 Рошенівський Кіт
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+54 Julia legolas1
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+51 Влад Казарецький #551195
показать весь комментарий18.01.2023 07:21
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Как это -При чем тут Арестович?
Именно на его высер Небензя и ссылается...
Ок, тоді розкрадачів гуманітарки як виправдаєте? дефіцитом клетковини?
https://youtu.be/uC_ECqQZMgc?t=1246
Цитаты с ютьюба Фейгин Live, видео 1,2 миллион просмотров. Ваша неприязнь до Арестовича это капля в акияне любви в котором купаются Фейгин и Арестович.😂
Це варто було би заборонити, бо то введення в оману великих верств населення, і населення за цю оману вже не тільки грошіма розплачується, бо використовують в першу чергу в політиці під час виборів на приклад, а люди ж вони так влаштовані, всі лайкнули і я лайкну, всі не можуть помилятися.
Ага, спочатку треба знати хто саме ці всі.
Ага . І в списку довбо....в завжди займав перші місця .
Люську арестовіча слухають лише - безнадійно психічно хворі люди . На жаль , в Україні їх дофіга .
Але все ж менше ніж аудиторія - вовки соловйова на кацапії .
Насправді, вже не має значення, що збрешуть москало-ублюдки на задані їм незручні запитання. Час дискусій минув. Рашистів слід знищувати. Чим більше, тим краще. І ЗСУ з цим чудово справляються. Проте навіть цього замало. Ще слід взятись за ліквідацію таких от небензь. В номерах брюссельських готелів, в борделях, на лижних курортах. Всюди.
https://www.pravda.com.ua/news/2023/01/17/7385243/
Ответ пiдсвинку: 1. Где ваши доказательства?
2. Ссылки от всяких там нештатных прачек - не актуальны.
3. Шо делала ваша ракета в житловому кварталi, в плане международного гуманитарного права?
4. Незнание ответов на вопросы выше, не освобождает от международной ответственности.
5. Чуркин с кабысдохом заждались- верной дорогой идешь, таавариСЧ.
Арестовывать можно прямо там в зале
Общей камеры на 20 лет.