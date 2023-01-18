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Небензя на заседании Совбеза ООН: Ракета, упавшая на жилой дом в Днепре, была сбита силами ПВО Украины. ВИДЕО

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что российская ракета Х-22, попавшая в многоэтажное здание в Днепре, якобы была сбита силами противовоздушной обороны Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на ТАСС.

"Российская ракета, запущенная по объекту инфраструктуры города, была подбита силами ПВО Украины. Поскольку установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так заботитесь, размещена в жилом квартале, сбитая ракета упала на жилой дом", - заявил постпред.

Читайте: Совбез ООН по требованию РФ обсудит "притеснения" российской церкви в Украине

Днепр (4418) ракеты (3569) Совбез ООН (1106) Небензя Василий (48)


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Топ комментарии
+76
Ось мені цікаво, скільки бабла відвалили арештовичу за його слова? І чому він ще живий?
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18.01.2023 07:20
+54
Мене не дивують заяви Небезі. Що він ще може сказати? Мене дивують українці , що захищають Арестовича
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18.01.2023 07:25
+51
Це "подарок" від зе-презеденських гнид-які були рупором ОПУ.
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18.01.2023 07:21
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Страница 2 из 2
На видео угол обзора такой что кажется что ракета падает вертикально.
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18.01.2023 08:26 Ответить
На тому відео, що знято з проїзжої частини-дійсно на перший погляд здається, що ракета падає майже вертикально. Аж поки не передивилися декілька разів, і стало зрозуміло-ракета прилетіла зі спини знімаючого, тобто-не вертикально падала.
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18.01.2023 08:38 Ответить
Пора абдристовича відправити за бузиною. Він вже "своє зробив"!
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18.01.2023 08:09 Ответить
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18.01.2023 08:13 Ответить
"Російська ракета, запущена по об'єкту інфраструктури міста» - уже одно это тянет на чистосердечное признание
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18.01.2023 08:11 Ответить
and literally (pobukvenno) according to the provisions of the convention on military crimes.
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18.01.2023 23:10 Ответить
Этот лысый черт явно говорит, что ракета была запущена по инфраструктуре.... Не по военному объекту, а именно по инфроструктуре
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18.01.2023 08:12 Ответить
Небензю в Гаагу ‼️‼️‼️ А в Гаазі на гиляку !
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18.01.2023 08:14 Ответить
Уже много лет арестовича я воспринимал как не очень умного выскочку. Сейчас я воспринимаю его как очень глупого.
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18.01.2023 08:16 Ответить
Піпл, котрий хавав і хаває Арєстовича - ви зробили з Нєбєнзьою це разом.
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18.01.2023 08:20 Ответить
огидно нанебензiли
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18.01.2023 23:12 Ответить
А чому він не надав пояснень і ілюстрацій що ракета летіла на об'єкт А по такій то траєкторії і по дорозі була збита засобами ППО в результаті чого ракета змінила траєкторію і влучила в житловий будинок?
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18.01.2023 08:23 Ответить
Лиса огидна ****** щось варнякає про порушення норм міжнародного права?! Нехай краще поцілує у дупу головного нарциса світу Підарестовича за хорошу роботу на мордор.
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18.01.2023 08:27 Ответить
тварь лысая а кто вам скотам вообще дал право бомбить ракетпми критическую или некритическую инфраструктуру? только за такое заявление этого упыря на кол.Вместе с Аоестовичем на пару
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18.01.2023 08:27 Ответить
Люська довбой@б навіть не дивлячись на те що підар нєбєньзя заявив би і без нього рівно те саме.
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18.01.2023 08:28 Ответить
а эта ООН что уши развесила слушает этого выползка? что можно бомбить ракетами критическую или некритическую инфраструктуру? нихрена себе. да его прямо в этом ООН удавить нужно.а рядом Арестовича за фаберже развесить
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18.01.2023 08:31 Ответить
"Російська ракета, запущена по об'єкту інфраструктури міста" - То есть, не по военному объекту, как раньше любили рассказывать? Обстрелы инфраструктуры, гражданской, это не нарушение гуманитарного права?
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18.01.2023 08:31 Ответить
Арестович сыграл наруку врагу. Как Свобода в 2014
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18.01.2023 08:33 Ответить
Небензя ссылается на "в том числе официальные лица Украины".
Как это -При чем тут Арестович?
Именно на его высер Небензя и ссылается...
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18.01.2023 10:26 Ответить
Ц з серії - "настамнет"...
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18.01.2023 08:34 Ответить
Теоретически абдрестович может быть предатель. Но скорее это был его черезмерный нарциссызм. Это чмо так себя любит и восхваляет до тошноты. Это эксперт по всем вопросам, специалист универсал. Он на каждом видео говорил, про какие то свои качества. Вот и теперь он хотел в очередной раз показать, что эксперт обладает какой то эксклюзивной инфой. Хайпануть захотел.
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18.01.2023 08:37 Ответить
досить вже арестовича відмазувати, якщо його нарцисцизм стає проблемою для нашої безпеки, то вже не нарцисцизм, а стаття в кримінальному кодексі. Цей нарцисцизм називається - колаборционізм. І головне, він на руку ворогові грає не вперше.

Ок, тоді розкрадачів гуманітарки як виправдаєте? дефіцитом клетковини?
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18.01.2023 14:27 Ответить
Согласен! Но кто его отмазывает? Мне на него нacpaть. Если его положено посадить, где его в тюрячке будут пялить в очко. То почему кто то решил, что мне его жаль.))) В этот раз он **********!

https://youtu.be/uC_ECqQZMgc?t=1246
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18.01.2023 16:32 Ответить
"Как бы не старались хейтеры Марк и Алексей в топе просмотров и цитируемости, а Алексей по опросам всегда находится в тройке самых популярных и даже самых красивых людей в Украине. Эти эфиры стали частью нашей жизни и необходимостью. Спасибо, что не бросаете нас."

Цитаты с ютьюба Фейгин Live, видео 1,2 миллион просмотров. Ваша неприязнь до Арестовича это капля в акияне любви в котором купаются Фейгин и Арестович.😂
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18.01.2023 08:38 Ответить
Тому вони найбільше зло, бо маскуються під своїх.
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18.01.2023 08:41 Ответить
Запостили 8 часов назад и уже 1,2 миллион просмотров.
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18.01.2023 08:42 Ответить
Там 80% юзери кацапстану...
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18.01.2023 09:58 Ответить
те про що цей гад базікає, мило тільки русскім подпісчикам, вони його і лайкають. Плюс фабрика лайків, заплатив, і вони виведуть в топи будь-яку фігню, навіть як собака сере при дорозі. Це інтернет-послуга, "нічого особистого, просто гроші потрібні".

Це варто було би заборонити, бо то введення в оману великих верств населення, і населення за цю оману вже не тільки грошіма розплачується, бо використовують в першу чергу в політиці під час виборів на приклад, а люди ж вони так влаштовані, всі лайкнули і я лайкну, всі не можуть помилятися.
Ага, спочатку треба знати хто саме ці всі.
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18.01.2023 14:37 Ответить
Алексей по опросам всегда находится в тройке самых популярных и даже самых красивых людей в Украине. ))
Ага . І в списку довбо....в завжди займав перші місця .
Люську арестовіча слухають лише - безнадійно психічно хворі люди . На жаль , в Україні їх дофіга .
Але все ж менше ніж аудиторія - вовки соловйова на кацапії .
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18.01.2023 08:49 Ответить
аудиторія Адристовича -це ті ж 73% і екзальтовані дамочки.
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18.01.2023 12:07 Ответить
ті, що за опзж і за єдіний народ. Як ці курви забембали. Хочуть воз"єднатися з рашкою, продали квартири і вперід. Хоче арестович лаврів соловйова, відмовився від українського громадянства і на останкіно.
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18.01.2023 14:33 Ответить
Фейгін и Арестовіч, це Шура Балаганов і Паніковский нашого часу, тому ті , хто їх дивитися, нехай пиляють гирі разом, бо вони золоті !
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18.01.2023 09:28 Ответить
вспомни за любовь до чеушеску! а люся обычное трепло прилизанное властью!
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18.01.2023 13:21 Ответить
їх розкручують, і фабрики тролів в тому числі. Пройшли часи коли попит визначав пропозицію. Вде давно навчилися "формувати народний запрос", при чому думка самих людей мало кого обходить, їх роль зіграють актери, тролі, усілякі там експерди і блохєри. Це підстава, а верніше вистава, така сама вистава, як зустріч путіна з "матерями погибших".
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18.01.2023 14:30 Ответить
І це сумно,що стільки довбо.бів!!(((
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18.01.2023 14:43 Ответить
Та він як не брехне то не дихне.
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18.01.2023 08:40 Ответить
А кацапський старий і лисий ******** не хоче пояснити ООН - що робила кацапська ракета в небі над Дніпром . ??
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18.01.2023 08:40 Ответить
"Іскала прічіни начяла спіцапірациі"
Насправді, вже не має значення, що збрешуть москало-ублюдки на задані їм незручні запитання. Час дискусій минув. Рашистів слід знищувати. Чим більше, тим краще. І ЗСУ з цим чудово справляються. Проте навіть цього замало. Ще слід взятись за ліквідацію таких от небензь. В номерах брюссельських готелів, в борделях, на лижних курортах. Всюди.
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18.01.2023 08:48 Ответить
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18.01.2023 08:45 Ответить
Агент арестович поставленную задачу выполнил
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18.01.2023 08:52 Ответить
АналоГовнетные ракеты мавзолейные невозможно сбить...три более 4 маха...и выше...
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18.01.2023 09:07 Ответить
типичная харя свинособачьего ********........мычание в духе любимого ************* "совка"-то не мы,они сами и тб дб..................................ни слова соболезнования людям.................************* сдохните вск твари **********.........................
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18.01.2023 09:14 Ответить
До чего же оно мерзко-отвратно. Такое только уничтожить.
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18.01.2023 09:17 Ответить
так а шо нового этот лысый мерзавец сказал-кацапия всю свою политику и просто своё паскудное существование строит на крови ,смерти,насилии над людьми и на мерзкой,беспардонной лжи
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18.01.2023 09:18 Ответить
Ракету смертельну пускати можна а збивать ніззя ..Нехило Арестович накаркав перед ввезенням ППО Патріот ...Я впевнений що його держали саме для цього випадку .Дискримінація ЗСУ і ППО України
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18.01.2023 09:18 Ответить
у людей, які продовжують слухати люсю та дрочити на нього є єдине виправдання - пухлина мозку. якщо ж пухлини немає, то це вже істоти, які не мають жодного виправдання.
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18.01.2023 09:23 Ответить
небензя баран... не города Днепропетровска... есть город Дніпро...
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18.01.2023 09:24 Ответить
Висновок - Арестовіч тупе нарцисичне мудло, якому важніше першому щось ляпнути, будь-що, навіть не перевірене, навіть повну брехню, тількі б про нього не забули.
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18.01.2023 10:06 Ответить
+100500!!!
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18.01.2023 10:12 Ответить
Справа підаром дристовічєм зроблена. До дупи його заява про звільнення. Невже і тепер ніхто не приїбоше того дристовіча?
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18.01.2023 09:36 Ответить
Спасибо, Люся, спасибо, курва! 👿
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18.01.2023 09:44 Ответить
наверное, небензя друг придурка подоляка-падлюка... ну ладно, урод лысый с недостраны... но какой тупоголовый понасобирал целую кучу отборных угребков в жОПе украинского пердизента...
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18.01.2023 09:51 Ответить
Поц люся ще не в буцигарнi? Ты(вы), не молчи.
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18.01.2023 09:55 Ответить
Наприкінці 2022 року керівник Офісу президента Андрій https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/29/7382868/ Єрмак заявив , що радник ОП Олексій Арестович перебуває на своєму місці, має свою армію прихильників і спілкується з нею професійно
https://www.pravda.com.ua/news/2023/01/17/7385243/
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18.01.2023 09:58 Ответить
Яке ж воно нице і гидке це кацапське гівно..
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18.01.2023 09:59 Ответить
Люся Небензя : -- А Буча ,знаєте, сама себе.. Сєвєродонецьк теж сам. Маріуполя взагалі ніколи не існувало. Це городська легенда.Укри чомусь самі валять свої хати і обрізають дроти. Недонація, тупі скоти.
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18.01.2023 10:06 Ответить
Небензя: Х-22, яка влучила у багатоповерховий будинок у Дніпрі, була збита силами протиповітряної оборони України. ППО була в порушення норм міжнародного гуманітарного права розміщена в житловому кварталі.

Ответ пiдсвинку: 1. Где ваши доказательства?
2. Ссылки от всяких там нештатных прачек - не актуальны.
3. Шо делала ваша ракета в житловому кварталi, в плане международного гуманитарного права?
4. Незнание ответов на вопросы выше, не освобождает от международной ответственности.
5. Чуркин с кабысдохом заждались- верной дорогой идешь, таавариСЧ.
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18.01.2023 10:09 Ответить
небензя: наша ракета летела себе куда ей надо было -- куда-то в поле, а укр.ПРО ее остановили на полпути -- прямо над жилым массивом. Вот она и упала.
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18.01.2023 10:11 Ответить
Гомнобензя говорит что их ракета просто летела в критическую инфраструктуру !?!?!?!?
Арестовывать можно прямо там в зале
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18.01.2023 10:14 Ответить
Обдристович завдання виконав
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18.01.2023 10:25 Ответить
Абдристовоща в президенты!
Общей камеры на 20 лет.
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18.01.2023 10:42 Ответить
"дякуємо" арестовичу. Отой маскль тупоголовий каже, що ракета була збита українсьми ппо. Ну добре, хай так. То виходить з його слів орківські ракети можуть літати по Україні, а українцям залишається спостерігати за цим?
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18.01.2023 10:46 Ответить
А в конце не побежал Небезя? Уже прогресс.
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18.01.2023 11:17 Ответить
И ООН такие (в сторону Украины): "Ну? Зачем вы сбили мирно летящую баллистическую ракету? Пусть бы себе летела! Сами виноваты!"
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18.01.2023 11:46 Ответить
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18.01.2023 14:29 Ответить
И кто же этого не до человека слушает,вы посмотрите на него, никагого сострадания по не винно убитым,зажравщая свинья итолько
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18.01.2023 12:37 Ответить
Щира "дяка" піжону і недолугому нарцису арестовичу! най би пензлював у московію і там бавився в своє наукообразіє!
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18.01.2023 13:46 Ответить
Дуже "цікаво", тобто можливе збиття ракети - це порушення міднародного гуманітарного права, а от її запуск, аби позбавити посеред зими майже мільйонне місто світла, водопостачання і опалення - це для Пуйлостана в порядку речей? І воно ж навіть не приховує, що метою було саме це.
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18.01.2023 14:20 Ответить
КОЛИ РАКЕТА ВЖЕ ВПАДЕ НА КРЕМЛЬ
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18.01.2023 14:28 Ответить
Бажано,щоб були ракети!!!! Одна замало!!!
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18.01.2023 14:52 Ответить
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18.01.2023 14:54 Ответить
по логике этого ****** украинцы должны выкинуть белый флаг и стать рабами ***** это бы было правильно...
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18.01.2023 15:08 Ответить
Ракета Х-22 пикирует на цель под углом 30 градусов. Та ракета что попала в дом пикировала на цель почти 90 градусов. Это была баллистическая ракета Искандер-М, которая именно под углом 80-90 градусов атакует цель.
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18.01.2023 16:11 Ответить
А арестович все ще живий. Стільки збрї в Україні і ніхто не відправив цього покидка в пекло. Я думаю СБУ овинно діти як МООСАД.
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18.01.2023 16:28 Ответить
А арестович все ще живий. Стільки збрї в Україні і ніхто не відправив цього покидка в пекло. Я думаю СБУ овинно діти як МООСАД. Ніякого суду. Куля в тупу прокацапську морду шидко вилікує цього покидька і отверезить інших йому подібних покидьків. Жорсто. Зовсім ні. Навпаки досить мягко і справедливо. Дуже і дуже багато демократї в Україні під час війни.
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18.01.2023 16:33 Ответить
Бавтесь далі в демократію. Якщо цього покидька арестовича не арештують (в гіршому випадку) або не "склеять йому ласти" (в кращому випадку) то я впевнений що ця допомога що надали США тепер (щось біля 40 млрд дол.) буде останньою допомогою. А що буде далі з Україною вже зможете самі здогадатись. Я сумніваюсь, що Америці вистачить здоров'я та нервів тепріти ці українські "приколи". Ось якось так.
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18.01.2023 16:45 Ответить
Неужели никого в Нью-Йорке не найдётся, чтоб с ним встретиться в тёмном переулке да пообщаться?
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18.01.2023 22:54 Ответить
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