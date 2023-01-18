Небензя на заседании Совбеза ООН: Ракета, упавшая на жилой дом в Днепре, была сбита силами ПВО Украины. ВИДЕО

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что российская ракета Х-22, попавшая в многоэтажное здание в Днепре, якобы была сбита силами противовоздушной обороны Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на ТАСС.

"Российская ракета, запущенная по объекту инфраструктуры города, была подбита силами ПВО Украины. Поскольку установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так заботитесь, размещена в жилом квартале, сбитая ракета упала на жилой дом", - заявил постпред.

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