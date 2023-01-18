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Новости Видео Война
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Волонтер Толмачева собирает деньги для покупки дронов DJI Mavic 3 украинским воинам на бахмутском направлении. ВИДЕО

Волонтер Юля Толмачева просит помочь в приобретении дронов DJI Mavic 3, которые нужны на Бахмутское направление.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с помощью дронов DJI Mavic 3, наши бойцы также корректируют артиллерию, проводят разведку, уничтожают российскую пехоту с помощью дронов и гранат.

Цена одного дрона - 112 тысяч гривен. В Бахмуте разным подразделениям, нужно 4 таких дрона.

Дроны – это глаза наших воинов и их жизнь. Будем благодарны за любую помощь.

Средства можно перечислить по этим счетам:
PayPal
[email protected]
Приватбанк
4149629351302674
Монобанк
4441114467661102
Толмачева
Монобанка на квадрики: https://send.monobank.ua/jar/7nTNp2QSo5

Смотрите: Последнее мгновение жизни российского оккупанта на украинской земле. ВИДЕО

волонтеры (2634) Бахмут (1602) дроны (3917)


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А где же дроны обезьяны арахамии ? А притулы ?
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18.01.2023 11:49 Ответить
Тоже, как про дроны увижу, сразу про обезьяну вспоминаю...
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18.01.2023 13:43 Ответить
Ви шкарпетки міняєте? Старі не рвуться? Не зношуються?
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18.01.2023 14:02 Ответить
А Резнікова казала, що вони нам не потрібні й в нас все є....
Успіхів волонтерам у їх роботі.
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18.01.2023 11:51 Ответить
+
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18.01.2023 11:52 Ответить
Такого не бывает....это ПОЗОРИЩЕ((( люди погибают в самой горячей точке на СЕГОДНЯ....а они на четыре дрона деньги собирают волонтерами. Куда вы деньги крадете если асфальта уже нет давно ...что весь Мир выделяет,паскуды зеленые...Лучше тогда не сообщайте эти новости.Ну и скажите что в этом лаптеногие снова виноваты. Повторимся.....в этом виноваты все 73% малоросов для кого Украина продажная женщина...а Порох лично насрал им в штоники и лапти навинтил из сарая...Так вот штоники можно простирнуть или выбросить.... а вот ваше гавно сериальное в голове что ЗеБеня насрал на всю вашу жизнь терпильную.....выбрать колени перед куйло вместо АРМИЯ ВОЛЯ ВЕРА....******** .....теперь вся Украина страдает и людей теряет....в том числе и вы петушиное племя приколистов хуженебудет.
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18.01.2023 12:08 Ответить
+1000 грн, приват
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18.01.2023 12:42 Ответить
Дякую.
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19.01.2023 18:50 Ответить
ще 500 грн на приват перевів, бо дивлюсь по банці тільки 45 тис зібрано ...
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19.01.2023 20:08 Ответить
 
 