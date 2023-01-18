Волонтер Толмачева собирает деньги для покупки дронов DJI Mavic 3 украинским воинам на бахмутском направлении. ВИДЕО

Волонтер Юля Толмачева просит помочь в приобретении дронов DJI Mavic 3, которые нужны на Бахмутское направление.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с помощью дронов DJI Mavic 3, наши бойцы также корректируют артиллерию, проводят разведку, уничтожают российскую пехоту с помощью дронов и гранат.

Цена одного дрона - 112 тысяч гривен. В Бахмуте разным подразделениям, нужно 4 таких дрона.

Дроны – это глаза наших воинов и их жизнь. Будем благодарны за любую помощь.

Средства можно перечислить по этим счетам:

PayPal

[email protected]

Приватбанк

4149629351302674

Монобанк

4441114467661102

Толмачева

Монобанка на квадрики: https://send.monobank.ua/jar/7nTNp2QSo5

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