Волонтер Толмачева собирает деньги для покупки дронов DJI Mavic 3 украинским воинам на бахмутском направлении. ВИДЕО
Волонтер Юля Толмачева просит помочь в приобретении дронов DJI Mavic 3, которые нужны на Бахмутское направление.
Как сообщает Цензор.НЕТ, с помощью дронов DJI Mavic 3, наши бойцы также корректируют артиллерию, проводят разведку, уничтожают российскую пехоту с помощью дронов и гранат.
Цена одного дрона - 112 тысяч гривен. В Бахмуте разным подразделениям, нужно 4 таких дрона.
Дроны – это глаза наших воинов и их жизнь. Будем благодарны за любую помощь.
Средства можно перечислить по этим счетам:
PayPal
[email protected]
Приватбанк
4149629351302674
Монобанк
4441114467661102
Толмачева
Монобанка на квадрики: https://send.monobank.ua/jar/7nTNp2QSo5
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Успіхів волонтерам у їх роботі.