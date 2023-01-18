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"Вертолет кружил, горел и полетел в сторону", - очевидица трагедии в Броварах. ВИДЕО

Очевидица трагедии в Броварах уверяет, что вертолет кружил, горел и полетел в сторону

Об этом она рассказала в комментарии СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Вертолет кружил, горел и полетел в сторону. Я так поняла, выбрал самый маленький объект, потому что там двухэтажное здание, а здесь - десятиэтажное", - рассказала жительница Броваров, живущая вблизи садика.

Напомним, с утра 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. Пока известно о 18 погибших, трое из них - дети. Ранены 29 человек.

Также читайте: Зеленский поручил СБУ и Нацполиции выяснить все обстоятельства трагедии в Броварах

авиакатастрофа (1722) Бровары (338) МВД (9318) ГСЧС (4966) вертолёт (1105)


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Топ комментарии
+29
Когда у нас в стране советник офиса явный кацапский штирлиц, не удивительно, что могут происходить такие вот странные катастрофы
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18.01.2023 12:44
+26
ДІТЕЙ шкода!
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18.01.2023 12:46
+23
склад делегації вказує на неофіційний характер відрядження. На водохреща десь баньку - гарячу точку - приготовано
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18.01.2023 12:36
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Вертолет супер пума изначально недоработаный.Старенький Ми 8,намного надёжнее.Нах купили это Французское дерьмо на них летать стрёмно.
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18.01.2023 14:42 Ответить
Аваков купил себе лояльность французских властей таким образом. Вдруг бежать и скрываться придется.
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18.01.2023 22:43 Ответить
Хотя скорей всего был хороший откат.
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18.01.2023 22:44 Ответить
Часом не Аваков очікує повернення на посаду?
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18.01.2023 16:02 Ответить
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