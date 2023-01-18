"Вертолет кружил, горел и полетел в сторону", - очевидица трагедии в Броварах. ВИДЕО

Очевидица трагедии в Броварах уверяет, что вертолет кружил, горел и полетел в сторону

Об этом она рассказала в комментарии СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Вертолет кружил, горел и полетел в сторону. Я так поняла, выбрал самый маленький объект, потому что там двухэтажное здание, а здесь - десятиэтажное", - рассказала жительница Броваров, живущая вблизи садика.

Напомним, с утра 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. Пока известно о 18 погибших, трое из них - дети. Ранены 29 человек.

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