"Детей было очень много, их передавали нам через забор", - школьники рассказали, как оказывали первую помощь пострадавшим в Броварах. ВИДЕО

Сегодня на месте трагедии в Броварах местные школьники помогали спасателям спасать детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео.

"Детей было очень много. Они выбегали, их передавали нам через забор", - рассказали школьники о том, как оказывали первую помощь пострадавшим в результате падения вертолета в Броварах.

Также школьники рассказали, что у одного ребенка была обожжена голова. У остальных детей были травмы, самые распространенные - синяки, порезы.

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Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на обьект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Позже стало известно, что в следствии авиакатастрофы погибло руководство МВД. На сейчас известно о 18 погибших, трое из них - детит. Ранено 29 человек.