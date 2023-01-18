"Детей было очень много, их передавали нам через забор", - школьники рассказали, как оказывали первую помощь пострадавшим в Броварах. ВИДЕО
Сегодня на месте трагедии в Броварах местные школьники помогали спасателям спасать детей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео.
"Детей было очень много. Они выбегали, их передавали нам через забор", - рассказали школьники о том, как оказывали первую помощь пострадавшим в результате падения вертолета в Броварах.
Также школьники рассказали, что у одного ребенка была обожжена голова. У остальных детей были травмы, самые распространенные - синяки, порезы.
Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на обьект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.
Позже стало известно, что в следствии авиакатастрофы погибло руководство МВД. На сейчас известно о 18 погибших, трое из них - детит. Ранено 29 человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зручно все списувати на війну
і роздолбайство, і корупцію, і крадіжки...
звідки ви ***** взагадлі взяли що не можна літати на містами?
ує...ам квартальним як раз ніц не є. Всі живі-здорові.