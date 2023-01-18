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"Детей было очень много, их передавали нам через забор", - школьники рассказали, как оказывали первую помощь пострадавшим в Броварах. ВИДЕО

Сегодня на месте трагедии в Броварах местные школьники помогали спасателям спасать детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео.

"Детей было очень много. Они выбегали, их передавали нам через забор", - рассказали школьники о том, как оказывали первую помощь пострадавшим в результате падения вертолета в Броварах.

Также школьники рассказали, что у одного ребенка была обожжена голова. У остальных детей были травмы, самые распространенные - синяки, порезы.

Читайте: Трагедия в Броварах: по состоянию на 14:00 обнаружено 17 погибших, из них 4 – дети. Судьба одного ребенка неизвестна

Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на обьект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Позже стало известно, что в следствии авиакатастрофы погибло руководство МВД. На сейчас известно о 18 погибших, трое из них - детит. Ранено 29 человек.

Бровары (338) дети (6492) детсад (429) жертвы (2072) вертолёт (1105)


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Топ комментарии
+20
Спасательный вертолет, который может в любой момент понадобится для спасения чьих то жизней, менты используют для полета на очередную пиар-акцию... Сделать хорошие фоточки, типа они работают. Вся суть "земанды". Жаль, очень жаль, ни в чем в невиновных детей.
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18.01.2023 15:36
+17
А якого...гелікоптер мав курс через жилу зону міста? Хто давав добро на такий маршрут? Мені шкода цивільних мешканців, які потерпають як від тих, так і від цих.
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18.01.2023 15:03
+16
Со слов свидетеля кружили трижды над форой - зачем? Скучно было? Поезда машины в Харьков не ездят? Зелупы,кто за ответит за смерть детей и гражданских? Над густо заселенными районами в военное время мусорне летать можно? Правильно сверху писали ,вам ******* квартальным на людей плевать,и пример правильный - Гостомель,Ирпень,Буча и Бородянка - вы убили всех этих людей,тупо сдав их кацапам.
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18.01.2023 15:21
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Говорят вертолёт нельзя спланировать.Он падает сразу и резко вниз.
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18.01.2023 15:04 Ответить
щось мені підказує, що він, все ж таки, рухався, відповідно мав якусь інерцію, і впав не раптово як шмат лайна, а після якихось повідомлень пілоту, що є проблема! і той кінь мав можливість впасти на дорогу чи якусь відкриту площадку, а не на територію, по якій бігали діти! і судячи з кількості загиблих і поранених - там було БАГАТО дітей!
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18.01.2023 15:09 Ответить
буде пан пілотом в гелікоптері під час екстренної ситуації - зможе нам, сірим і убогім, продемонструвати.
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18.01.2023 16:38 Ответить
Є інформація, що горів двигун... Можливо і управління вертольотом було пошкоджене! Я не думаю, що пілот не намагався відвести вертоліт від садочка дитячого, а тещо шукав місце посадки - точно мабудь...
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18.01.2023 15:15 Ответить
якшо він взагалі знав, що то садочок. Зверху ж не видно вивісок. Побачив невелику будівлю і спрямував туди а не в 9-ти поверховий будинок, який був поруч.
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18.01.2023 15:32 Ответить
дякуючи ракетним обстілам "братушек" у нас проблеми з електрикою, могло нічого і не світитися, на приклад сигнальне освітлення для пілотів яке вішають на високих будівлях, може щось і зачепив гелікопте, може щось і пошкодив, якщо гвинт на хвості, міг стати і некерованим. То вже експертиза тільки покаже.
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18.01.2023 16:45 Ответить
А якого...гелікоптер мав курс через жилу зону міста? Хто давав добро на такий маршрут? Мені шкода цивільних мешканців, які потерпають як від тих, так і від цих.
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18.01.2023 15:03 Ответить
мешканці потерпають через війну яку розв"язала рашка, як би не це - гелікоптер взагалі би нікуди не летів би, а як би й летів, то не мусив би летіти низько, в тумані.
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18.01.2023 16:46 Ответить
ага

зручно все списувати на війну

і роздолбайство, і корупцію, і крадіжки...
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18.01.2023 16:57 Ответить
намалюєш на карті маршрут з Києва в Харків оминаючи жилі зони?
звідки ви ***** взагадлі взяли що не можна літати на містами?
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18.01.2023 19:27 Ответить
Точно, суцільна забудова, над містом і більше ніяк.т А результат ні на які думки не наводить? От чому так сталось? Бо не мав де сісти - МІСТО! В чистому полі максимум могло мокрими трусами обійтись, а тут трагедія. А ще є Правила польотів, є здоровий глузд і навіть інстинкт самозбереження. В цьому випадку все то десь зникло... До речі, польоти над населеними пунктами заборонено на висоті "що не забезпечує виконання посадки без загрози населенню або майну на землі під час виникнення надзвичайних обставин" (с.) «Загальні правила польотів у повітряному просторі України». Ну то таке, що там правила, якщо саме тіло на борту.
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19.01.2023 10:15 Ответить
бачив відео в Цаплієнка де вихователька говорить що вертоліт впав о 8 годині,і дітей було в садку тільки 4 душі.казна кому вірити.
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18.01.2023 15:10 Ответить
Так це в її групі 4х прийняли. А в інших?..
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18.01.2023 15:15 Ответить
Видно у вас или вообще детей нет,или садиковского возраста. Если не знаете когда и как их приводят в сад.
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18.01.2023 15:23 Ответить
Раз є такі молоді громадяни,то і є в того народу майбутнє.Дякую.
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18.01.2023 15:18 Ответить
Со слов свидетеля кружили трижды над форой - зачем? Скучно было? Поезда машины в Харьков не ездят? Зелупы,кто за ответит за смерть детей и гражданских? Над густо заселенными районами в военное время мусорне летать можно? Правильно сверху писали ,вам ******* квартальным на людей плевать,и пример правильный - Гостомель,Ирпень,Буча и Бородянка - вы убили всех этих людей,тупо сдав их кацапам.
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18.01.2023 15:21 Ответить
прийдеться чекати на висновки експертизи.

ує...ам квартальним як раз ніц не є. Всі живі-здорові.
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18.01.2023 16:42 Ответить
Очевидці говорять, що зачечиа за дах багатоповерхівки, потім кружляв над форою, далі - полетів у центр міста, де вже почав падати.
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18.01.2023 15:26 Ответить
Сонечкі наші! Молодці хлопці! Пишаємось вами!
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18.01.2023 15:29 Ответить
вони вбили дітей-це факт,щоб ви там не писали про єрмаковських ментів
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18.01.2023 15:30 Ответить
Спасательный вертолет, который может в любой момент понадобится для спасения чьих то жизней, менты используют для полета на очередную пиар-акцию... Сделать хорошие фоточки, типа они работают. Вся суть "земанды". Жаль, очень жаль, ни в чем в невиновных детей.
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18.01.2023 15:36 Ответить
Дорослі дядьки і тітки були на службі, шкода, звичайно, але то їх служба. А от дітки... От питається, а нахрена він над містом літав? Хіба так можна?
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18.01.2023 15:42 Ответить
кто мелиции дал разрешение летать еад городом???...куда толпой собрались???? безалаберность..Нарушение всех правил полетов
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18.01.2023 15:57 Ответить
та може в справах летіли, у МВС під час війни що, справ немає?
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18.01.2023 16:40 Ответить
тисячі експертів з ППО тимчасово стали експертами - авіадиспетчерами
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18.01.2023 16:30 Ответить
Зробили одну піар акцію на усю країну по порятунку бабусі. А тепер користуються гвинтокрилом як таксі чі службовою автівкою. ПС передали Україні для порятунку людей, но не для перевозки чіновних дуп. Про дітей у хелікоптері вже не згадують.
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18.01.2023 16:47 Ответить
Мусора, у своїй більшості, як при житті - мудаки, так і померти не зашкодивши іншим не можуть. Літати над населеними пунктами (коли поруч є поля, ліси і навіть річка), не протягнути вбік від будівль - скоріш за все, такі думки навіть в голову не спали.
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18.01.2023 16:54 Ответить
Спасибі молодим хлопцям. А от з гелікоптером питання. Чому летів таким маршрутом. І треба ж було попасти на дитсадок. Взагалі там такий загущений мікрорайон.
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18.01.2023 22:39 Ответить
 
 