Бойцы белорусского полка имени Калиновского штурмуют позицию российских оккупантов вблизи Бахмута. ВИДЕО боя

Бойцы полка белорусских добровольцев имени Кастуся Калиновского вступили в бой с российскими оккупантами и захватили их позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боя была уничтожена группа захватчиков. По словам белорусских добровольцев, на позиции находились тела погибших ранее украинских воинов. Оккупанты сняли с погибших ботинки и одежду.

"Бойцы Полка Калиновского из батальона "Волат" вступили в ближний бой с оккупантами как львы! Они ворвались на позиции и уничтожили врага, когда мерзавцы снимали одежду и обувь с погибших ранее героев ВСУ", - пишет в комментарии автор публикации.

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