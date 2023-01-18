Бойцы белорусского полка имени Калиновского штурмуют позицию российских оккупантов вблизи Бахмута. ВИДЕО боя
Бойцы полка белорусских добровольцев имени Кастуся Калиновского вступили в бой с российскими оккупантами и захватили их позицию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боя была уничтожена группа захватчиков. По словам белорусских добровольцев, на позиции находились тела погибших ранее украинских воинов. Оккупанты сняли с погибших ботинки и одежду.
"Бойцы Полка Калиновского из батальона "Волат" вступили в ближний бой с оккупантами как львы! Они ворвались на позиции и уничтожили врага, когда мерзавцы снимали одежду и обувь с погибших ранее героев ВСУ", - пишет в комментарии автор публикации.
Топ комментарии
+78 Старый зольдат
показать весь комментарий18.01.2023 16:12
+28 Luk Viktor
показать весь комментарий18.01.2023 16:16
+17 albano miner #551692
показать весь комментарий18.01.2023 16:21
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Ти забула, як я питала тебе, де ти була до 22 лютого 2022?
https://twitter.com/i/status/1615489332562755584
Zhive Belarus' !
Zhive Ve4na !
майже в кінці відео в нашого загинувшого чітко видно, що він без броніка і прострелені груди чергою. Я звичайно не Шерлок, але всі ці деталі + розташування інших вбитих вказує на те, що вони були взяті в полон і розстріляні в притул....
p.s. русня буде горіти в пеклі, вся!