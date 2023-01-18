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Бойцы белорусского полка имени Калиновского штурмуют позицию российских оккупантов вблизи Бахмута. ВИДЕО боя

Бойцы полка белорусских добровольцев имени Кастуся Калиновского вступили в бой с российскими оккупантами и захватили их позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боя была уничтожена группа захватчиков. По словам белорусских добровольцев, на позиции находились тела погибших ранее украинских воинов. Оккупанты сняли с погибших ботинки и одежду.

"Бойцы Полка Калиновского из батальона "Волат" вступили в ближний бой с оккупантами как львы! Они ворвались на позиции и уничтожили врага, когда мерзавцы снимали одежду и обувь с погибших ранее героев ВСУ", - пишет в комментарии автор публикации.

Смотрите также: Боевая работа расчета ПТРК "Милан" батальона "Волат" белорусского полка имени Кастуся Калиновского. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7891) Бахмут (1602) добровольцы (1167)


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Топ комментарии
+78
Вечная памяць героям загінуўшым за Украіну. Вечная Слава абаронцам Украіны і Беларусам у складзе ЗСУ. Вечная ганьба ***********-подсцілам кацапаў.
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18.01.2023 16:12
+28
СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА БІЛОРУСЬ!
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18.01.2023 16:16
+17
Калиновці єдині рятують обличчя Білорусі, спаскуджене "какоюбєзразніци"
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18.01.2023 16:21
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Вечная памяць героям загінуўшым за Украіну. Вечная Слава абаронцам Украіны і Беларусам у складзе ЗСУ. Вечная ганьба ***********-подсцілам кацапаў.
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18.01.2023 16:12 Ответить
Жыве Беларусь!!! Надеюсь ты после победы Украины тоже поможешь от подстилок кацапских и ябатек Беларусь освободить?! Ну чисто надеюсь...)
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18.01.2023 17:27 Ответить
А шо случилось, что ты риторику сменил? Шото в беловежской Пуще сдохло? Большое такое?
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18.01.2023 18:23 Ответить
Это ты так с темы съехал?( Да ладно не пугайся .... помнишь паспорту как говорил....ты в силы собственные верь не то не избежать потерь....мы именно на свой полк Калиновского и надеемся....с оружием.... ну и на исторических союзников Польшу и Литву....общее прошлое не пропьёшь
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18.01.2023 18:41 Ответить
Ну надейся, надейся, халявщик. Самому то не стыдно, что за тебя опять другие, в том числе и мои сыновья будут твои авгиевы конюшни чистить?
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18.01.2023 18:49 Ответить
См.выше.... что ты все капризничаешь и фантазируешь....где там за тебя и сыновей хоть словом о помощи?Странный ты тип из цветной капусты....сам себе вопросы ставишь сам себе и отвечаешь.Печаль с тобой на диване шкерится(
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18.01.2023 18:56 Ответить
Так слезь с дивана и не шкерься, хоть что то полезное для своей страны и себя сделай, хоть один раз в жизни.
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18.01.2023 19:03 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА БІЛОРУСЬ!
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18.01.2023 16:16 Ответить
Звернув увагу на Ваші пости, тільки зявилися. Не можу позбутися думки, що ви троль, під жіночим іменем.
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18.01.2023 17:07 Ответить
Просто слідкую за усіма новинами, читаю усе, щоб не бути шокованою Не троль, тут з 2014, був збій на сайті, через це як новий нік. До речі, а чим вас мої коменти стурбували? Що за правду? До речі, ви самі тут новенький, значить бот більше ви,бо троль це інше. Я уже одній писала, просто подивитися профіль
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18.01.2023 17:31 Ответить
Брешеш. З'явилась на сайті на початку повномасштабного вторгнення, у лютому 2022.
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18.01.2023 18:47 Ответить
Ти Іраду знаєш? Стрелка,, Амбера або Сашу Хрещатик? А я знаю. Мені не потрібна твоя правда. Я реальна, а ти ко.
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18.01.2023 19:47 Ответить
«Ти Едіка Хачатурова знаєш? То шо ти тягнеш ?» (с)

Ти забула, як я питала тебе, де ти була до 22 лютого 2022?
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18.01.2023 19:53 Ответить
Irada знаю, була на неї підписана та відписалась, коли вона на день побєдобєсія почала розповідати, як важливо чтіть пам'ять дідів та носити їх на палках, як це роблять на раісє. Стрелка знаю, завжди підтримувала його коментарі та поважала його думку, про інших не буду. Я реальніша за тебе - я українка в Україні , а ти - втікачка дармоідка.
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18.01.2023 20:08 Ответить
Середина осени называется "жовтень"... Ты не знаешь почему, лапоть ?!
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18.01.2023 17:47 Ответить
Це якось знецінює подвиг цих хлопців, які віддають своє життя за нашу Неньку? Так пихато, як ви,з Німеччини тут ще ніхто не тролив захисників.
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18.01.2023 17:48 Ответить
Оце мій братній народ, оце мої брати слав'яни! А ябацькі хай лижуть свому таракану, смакує ж ,певно.
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18.01.2023 16:17 Ответить
Не дополз пид..р.....

https://twitter.com/i/status/1615489332562755584

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18.01.2023 16:18 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА БІЛОРУСЬ! КРАСАВА!!!
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18.01.2023 16:18 Ответить
Калиновці єдині рятують обличчя Білорусі, спаскуджене "какоюбєзразніци"
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18.01.2023 16:21 Ответить
Живє Бєларусь...
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18.01.2023 16:33 Ответить
Воїн трохи схвильований... Я його розумію - БІЛОРУСИ боряться за своє майбутнє
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18.01.2023 16:37 Ответить
Настоящие Сябри, волю Білорусі.
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18.01.2023 16:47 Ответить
Ріднеькі, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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18.01.2023 16:57 Ответить
Збереглися ще нащадки Тадеуша Костюшка.
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18.01.2023 17:11 Ответить
А ти знаєш ЧИМ займався Костюшко в Україні? Про "Барську конфедерацію" чув? Про Гайдамаччину? Загін Костюшка входив у склад цієї конфедерації та придушував гайдамацьке повстання!
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18.01.2023 18:32 Ответить
Povaga ta Podyaka xorobrim Bratam-Bilorusam !
Zhive Belarus' !
Zhive Ve4na !
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18.01.2023 17:11 Ответить
Кого розпитує про дорогу на Москву? Кацапа? Та він же "єоргафії" не знає! В кінці листопада "обдроченець", ще березневий, виліз із лісу до села "Велика Дорога на Чернігівщині Обідраний, смердючий, оброслий - БОМЖ! У якомусь засмальцьованому жіночому "пуховику" Питає бабки місцевої: "Как прайти на Варонеж Киевскай области?
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18.01.2023 18:28 Ответить
Найкращі українські підрозділи-піхотні. Дійсно українська піхота,в склад якої входить й білоруський підрозділ, творять справжні дива на полі бою з російською мерзотою. Слава українській піхоті,слава ЗСУ!!
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18.01.2023 18:56 Ответить
Оце дійсно брати. Не можу сказати старші чи молодші, але це і не важливо. Просто СПРАВЖНІ БРАТИ БІЛОРУСИ. Хай живе БІЛОРУСЬ!!!
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19.01.2023 00:06 Ответить
судячи з відео - контратакують і відбили наш бліндаж який до цього був захоплений руснею...

майже в кінці відео в нашого загинувшого чітко видно, що він без броніка і прострелені груди чергою. Я звичайно не Шерлок, але всі ці деталі + розташування інших вбитих вказує на те, що вони були взяті в полон і розстріляні в притул....

p.s. русня буде горіти в пеклі, вся!
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19.01.2023 03:57 Ответить
 
 