Украинские минометчики рассказывают о своей работе: "Погода ухудшается - значит, сегодня они полезут". ВИДЕО

Минометные батареи всегда сопровождают пехоту и защищают ее. Ребята одного из минометных подразделений ВСУ рассказали о своих рабочих буднях: как отрабатывают по противнику, какое оружие используют и как они понимают, что россияне скоро будут наступать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео, опубликованном проектом "Український Свідок", один из минометных расчетов ВСУ.

Ребята рассказывают, что на минометчиков учились долго: разбирали типы оружия, типы боеприпасов — готовились по полной. Даже изучали штурмовые действия, если придется участвовать в стрелковых боях.

Командир минометного расчета с позывным Грут вспомнил один из самых удачных "кейсов" в своей работе - когда украинская мина отработала четко в российский блиндаж. "Ребята долго ждали этой цели", - рассказывает он. "В конце концов, засекли помещение с личным составом противника и вычислили систему, а мы этот блиндаж накрыли".

Смотрите также: Украинские воины с помощью миномета 82 калибра уничтожили по меньшей мере пятерых оккупантов. ВИДЕО

Подразделение также имеет при себе гранатометчика. Это старший водитель-гранатометчик с позывным Їжак. Мужчина рассказывает о своей задаче: "Я здесь на случай прорыва противника", - говорит он. "Если такое произойдет, то все уедут, я останусь и прикрою отход наших ребят". В своей работе Їжак использует PSLR-1 – модифицированную советскую реактивную систему залпового огня РПГ-7.

"Заграничные мины качественные: они хранятся в тубусах, их можно даже бросать в воду", - рассказывает заряжающий с позывным Лис. "Сепарские — ржавые. Из четырех выстрелов один взрывается, а три падают в землю".

Видео снято при поддержке проекта Nova Ukraine.