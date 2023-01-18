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Новости Видео Война
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Украинские минометчики рассказывают о своей работе: "Погода ухудшается - значит, сегодня они полезут". ВИДЕО

Минометные батареи всегда сопровождают пехоту и защищают ее. Ребята одного из минометных подразделений ВСУ рассказали о своих рабочих буднях: как отрабатывают по противнику, какое оружие используют и как они понимают, что россияне скоро будут наступать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео, опубликованном проектом "Український Свідок", один из минометных расчетов ВСУ.

Ребята рассказывают, что на минометчиков учились долго: разбирали типы оружия, типы боеприпасов — готовились по полной. Даже изучали штурмовые действия, если придется участвовать в стрелковых боях.

Командир минометного расчета с позывным Грут вспомнил один из самых удачных "кейсов" в своей работе - когда украинская мина отработала четко в российский блиндаж. "Ребята долго ждали этой цели", - рассказывает он. "В конце концов, засекли помещение с личным составом противника и вычислили систему, а мы этот блиндаж накрыли".

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Подразделение также имеет при себе гранатометчика. Это старший водитель-гранатометчик с позывным Їжак. Мужчина рассказывает о своей задаче: "Я здесь на случай прорыва противника", - говорит он. "Если такое произойдет, то все уедут, я останусь и прикрою отход наших ребят". В своей работе Їжак использует PSLR-1 – модифицированную советскую реактивную систему залпового огня РПГ-7.

"Заграничные мины качественные: они хранятся в тубусах, их можно даже бросать в воду", - рассказывает заряжающий с позывным Лис. "Сепарские — ржавые. Из четырех выстрелов один взрывается, а три падают в землю".

Видео снято при поддержке проекта Nova Ukraine.

Автор: 

ВСУ (6587) миномет (98)


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Тримайтесь, хлопці, тяжко дивитися, слів не має. За що така напасть Україні
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18.01.2023 17:26 Ответить
Колись Сергій Куніцин(хто пам"ятає), бувший "афганць", згадував, як новоприбулих бійців офіцер питав: "Украінци єсть ?". Мав на меті відібрати собі надійних воїнів бо інші(москалі і т.п.) - г**но.
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18.01.2023 17:33 Ответить
Х**ло казало, що: "Россія сама би побєділа би в ВОВ."
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18.01.2023 17:35 Ответить
В Афгані молодший офіцерський склад і сержантський склад - це були переважно українці.
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18.01.2023 17:54 Ответить
Скільки позитиві у Воїнів! Слава Україні!
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18.01.2023 18:05 Ответить
"Погода погіршується - значить, сьогодні вони полізуть"
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18.01.2023 18:15 Ответить
"... радянську реактивну систему залпового вогню РПГ-7" - автор, я теж хочу такої дурі, як у тебе, а то щось сумно стало.
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18.01.2023 18:30 Ответить
 
 