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Мобилизация мира должна опередить очередную мобилизацию нашего общего врага, - Зеленский в Давосе. ВИДЕО

Мобилизация мира должна предотвратить очередную мобилизацию нашего общего врага, заявил президент Украины Владимир Зеленский на сессии "Восстановление безопасности и мира" во время ежегодного заседания Всемирного экономического форума.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в тексте выступления украинского президента, которое размещено на официальном сайте главы государства.

Полный текст речи Владимира Зеленского: "Дамы и господа! Десять часов назад в пригороде Киева произошла трагедия.

В результате крушения вертолета погибли министр внутренних дел Украины, его коллеги и экипаж вертолета, который упал на детский сад.

14 украинских семей потеряли сегодня своих родных. И гораздо больше семей теряют своих родных каждый день из-за войны.

Прошу вас почтить память всех, кого потеряла Украина, минутой молчания.

Только минута. А в ней – память о стольких людях. Украина переживает тысячу таких минут. Среди них – три минуты 14 января.

Три минуты – время, за которое российская ракета одолела сотни километров, ударила по жилому дому в Днепре и убила не менее 45 человек.

Мое выступление будет кратким. О времени, которого мало. О считанных минутах. О годах, состоящих из этих минут.

Три года назад я впервые выступал в Давосе. Вживую. Тема была: построение устойчивого и сплоченного мира. Теперь я выступаю онлайн. Тема: сотрудничество в разделенном и фрагментированном мире.

Выводы? Очевидны. Мир не успевает реагировать на изменения и вызовы.

К кризисам глобальной безопасности, экологии, продовольствия и энергетики следует добавить еще один. Это кризис времени.

К призывам к решительным, эффективным и совместным действиям следует добавить еще один. Это призыв к скорости. Скорости принятия решений. Реакции цивилизованного мира.

Трагедии опережают жизнь. Тирания опережает демократию.

Чтобы начать войну, России потребовалось менее одной секунды. Чтобы ввести за это первые санкции, миру понадобились дни.

Время, которое свободный мир тратит на размышления, государство-террорист тратит на убийства.

Украина вместе с союзниками противодействует этому почти год. Это время доказало: все наши быстрые решения дали положительный результат: открытие Европой границ для украинцев, зерновое соглашение, энергетическое единство. Все это спасло миллионы людей. Не только в Украине.

Не только Украине, но всему миру нужен именно такой темп решений и действий.

Мир колебался в 2014 году, когда Россия без колебаний оккупировала Крым. Мир колебался в 2022 году, когда Россия без колебаний сделала войну полномасштабной. Мир не должен колебаться сегодня и никогда больше.

Когда зло стремится к реваншу, миру нужны решимость и скорость. Россия экспортирует террор. Россия распространяет по миру штамм войны. Украина предлагает миру формулу мира. Прошу. Десять шагов, которые мир должен сделать быстрее, чем РФ сделает новые шаги.

Мобилизация мира должна опередить очередную мобилизацию нашего общего врага.

Предоставление Украине ПВО должно опередить новые ракетные атаки России. Снабжение западных танков должно опередить вторжение очередных российских танков. Восстановление безопасности и мира в Украине должно предотвратить атаку России на безопасность и мир других стран. Трибунал за совершенные военные преступления должен предотвратить новые.

Расширение НАТО и ЕС должно предотвратить распространение российской агрессии. Сейчас мы ежедневно защищаем ценности, которые союзники воспринимают как данность.

Данность же для нас состоит в том, что мир нуждается в решительных и быстрых шагах.

Дамы и господа! Три года назад я впервые принял участие во Всемирном экономическом форуме. Тогда мир сражался против COVID-19. Боролся и победил. Сейчас мир сражается против Путина. И через три года в Давосе мы будем говорить о новых вызовах и угрозах. Что это значит?

Что мы точно победим сегодняшнюю угрозу.

История повторяется. Поначалу мир не замечает или недооценивает угрозу. Затем сплачивается и противодействует ей. А потом мир побеждает. Во все времена финал всегда один.

Мир победил нацизм, апартеид, пандемии, безразличие к климатическим изменениям, финансовые кризисы и кремлевский штамм. Мир победит снова.

Вот что можно успеть сказать за несколько минут. Вот что можно понять за несколько минут. Мир победит снова! Пора сделать это быстрее. Слава Украине!"

Автор: 

Давос (391) Зеленский Владимир (20362)


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Топ комментарии
+11
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18.01.2023 21:35
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18.01.2023 21:32
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18.01.2023 21:33
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18.01.2023 21:32 Ответить
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18.01.2023 21:33 Ответить
кацап конченый-однодневка -только кацапы и идиоты могут за зэ-иуду топить


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Реєстрація:21.09.2022
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18.01.2023 21:37 Ответить
чья бы корова мычала!

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18.01.2023 21:41 Ответить
еще одно чмо кацапское прилезло -за зэ-иуду только кацапы


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Реєстрація:14.01.2023
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18.01.2023 21:43 Ответить
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18.01.2023 21:45 Ответить
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18.01.2023 21:38 Ответить
то ж саме писали коли Порошенко був Президентом.
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18.01.2023 21:33 Ответить
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18.01.2023 21:41 Ответить
бред кацапский
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18.01.2023 22:06 Ответить
3. Боневтiк
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18.01.2023 21:34 Ответить
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18.01.2023 21:35 Ответить
Та нах твоя коаліція як що завдяки твому Зеклоуну загибло вже 100 тисяч українців в одному Маріуполі. При Пороху і вторгнення не було б, бо він ЗСУ не обкрадав і грощі армії в асфальт не закатував.
Лікуйся коротше фанат попрошайки боневтічної.
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18.01.2023 21:39 Ответить
Ну так для кремля це дійсно найкращій президент України 🤣
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18.01.2023 21:41 Ответить
Цікаво, ти звичайний провокатор чи просто любиш кидати гівно на вентилятор?
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18.01.2023 21:44 Ответить
Фантазії хворої людини. Невиліковно хворої.
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18.01.2023 21:45 Ответить
Вона, треба менше з ними говорити, треба їх більше нахиляти.. саме завдяки цим "соплєжуям" відбувається нинішній пистецЬ..
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18.01.2023 21:32 Ответить
"хороші часи породжують слабких людей, слабки люди приводять до важких часів"
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18.01.2023 21:34 Ответить
До чого це? До 2019 року?
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19.01.2023 05:27 Ответить
вот гнида зеленая кто деньги в дороги вкладывает а не в армию?
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18.01.2023 22:08 Ответить
Terror Alarm @Terror_Alarm https://twitter.com/Terror_Alarm/status/1615766912427769858 1 ч
Дни Путина сочтены: "Союзники по НАТО предоставят Украине более тяжелое вооружение. Украина станет членом НАТО" - Столтенберг
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18.01.2023 21:33 Ответить
.
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18.01.2023 21:33 Ответить
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18.01.2023 21:33 Ответить
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18.01.2023 21:48 Ответить
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18.01.2023 21:49 Ответить
Мобілізація світу має випередити чергову мобілізацію нашого спільного ворога, як це зробив я, коли у жовтні 2021 почув про навалу- Зеленський
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18.01.2023 21:49 Ответить
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18.01.2023 21:50 Ответить
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18.01.2023 21:51 Ответить
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18.01.2023 21:52 Ответить
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18.01.2023 21:55 Ответить
але зелеботы кацапские ! ваш выход что скажите на это в свое оправдание?
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18.01.2023 22:09 Ответить
А його жіночка там теж виступала. Але наочно. Цікаво, не будучи державним службовцем, вона туди поїхала за свій кошт, чи за державний?
Щось мені каже, що все ж таки за державний бо навіть допомогу постраждалим від імені свого фонду надавала з гумдопомоги від закордонних благочинців.
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18.01.2023 21:52 Ответить
Виступ абсолютно доречний, і абсолютно все в тему.
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19.01.2023 00:11 Ответить
как же боневтик задолбал пустыми выступлениями и видосиками... так к этому он еще и скумбрию свою присовокупил... какой-то кагал...
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19.01.2023 06:24 Ответить
 
 