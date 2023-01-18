Зеленский о трагедии в Броварах: Как только будут установлены причины катастрофы - мы предоставим эту информацию. ВИДЕО

Обращение Владимира Зеленского в конце 329 дня войны.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Проходит очередной день этой страшной войны, который мы должны пройти. Должны выдержать. Почти девять часов продолжалась спасательная операция в Броварах Киевской области. На месте падения вертолета ГСЧС. К тушению пожара, поиску и спасению раненых, к первоочередным следственным действиям были привлечены сотни людей. Наши спасатели, сотрудники полиции, бойцы Нацгвардии, медики, психологи, работники СБУ. Я благодарю всех, кто сегодня был задействован в этой спасательной операции.

Хочу сейчас отдельно поблагодарить воспитательниц детского сада, на территорию которого упал этот вертолет. Спасибо за четкие действия, за вывод детей. Благодарю также обычных жителей и жителей Броваров – которые помогали и детям, и раненым.

Смотрите также: Мобилизация мира должна опередить очередную мобилизацию нашего общего врага, - Зеленский в Давосе. ВИДЕО

25 человек были ранены – в том числе 11 детей. Погибли 14 человек, среди них один ребенок. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких! Службой безопасности Украины начато уголовное производство по факту этого страшного события.

Сегодня же были приняты все необходимые решения по руководству системы МВД. Мы лишились людей, которые были профессионалами, патриотами и надежными руководителями. Министр Денис Монастырский, Евгений Енин, их коллеги, погибшие в катастрофе, – это не те люди, которых можно легко заменить. Действительно большая потеря для государства. Как только будут установлены четкие факты относительно того, что именно привело к катастрофе, – мы предоставим эту информацию", - сказал Зеленский.