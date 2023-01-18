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Новости Видео Война
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Зеленский о трагедии в Броварах: Как только будут установлены причины катастрофы - мы предоставим эту информацию. ВИДЕО

Обращение Владимира Зеленского в конце 329 дня войны.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Проходит очередной день этой страшной войны, который мы должны пройти. Должны выдержать. Почти девять часов продолжалась спасательная операция в Броварах Киевской области. На месте падения вертолета ГСЧС. К тушению пожара, поиску и спасению раненых, к первоочередным следственным действиям были привлечены сотни людей. Наши спасатели, сотрудники полиции, бойцы Нацгвардии, медики, психологи, работники СБУ. Я благодарю всех, кто сегодня был задействован в этой спасательной операции.

Хочу сейчас отдельно поблагодарить воспитательниц детского сада, на территорию которого упал этот вертолет. Спасибо за четкие действия, за вывод детей. Благодарю также обычных жителей и жителей Броваров – которые помогали и детям, и раненым.

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25 человек были ранены – в том числе 11 детей. Погибли 14 человек, среди них один ребенок. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких! Службой безопасности Украины начато уголовное производство по факту этого страшного события.

Сегодня же были приняты все необходимые решения по руководству системы МВД. Мы лишились людей, которые были профессионалами, патриотами и надежными руководителями. Министр Денис Монастырский, Евгений Енин, их коллеги, погибшие в катастрофе, – это не те люди, которых можно легко заменить. Действительно большая потеря для государства. Как только будут установлены четкие факты относительно того, что именно привело к катастрофе, – мы предоставим эту информацию", - сказал Зеленский.

Автор: 

Бровары (338) Зеленский Владимир (20362)


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Топ комментарии
+13
Як тільки придумають відмазку так і скажуть.
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18.01.2023 22:29
+6
Абсолютно немає смислу щось там виясняти та пояснювати.
У кого є голова на плечах вже давно розуміють причини, зайва брехня не досягне мети.
А на зебобіків тратити енергію тим більше
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18.01.2023 22:43
+3
МОНАСТИРСЬКИЙ УГРОБИВ 20 ЛЮДЕЙ:

1. він розвів бардак в Міністерстві (створивши передумови для трагедії)

2. він дав вказівку використати спецтранспорт не за цільовим призначенням (крім Міністра таких можливостей більше ніхто не мав)

3. він дав вказівку або санкціонував відхилитися від затвердженого маршруту польоту - в житлову забудову (він був старшим на борту - без його згоди таке б не відбулось)

Оце результат ЗЕ-призначень по блату: корєшей з свого оточення.
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18.01.2023 23:00
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Як тільки придумають відмазку так і скажуть.
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18.01.2023 22:29 Ответить
хороший у тебя ник, полностью соответствует.
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19.01.2023 00:12 Ответить
Заздриш?
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19.01.2023 00:20 Ответить
Абсолютно немає смислу щось там виясняти та пояснювати.
У кого є голова на плечах вже давно розуміють причини, зайва брехня не досягне мети.
А на зебобіків тратити енергію тим більше
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18.01.2023 22:43 Ответить
Факти не важливі, критично мислити також не потрібно, а важливо притримуватися вірної позиції?
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19.01.2023 04:31 Ответить
Ги, зешобло крутить фактами, як циган сонцем.
Виявляється, 5 неопізнаних тіл перестали враховувати для покращення фактів.
https://vechirniy.kyiv.ua/news/77467/?fbclid=IwAR2yVOKnf6ElnIO0HH7sx_ClSP9fyZtUms_AH8LMdQqnC7Jz5bwT6tnpMqw
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19.01.2023 07:52 Ответить
для русни - что есть Монастырь, что нету. А вот для зеленых - как-то странно: назначили и молчёк. Ни побед, ни посадок... Может не того назначили?
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18.01.2023 22:53 Ответить
МОНАСТИРСЬКИЙ УГРОБИВ 20 ЛЮДЕЙ:

1. він розвів бардак в Міністерстві (створивши передумови для трагедії)

2. він дав вказівку використати спецтранспорт не за цільовим призначенням (крім Міністра таких можливостей більше ніхто не мав)

3. він дав вказівку або санкціонував відхилитися від затвердженого маршруту польоту - в житлову забудову (він був старшим на борту - без його згоди таке б не відбулось)

Оце результат ЗЕ-призначень по блату: корєшей з свого оточення.
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18.01.2023 23:00 Ответить
Начинається….
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18.01.2023 23:04 Ответить
Усні вказівки в цих випадках не конають.
Тому вина також лежить на пілоті та умовному завгарі.
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18.01.2023 23:17 Ответить
Человек погиб... Помолчите лучше...
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18.01.2023 23:38 Ответить
помолчать могут адекватные люди, а этих поносит весь день..
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19.01.2023 00:11 Ответить
Мусора не люди! (C) - цитата " потужного міністра")))
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19.01.2023 05:12 Ответить
А погибшие в Броварах разве не люди, не человеки?
Разве они не должны знать, что произошло на самом деле?
Разве они не должны получить справедливую компенсацию?

Нам даже их имен не назвали - хотя именно они есть невинными жертвами.
А жертву лепят из Монастырского - хотя его вина очевидна.

Зеля уже все знает (ему доложили) - и принял решение замять про**** своего ставленника: как с Трухинымы-Бакановыми-Гогилашвили ...
А потерпевшим как?
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19.01.2023 07:12 Ответить
Слова "ГИГАНТА МЫСЛИ".
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19.01.2023 08:38 Ответить
причина відома
зловживання владою
коптер дснс має рятувати а не сраки катати
головний, зами, падруга та фотограф...
яку таку місію вони виконували??
пофоткатись летіли???
в мвс нема своїх коптерів???
потяги не ходять???
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19.01.2023 09:43 Ответить
безумовно це трагедію.шкода людей а особливо дітей.. но питання задати прийдеться хватить все що йде на війну тикати під свою сраку..скіки людей могли врятувати використовуючі той гелікоптер по назначенію..хватить з дачі летати в киів на вертолітах.. ви зажрались..чому та криса тімошенко ще в міністерстві..війна все не спише вона напроти оголяе і показуе всю вашу нечістоплотність а ми маемо чудоау памьять. і люба армія ботів ермака не поверне вам поваги
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19.01.2023 10:49 Ответить
 
 