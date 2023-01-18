Зеленский о трагедии в Броварах: Как только будут установлены причины катастрофы - мы предоставим эту информацию. ВИДЕО
Обращение Владимира Зеленского в конце 329 дня войны.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Проходит очередной день этой страшной войны, который мы должны пройти. Должны выдержать. Почти девять часов продолжалась спасательная операция в Броварах Киевской области. На месте падения вертолета ГСЧС. К тушению пожара, поиску и спасению раненых, к первоочередным следственным действиям были привлечены сотни людей. Наши спасатели, сотрудники полиции, бойцы Нацгвардии, медики, психологи, работники СБУ. Я благодарю всех, кто сегодня был задействован в этой спасательной операции.
Хочу сейчас отдельно поблагодарить воспитательниц детского сада, на территорию которого упал этот вертолет. Спасибо за четкие действия, за вывод детей. Благодарю также обычных жителей и жителей Броваров – которые помогали и детям, и раненым.
25 человек были ранены – в том числе 11 детей. Погибли 14 человек, среди них один ребенок. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких! Службой безопасности Украины начато уголовное производство по факту этого страшного события.
Сегодня же были приняты все необходимые решения по руководству системы МВД. Мы лишились людей, которые были профессионалами, патриотами и надежными руководителями. Министр Денис Монастырский, Евгений Енин, их коллеги, погибшие в катастрофе, – это не те люди, которых можно легко заменить. Действительно большая потеря для государства. Как только будут установлены четкие факты относительно того, что именно привело к катастрофе, – мы предоставим эту информацию", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У кого є голова на плечах вже давно розуміють причини, зайва брехня не досягне мети.
А на зебобіків тратити енергію тим більше
Виявляється, 5 неопізнаних тіл перестали враховувати для покращення фактів.
https://vechirniy.kyiv.ua/news/77467/?fbclid=IwAR2yVOKnf6ElnIO0HH7sx_ClSP9fyZtUms_AH8LMdQqnC7Jz5bwT6tnpMqw
1. він розвів бардак в Міністерстві (створивши передумови для трагедії)
2. він дав вказівку використати спецтранспорт не за цільовим призначенням (крім Міністра таких можливостей більше ніхто не мав)
3. він дав вказівку або санкціонував відхилитися від затвердженого маршруту польоту - в житлову забудову (він був старшим на борту - без його згоди таке б не відбулось)
Оце результат ЗЕ-призначень по блату: корєшей з свого оточення.
Тому вина також лежить на пілоті та умовному завгарі.
Разве они не должны знать, что произошло на самом деле?
Разве они не должны получить справедливую компенсацию?
Нам даже их имен не назвали - хотя именно они есть невинными жертвами.
А жертву лепят из Монастырского - хотя его вина очевидна.
Зеля уже все знает (ему доложили) - и принял решение замять про**** своего ставленника: как с Трухинымы-Бакановыми-Гогилашвили ...
А потерпевшим как?
зловживання владою
коптер дснс має рятувати а не сраки катати
головний, зами, падруга та фотограф...
яку таку місію вони виконували??
пофоткатись летіли???
в мвс нема своїх коптерів???
потяги не ходять???