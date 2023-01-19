Кличко встретился с Джонсоном в Давосе и вручил ему награду "Почетный гражданин Киева". ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Давосе с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и передал ему знак "Почетный гражданин города Киева".

Об этом Виталий Кличко сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Пообщался в Давосе с большим другом Украины Борисом Джонсоном. Имел честь вручить ему награду от украинской столицы - звание Почетного гражданина города Киева. Решение о его присвоении Киевсовет принял в конце ноября прошлого года. Награду Борису вручил в Украинском доме в Давосе", – сообщил Кличко.

Мэр Киева отметил, что Борис Джонсон продолжает помогать Украине.

"Борис неоднократно посещал украинскую столицу – и в мирное, и в самое драматическое время нашей борьбы против российского агрессора. Как премьер Великобритании Джонсон делал все возможное для помощи Украине. И продолжает поддерживать нас и убеждать в необходимой поддержке цивилизованный мир", – подчеркнул Виталий Кличко.

В свою очередь, британский политик заверил в дальнейшей поддержке Украины до полной победы.

"путин совершил катастрофическую ошибку. А все, что мы, друзья Украины, должны делать сейчас — это продолжать поддерживать Украину танками, самолетами, финансовыми ресурсами, всем необходимым. Пока Украина победит. Украина – свободная, суверенная, независимая европейская страна!" – подчеркнул Борис Джонсон.