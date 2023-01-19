РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13380 посетителей онлайн
Новости Видео
5 975 16

Кличко встретился с Джонсоном в Давосе и вручил ему награду "Почетный гражданин Киева". ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Давосе с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и передал ему знак "Почетный гражданин города Киева".

Об этом Виталий Кличко сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Пообщался в Давосе с большим другом Украины Борисом Джонсоном. Имел честь вручить ему награду от украинской столицы - звание Почетного гражданина города Киева. Решение о его присвоении Киевсовет принял в конце ноября прошлого года. Награду Борису вручил в Украинском доме в Давосе", – сообщил Кличко.

Мэр Киева отметил, что Борис Джонсон продолжает помогать Украине.

"Борис неоднократно посещал украинскую столицу – и в мирное, и в самое драматическое время нашей борьбы против российского агрессора. Как премьер Великобритании Джонсон делал все возможное для помощи Украине. И продолжает поддерживать нас и убеждать в необходимой поддержке цивилизованный мир", – подчеркнул Виталий Кличко.

В свою очередь, британский политик заверил в дальнейшей поддержке Украины до полной победы.

"путин совершил катастрофическую ошибку. А все, что мы, друзья Украины, должны делать сейчас — это продолжать поддерживать Украину танками, самолетами, финансовыми ресурсами, всем необходимым. Пока Украина победит. Украина – свободная, суверенная, независимая европейская страна!" – подчеркнул Борис Джонсон.

Автор: 

Киев (25524) Кличко Виталий (4640) Джонсон_Борис (504)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+22
ми всі вдячні джонсону це наш козак.. справжній украінець.
показать весь комментарий
19.01.2023 11:39
+12
Поздоровляємо!
....і безкоштовний проїзд у Київському метро 😂 (шутка)

І кияни, і всі українці щиро вдячні Вам, пане Борисе!
показать весь комментарий
19.01.2023 11:41
+10
Джонсонюк красава!!!
показать весь комментарий
19.01.2023 11:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ми всі вдячні джонсону це наш козак.. справжній украінець.
показать весь комментарий
19.01.2023 11:39 Ответить
Джонсонюк красава!!!
показать весь комментарий
19.01.2023 11:58 Ответить
Вдячність ,найкращому другу,Борису 🙏❤️💙💛!
показать весь комментарий
19.01.2023 12:36 Ответить
Поздоровляємо!
....і безкоштовний проїзд у Київському метро 😂 (шутка)

І кияни, і всі українці щиро вдячні Вам, пане Борисе!
показать весь комментарий
19.01.2023 11:41 Ответить
а тепер потрібно і Раші Сунаку дати, а то якось неправильно танки Сунак виділяє а не Джонсон
показать весь комментарий
19.01.2023 11:47 Ответить
сунак-падла і довіри йому немає, вважає себе самим хитровиробленим, але швидше за все скоро почуємо про відкати його сім'ї від кремля
показать весь комментарий
19.01.2023 13:06 Ответить
на виборах мера Києва голосуємо за Джонсонюка
показать весь комментарий
19.01.2023 11:54 Ответить
Лихо і круто. Два боксера і нагороди Київської Русі Британії в особі її супер прем'єр-міністра.
показать весь комментарий
19.01.2023 12:24 Ответить
один з небагатьох реальних почесних громадян
показать весь комментарий
19.01.2023 12:30 Ответить
Джонсон-Киевский,пора дать княжеский титул🐵
показать весь комментарий
19.01.2023 12:32 Ответить
Путін *****.
показать весь комментарий
19.01.2023 12:38 Ответить
Добрий день Everybody
показать весь комментарий
19.01.2023 12:34 Ответить
Цікаву думку почув від валлійця, колеги по роботі. На мою фразу, що Джонсон має велику популярність в Україні за його дпопмогу він відповів, що Джонсон є «ванкер» (***) і він тільки використовує настрої в британському суспільстві. На що я відповів, що це навіть краще. Так що Джонсон, він звичайно козак але головне, що Україна має підтримку англійського суспільства. В Америці не все так однозначно виглядяає.
показать весь комментарий
19.01.2023 12:37 Ответить
а лаврова чи піскова там поблизу не було? А то могли б Кличко різко розвернутися та випадково зачепити їм щелепу. 😂😂😂
показать весь комментарий
19.01.2023 13:03 Ответить
Справа правильна.

Але сама нагорода слабенька до неї треба якісь мінімальні преференції додавати.
показать весь комментарий
19.01.2023 13:43 Ответить
 
 