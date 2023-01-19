Кличко встретился с Джонсоном в Давосе и вручил ему награду "Почетный гражданин Киева". ВИДЕО
Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Давосе с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и передал ему знак "Почетный гражданин города Киева".
Об этом Виталий Кличко сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Пообщался в Давосе с большим другом Украины Борисом Джонсоном. Имел честь вручить ему награду от украинской столицы - звание Почетного гражданина города Киева. Решение о его присвоении Киевсовет принял в конце ноября прошлого года. Награду Борису вручил в Украинском доме в Давосе", – сообщил Кличко.
Мэр Киева отметил, что Борис Джонсон продолжает помогать Украине.
"Борис неоднократно посещал украинскую столицу – и в мирное, и в самое драматическое время нашей борьбы против российского агрессора. Как премьер Великобритании Джонсон делал все возможное для помощи Украине. И продолжает поддерживать нас и убеждать в необходимой поддержке цивилизованный мир", – подчеркнул Виталий Кличко.
В свою очередь, британский политик заверил в дальнейшей поддержке Украины до полной победы.
"путин совершил катастрофическую ошибку. А все, что мы, друзья Украины, должны делать сейчас — это продолжать поддерживать Украину танками, самолетами, финансовыми ресурсами, всем необходимым. Пока Украина победит. Украина – свободная, суверенная, независимая европейская страна!" – подчеркнул Борис Джонсон.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
....і безкоштовний проїзд у Київському метро 😂 (шутка)
І кияни, і всі українці щиро вдячні Вам, пане Борисе!
Але сама нагорода слабенька до неї треба якісь мінімальні преференції додавати.