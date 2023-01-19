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Россия должна отвечать за каждый сожженный украинский город и село, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что война РФ против Украины должна стать последней войной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время выставки Russian War Crimes в Давосе.

"Россия должна отвечать за каждый сожженный украинский город и село. За каждую разрушенную жизнь. За каждую украинскую семью, уничтоженную российскими ракетами, бомбами и минами. Мы должны вернуть справедливость. Мы можем вернуть справедливость. Мы должны наказать зло", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, война РФ против Украины должна стать последней войной.

"Никогда больше ни одно другое государство не должно стать на такой путь террора. Этого не обеспечит месть преступникам. Именно поэтому нужна справедливость", - подытожил президент.

Читайте также: Пропасть между Украиной и РФ выкопал Путин, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) россия (95546)


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Топ комментарии
+12
Як він задовбав.🤦
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19.01.2023 13:18
+7
19 лютого 2022 року Мюнхен
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19.01.2023 14:08
+6
Рашу необхідно знищити,інакше вона знищить цивілізований світ.
Амінь🙏
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19.01.2023 13:18
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Правила форума Совет форумчан
даёшь рекордное количество видосиков в сутки! например для начала 5... я думаю, что после достижения рекордной цифры по всей Украине начнут массово выбрасывать телевизоры...
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19.01.2023 13:17 Ответить
Як він задовбав.🤦
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19.01.2023 13:18 Ответить
Дуже гарна промова Презідента України.

Змістовна, зрозуміла, та гарно презентована англійською мовою.

Промова своєчасна. Українці мають усі підставити пишатися цім виступом
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19.01.2023 16:41 Ответить
🤦
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19.01.2023 17:33 Ответить
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19.01.2023 23:42 Ответить
Рашу необхідно знищити,інакше вона знищить цивілізований світ.
Амінь🙏
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19.01.2023 13:18 Ответить
Як саме знищити?
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19.01.2023 13:24 Ответить
Розчленувати на корінні народи мордора. Це весі, мордва, пермяки, мокші, вєді, чуді, муроми та багато інших на маленькі державні утворення позбавивши ядерної дубини.
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19.01.2023 13:30 Ответить
Чудова пропозиція, підтримую . А хто це зробить і як саме?
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19.01.2023 13:49 Ответить
Всім Миром треба це робити. Всім відомо скільки горя принесло людству оте ************ кодло всіх часів починаючи з князів, потім церів і до тепер сцаря-хуйла.
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19.01.2023 15:06 Ответить
Нажать, точно не всім відомо. А "всім миром" добре хату сусідові будувати, а в міжнародній політиці треба спочатку домовитися.
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19.01.2023 17:10 Ответить
Як? Це вже другорядне питання.

Головне - знищити режим *****. Варіантів купа
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19.01.2023 16:18 Ответить
Що заважає подумати над цим зарані?
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19.01.2023 17:06 Ответить
Запитайте у генерала Залужного.

Він знак ЯК
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19.01.2023 20:47 Ответить
А Сонце мені вручну не треба за горизонт закотити¿
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19.01.2023 20:49 Ответить
каждому выжившему украинцу по 1000000 долларов от россии в качестве морального ущерба.
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19.01.2023 13:19 Ответить
Россия должна отвечать за каждый сожженный украинский город и село…

За кожну циглину, та за кожну сльозину.
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19.01.2023 16:20 Ответить
трохи почав втомлювати! ....... А ВАС?
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19.01.2023 13:22 Ответить
Деяких, а може і багатьох, які впевнені, що вони не схожі на рашистів та їхнє ідолопоклоніння, надихає.

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19.01.2023 13:38 Ответить
Піди тролю, відпочинь. Кадирівці вже тебе зачекалися..
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19.01.2023 16:29 Ответить
до до ЗЄ-лі ставлюсь....., ну "ще так"
але схоже наш бідосік таки накаркав на буйла, коли сказав, що воно вже неживе



2 hours ago - Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. «Никаких видео и фото материалов на этот раз нет ..." - многозначительно улыбнулся в пшеничные усы и подмигнул западным дипломатам письков

камери ніяк не змогли зняти тінь буйла
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19.01.2023 13:22 Ответить
Мишкович, нас не **& якійсь Письков…
Та що сказав *****.

Мало кому цікаві руськие взагалі.

А от як діють ЗСУ, та скільки знищено кацапів - дуже важливо.
Разом до Перемоги!
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19.01.2023 16:26 Ответить
коли Ви запівніч буде проходити повз ОПу, то побачити вогник від акумулятора у вікні другого поверху, отак і пише
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19.01.2023 14:06 Ответить
а може там 5 зель? один киздить ,другій в Давосі -третій скумбрію жарить
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19.01.2023 13:25 Ответить
Ти теж за здачу півдня.
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19.01.2023 13:29 Ответить
Іран вже "відповів " за збитий український літак?
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19.01.2023 13:34 Ответить
Чергова лапша на вуха жертв лохотронщиків.

Реальність:

"Активи путінських олігархів в Україні НЕ конфісковані. Це не допоможе перемогти."

https://blogs.pravda.com.ua/authors/kanevskiy/63ad5393ee5db/

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19.01.2023 13:35 Ответить
Коли воно вже припинить *******? Таке ******* можна тільки, якби ми стояли під Москвою, а не тоді, коли навіть своя земля не звільнена!
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19.01.2023 13:40 Ответить
Геніальна думка найвеличнішого діяча всіх часів і народів.
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19.01.2023 13:42 Ответить
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19.01.2023 14:05 Ответить
19 лютого 2022 року Мюнхен
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19.01.2023 14:08 Ответить
Русня повинна бути на лаві підсудних у Гаазі.

Так воно і Буде.
Амінь!
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19.01.2023 16:32 Ответить
Слава Украине!

Президент Зеленский Правильно Говорит!

Героям Слава!
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19.01.2023 17:41 Ответить
"Тихенько в ліс уходництво" по зелемські:
- гучно звільнені зникають безслідно
Рябошапка
Демченко
Баканов
Наумов
Гогілашвілі
Шевченко
Вітренко
Де ці всі герої?
На яких фронтах?
Можливо хтось знає , крім Зе )
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19.01.2023 17:43 Ответить
А до войны рашу ссал называть агрессором и окупантом.Во всех речах у него было -"та сторона".Кто именно "та сторона"упорно молчал.Боялся обидеть орков.
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19.01.2023 17:48 Ответить
З росією все зрозуміло. А ти сам думаєш пропетляти і уникнути відповідальності за свою злочинну бездіяльність? Не вийде,покидьок! На твоїх руках кров сотень тисяч українців та сотні зруйнованих міст та селищ! Тобі і твоїй шоблі шашлики засунем в одне місце та замуруєм асфальтом!
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19.01.2023 18:13 Ответить
1. По перше: Не « з росіею», а с парашею.
не соромся назвати кацапа кацапом.

2. По друге: хто тобі казав, що війна все спише?!
Все ходи записані.
Приде час…
але це буде ПІСЛЯ перемоги.

До перемоги ще далеко. Ворог у нас один- ***** та его країна.

Він іде на Україну щоб вбити кожного. Щоб вбити людей , міста та державу.

Тому треба згуртуватися, а ні навпаки.
Украіні потрібна Перемога.
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19.01.2023 20:59 Ответить
Вместе с му****ми, сократившими свою армию, закончившими в голове войну, открівшимит границі агрессору и оббманувшими людей, что привело к их гибели..
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20.01.2023 01:19 Ответить
казали боги щоб ви помогли..зеленський крои відправиш на фронт монакську дівізію
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20.01.2023 01:30 Ответить
А Зеленський буде відповідати за підготовку крахни до здачі москалям? За шашлики, за баканових і т.д.?
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20.01.2023 11:27 Ответить
 
 