Россия должна отвечать за каждый сожженный украинский город и село, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что война РФ против Украины должна стать последней войной.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время выставки Russian War Crimes в Давосе.
"Россия должна отвечать за каждый сожженный украинский город и село. За каждую разрушенную жизнь. За каждую украинскую семью, уничтоженную российскими ракетами, бомбами и минами. Мы должны вернуть справедливость. Мы можем вернуть справедливость. Мы должны наказать зло", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, война РФ против Украины должна стать последней войной.
"Никогда больше ни одно другое государство не должно стать на такой путь террора. Этого не обеспечит месть преступникам. Именно поэтому нужна справедливость", - подытожил президент.
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Змістовна, зрозуміла, та гарно презентована англійською мовою.
Промова своєчасна. Українці мають усі підставити пишатися цім виступом
Амінь🙏
Головне - знищити режим *****. Варіантів купа
Він знак ЯК
За кожну циглину, та за кожну сльозину.
але схоже наш бідосік таки накаркав на буйла, коли сказав, що воно вже неживе
2 hours ago - Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. «Никаких видео и фото материалов на этот раз нет ..." - многозначительно улыбнулся в пшеничные усы и подмигнул западным дипломатам письков
камери ніяк не змогли зняти тінь буйла
Та що сказав *****.
Мало кому цікаві руськие взагалі.
А от як діють ЗСУ, та скільки знищено кацапів - дуже важливо.
Разом до Перемоги!
Реальність:
"Активи путінських олігархів в Україні НЕ конфісковані. Це не допоможе перемогти."
https://blogs.pravda.com.ua/authors/kanevskiy/63ad5393ee5db/
Так воно і Буде.
Амінь!
Президент Зеленский Правильно Говорит!
Героям Слава!
- гучно звільнені зникають безслідно
Рябошапка
Демченко
Баканов
Наумов
Гогілашвілі
Шевченко
Вітренко
Де ці всі герої?
На яких фронтах?
Можливо хтось знає , крім Зе )
не соромся назвати кацапа кацапом.
2. По друге: хто тобі казав, що війна все спише?!
Все ходи записані.
Приде час…
але це буде ПІСЛЯ перемоги.
До перемоги ще далеко. Ворог у нас один- ***** та его країна.
Він іде на Україну щоб вбити кожного. Щоб вбити людей , міста та державу.
Тому треба згуртуватися, а ні навпаки.
Украіні потрібна Перемога.