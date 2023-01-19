Россия должна отвечать за каждый сожженный украинский город и село, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что война РФ против Украины должна стать последней войной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время выставки Russian War Crimes в Давосе.

"Россия должна отвечать за каждый сожженный украинский город и село. За каждую разрушенную жизнь. За каждую украинскую семью, уничтоженную российскими ракетами, бомбами и минами. Мы должны вернуть справедливость. Мы можем вернуть справедливость. Мы должны наказать зло", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, война РФ против Украины должна стать последней войной.

"Никогда больше ни одно другое государство не должно стать на такой путь террора. Этого не обеспечит месть преступникам. Именно поэтому нужна справедливость", - подытожил президент.

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