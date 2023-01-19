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Украина меня "приятно удивляет", поскольку не идет на "провокации против Беларуси", - Лукашенко. ВИДЕО

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Украина его "приятно удивляет", поскольку не идет на "провокации против Белоруссии".

Об этом он заявил во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня безопасность для нас не только еще важнее. Вы знаете, замыслы наших западных соседей, не только Украины. Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет – Украина пока держится, она на провокации против Беларуси не идет, хотя ее активно подталкивают наши западные соседи, тоже знаете кто", - сказал Лукашенко.

Также белорусский диктатор заявил, что Россия вроде бы никогда не была против мира.

Читайте также: Лукашенко может объявить мобилизацию в любой момент, – оппозиционный политик Латушко

Автор: 

Беларусь (7891) Лукашенко Александр (3613) россия (95546)


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Топ комментарии
+48
На подяку за це ви даєте кацапам обстрілювати Україну зі своєї території, ремонтуєте їм техніку і проводите навчання мʼяса.
Але почекай трохи. Вам теж все нагадають в свій час.
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19.01.2023 15:30
+45
хитрожопа бульба
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19.01.2023 15:29
+32
Вже назріло і перезріло його "здивувати" прильотами по аеродромам і НПЗ, як співучаснику агресії.

Україна проявляє занадто багато цивілізованості і терпіння.
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19.01.2023 15:29
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хитрожопа бульба
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19.01.2023 15:29 Ответить
Паразит на тілі рабського народу.
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19.01.2023 15:39 Ответить
Вітер помінявся, а з ним і риторика.
Якщо він раптом скаже, що завжди поважав цілісність України, а Зеленський завжди йому подобався - це означатиме, що перемога України вже на носі, а РФія вже не вивозить і скоро їй п...ць.
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19.01.2023 16:08 Ответить
Там одразу екзистенційна помилка, бо назва каналу має бути не "Пул першого", а "Пол шестого")=
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19.01.2023 16:35 Ответить
🤣💯
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19.01.2023 16:47 Ответить
Вже назріло і перезріло його "здивувати" прильотами по аеродромам і НПЗ, як співучаснику агресії.

Україна проявляє занадто багато цивілізованості і терпіння.
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19.01.2023 15:29 Ответить
Тонкий розрахунок. Ракет мало, цілей багато. Вважаю, що генштабу ЗСУ нінафіг не треба, шоб до кацапського натовпу приєдналися зайві 20-30 тис драників. Тому пуляють тільки по кацапськім цілям. Але то не буде тривати вічно.
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19.01.2023 15:32 Ответить
На подяку за це ви даєте кацапам обстрілювати Україну зі своєї території, ремонтуєте їм техніку і проводите навчання мʼяса.
Але почекай трохи. Вам теж все нагадають в свій час.
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19.01.2023 15:30 Ответить
от же ж гадьониш колхозний!
зловлять тебе кракени і відкрутять більбочки !
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19.01.2023 15:32 Ответить
А ведь в реале тварь изощрённая, предаст всегда, лицемер феерический.
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19.01.2023 15:57 Ответить
Пипетку открутят
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19.01.2023 16:25 Ответить
Хоть би карту успіть забрать...цікаво шо на ній нанесено?
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19.01.2023 16:32 Ответить
В мене приємно здивує бульбафюрер,який висить на ліхтарі.
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19.01.2023 15:32 Ответить
Вбийте хто-небудь цю потвору, щоб не чик-чирикав.
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19.01.2023 15:32 Ответить
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19.01.2023 16:57 Ответить
"Я весь на нервах в ожидании ответа на наши преступления" - дипломатическим языком.
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19.01.2023 15:32 Ответить
Яке ж воно кончене...
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19.01.2023 15:32 Ответить
Здохни,********.
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19.01.2023 15:33 Ответить
Европарламент уже одобрил трибунал против двух старых ********* - ***** и луки мудищева
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19.01.2023 15:33 Ответить
Чує падла що запахло жареним

Не допоможе, в Гаазі будете разом з ****** і обкуреним коньом
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19.01.2023 15:33 Ответить
Ге ж:
"Я добры, літасцівыя заходнія спадары!"
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19.01.2023 15:33 Ответить
Ох тьі, Саша, жопа на двое разорванная. Не поможет. Звони "професору" в Ростов, он тебе риелтора посоветует на сьемную квартирку
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19.01.2023 15:33 Ответить
Здивує,коли випросиш.
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19.01.2023 15:33 Ответить
Ти будеш "приємно" вражений, чмо...
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19.01.2023 15:34 Ответить
Карту, *****, покажи! Кто пАдталківаєт?!
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19.01.2023 15:34 Ответить
Ми тебе ще більше здивуємо коли прийде час, я в цьому не сумніваюсь. Для цього навіть ЗСУ не треба, коли ********* не здатна буде тебе захистити, озброєний підготовлений та обстріляний полк Калиновського тебе в соло загризе.
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19.01.2023 15:34 Ответить
Єта гнида всегда была такой,вспомните как он с 2013 года подлизывал украинцам и западным странам выступая якобы в роли посредника в конфликте,были даже моменты когда он на пуйла что то гнал,теперь все наоборот кардинально, сидит и жопу пуйлу лижет,но чея неладное уже пытаеться снова подлизываться
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19.01.2023 15:35 Ответить
я їх провоку, провокую, а вони не ведуться..
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19.01.2023 15:36 Ответить
Приемно здивують бульбофюрера коли замість розірвання на шматки люди білоруського легіону будуть його просто вішати вниз головою разом з колею і хреніним. Як варіант запропонуть йому місце на ракеті Х-22.
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19.01.2023 15:36 Ответить
Яка гидота...сама провокує,та захопюється нашою витримкою...мерзота рідкісна,ще й іронізує...
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19.01.2023 15:37 Ответить
!"батьку"! Чекаю в Україні! Я тобі навіть варениками з картоплею пригощу в горлянку...!!!!)))) Додому не відпущу!!!! Навіть ЧАЙ не встигнеш випити!!!!))))
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19.01.2023 15:37 Ответить
Встретились два... параноидальных психопата.
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19.01.2023 15:37 Ответить
Не бзди, Лука! Це тільки зараз! Коли твій господар остаточно "обсереться" і кацапи почнуть гризтися між собою - йому стане не до тебе І тоді ми тобі все пригадаємо!!! І авіанальоти з території Білорусі, і ракетні удари, і сотні тисяч кацапів з північного кордону Обдерем як липку!!! Буде Білорусь поколінь два виплачувать репарації А твоя "вата" буде бульбою вареною обходиться! (Олійки ми так і буть - виділимо По карточках!)
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19.01.2023 15:37 Ответить
Ну ви щедрі, яка олійка! Нехай всухом'ятку давляться.
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19.01.2023 20:25 Ответить
Лука прекрасно понимает, что Белорусь уже 100500 раз заслужила удары по своей территории. Но в Белорусии работает очень мощная российская пропагандистская машина. И эта машина сразу начнет вещать, что Белорусия ОБЯЗАНА вступить в войну. И есть подозрение, что белорусские граждане по своей ватности и зомбированности пропагандой не намного отличаются от москалей. И тогда у Луки просто не останется выбора. Вот он и хватается за соломинку, лживо восхваляя Украину за сдержанность, т.к. в отличии от путлера у Луки остались какие-то остатки здравомыслия.
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19.01.2023 15:37 Ответить
дурість.. ця потвора настіки хитра і підла він по хитрості і підлісті превзойшов свого наставніка *****.. ні грама віри.
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20.01.2023 01:26 Ответить
здивуєшся ще більше як рядом з ****** в Гаазі на лавку підсудних сядешь (якщо звісно доживете!!)
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19.01.2023 15:37 Ответить
Звичайно! Регулярно здаємо білоруських активістів батькові !
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19.01.2023 15:38 Ответить
Переможемо путьку і тобі одразу ***** прийде. Не хвилюйся)
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19.01.2023 15:38 Ответить
Цього підара потрібно буде ******* ракетою,у його резиденції.
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19.01.2023 15:38 Ответить
Цього підара потрібно буде ******* ракетою,у його резиденції.
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19.01.2023 15:38 Ответить
Але кожен українець добре знає бульбенфюрера,як ворога України і посібника рашистського вбивці ,якого руки теж в крові українського народу
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19.01.2023 15:39 Ответить
3,14дорас!
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19.01.2023 15:41 Ответить
бульбофюрер и лавролошадь-идите *****!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.01.2023 15:43 Ответить
Дві мерзотні гниди, будете висіти на одній березі
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19.01.2023 15:50 Ответить
Чует что кырдык уже скоро!
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19.01.2023 15:53 Ответить
Ааааа, шляпа вусата!!! Відчуває своїм бульбобардаком, що ******* близько!!! Думає як його відпетляти від смертної кари та у військові злочинці не записали
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19.01.2023 15:53 Ответить
до до ЗЄ-лі ставлюсь....., ну "ще так"
але схоже наш бідосік таки накаркав на буйла, коли сказав, що воно вже неживе



2 hours ago - Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. «Никаких видео и фото материалов на этот раз нет ..." - многозначительно улыбнулся в пшеничные усы и подмигнул западным дипломатам письков

камери ніяк не змогли зняти тінь буйла
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19.01.2023 15:59 Ответить
жирний вусань дозволив цапам створювати провокації проти білорусі.
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19.01.2023 16:02 Ответить
Це щось мені нагадало один з давнішніх висерів Лаврова, про Захід який не йде на поступки навіть незважаючи на те що _ми їм і емігрантів, ми їм і жилєтки у Франції, а вони не хочуть розуміти_. Так і Лука. Ми й ракетами пуляєм і міни кладемо з нашої території, а вони не хочуть нічого у відповідь.
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19.01.2023 16:03 Ответить
Это пока...что,****...
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19.01.2023 16:14 Ответить
Усатая шлюха.
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19.01.2023 16:19 Ответить
Ziemniaczany car zapomina kto ciągnie za jego sznurki. Kanalia zapłaci za pomaganie kacapom
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19.01.2023 16:27 Ответить
****-буєр
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19.01.2023 16:28 Ответить
Цар в'юнів.
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19.01.2023 16:28 Ответить
мы готовимся к нападению и стягиваем технику, а данилов лох не верит...
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19.01.2023 16:28 Ответить
Опустив коня, пишається що Україна дає відпір
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19.01.2023 16:38 Ответить
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19.01.2023 16:47 Ответить
У цього бульбофюрера, в #опі стирчить дзига...бо він на неї крутиться,як флюгер.))))
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19.01.2023 17:01 Ответить
Щось таракан не формі. З таким мордасом йому грошей не дадуть.
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19.01.2023 17:02 Ответить
А ты тут только плюшками баловался, ублюдок красножопый?
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19.01.2023 17:05 Ответить
Мене Україна теж дивує: все сходить цим тварям з рук, навіть посла там тримають.
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19.01.2023 17:16 Ответить
кодло зеленского - не Украина
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19.01.2023 17:41 Ответить
Ошибочная информация - послы отозваны взаимно.
Дипотношения ещё не разорваны, как с россией, но понижены до уровня временных поверенных в делах. А послов нет уже много месяцев, с самого начала, практически.
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19.01.2023 17:57 Ответить
Цитата від 29 грудня 2022 року: "Міністерство закордонних справ Білорусі викликало посла України Ігоря Кизима через інцидент із падінням ракети на білоруській території". Не бздіть у борошно, не підіймайте пил.
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20.01.2023 12:18 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/19/7332843/
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20.01.2023 12:41 Ответить
З Ваших слів і наведеного лінка виходить, що не взаємно, а в односторонньому порядку, лише білоруські дипломати уїхали, а наші - ні . . . Цікаво і не типово, треба ще раз перевірити.
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20.01.2023 12:44 Ответить
Два циника - он сидит и аккуратно посылает Лаврова нах......, тот сидит, кивает головой и думает : "Сам туда иди . . .".

А висеть на суку, в конечном итоге, обоим. 99,9%.
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19.01.2023 17:51 Ответить
Кремлёвская соска
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19.01.2023 18:05 Ответить
Сверхнаглость....
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19.01.2023 18:07 Ответить
А білорусія неприємно здивувала, що погодилась стати співучасником злочинів росії проти України
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19.01.2023 18:09 Ответить
Колгосп "Червоне дишло".
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19.01.2023 18:29 Ответить
А дивував би ти чортів у пеклі
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19.01.2023 18:30 Ответить
Что то грустная какая то лошадь, хоть бы овсом покормили и водички дали попить.
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19.01.2023 20:04 Ответить
Та пішов він в..... Біловезьку пущу зі своїм здивуванням!
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19.01.2023 20:27 Ответить
Да кому ты нужен? Отродье ты дрыстливое!
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19.01.2023 22:26 Ответить
всякому овощу свій час.. ще ти не раз обделаешся старий підор в наших руках
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20.01.2023 01:21 Ответить
Дивлячись на пику цього вилупка згадую те, що казав один мій знайомий: "******************"...
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20.01.2023 14:11 Ответить
 
 