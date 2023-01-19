Украина меня "приятно удивляет", поскольку не идет на "провокации против Беларуси", - Лукашенко. ВИДЕО
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Украина его "приятно удивляет", поскольку не идет на "провокации против Белоруссии".
Об этом он заявил во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня безопасность для нас не только еще важнее. Вы знаете, замыслы наших западных соседей, не только Украины. Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет – Украина пока держится, она на провокации против Беларуси не идет, хотя ее активно подталкивают наши западные соседи, тоже знаете кто", - сказал Лукашенко.
Также белорусский диктатор заявил, что Россия вроде бы никогда не была против мира.
Топ комментарии
+48 Зэлэный_Змий
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+45 Руслан Скрипник
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+32 lammer ya
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Якщо він раптом скаже, що завжди поважав цілісність України, а Зеленський завжди йому подобався - це означатиме, що перемога України вже на носі, а РФія вже не вивозить і скоро їй п...ць.
Україна проявляє занадто багато цивілізованості і терпіння.
Але почекай трохи. Вам теж все нагадають в свій час.
зловлять тебе кракени і відкрутять більбочки !
Не допоможе, в Гаазі будете разом з ****** і обкуреним коньом
"Я добры, літасцівыя заходнія спадары!"
але схоже наш бідосік таки накаркав на буйла, коли сказав, що воно вже неживе
2 hours ago - Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. «Никаких видео и фото материалов на этот раз нет ..." - многозначительно улыбнулся в пшеничные усы и подмигнул западным дипломатам письков
камери ніяк не змогли зняти тінь буйла
Дипотношения ещё не разорваны, как с россией, но понижены до уровня временных поверенных в делах. А послов нет уже много месяцев, с самого начала, практически.
А висеть на суку, в конечном итоге, обоим. 99,9%.