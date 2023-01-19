Украина меня "приятно удивляет", поскольку не идет на "провокации против Беларуси", - Лукашенко. ВИДЕО

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Украина его "приятно удивляет", поскольку не идет на "провокации против Белоруссии".

Об этом он заявил во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня безопасность для нас не только еще важнее. Вы знаете, замыслы наших западных соседей, не только Украины. Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет – Украина пока держится, она на провокации против Беларуси не идет, хотя ее активно подталкивают наши западные соседи, тоже знаете кто", - сказал Лукашенко.

Также белорусский диктатор заявил, что Россия вроде бы никогда не была против мира.

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