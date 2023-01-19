19 января МиГи в Беларуси взлетали с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", - "Беларускі Гаюн". ВИДЕО
Минобороны Республики Беларусь обнародовало видео взлетов МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома в Мачулищах утром 19 января.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Беларускі Гаюн"
Как отмечается, на кадрах ведомства, а точнее телеканала ВоенТВ, можно заметить, что МиГ-31К совершали взлеты вместе с гиперзвуковыми аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал".
Также в сообщении обращают внимание, что на видео специально замазали бортовые номера МиГов.
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показать весь комментарий19.01.2023 15:39
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Скрепненько. По- кацапські.
Колись же повинна прийти відпалата сволочам.
Там роботи у них не початий край. Ешеллони з технікою, проходять по мостам естакадам, шляхопроводам, стоять у відстійниках , ооох