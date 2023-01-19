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19 января МиГи в Беларуси взлетали с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", - "Беларускі Гаюн". ВИДЕО

Минобороны Республики Беларусь обнародовало видео взлетов МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома в Мачулищах утром 19 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Беларускі Гаюн"

Как отмечается, на кадрах ведомства, а точнее телеканала ВоенТВ, можно заметить, что МиГ-31К совершали взлеты вместе с гиперзвуковыми аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал".

Также в сообщении обращают внимание, что на видео специально замазали бортовые номера МиГов.

Читайте также: У российского самолета МиГ-31К во время полета над Беларусью загорелся двигатель, он экстренно вернулся на аэродром, - "Беларускі гаюн"

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Автор: 

авиация (2827) Беларусь (7891) крылатые ракеты (881)


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Топ комментарии
+12
На Водохреще.
Скрепненько. По- кацапські.
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19.01.2023 15:39
+8
Шкода, що не всі загорілись.

Колись же повинна прийти відпалата сволочам.
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19.01.2023 15:40
+5
Нехай політають, може вироблять моторесурс та впадуть і кинджалом прямо в сраку лукашилу.
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19.01.2023 15:51
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На Водохреще.
Скрепненько. По- кацапські.
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19.01.2023 15:39 Ответить
Шкода, що не всі загорілись.

Колись же повинна прийти відпалата сволочам.
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19.01.2023 15:40 Ответить
Нехай політають, може вироблять моторесурс та впадуть і кинджалом прямо в сраку лукашилу.
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19.01.2023 15:51 Ответить
Щось не дуже віриться, що ці кинджали справжні. а не муляж. Де відео хоча б випробувань цих ракет (не мультик)? І якщо їх у кацапів є начебто аж 47 штук, важко повірити в те, що вони не запустили хоча б одну з них для демонстрації їх можливостей.
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19.01.2023 16:36 Ответить
МУЛЯЖ! якщо вони висять на підвісці літака - черех годин 25-30 потреба їх запустити!!! ТУ
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19.01.2023 17:06 Ответить
вроде по Делятину в начале войны именно их и применили
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19.01.2023 19:11 Ответить
то не ракета! Прототип....Ваговий макет! Перший етап випробувань не вдався - помпаж двигуна....))))
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19.01.2023 17:04 Ответить
Один раз кинджал запустили - по ТРЦ "Ретровіль" у Києві
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19.01.2023 17:24 Ответить
Це, м'яко кажучи, неправда.
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20.01.2023 03:36 Ответить
Не пишіть,що це гіперзвукові ракети. Таких ракет ні в кого немає. А це би означало, що москалі попереду. Це ракета від комплексу іскандер. Самі москалі, про це колись писали.
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19.01.2023 18:11 Ответить
Хто б навчив білорусів користуватись коктейлями (бандерівськими смузі)!
Там роботи у них не початий край. Ешеллони з технікою, проходять по мостам естакадам, шляхопроводам, стоять у відстійниках , ооох
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19.01.2023 18:53 Ответить
А де ж каністри від "бояри" з їхніми солдатами? Це не "гаюн" нам повідомив галіматью про цистерни, а місцеві ідіоти тиражують? Треба ж якось головою обробляти інформацію. Який сенс приховувати прибуття гарматного м'яса? Навпаки, вони все це возять туди-сюди, щоб цсі бачили.
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19.01.2023 20:08 Ответить
Без номера, без індикації..... МУЛЯЖ! ВАГОВИЙ МАКЕТ! Пілоти тренуються літати з різними центровками!!!!
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21.01.2023 14:51 Ответить
 
 