Мы ежедневно теряем людей, о которых будем всегда вспоминать и сожалеть, что не вернешь, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам вечером 21 января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке главы государства.

"Сегодня состоялось прощание с теми, чьи жизни унесло крушение вертолета в Броварах.

Мои соболезнования всем родным и близким… Больно об этом думать, больно говорить. Мы каждый день теряем людей, о которых будем всегда вспоминать и сожалеть, что не вернешь. Украинцев, патриотов, людей профессиональных и просто верных – себе и государству. Не вернешь...

Я бы хотел, чтобы мы все сегодня это прочувствовали. Прочувствовали, сколько жизней, сколько светлых людей уносит военное время. Я хотел бы, чтобы мы все сегодня почтили их память…

Светлая память всем, чьи жизни унесла война! Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за Украину! Делаем все, чтобы выгнать эту войну с нашей земли", – отметил Зеленский.

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