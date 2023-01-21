Мы ежедневно теряем людей, о которых будем всегда вспоминать и сожалеть, что не вернешь, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам вечером 21 января.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке главы государства.
"Сегодня состоялось прощание с теми, чьи жизни унесло крушение вертолета в Броварах.
Мои соболезнования всем родным и близким… Больно об этом думать, больно говорить. Мы каждый день теряем людей, о которых будем всегда вспоминать и сожалеть, что не вернешь. Украинцев, патриотов, людей профессиональных и просто верных – себе и государству. Не вернешь...
Я бы хотел, чтобы мы все сегодня это прочувствовали. Прочувствовали, сколько жизней, сколько светлых людей уносит военное время. Я хотел бы, чтобы мы все сегодня почтили их память…
Светлая память всем, чьи жизни унесла война! Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за Украину! Делаем все, чтобы выгнать эту войну с нашей земли", – отметил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
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Солдати кожен день на фронті гинуть але про них ніхто не згадує...
Під час зйомок, і між дублями.
А оце недолуге - юродивий паяц. Без мізків, таланту та на мотузці свого хазяїна. Просто - найвеличніше верховне НІЩО!
Развлекая всх окрест .
Ну скажи , какого -уя ,
В Президенты ты полез?
🤡🤡🤡
Сподіваюся в одну прекрасну ніч воїни ЗСУ його повісять разом із Єрмаком та рештою офісу + урядом крадіїв
Саме тому зелені перевертні відмінили екзамен з історії України ?
чмоніщо!
Де вибачення перед волонтерами, проти яких відкрито сотні справ?
Де вибачення перед Ющенком за "сеньйор-голодомор"?
Де вибачення перед Порохом та вірянами за "термос"?
Де вибачення перед Громадянами України за "актрису німецьких фільмів для дорослих"?
Де вибачення за "********* палички" перед родинами Небесної сотні?
Зате є вибачення перед вівцей@бом ка-диркіним!
Допоки цього не буде, я ніц не повірю жодному слову цього малороса без Батьківщини.
А далі будуть інші питання з циклу "якщо я порушу закон, то сам піду...."
сприймають за вечірнього дурника і не більше.
Гніда - завдяки твому правлінню був захоплений Маріупіль і там кацапами було вбито 100 тисяч людей. Місто Маріупіль стало цвинтарем.
ЦЕ ТОБІ ПРО ЦЕ ТРЕБА ПАМЯТАТИ
Мы ежедневно теряем совесть стыд и срам..., утром бабло,вечером стулья... можно и наоборот..но доляры пары и фунты вперёд
Зеля Астанавитесь...ЦРУ и ФБР все видят...в Госдепе тоже....
Привет сексологу Илащук 😛😛
https://bukinfo.com.ua/ekonomika/v-ukrajini-zaraz-nemaye-korupciji-bagato-korupcioneriv-vyjihaly-razom-z-vkradenymy-groshyma-zelenskyy
замість того, щоб готуватися до війни - крали на дорогах та послаблювали країну, що і призвело до цієї війни
Зе зрада.
А чи не голодують?
Ну що ж, Володя, пнувся як жаба на корчі, Пороха обдрищував, тепер розгрібай.
умовний єрмачок/хламідія/сам найогидніший побудували схему крадіжок на харчах для армії; домовилися про відсоток відкату, а тепер самі зливають через ЗМІ своїх поплічників;
А це б'є по іміджу України. Варто задуматися, чому саме у такий вирішальний час, коли мають дати танки/дальнобійні ракети/авіацію спливає все це гівно?!
Чому не місяць тому, чому не тиждень?! Момент влучно підібраний.
Великі щури зливають малих і вже непотрібних, як ящірка скидає свій хвіст.
Думай-ТЕ!
Але Портнова навіть при колишньому президентові, не знайшли доказів щоб засудити.
по 17 гривень за штуку ссуки?
і що ще там, у владних кулуарах, твориться, поки Україна втрачає найкращих своїх людей у кривавій бойні?
МОЖЕ ЗГОДОМ І ПЕРЕД НИМИ БУДЕМО ВИБАЧАТИСЯ...
А ТО З ЧУЄМО ЗДЕБІЛЬШОГО ПРО ПЕРЕПИСАНЕ НА НИХ МАЙНО І БІЗНЕСИ.
ПАДЛИ.