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Мы ежедневно теряем людей, о которых будем всегда вспоминать и сожалеть, что не вернешь, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам вечером 21 января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке главы государства.

"Сегодня состоялось прощание с теми, чьи жизни унесло крушение вертолета в Броварах.

Мои соболезнования всем родным и близким… Больно об этом думать, больно говорить. Мы каждый день теряем людей, о которых будем всегда вспоминать и сожалеть, что не вернешь. Украинцев, патриотов, людей профессиональных и просто верных – себе и государству. Не вернешь...

Я бы хотел, чтобы мы все сегодня это прочувствовали. Прочувствовали, сколько жизней, сколько светлых людей уносит военное время. Я хотел бы, чтобы мы все сегодня почтили их память…

Светлая память всем, чьи жизни унесла война! Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за Украину! Делаем все, чтобы выгнать эту войну с нашей земли", – отметил Зеленский.

Также смотрите: В Киеве простились с погибшим в авиакатастрофе в Броварах руководством МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Зеленский Владимир (20348) обращение (747) Енин Евгений (328) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+51
"..ми щодня крадемо й будемо красти надалі.і нам насерти на всіх і кожного,бо довбойобів,що нас підтримають не поменьшало..."
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21.01.2023 21:03
+42
Жопомордий ні слова не сказав про сьогоднішні корупційні скандали. Ось вам і відповідь на те чи будуть з цим розбиратися.
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21.01.2023 21:05
+25
Цинічне брехливе чмо ніщо!

Де вибачення перед волонтерами, проти яких відкрито сотні справ?
Де вибачення перед Ющенком за "сеньйор-голодомор"?
Де вибачення перед Порохом та вірянами за "термос"?
Де вибачення перед Громадянами України за "актрису німецьких фільмів для дорослих"?
Де вибачення за "********* палички" перед родинами Небесної сотні?

Зате є вибачення перед вівцей@бом ка-диркіним!

Допоки цього не буде, я ніц не повірю жодному слову цього малороса без Батьківщини.
А далі будуть інші питання з циклу "якщо я порушу закон, то сам піду...."
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21.01.2023 21:16
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"..ми щодня крадемо й будемо красти надалі.і нам насерти на всіх і кожного,бо довбойобів,що нас підтримають не поменьшало..."
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21.01.2023 21:03 Ответить
Це він про дємченка, другана літінанта баканова, лозинського з арестовичем? На черзі втрата рєзнікова чи верещучки?
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21.01.2023 21:43 Ответить
Якби так трапилося як ви сказали і Ми втратили б Верещучку а Заодно і базіка Резнікова з його обіцянками попереду паровоза щодо танків, "Зараз буде Рамштейн і нам дадуть все що ми хочемо і танки теж" 90% українців би дуже зраділи цій новині.
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21.01.2023 22:18 Ответить
Жопомордий ні слова не сказав про сьогоднішні корупційні скандали. Ось вам і відповідь на те чи будуть з цим розбиратися.
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21.01.2023 21:05 Ответить
Дивись, клоуне щоб не вийшло так, що це ти їх разом з єрмачихою і замовив.
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21.01.2023 21:06 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?v=719233883162677 💥НОВІ ФАКТИ❗ 📌Як саме ліквідували керівництво МВС України
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21.01.2023 21:28 Ответить
Та і *** з ним, з тим монастирським і з рештою жлобів які були в гелікоптері.🤣🤣🤣
Солдати кожен день на фронті гинуть але про них ніхто не згадує...
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21.01.2023 21:06 Ответить
екіпаж і цивільних таки жалко.
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21.01.2023 21:10 Ответить
то "настоящий полковник!"абдристович, тепер лозинський,... это большые жертвы!
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21.01.2023 21:09 Ответить
Буча.
Під час зйомок, і між дублями.
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21.01.2023 21:09 Ответить
Професійний клоун.
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21.01.2023 21:26 Ответить
Клоуни взагалі то до пофесійної групи належать, а Зеля просто самодіяльність, бо навіть задрипаний інститут культури Поплавського не поступав
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21.01.2023 21:31 Ответить
Да, я клоун и горжусь етім. Це його слова.
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21.01.2023 21:46 Ответить
Не забывайте каломойскийШмара его учредитель!
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21.01.2023 21:51 Ответить
Клоун - це Нікулін, Карандаш, Олєг Попов....

А оце недолуге - юродивий паяц. Без мізків, таланту та на мотузці свого хазяїна. Просто - найвеличніше верховне НІЩО!
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21.01.2023 21:52 Ответить
Жил бы мирно , не психуя,
Развлекая всх окрест .
Ну скажи , какого -уя ,
В Президенты ты полез?
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21.01.2023 22:22 Ответить
Він ще себе вважав актором, а тепер вже і президентом)
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21.01.2023 22:13 Ответить
Робимо все, щоб вигнати цю війну з нашої землі", - зазначив Зеленський.
🤡🤡🤡
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21.01.2023 21:09 Ответить
паразит на смертях та життях українців - як же я ненавиджу цю лицемірну, вульгарну та брехливу суку.

Сподіваюся в одну прекрасну ніч воїни ЗСУ його повісять разом із Єрмаком та рештою офісу + урядом крадіїв
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21.01.2023 21:13 Ответить
Ризик залишається, що зазомбовані бенямарафоном рідні і знайомі наших воїнів знову проголосують за цього покидька, бо ЗСУ просто не до цього трешу в країні, вони захищають нас від рашистів поки зелені покидьки піаряться на їх перемогах і мародерять водночас
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21.01.2023 21:35 Ответить
Згадувати кажеш...
Саме тому зелені перевертні відмінили екзамен з історії України ?
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21.01.2023 21:16 Ответить
Цікаво, чи згадує він про сержанта Журавля, якого не врятували лише тому, що "а то пуцин нападе" і "нада проста пєрєстать стрєлять".
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21.01.2023 21:37 Ответить
На його совісті вже не один Журавель
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21.01.2023 21:41 Ответить
Воно то так. Тільки Журавель помирав майже у прямому ефірі багато годин.
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21.01.2023 21:44 Ответить
Так. В мене і досі перед очима та світленька дівчинка, його дочка. І вбитий горем батько.
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22.01.2023 04:28 Ответить
Цинічне брехливе чмо ніщо!

Де вибачення перед волонтерами, проти яких відкрито сотні справ?
Де вибачення перед Ющенком за "сеньйор-голодомор"?
Де вибачення перед Порохом та вірянами за "термос"?
Де вибачення перед Громадянами України за "актрису німецьких фільмів для дорослих"?
Де вибачення за "********* палички" перед родинами Небесної сотні?

Зате є вибачення перед вівцей@бом ка-диркіним!

Допоки цього не буде, я ніц не повірю жодному слову цього малороса без Батьківщини.
А далі будуть інші питання з циклу "якщо я порушу закон, то сам піду...."
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21.01.2023 21:16 Ответить
👍
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21.01.2023 21:22 Ответить
а ніхто і не вірить, він мабуть і сам не вірить.
сприймають за вечірнього дурника і не більше.
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21.01.2023 21:29 Ответить
Якби так було насправді, а то в Україні є ще дурні, точніше дурепи , які ******* слухати Зеленського та Арестовича, бо це їх заспокоює.
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21.01.2023 22:25 Ответить
Нахрен его выбачэння. Хай паскуда валит в отставку со всей своей ненажерлывой кодлой и сделает хоть один хороший поступок, который пойдёт ему в карму. На место президента всегда есть подходящий человек из военных
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21.01.2023 23:05 Ответить
Я і після вибачень жодному його слову не повірю
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22.01.2023 00:14 Ответить
Ми щодня втрачаємо людей, про яких будемо завжди згадувати і шкодувати, що не повернеш, - Зеленський. Джерело:
Гніда - завдяки твому правлінню був захоплений Маріупіль і там кацапами було вбито 100 тисяч людей. Місто Маріупіль стало цвинтарем.
ЦЕ ТОБІ ПРО ЦЕ ТРЕБА ПАМЯТАТИ
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21.01.2023 21:16 Ответить
А де ті віслючки, які голосували про "домовитись посередині" та "тільки не Порошенко", чи Ви вважаєте їх невинними в тому, що Україна вмивається кров'ю. Не треба всю провину перекладати на особу, яка з самого початку за своїми морально-діловими якостями та розумовими здібностями не відповідала посаді, на яку претендувала. Просто жарти з життям часто це життя і обривають. За галочку в бюлетені треба платити. шкода, що плата береться з усіх.
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21.01.2023 22:26 Ответить
гірше всього, що віслюки самі гинути не хочуть, ховаються то в тероборонах, то у щ0е різними способами.
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22.01.2023 01:02 Ответить
По чому яйця, для бійців, пане Верховний? забувся сказати, не за Ваші гроші, а за бюджетні, за гроші платників податків? Кому ж йде пінка?
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21.01.2023 21:16 Ответить
Пінку вони додають у мівінку. Шоб не так горло дерло.
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21.01.2023 22:58 Ответить
https://youtu.be/3e5PBuoZBQc ...
Мы ежедневно теряем совесть стыд и срам..., утром бабло,вечером стулья... можно и наоборот..но доляры пары и фунты вперёд

Зеля Астанавитесь...ЦРУ и ФБР все видят...в Госдепе тоже....
Привет сексологу Илащук 😛😛
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21.01.2023 21:19 Ответить
Даааа., Вова нарисовываются у тебя проблемы.. и не вздумай покрывать эти проблемы... или завтра в прямом эфире..
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21.01.2023 21:19 Ответить
Ипи в прямом эфире..
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21.01.2023 21:20 Ответить
Це не у вови проблеми, а у всіх нормальних українців величезна проблема; проблема з вовою. І цю проблему нам усім прийдеться вирішувати. Вирішувати кардинально.
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21.01.2023 22:17 Ответить
Не буде ніякої корупції, її немає зараз, звичайно, тому що ми всі єдині. Багато корупціонерів поїхали разом зі своїми грошима, і ми робитимемо все, щоб вони залишилися там, де зараз перебувають", - сказав глава держави.
https://bukinfo.com.ua/ekonomika/v-ukrajini-zaraz-nemaye-korupciji-bagato-korupcioneriv-vyjihaly-razom-z-vkradenymy-groshyma-zelenskyy
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21.01.2023 21:19 Ответить
Виходить, що війна помогла «побороти» корупцію, а тепре в Україні залишилися одні чесні люди, а те, що Міноборони на харчуванні військових тирять кошти, а то таке, своїм можна, та й сам у профіті буде
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21.01.2023 21:26 Ответить
Та да! 😊 Це він Коболєва мав на увазі? До речі, Коболєв не крав, а чесно, хоч і нахально нарахував собі премію.
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21.01.2023 21:49 Ответить
Дійсно, нахіба красти, коли можна вельми законно нарахувати самому собі афігєнні бабки під час війни, коли пересічний громадянин почав катастрофічно швидко бідніти? Совість пана коболєва чиста, незаплямована; він нею не користується...
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21.01.2023 22:24 Ответить
Напеве Ви не в курсі. Коболєв, як і решта керівництва Нафтогазу отримали премію, затверджену Наглядовою радою ще два роки тму за результатими роботи по поверненню Україні ща рішенням Лондонського суду декількч мільярдів доларів. 😊
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21.01.2023 22:38 Ответить
А після цього зелені підераси скасували позов до рашки про стягнення одного боргу, бо нібито кацапи все одного не заплатити б.
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21.01.2023 22:48 Ответить
А как Вам Витренко? Незаплямована и кристально чесна людына. Премии себе не выписывал ни разу и жил на ооочень скромную зарплату. Где он сейчас кстати? Тоже потерялся, как Баканов?
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21.01.2023 23:18 Ответить
а я шкодую, що наше населення обрало такого лідора, як Людина-асфальт
замість того, щоб готуватися до війни - крали на дорогах та послаблювали країну, що і призвело до цієї війни
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21.01.2023 21:22 Ответить
СБУ затримало групу коригувальників в Дніпрі. Нагадаю, перше, що зробив Зеленський - зняв заборону Порошенка на в'їзд чоловіків з росії. І перед 24.02 в Україну безперешкодно в'їхали 11 тис кацапів.
Зе зрада.
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21.01.2023 21:25 Ответить
Тварини смердючі. Сподіваюся в українському СІЗО їм мізки на місце вставлять, бажано через те місце, яким вони думали, коли вирішили бути коригувальниками для підороси.
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21.01.2023 22:30 Ответить
чорт продажный клоун насмехается над своими жертвами
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21.01.2023 21:25 Ответить
Ну сьогодні ховали не простих, таких як наші воїни, а почестей в сто крат більше, хто сидів в тилу.
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21.01.2023 21:26 Ответить
... Да только вот уже Год как Предает...
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21.01.2023 21:27 Ответить
Шашличник.
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21.01.2023 21:32 Ответить
В лютому 2022 всі дізналися що у Зеленського "сталеві яйця". В січні 2023 всі дізналися, що "сталеві яйця Зеленського" завищені в ціні в 2-3 рази... (c)
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21.01.2023 21:33 Ответить
.
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21.01.2023 21:42 Ответить
Щось вони після виборів значно покруглішали.
А чи не голодують?
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22.01.2023 04:28 Ответить
та то вони з переживань і голоду попухли))
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22.01.2023 18:34 Ответить
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи.

Ну що ж, Володя, пнувся як жаба на корчі, Пороха обдрищував, тепер розгрібай.
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21.01.2023 21:42 Ответить
ФУ ФУ ФУ!!!КЛОУН!!!ТЫ КАКОГО ВООБЩЕ БАЗАРИШ!!!ТЫ ТАКОЙЖЕ СМЕРТНЫЙ!!!И ТО ЧТО ТЫ ПРЕЗЕРВАТИВ ЭТО НЕ ЗНАЧИТ ЧТО ТЫ ИМЕЕШ ПРАВА ВООБЩЕ ГОВОРИТЬ О ТАКОМ!!!МРАЗЬ!!!
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21.01.2023 21:46 Ответить
Мы теяем лучших Людей Украины,а такое Г как ты твоё окружение переживут все и вся.
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21.01.2023 21:47 Ответить
Таки да , таргани i щури завжди виживають де завгодно.
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21.01.2023 22:33 Ответить
краще б ти "потєрявся" i весь склад твоєї гнилої #ОПи.
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21.01.2023 21:56 Ответить
Втрачаємо кращих? Шось сталося з лисим або з Юзіком?
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21.01.2023 21:59 Ответить
... сьогодні втратили (для квартального общака) Лозинського ...
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21.01.2023 22:02 Ответить
Що ти жи2 знаєш про втрату друзів і знайомих? Завтра будуть хоронити чоловіка моєї однокласниці,командира роти,який загинув під Соледаром,тобі зчистку ніколи не зрозуміти горя України!
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21.01.2023 22:22 Ответить
Шановне панство, а чи не можуть буди сьогоднішні корупційні скандали у команді найогиднішого спецоперацією москалів?!

умовний єрмачок/хламідія/сам найогидніший побудували схему крадіжок на харчах для армії; домовилися про відсоток відкату, а тепер самі зливають через ЗМІ своїх поплічників;

А це б'є по іміджу України. Варто задуматися, чому саме у такий вирішальний час, коли мають дати танки/дальнобійні ракети/авіацію спливає все це гівно?!

Чому не місяць тому, чому не тиждень?! Момент влучно підібраний.

Великі щури зливають малих і вже непотрібних, як ящірка скидає свій хвіст.
Думай-ТЕ!
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21.01.2023 22:32 Ответить
Твоїми старанням Зє-гідрант: Оманським домовленостяи, гдєта пасрєдінє, урізанням фінансування армії, великим крадівництвом, агенту ФСБ в ОПі.
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21.01.2023 22:41 Ответить
Введіть в http://www.google.com.ua/ www.google.com.ua/ запит: хто найбільший придурок у світ
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21.01.2023 22:44 Ответить
Живу біля цвинтаря. Прапори, боляче на них дивитись. Це розплата за поцілунки з москалями, тривалістю більше 300 років.Махно сюсюкався з Леніним, що призвело до захоплення Криму та всієї України. Шевченко поїхав вчитися манєрам до Пітербурху, Корольов вирішив підвищити кваліфікацію у Москві, Скрипка підзаробив у Старых песнях о главном.. Цей список нескінченний. Тому над нами сміються, клеючи ярлик "адиннарот".Як швидко Махно забув про Батурін, Скрипка за Голодомор, чи забудуть за цю війну, питання риторичне.
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21.01.2023 22:45 Ответить
про Шевченка - його силоміць вивезли в підорбург як кріпака.
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22.01.2023 01:08 Ответить
Він їздив, або повертався туди за власним бажанням неодноразово вже бувши вільним, живши там не один рік. Махно активно допомагав московитам окуповувати Україну.Просте питання, чому ніхто не каже що Махно сєпар-колаборант. Ось за це мовчання на нас кажуть "адиннарот". За козаків, що присягали царю, за те що Шевченко вертався до Росіі, за те що нам до лампочки що Махно не герой-легенда, а московитський поплічник окупації.
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22.01.2023 07:19 Ответить
Добра людина, сердечна, він усіх нас об'єднує у цей складний час, тримаймося разом з ним.
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21.01.2023 22:48 Ответить
Зеля об'єднав всіх зрадників навколо себе, дав можливість з 2019 року повернутися покидькам з розряду Бені, Портнова назад в Україну, справді добра і сердечна людина
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21.01.2023 22:52 Ответить
Так проблема з здрадниками дуже суттева, але так виходить що в нас правова держава, і треба вагомі докази.
Але Портнова навіть при колишньому президентові, не знайшли доказів щоб засудити.
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21.01.2023 23:17 Ответить
не треба ******* адвокат сраний,при попередньому Президенті,портнов носа до України не показував,цікаво чому га дебелику?
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22.01.2023 02:07 Ответить
Що там з яйцями для ЗСу
по 17 гривень за штуку ссуки?
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21.01.2023 23:09 Ответить
а зе особисто подякував пану рєзнікову за "ресторанне" меню для армії? а подякував своїм колегам за нехлюйство та ігнор інформації про напад рф через що і проsрали південь, "Мрію"? і за те, що "оборонка" до війни працювала аж 1 день на тиждень?
і що ще там, у владних кулуарах, твориться, поки Україна втрачає найкращих своїх людей у кривавій бойні?
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21.01.2023 23:26 Ответить
НЕ МОЖНА ЗНІМАТИ КУРЕЙ, ЯКІ НЕСУТЬ ЗОЛОТІ ЯЙЦЯ.
МОЖЕ ЗГОДОМ І ПЕРЕД НИМИ БУДЕМО ВИБАЧАТИСЯ...
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22.01.2023 04:24 Ответить
а хіба хтось каже про "зняти"? мова про те, щоб з'ясувати, куди саме ті "золоті яйця" несуться)) і про те, щоб підвести згодом підсумки і зробити правильні висновки. щоб надалі доля країни вирішувалась не "по приколу".
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22.01.2023 18:33 Ответить
Шашликі?
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22.01.2023 02:29 Ответить
ОТ БИ ПОБАЧИТИ СПИСОК РОДИЧІВ МОЖНОВЛАДЦІВ, ЯКІ ВОЮЮТЬ
А ТО З ЧУЄМО ЗДЕБІЛЬШОГО ПРО ПЕРЕПИСАНЕ НА НИХ МАЙНО І БІЗНЕСИ.
ПАДЛИ.
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22.01.2023 04:22 Ответить
человек без стыда и без совести, уклонист без образования снова несет пургу... наверное, собрался на шашлычок...
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22.01.2023 05:36 Ответить
 
 