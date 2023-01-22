Зеленский поздравил граждан с Днем Соборности Украины: "Если не прекращать борьбу, рано или поздно единое и независимое государство будет восстановлено". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Соборности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в видеообращении.

Сегодня мы отмечаем День Соборности Украины. Это историческое событие передало следующим поколениям украинцев две мудрости. Если не прекращать борьбу, рано или поздно единое и независимое государство будет восстановлено. Если не достичь настоящего единства, независимость будет потеряна. Мы всегда знали о первой мудрости, а 24 февраля доказали, что усвоили вторую.

Это стало новым возрождением нашей соборности Украины. И это не только объединение двух берегов. Это единство миллионов людей. Это единство всех наших земель. Всех наших регионов. Где все – друг за друга. Каждый регион защищает каждый регион. У каждого из нас больше нет чужих городов, сел, улиц. Каждый город – родной. Каждое село – родное. Каждая улица – родная. Даже если мы там никогда в жизни не были.

И бойцы из Киева, Львова, Кривого Рога, Житомира, Луганска и многих других городов сражаются за Мариуполь, Купянск и Изюм. А бойцы из Изюма, Купянска и Мариуполя и многих других городов сражаются за Авдеевку, Бахмут и Соледар. И все вместе защищают Киев. И все вместе защищают Харьков. И все вместе освобождают Херсон", - подчеркнул глава государства.

Сегодня все Украинцы, где бы ни родились и росли, защищают Украину, добавил он.

"Мое Закарпатье, мою Волынь, мое Подолье, мою Таврию, мою Сиверщину, мое Полесье, мое Поднепровье, мой Донбасс, мою Галичину, мое Приднепровье, мою Слобожанщину, мое Приазовье, мою Буковину и, конечно, мой Крым. И никакой он не "ваш", – сказал президент.

"Наша соборность крепка. Стенами Аккермана, "Паланка", Хотина и Каменца-Подольского, Меджибожа, замка Любарта, Генуэзской крепости. Наша соборность сияет золотоверхими лаврами. Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская. Соборность – это София, собор Святого Юра, большая ханская мечеть Бахчисарая и синагога в Днепре.

Соборность закодирована в узорах нашей вышивки, сюжетах косовской керамики, петриковской росписи и орнаменте орьнек. Соборность слышна в рокоте кобзы, бандуры, трембиты и крымскотатарской зурны. Соборность виртуозно раздается музыкой Леонтовича, Скорика, Ивасюка. Соборность зарифмована строками Франко, Украинки, Шевченко, Стуса, Симоненко и Костенко. Соборность изображена красками в полотнах Примаченко, Билокур и Марчука.

Соборность величественно властвует на Говерле и Ай-Петри. Соборность цветет буйным цветом сакуры, в Долине нарциссов, Софиевке, Аскании-Нова. Соборность загадочно молчит в скалах Довбуша, базальтовых столбах, Олешковской пустыне, Днестровском каньоне, "туннеле любви", на черниговских валах и склонах Вытачева.

Соборность гремит на "Южмаше", "Антонове", ХТЗ и "Криворожстали". Соборность добывают в шахтах Луганщины и Львовской области.

Соборность освещает знаниями в Киеве, Бердянске, Львове, Глухове, Остроге, Харькове и Черновцах.

Соборность ревет волнами Днепра, Дуная, Южного Буга, Тисы и Северского Донца. В водах Свитязя, Синевира и Сиваша.

Во всей нашей Украине. Летом. Осенью. Зимой. Весной. Всё это мы защищаем. Вместе. И победим. Вместе. И звуки победы услышит вся Украина. Мои любимые Закарпатье, Волынь, Подолье, Таврия, Сиверщина, Полесье, Поднепровье, Галичина, Приднепровье, Слобожанщина, Приазовье, Буковина, Донбасс и, конечно, Крым.. Моя Украина. Наша Украина.

Единая, потому что сильная. Сильная, потому что единая.

С Днем Соборности, дорогой народ!

С Днем Соборности, несокрушимые!" - подытожил Зеленский.