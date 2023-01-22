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Зеленский поздравил граждан с Днем Соборности Украины: "Если не прекращать борьбу, рано или поздно единое и независимое государство будет восстановлено". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Соборности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в видеообращении.

Сегодня мы отмечаем День Соборности Украины. Это историческое событие передало следующим поколениям украинцев две мудрости. Если не прекращать борьбу, рано или поздно единое и независимое государство будет восстановлено. Если не достичь настоящего единства, независимость будет потеряна. Мы всегда знали о первой мудрости, а 24 февраля доказали, что усвоили вторую.

Это стало новым возрождением нашей соборности Украины. И это не только объединение двух берегов. Это единство миллионов людей. Это единство всех наших земель. Всех наших регионов. Где все – друг за друга. Каждый регион защищает каждый регион. У каждого из нас больше нет чужих городов, сел, улиц. Каждый город – родной. Каждое село – родное. Каждая улица – родная. Даже если мы там никогда в жизни не были.

И бойцы из Киева, Львова, Кривого Рога, Житомира, Луганска и многих других городов сражаются за Мариуполь, Купянск и Изюм. А бойцы из Изюма, Купянска и Мариуполя и многих других городов сражаются за Авдеевку, Бахмут и Соледар. И все вместе защищают Киев. И все вместе защищают Харьков. И все вместе освобождают Херсон", - подчеркнул глава государства.

Сегодня все Украинцы, где бы ни родились и росли, защищают Украину, добавил он.

"Мое Закарпатье, мою Волынь, мое Подолье, мою Таврию, мою Сиверщину, мое Полесье, мое Поднепровье, мой Донбасс, мою Галичину, мое Приднепровье, мою Слобожанщину, мое Приазовье, мою Буковину и, конечно, мой Крым. И никакой он не "ваш", – сказал президент.

"Наша соборность крепка. Стенами Аккермана, "Паланка", Хотина и Каменца-Подольского, Меджибожа, замка Любарта, Генуэзской крепости. Наша соборность сияет золотоверхими лаврами. Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская. Соборность – это София, собор Святого Юра, большая ханская мечеть Бахчисарая и синагога в Днепре.

Соборность закодирована в узорах нашей вышивки, сюжетах косовской керамики, петриковской росписи и орнаменте орьнек. Соборность слышна в рокоте кобзы, бандуры, трембиты и крымскотатарской зурны. Соборность виртуозно раздается музыкой Леонтовича, Скорика, Ивасюка. Соборность зарифмована строками Франко, Украинки, Шевченко, Стуса, Симоненко и Костенко. Соборность изображена красками в полотнах Примаченко, Билокур и Марчука.

Соборность величественно властвует на Говерле и Ай-Петри. Соборность цветет буйным цветом сакуры, в Долине нарциссов, Софиевке, Аскании-Нова. Соборность загадочно молчит в скалах Довбуша, базальтовых столбах, Олешковской пустыне, Днестровском каньоне, "туннеле любви", на черниговских валах и склонах Вытачева.

Соборность гремит на "Южмаше", "Антонове", ХТЗ и "Криворожстали". Соборность добывают в шахтах Луганщины и Львовской области.

Соборность освещает знаниями в Киеве, Бердянске, Львове, Глухове, Остроге, Харькове и Черновцах.

Соборность ревет волнами Днепра, Дуная, Южного Буга, Тисы и Северского Донца. В водах Свитязя, Синевира и Сиваша.

Во всей нашей Украине. Летом. Осенью. Зимой. Весной. Всё это мы защищаем. Вместе. И победим. Вместе. И звуки победы услышит вся Украина. Мои любимые Закарпатье, Волынь, Подолье, Таврия, Сиверщина, Полесье, Поднепровье, Галичина, Приднепровье, Слобожанщина, Приазовье, Буковина, Донбасс и, конечно, Крым.. Моя Украина. Наша Украина.

Единая, потому что сильная. Сильная, потому что единая.

С Днем Соборности, дорогой народ!

С Днем Соборности, несокрушимые!" - подытожил Зеленский.

Автор: 

День Соборности Украины (265) Зеленский Владимир (20348) поздравление (1057)


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Топ комментарии
+38
З вуст людини, яка порівнювала Єдину Соборну Украхну з актрисою німецьких фільмів для дорослих, жартувпла з чорних сторінок української історії (сеньор Голодомор), насміхалася власне з самох боротьби за Соборність і Незалежність ("це не кацапи наступають, це кордон пересовується" ) чути такі слова якось не органічно.
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22.01.2023 09:33
+30
Друга "мудрість" Найвеличнішого лідера **********:

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22.01.2023 09:37
+30
Раніше добре продавалося малоросійство, зараз - український патріотизм.
Що не кажіть, добре бути порноактором, котрий приймає в усіх позах з усіх боків - аби лише в долоні плескали й бабки (голоси) віддавали.
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22.01.2023 09:49
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Він завжди знав про першу мудрість виявляється, а з 24 лютого дізнався і другу, от жеж падла, лицемір. Слiв немає .
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22.01.2023 09:25 Ответить
Друга "мудрість" Найвеличнішого лідера **********:

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22.01.2023 09:37 Ответить
ти крадеш більше кожен день
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22.01.2023 10:31 Ответить
https://novynarnia.com/2023/01/20/istoriya-********-ne-bude/?fbclid=IwAR21pizWPPoEi3onD7qJxYmh1B5szqruVpgOpRacI5ul9JWrfPB8ia7QG2c Історія України не буде обов'язковим предметом під час складання НМТ-2023 для вступу до вишу.
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23.01.2023 04:27 Ответить
Чергова хуцпа від дегенерата.
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22.01.2023 09:28 Ответить
И русня нас сегодня не поздравит налетом? Видно там дела совсем плохи уже.
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22.01.2023 09:29 Ответить
"Сплюнь"! "Ще не вечір!"
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22.01.2023 09:32 Ответить
У нас вже тривога.
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22.01.2023 09:35 Ответить
Тримайтесь і тихого дня .Нехай усе погане іде за руським кораблем.
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22.01.2023 09:49 Ответить
"Блазню" варто уточнить - з ким саме українцям, в першу чергу, бороться за "соборну Україну"? З кацапами? Чи з тим, що казав: "Сайдёмся пасередине" ", "Рассия не наступает - ана просто атадвигает границу Украины" ?
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22.01.2023 09:31 Ответить
22 січня 1918 року українці проголосили власну державність, але про це ні слова.
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22.01.2023 09:32 Ответить
доки ми будемо терпіти це нєдорозумєніє на своїй землі ?
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22.01.2023 09:32 Ответить
З вуст людини, яка порівнювала Єдину Соборну Украхну з актрисою німецьких фільмів для дорослих, жартувпла з чорних сторінок української історії (сеньор Голодомор), насміхалася власне з самох боротьби за Соборність і Незалежність ("це не кацапи наступають, це кордон пересовується" ) чути такі слова якось не органічно.
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22.01.2023 09:33 Ответить
Раніше добре продавалося малоросійство, зараз - український патріотизм.
Що не кажіть, добре бути порноактором, котрий приймає в усіх позах з усіх боків - аби лише в долоні плескали й бабки (голоси) віддавали.
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22.01.2023 09:49 Ответить
👏👏👏👏👏
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22.01.2023 09:52 Ответить
верховний крадій украіни
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22.01.2023 10:30 Ответить
привітання іуди
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22.01.2023 09:36 Ответить
Рано чи пізно( Два-три, максимум 5-15 років потрібно почекати.
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22.01.2023 09:36 Ответить
Блазень вітає порноактрису фільмів для дорослих.
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22.01.2023 09:37 Ответить
Це той що зображав з себе недолугого хахла.
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22.01.2023 10:19 Ответить
це той кто називав украіну повіей а нашу віру термосом. для кого расеяне були свати
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22.01.2023 10:29 Ответить
https://youtu.be/824PAV-XcaQ ..

Сьогодні 105 річниця Незалежності УНР від 22 січня 1918 року,тата 104 річниця Соборності УНР та ЗУНР...
Слава Україні Слава ЗСУ Слава генералу Залужному ✊👌💪🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱
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22.01.2023 10:26 Ответить
а якщо перестати красти..ти над цим не задумався.верховний крадій украіни
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22.01.2023 10:27 Ответить
Нехай прочитає конституцію, та розбереться, що має робити виконавча влада та починає РОБИТИ!Дістав вже!
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22.01.2023 11:37 Ответить
Лозинського також привітав?
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22.01.2023 11:40 Ответить
Чудова промова. Молодець. Після 24 лютого маємо гарного президента. Не кожен може усвідомити та визнати свої помилки.
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22.01.2023 12:02 Ответить
Які помилки він тут визнав? Нарізано з багатьох дублів і кількох камер компільовний відеоряд, який покликаний створити враження грою актора, а не висловити почуття людини. Така сама облуда, яку подавали українцям з часів серіалу "слуга народу". От тільки п'ятий сезон - воєнний.
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23.01.2023 00:50 Ответить
згідно з законами України депутати, міністри та інша ******* воювати не будуть
це означає, що коли закінчиться війна, в керівництві держави та в ВР не буде ні одного УАТО та
УБД.
і ні хто з них не збирається і навіть думки не має піти добровольцем
і навіть уяви нема що вони на наступних виборах кануть в лєту
вже навіть починають ділити ще не надані гроші (репарації) від рф та інвестиційні на відбудову які
надасть світова спільнота
самовпевнені вискачки, ворюги та афериси!!!
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22.01.2023 12:36 Ответить
У своїй першій https://www.president.gov.ua/videos/novorichne-privitannya-prezidenta-********-1637 новорічній промові президент Зеленський сказав, що "неважливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована", а також "немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину
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22.01.2023 13:08 Ответить
На мій погляд,Зеленському вже час припиняти ті кожноденні спічі і зайнятися виявленням агентів у вищих ешелонах СБУ, ДБР, прокуратурі і т.д. Очевидно,що його безпосередні підлеглі з цим не справляються. Так можна і країну просрати, достатньо тільки глянути на головного в ДБР.
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22.01.2023 13:33 Ответить
Так і на себе вийти можна!
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22.01.2023 22:19 Ответить
Краще б промовчав. За що нам цей ковід, зеленський та пуйло?
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22.01.2023 14:26 Ответить
Які глибокі знання про Неньку! Який проникливий декламатор! Якби не підле оточення
зрадників та корупціонерів, був би найкращим президентом України.
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22.01.2023 15:17 Ответить
Пане "президент ", раджу вам і всій вашій мародерській шайкі іти на х#й , бо з такою наволоччю у владі ми замахаємося боротися за Незалежність України .
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22.01.2023 15:29 Ответить
https://bastion.tv/partiya-arestovicha-zaminit-regionaliv-i-opzzh_n51920 «Партія Арестовича» замінить регіоналів і ОПЗЖ.
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22.01.2023 16:43 Ответить
Про безперервну боротьбу нам розповідає безсоромна гнида, яка на п'ятому році війни, як тільки дорвалася до влади, згорнула всі оборонні програми, припинила фінансування армії, розставила зрадників на ключові посади, а бюджетні гроші спустила на відкати по асфальту.
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22.01.2023 15:39 Ответить
Якщо не припиняти красти, рано чи пізно єдину й незалежну державу буде зруйновано"
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22.01.2023 16:54 Ответить
Мудило зеленое, а как же твое знаменитое "Дагаварится посередине"? Не порти праздник людям, проходи мимо...
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22.01.2023 17:10 Ответить
Бесит,что оно именно изображает.И у него на самом деле не болит.И что бы он не творил мы всеравно выстоим.Только вот украинцы могут кончится быстрее,чем его незламнисть.
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22.01.2023 17:44 Ответить
"Какая разницца" - вже не актуальне? Карколомний поворот на 180 градусів.
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22.01.2023 18:09 Ответить
Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачено.... Мы что не по настоящему едины? Почему? Потому что мешаем вам крышевать и воровать с ОПЗЖ они же переобутые Відновлення України. Верните Прозоро, Откройте декларации чиновников. Сегодня все Украинцы, где бы ни родились и выросли, защищают Украину. А вы стали новым единым возрождением с колоборантами с ОПЗЖ...... Вы не зламні идите в окопы и берегите там свои яйца а мы пока провернем и здесь и там и на дорогах, и на закупках для военных, а вечерком мы раскинем в карты на бабки в ресторане с завхозом Януковича Андреем Кравцем, сын которого Владимир Кравец зам главы земельной комиссии в Киевсовете, пока наши пацаны защищают каждый метр, сын завгоспа Януковича распоряжается Киевской землей.... Цырк...на костях Украинцев....
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22.01.2023 20:45 Ответить
Потужне відео від потужного президента
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22.01.2023 21:52 Ответить
Ви потужність вимірюєте хрипкістю голосу чи хмурістю брів?
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23.01.2023 00:31 Ответить
Воно рубашку вдягнуло - це типу знак що все гаразд і ми перемагаємо
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23.01.2023 00:14 Ответить
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23.01.2023 00:16 Ответить
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23.01.2023 00:18 Ответить
Набридло це сцяння в очі кожного дня. Віслюк втратив відчуття реальності іще задовго до війни.
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23.01.2023 07:39 Ответить
 
 