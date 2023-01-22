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В Стокгольме на протесте сожгли Коран, в Турции "ответили" горящим флагом Швеции. ВИДЕО

На протесте в Швеции сожгли Коран, в Турции сожгли флаг Швеции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

СМИ сообщили, что экземпляр Корана у консульства Турции сжег лидер датской ультраправой политической партии "Жесткая линия" Расмус Палудан, у него есть шведское гражданство.

В Турции в то же время в ответ сожгли государственный флаг Швеции. Акция прошла под зданием посольства Швеции в Стамбуле.

Власти Швеции пока никак не отреагировали на нее.

Напомним, что министерство иностранных дел Турции обвинило Швецию в нарушении обязательств, взятых перед Анкарой по процессу членства в НАТО. Также министр национальной обороны Турции Хулуси Акар назвал "бессмысленным" намеченный на 27 января визит главы Минобороны Швеции Пола Йонсона в Турцию и сообщил, что Анкара отменила его. Причиной послужили антитурецкие протесты в Стокгольме.

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Автор: 

Коран (19) протест (5858) Турция (3379) Швеция (1002)


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Топ комментарии
+50
Тільки мені здається, що з цих протестів стирчать росіянські ріжки?
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22.01.2023 13:21
+40
корисні ідіоти...руснява провокація
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22.01.2023 13:20
+30
Зачем палить книгу, которую уважают многие сотни миллионов людей на нашей планете? И какое отношение Коран имеет к Турции? Спалили бы турецкий флаг перед посольством Турции и нет вопросов. Надеюсь, дадут штраф побольше и общественные работы за такие поступки.

Действительно пахнет кацапской сволочью. Кацапы содержали на себе под 80-90% всех грязных организаций по всему миру. Это наглядно было видно после 24-го февраля, когда многие из них перестали делать свои акции, т.к. им перестали башлять деньги. Все эти зеленые с агрессивным закрытием атомных электростанций и остальные - ну чисто же на кацапов работают. Нормальные зеленые не будут наносить ущерб экономике, так как в будущем имея бабло можно все исправить, а вот без денег и без электроэнергии страны попадут на крючок, что и произошло.
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22.01.2023 13:27
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корисні ідіоти...руснява провокація
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22.01.2023 13:20 Ответить
Однозначно
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22.01.2023 13:43 Ответить
100%
треба комусь бунти в европі
і ми знаємо кому
всі знають що сталося з тим хто намалював карикатуру на пророка Мухамеда
це відкрита провокація, і ці люди знали що роблять
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22.01.2023 14:44 Ответить
Тільки мені здається, що з цих протестів стирчать росіянські ріжки?
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22.01.2023 13:21 Ответить
К бабке не ходи - там торчат солберецкие шпили и не только с датским и шведским гражданством. На лубянке выдадут какое надо!
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22.01.2023 13:59 Ответить
Да, так выглядит путлеровская многоходлвочка. Но парадокс в том, что Швеция и Турция решат этот вопрос за неделю-две, а путлер или сам сдохнет, или его ждет виселица. Конец диктаторов и палачей известен. Хотя сам по себе он не опасен, опасно стадо, которое ему верит...
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22.01.2023 14:18 Ответить
Турки - це інородне тіло в НАТО
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22.01.2023 13:22 Ответить
Свого часу була реальна загроза захоплення Босфору та Дарданел радянським союзом. І щоб попередити це, західні країни у терміновому порядку прйняти туреччину до нато.

Після вторгнення Німеччини на територію СРСР Туреччина оголосила про свій нейтралітет. Проте на Потсдамській конференції влітку 1945 року радянським урядом були пред'явлені територіальні претензії до країни. Сталін мав на меті приєднати території Закавказзя, що з 1878 року належали Російській імперії, а в 1921 році за радянсько-турецьким договором «Про дружбу і братерство» були передані Туреччині. Велика Британія та США боялися експансії «червоної чуми» й підтримували в цьому питанні саме Туреччину. Крім того, стратегічною ціллю Москви ще з ХІХ століття були Босфор та Дарданелли - протоки, контроль над якими дозволив би перетворити Чорне море на «внутрішнє море Росії». У ХХ столітті не полишав цих намірів і СРСР. Як наслідок, через апетити Радянського Союзу, що загрожували суверенітету Турецької Республіки, Анкара взяла курс на зближення із Заходом.

Північноатлантичний альянс утворився 4 квітня 1949 року. Уже з того часу Анкара розуміла важливість Альянсу як противаги Радянському Союзу. Турецька влада розглядала вступ до НАТО як певну гарантію своєї територіальної цілісності. Проте країні не вдалося стати членом Альянсу одразу в 1949 році. Це пояснювалося тим, що уряди європейських країн-членів НАТО не вважали Туреччину європейською державою ні в географічному, ні в культурно-історичному, ні в релігійному планах.

У 1950 році розпочалася війна між Республікою Корея та КНДР. Участь Туреччини в Корейській війні мала значний вплив на її політичний розвиток. У цій війні Турецька Республіка надавала допомогу Республіці Корея й виступала проти комуністичних сил, яких уособлювали КНДР, КНР та СРСР. Цей крок був вододілом, який показував, що Туреччина прагне зближення з європейськими державами та поділяє цінності «вільного, демократичного світу». Таким чином, 18 лютого 1952 року Туреччина стала офіційним та повноправним членом Північноатлантичного альянсу.
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22.01.2023 13:35 Ответить
Контроль над проливами ще АНТАНТА обіцяла царю-батюшкє після першої СВО , але не зрослось..
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22.01.2023 14:11 Ответить
Полюбом кацапские свиньи подливают масла в огонь.
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22.01.2023 13:23 Ответить
100 % кацапський засланець спалив
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22.01.2023 13:23 Ответить
Кацапня ні разу не палиться.
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22.01.2023 13:25 Ответить
Кацапи так відволікають від геноциду в Україні
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22.01.2023 13:26 Ответить
Зачем палить книгу, которую уважают многие сотни миллионов людей на нашей планете? И какое отношение Коран имеет к Турции? Спалили бы турецкий флаг перед посольством Турции и нет вопросов. Надеюсь, дадут штраф побольше и общественные работы за такие поступки.

Действительно пахнет кацапской сволочью. Кацапы содержали на себе под 80-90% всех грязных организаций по всему миру. Это наглядно было видно после 24-го февраля, когда многие из них перестали делать свои акции, т.к. им перестали башлять деньги. Все эти зеленые с агрессивным закрытием атомных электростанций и остальные - ну чисто же на кацапов работают. Нормальные зеленые не будут наносить ущерб экономике, так как в будущем имея бабло можно все исправить, а вот без денег и без электроэнергии страны попадут на крючок, что и произошло.
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22.01.2023 13:27 Ответить
В тому і весь сенс.
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22.01.2023 13:30 Ответить
спалили Коран щоб підбурити якомого більше людей, бо спаливши турецький прапор підбурили б тільки турків
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22.01.2023 15:00 Ответить
немає більш жахливої сили аніж ідіоти що збираються до купи.
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22.01.2023 13:27 Ответить
Ни шведы, ни турки не принимали участия в данной провокации - как с одной, так и с другой стороны присутствовали русские свиньи. Как по мне - то сегодня не время страдать куйней ибо такие действия только на пользу террористическому режиму бункерной нечисти.
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22.01.2023 13:28 Ответить
ХТО НАТІВЦЯМ РІДНІШИЙ? ШВЕЦІЯ ЧИ ТУРЕЧЧИНА?

Я ДУМАЮ, ВИШВИРНУТЬ ТУРЕЧЧИНУ, ПРИЙМУТЬ ШВЕЦІЮ.
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22.01.2023 13:29 Ответить
Никто Турцию из НАТО не выкинет. Иначе НАТО потеряет не только огромную армию но и черноморский регион.
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22.01.2023 14:12 Ответить
Чому ? Румунія, Болгарія ... Україна ... Молдова
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22.01.2023 14:28 Ответить
а хто з них контролює Босфор і Дарданелли?)))
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22.01.2023 15:03 Ответить
И как они контролируют Боспор и Дарданеллы?
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22.01.2023 18:41 Ответить
Військовий флот у них є ? Авіація, у т.ч. морська ? Залізниця і транспортна авіація ? Супутники ?
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22.01.2023 19:44 Ответить
А у Турции есть. Потому она и нужна НАТО.
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22.01.2023 20:48 Ответить
"НАТО потеряет ... черноморский регион" - я відрефлексував на цю заяву.
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22.01.2023 22:37 Ответить
смішний ти)) Турцію прийняли в НАТО щоб приборкати і щоб вона не стала учасницей Варшавського договору
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22.01.2023 15:02 Ответить
Третий этап войны - информационно-диверсионный. Расшатывание единства как в Украине так и за ее пределами. Все должны помнить об этом в том числе и страны запада.
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22.01.2023 13:32 Ответить
Ще б пісюнами помірялись..
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22.01.2023 13:38 Ответить
Навіщо в НАТО Туреччина та Угорщина? Ну, ОК, Туреччина хоча б сильна держава і контролює протоки, а Угорщина? Безпринципна хрінь, що сидить на дотаціях, але має купу понтів.
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22.01.2023 13:39 Ответить
Угорщина для того, щоб кацапня собі у центрі Європи військове звалище на кшалт "калінінграду" не зробила
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22.01.2023 14:09 Ответить
Цьому Расмусу Полудану росянам достатньо було забашлятии пару тисяч евро, він би і парламент Швеції підпалив.
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22.01.2023 13:59 Ответить
а ***** тем временем потирает руки.............................долбни
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22.01.2023 14:08 Ответить
Рашистські роки стирчать, і до гадалки не ходи, 100500%
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22.01.2023 14:13 Ответить
Опечатка: роги, роги підлої тварюки
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22.01.2023 14:14 Ответить
Идиоты.
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22.01.2023 14:13 Ответить
Це не перший раз історія з цим кораном... В Данії здається цей ідіот уже палив коран...
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22.01.2023 14:17 Ответить
Датский безмозглый в Щвеции совершил поступок психически больного человека. При чем тут Коран. Абсолютно не при чем. Этот человек если не болен ,то он должен ответит за свой поступок. За то что сеет вражду между людьми разной веры. Думаю этот случай не принесет вреда Украине. СЛАВА УКРАИНЕ!
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22.01.2023 14:19 Ответить
Я думаю єто чистой водьі провокация.
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22.01.2023 15:12 Ответить
А як щодо слова "одночасно"? Звідкіля в Туреччині наперед знали, що буде у Швеції відбуватися? Значить це було вже заплановано, а значить точно свинособаки розхитують, щоб турки не дали згоду на прийняття Швеції в НАТО.
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22.01.2023 14:25 Ответить
ВСІ європейські "ультра-праві" - на підсосі у кремлядів
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22.01.2023 14:32 Ответить
это и есть сатана, он не верует ни в какую рилигию, от таких мразей исходит ненависть и всякое зло
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22.01.2023 14:33 Ответить
..стопудово там задіяні тупорили, без фантазій, кдбшні кацапи на боці і "шведів" і "турків"...
шведи та турки, зберіться та дайте москалям мзди, не ведіться на конфлікт, саме це і є мета кремлядів
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22.01.2023 14:35 Ответить
А русня точно не перепутала? Может было задумано наоборот? У них же всё наоборот...
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22.01.2023 14:53 Ответить
"В Швеції - коран, в Туреччині - флаг Швеції. І дивись не переплутай, Кутузов!" (С)
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22.01.2023 15:08 Ответить
Шось в мене таке відчуття, що обидві акції організувала одна і та сама організація. Самі здогадайтеся яка
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22.01.2023 15:06 Ответить
А флаг Швеции гореть не хочет.
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22.01.2023 15:36 Ответить
Судя по эффективности, зажигалки были московитские - работают с 10 раза.
( Хальт! Русишь партизанен? Спички "Гомельдрев"? Даффай-даффай !" )
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22.01.2023 16:01 Ответить
Давненько турок не пиз...ли)
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22.01.2023 16:34 Ответить
Шведы вызвали посла турции за допущение надругания над своим флагом?
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22.01.2023 19:47 Ответить
Хорошо герб Швеции не тронули.Ведь 3 короны их=3 Огням-гербу Баку.И названия (корон и огней) одни и теже,но переводятся ТОЛЬКО с ИндоПэриджанского.
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22.01.2023 20:10 Ответить
А як колись захищали тих хфванцузьких карикатуристів, які зобразили Пророка терористом. Є речі (священні для певних суспільств), які краще не чіпати і не прикриватись демократією.

За спалення Корану треба когось посадити, як такого, хто розпалює міжрелігійну ворожнечу.
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22.01.2023 20:14 Ответить
Я думав Ердоган розумніший
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22.01.2023 20:32 Ответить
Эрдоган не должен использовать Ислам ради интересов турции, если ему не наравится Швеция надо всего лищь покинуть блок нато
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23.01.2023 19:54 Ответить
Я не подеживаю сатаниста который сжег Коран, Всевышний создаст ему по заслугам,у Корана есть очень сильный покровитель,можете не сомневаться этот жалкий человечишка очень скоро будет раскаиваться, но будет поздно
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23.01.2023 20:04 Ответить
 
 