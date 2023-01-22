В Стокгольме на протесте сожгли Коран, в Турции "ответили" горящим флагом Швеции. ВИДЕО
На протесте в Швеции сожгли Коран, в Турции сожгли флаг Швеции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
СМИ сообщили, что экземпляр Корана у консульства Турции сжег лидер датской ультраправой политической партии "Жесткая линия" Расмус Палудан, у него есть шведское гражданство.
В Турции в то же время в ответ сожгли государственный флаг Швеции. Акция прошла под зданием посольства Швеции в Стамбуле.
Власти Швеции пока никак не отреагировали на нее.
Напомним, что министерство иностранных дел Турции обвинило Швецию в нарушении обязательств, взятых перед Анкарой по процессу членства в НАТО. Также министр национальной обороны Турции Хулуси Акар назвал "бессмысленным" намеченный на 27 января визит главы Минобороны Швеции Пола Йонсона в Турцию и сообщил, что Анкара отменила его. Причиной послужили антитурецкие протесты в Стокгольме.
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треба комусь бунти в европі
і ми знаємо кому
всі знають що сталося з тим хто намалював карикатуру на пророка Мухамеда
це відкрита провокація, і ці люди знали що роблять
Після вторгнення Німеччини на територію СРСР Туреччина оголосила про свій нейтралітет. Проте на Потсдамській конференції влітку 1945 року радянським урядом були пред'явлені територіальні претензії до країни. Сталін мав на меті приєднати території Закавказзя, що з 1878 року належали Російській імперії, а в 1921 році за радянсько-турецьким договором «Про дружбу і братерство» були передані Туреччині. Велика Британія та США боялися експансії «червоної чуми» й підтримували в цьому питанні саме Туреччину. Крім того, стратегічною ціллю Москви ще з ХІХ століття були Босфор та Дарданелли - протоки, контроль над якими дозволив би перетворити Чорне море на «внутрішнє море Росії». У ХХ столітті не полишав цих намірів і СРСР. Як наслідок, через апетити Радянського Союзу, що загрожували суверенітету Турецької Республіки, Анкара взяла курс на зближення із Заходом.
Північноатлантичний альянс утворився 4 квітня 1949 року. Уже з того часу Анкара розуміла важливість Альянсу як противаги Радянському Союзу. Турецька влада розглядала вступ до НАТО як певну гарантію своєї територіальної цілісності. Проте країні не вдалося стати членом Альянсу одразу в 1949 році. Це пояснювалося тим, що уряди європейських країн-членів НАТО не вважали Туреччину європейською державою ні в географічному, ні в культурно-історичному, ні в релігійному планах.
У 1950 році розпочалася війна між Республікою Корея та КНДР. Участь Туреччини в Корейській війні мала значний вплив на її політичний розвиток. У цій війні Турецька Республіка надавала допомогу Республіці Корея й виступала проти комуністичних сил, яких уособлювали КНДР, КНР та СРСР. Цей крок був вододілом, який показував, що Туреччина прагне зближення з європейськими державами та поділяє цінності «вільного, демократичного світу». Таким чином, 18 лютого 1952 року Туреччина стала офіційним та повноправним членом Північноатлантичного альянсу.
Действительно пахнет кацапской сволочью. Кацапы содержали на себе под 80-90% всех грязных организаций по всему миру. Это наглядно было видно после 24-го февраля, когда многие из них перестали делать свои акции, т.к. им перестали башлять деньги. Все эти зеленые с агрессивным закрытием атомных электростанций и остальные - ну чисто же на кацапов работают. Нормальные зеленые не будут наносить ущерб экономике, так как в будущем имея бабло можно все исправить, а вот без денег и без электроэнергии страны попадут на крючок, что и произошло.
Я ДУМАЮ, ВИШВИРНУТЬ ТУРЕЧЧИНУ, ПРИЙМУТЬ ШВЕЦІЮ.
шведи та турки, зберіться та дайте москалям мзди, не ведіться на конфлікт, саме це і є мета кремлядів
( Хальт! Русишь партизанен? Спички "Гомельдрев"? Даффай-даффай !" )
За спалення Корану треба когось посадити, як такого, хто розпалює міжрелігійну ворожнечу.