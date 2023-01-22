В Стокгольме на протесте сожгли Коран, в Турции "ответили" горящим флагом Швеции. ВИДЕО

На протесте в Швеции сожгли Коран, в Турции сожгли флаг Швеции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

СМИ сообщили, что экземпляр Корана у консульства Турции сжег лидер датской ультраправой политической партии "Жесткая линия" Расмус Палудан, у него есть шведское гражданство.

В Турции в то же время в ответ сожгли государственный флаг Швеции. Акция прошла под зданием посольства Швеции в Стамбуле.

Власти Швеции пока никак не отреагировали на нее.

Напомним, что министерство иностранных дел Турции обвинило Швецию в нарушении обязательств, взятых перед Анкарой по процессу членства в НАТО. Также министр национальной обороны Турции Хулуси Акар назвал "бессмысленным" намеченный на 27 января визит главы Минобороны Швеции Пола Йонсона в Турцию и сообщил, что Анкара отменила его. Причиной послужили антитурецкие протесты в Стокгольме.

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