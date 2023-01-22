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В Днепре у дома, в который попала российская ракета, провели панихиду по погибшим. ВИДЕО

Сегодня в Днепре состоялась панихида по погибшим вследствие мощнейшего удара России по Днепру.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Прямое попадание вражеской ракеты в многоэтажку города унесло жизни 46 мирных людей. Таковы официальные данные на сегодня, 22 января.

Заупокойное богослужение состоялось прямо у девятиэтажки, в которую попала российская ракета.

Панихида собрала рекордное количество людей, которым разрешили пройти к дому.

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На сегодняшний день в многоэтажке по Набережной Победы, 118 восстановлено:

- электроснабжение в 16 подъездах;

- водо- и теплоснабжение также в 16 подъездах;

- газоснабжение уже есть в 13 подъездах. Еще три ждут заключения экспертов.

- запущено 14 лифтов. Еще по двум подъемникам назначена экспертиза в понедельник.

В общей сложности, в доме, в который попала ракета, будет осуществлен монтаж около 1 500 окон, еще 500 в домах поблизости.

Пострадавшие от атаки врага 14 января получат на руки до 2 миллионов гривен.

Миллион гривен выделяет город и миллион гривен, по предварительной договоренности, поступит в город из области. Также много желающих помочь. В Украине это фонд Kiddo и Монобанк. В мире это города-побратимы Днепра и посольства многих стран, по просьбам которых в Украине будет открыт специальный счет госказначейства, куда из-за границы можно перевести деньги.

Эти деньги тоже пойдут напрямую пострадавшим людям.

Компенсацию за свои утраченные квартиры люди получат уже через месяц после инструментального обследования дома.

По распоряжению городского головы Днепра Бориса Филатова, принято решение аннулировать все задолженности за коммунальные услуги для людей, лишившихся жилья после удара российской ракеты.

Вблизи места трагедии в УВК №66 по адресу просп. Героев, 3 открыт штаб помощи пострадавшим. Он работает ежедневно с 8:00 до 20:00.

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Также свои услуги городу предложила приватный нотариус. Она будет помогать пострадавшим в нотариальном оформлении документов", – говорится в сообщении.

Автор: 

Днепр (4417) панихида (66)


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Кацапам ніколи не буде прощення. Терористи, які сіли в наші літаки,які ми їм передали, взяли наші ракети, які ми їм передпали і вдарили по мирному місту. Це не вкладається в голові. Ті, що згідно "Будапештського меморандуму" мали б захищати наш суверенітет, бо крім літаків і ракет ми їм віддали ядерну зброю, напали на нас. Кинули ракеті в мирних, на голови дітей і жінок.
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22.01.2023 20:51 Ответить
Ані москалям, ані тим, хто називав їх братами.
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22.01.2023 21:04 Ответить
Земля пухом всим загиблим Дніпровцям від ракети кацапів.
Нажаль молитва нічим вже не може допомогти загиблим ....
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22.01.2023 21:39 Ответить
Молитва допомагає душам, тих, кого вбила московія.
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23.01.2023 07:31 Ответить
Що душа жива живе після смерті Слово Бога ні чи чирк, це церковне вчення від людей
По суті робиться ритуал для заспокоєння людей і про воскресіння з мертвих у майбутньому
як це було з Їсусом Христосм ані слова
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23.01.2023 13:17 Ответить
Нехай царствують невинні душі, загублені кровожерливими недобратами..
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22.01.2023 22:07 Ответить
Якщо панахиду відправляли попи МП, то це цинізм вищого гатунку.
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22.01.2023 22:50 Ответить
Це були священники від ПЦУ, канонічної Православної Автокефальної церкви в Україні. Московські попи заробляють на хрещенні дитини, при похованнях, там в них свої розцінки(своя такса). Нажаль, в місті Дніпрі і інших містах люди не розібравшися ходять до тих храмів і не виключено, що при похованнях вбитими російською ракетою, якраз відспівували попи від УПЦ МП, бо їх послуги прикріплені фактично до кожної "ритуальної послуги".
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23.01.2023 07:36 Ответить
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22.01.2023 22:50 Ответить
 
 