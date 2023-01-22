В Днепре у дома, в который попала российская ракета, провели панихиду по погибшим. ВИДЕО

Сегодня в Днепре состоялась панихида по погибшим вследствие мощнейшего удара России по Днепру.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Прямое попадание вражеской ракеты в многоэтажку города унесло жизни 46 мирных людей. Таковы официальные данные на сегодня, 22 января.

Заупокойное богослужение состоялось прямо у девятиэтажки, в которую попала российская ракета.

Панихида собрала рекордное количество людей, которым разрешили пройти к дому.

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На сегодняшний день в многоэтажке по Набережной Победы, 118 восстановлено:

- электроснабжение в 16 подъездах;

- водо- и теплоснабжение также в 16 подъездах;

- газоснабжение уже есть в 13 подъездах. Еще три ждут заключения экспертов.

- запущено 14 лифтов. Еще по двум подъемникам назначена экспертиза в понедельник.

В общей сложности, в доме, в который попала ракета, будет осуществлен монтаж около 1 500 окон, еще 500 в домах поблизости.

Пострадавшие от атаки врага 14 января получат на руки до 2 миллионов гривен.

Миллион гривен выделяет город и миллион гривен, по предварительной договоренности, поступит в город из области. Также много желающих помочь. В Украине это фонд Kiddo и Монобанк. В мире это города-побратимы Днепра и посольства многих стран, по просьбам которых в Украине будет открыт специальный счет госказначейства, куда из-за границы можно перевести деньги.

Эти деньги тоже пойдут напрямую пострадавшим людям.

Компенсацию за свои утраченные квартиры люди получат уже через месяц после инструментального обследования дома.

По распоряжению городского головы Днепра Бориса Филатова, принято решение аннулировать все задолженности за коммунальные услуги для людей, лишившихся жилья после удара российской ракеты.

Вблизи места трагедии в УВК №66 по адресу просп. Героев, 3 открыт штаб помощи пострадавшим. Он работает ежедневно с 8:00 до 20:00.

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Также свои услуги городу предложила приватный нотариус. Она будет помогать пострадавшим в нотариальном оформлении документов", – говорится в сообщении.