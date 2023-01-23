Подбитый танк, 5 БТР и 30 оккупантов, - результаты "наступления" россиян на Запорожском направлении. ВIДЕО
Генеральный штаб ВСУ обнародовал кадры, на которых видны результаты неудачного наступления россиян на Запорожском направлении.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
"На видео "наступление" оккупантов на запорожском направлении. Уничтожены 5 БМП, вражеский танк и около 30 захватчиков.
Пока российские пропагандисты в своем больном воображении "захватывают" населенные пункты Запорожской области Силы обороны края спокойно и уверенно уничтожают технику и живую силу противника, занимая вражеские позиции", - отмечается в сообщении.
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Чей Крым - ботяра?
Ты согласен что армия рашки проводит геноцид украинского народа?
Вылупился ты 3 дня назад. Обычно так рождаются аккаунты кремлеботов да и манера поведения у тебя ватная.
Будьте пильними і бережіть себе. 💙💛
молимось за Вас, дорогі наші захисники 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
На добраніч усім оркам, що лежать по-домашньому.