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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
16 061 37

Подбитый танк, 5 БТР и 30 оккупантов, - результаты "наступления" россиян на Запорожском направлении. ВIДЕО

Генеральный штаб ВСУ обнародовал кадры, на которых видны результаты неудачного наступления россиян на Запорожском направлении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"На видео "наступление" оккупантов на запорожском направлении. Уничтожены 5 БМП, вражеский танк и около 30 захватчиков.

Пока российские пропагандисты в своем больном воображении "захватывают" населенные пункты Запорожской области Силы обороны края спокойно и уверенно уничтожают технику и живую силу противника, занимая вражеские позиции", - отмечается в сообщении.

Автор: 

армия РФ (19210) Генштаб ВС (6271) Запорожская область (3079) наступление (209)


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Топ комментарии
+14
Дякуємо, Українські Воїни!

Будьте пильними і бережіть себе. 💙💛
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23.01.2023 00:58
+13
Донаступались.
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23.01.2023 00:47
+12
Нашим Воїнам щира подяка за чудові новини ,
молимось за Вас, дорогі наші захисники 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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23.01.2023 01:00
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Донаступались.
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23.01.2023 00:47 Ответить
А їм подобається по граблях бігати..
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23.01.2023 00:50 Ответить
Зсу це сила ,але на майже рік війни є різниця між БМП і БТР.
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23.01.2023 00:50 Ответить
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23.01.2023 00:57 Ответить
немає сьогодні мабудь жодної новини, де б ця ботяра кацапська не наклала купу лайна
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23.01.2023 01:02 Ответить
чому всі тупі боти пишуть про час реєстрації? ... це типу шах і мат, немає чого відповісти по ділу ... під новинами про мобілізацію ти обсираєшся, а про танчики першим прийшов писати - типовий диваний "патріот" - воюйте але не є, ніщіть орду але без мене
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23.01.2023 01:03 Ответить
2 вопроса
Чей Крым - ботяра?
Ты согласен что армия рашки проводит геноцид украинского народа?
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23.01.2023 01:11 Ответить
Тварина пишуть люди ,а боти такы як ти ригають і думають що їх не видно.Включають мага українця і роблять все щоб зробити більше діалогу і срача.Вас гадів видно за кілометри.Також манеру писати і выдповыдати також видно за кілометр ти гівно кацапське ви особливо палитись за слово патріот.Потухни перхоть з під яєць.
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23.01.2023 01:25 Ответить
То бе приходять з повісткою до військомату, захищати державу від орків, що ти будеш робити?
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23.01.2023 01:26 Ответить
Я не тільки там був а вже давно там де ти всцишься від першого вибуху.Я буду п@здити таких як ти !В баню гівно путінське
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23.01.2023 01:28 Ответить
де ти там був свиня брехлива?
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23.01.2023 01:41 Ответить
Где ты был - черт?
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23.01.2023 01:43 Ответить
Какой смысл отвечать такой свинье как ты на этот вопрос? Мое дело что я буду делать.
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23.01.2023 01:32 Ответить
Прикрати пальссывацца шакшотай хухеля - палисся мардва.
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23.01.2023 09:48 Ответить
Реєстрація: 20.01.2023

Вылупился ты 3 дня назад. Обычно так рождаются аккаунты кремлеботов да и манера поведения у тебя ватная.
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23.01.2023 01:09 Ответить
Дякуємо, Українські Воїни!

Будьте пильними і бережіть себе. 💙💛
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23.01.2023 00:58 Ответить
Нашим Воїнам щира подяка за чудові новини ,
молимось за Вас, дорогі наші захисники 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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23.01.2023 01:00 Ответить
Музика така гарна.
На добраніч усім оркам, що лежать по-домашньому.
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23.01.2023 01:01 Ответить
Красівоє
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23.01.2023 01:05 Ответить
серуни поїбані!😂
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23.01.2023 10:40 Ответить
 
 