Подбитый танк, 5 БТР и 30 оккупантов, - результаты "наступления" россиян на Запорожском направлении. ВIДЕО

Генеральный штаб ВСУ обнародовал кадры, на которых видны результаты неудачного наступления россиян на Запорожском направлении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"На видео "наступление" оккупантов на запорожском направлении. Уничтожены 5 БМП, вражеский танк и около 30 захватчиков.

Пока российские пропагандисты в своем больном воображении "захватывают" населенные пункты Запорожской области Силы обороны края спокойно и уверенно уничтожают технику и живую силу противника, занимая вражеские позиции", - отмечается в сообщении.