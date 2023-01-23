Пограничная аэроразведка обнаружила оккупантов и навела артиллерию, нанесшую удары по оккупантам. ВИДЕО

На Бахмутском направлении пограничные аэроразведчики обнаружили перегруппировку и попытку закрепления сил противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал журналист Андрей Цаплиенко.

Координаты в режиме реального времени переданы артиллерии сил обороны.

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