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Пограничная аэроразведка обнаружила оккупантов и навела артиллерию, нанесшую удары по оккупантам. ВИДЕО

На Бахмутском направлении пограничные аэроразведчики обнаружили перегруппировку и попытку закрепления сил противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал журналист Андрей Цаплиенко.

Координаты в режиме реального времени переданы артиллерии сил обороны.

Смотрите также: Подразделение пограничников продвинулось вперед и заняло вражескую позицию возле Бахмута, - ГПСУ. ВИДЕО

Автор: 

пограничники (1573) Бахмут (1602) корректировщик (47)


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Молодцы ребята)
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23.01.2023 02:14 Ответить
Птахи Мадяра.

t.me/PtakhyMadyara/1031
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23.01.2023 09:22 Ответить
Fuck Telegram.
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23.01.2023 02:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=p-xVynU5b3o
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23.01.2023 02:27 Ответить
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23.01.2023 03:05 Ответить
Кацапи отримали по зубах і втекли до пекла 😠
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23.01.2023 03:50 Ответить
чому в росії установлюють ппо на будівлі? можливо вони готуються нанести удари по центрам прийняття рішень в Україні, і страхуються на випадок можливої отвєткі.
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23.01.2023 04:52 Ответить
Вони вже рік наносять удари по "центрам прийняття рішень" в цивільних будівлях різноманітних районів Києва. Щось ніяк отвєтка не летить.
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23.01.2023 05:50 Ответить
 
 