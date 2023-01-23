Россиянка, просившая Путина "#бануть хорошенько" по Дрездену, жалуется в российский МИД на немецкую полицию: "Помогите! На меня завели уголовное дело!". ВИДЕО

Россиянка Алена Дирксен, проживающая в Германии, пожаловалась на немецкую полицию в российский МИД и просит ее защитить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Дирксен, в полицию она обратилась сама и сделала заявление о том, что на нее и ее бизнес давят проукраинские активисты, однако полиция начала расследование против нее и предъявила ей обвинение в призыве к терроризму.

Напомним, Дирксен - владелица российского ресторана "Родина" в Дрездене, в октябре опубликовала видео, на котором призвала Путина "#бануть хорошенько" по Дрездену.

Читайте также: Миланский театр отменил шоу танцора Полунина, открыто поддерживающего Путина

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Пропагандист Соловьев требует отмщения за поставку оружия Украине: "Армия РФ должна войти в Берлин и Париж. И останется там навсегда!". ВИДЕО