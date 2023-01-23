Россиянка, просившая Путина "#бануть хорошенько" по Дрездену, жалуется в российский МИД на немецкую полицию: "Помогите! На меня завели уголовное дело!". ВИДЕО
Россиянка Алена Дирксен, проживающая в Германии, пожаловалась на немецкую полицию в российский МИД и просит ее защитить.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Дирксен, в полицию она обратилась сама и сделала заявление о том, что на нее и ее бизнес давят проукраинские активисты, однако полиция начала расследование против нее и предъявила ей обвинение в призыве к терроризму.
Напомним, Дирксен - владелица российского ресторана "Родина" в Дрездене, в октябре опубликовала видео, на котором призвала Путина "#бануть хорошенько" по Дрездену.
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с этой убогой шалавы хватит и сраней-рязаней.
Яка була бадьора, а як прикрутило то сиротою казанською прикидається. Пи"дуй до білих ведмедів, там ніхто не буде переслідувати.
Брехливая, как и Лавров!!! Она же ничего особенного не говорила, за что ее привлекают к уголовной ответственности.
Чемодан, вокзал, параша.
Restaurant Rodina, Rochlitzer Str. 36, 09648 Mittweida, Німеччина
Поставив одну зірочку по усім параметрам і залишив комментар з закликом бойкотувати заклад тому, що ця брудна свиня закликала Путіна бомбардувати Дрезден.
І вас запрошую "подякувати" тварюці.