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Россиянка, просившая Путина "#бануть хорошенько" по Дрездену, жалуется в российский МИД на немецкую полицию: "Помогите! На меня завели уголовное дело!". ВИДЕО

Россиянка Алена Дирксен, проживающая в Германии, пожаловалась на немецкую полицию в российский МИД и просит ее защитить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Дирксен, в полицию она обратилась сама и сделала заявление о том, что на нее и ее бизнес давят проукраинские активисты, однако полиция начала расследование против нее и предъявила ей обвинение в призыве к терроризму.

Напомним, Дирксен - владелица российского ресторана "Родина" в Дрездене, в октябре опубликовала видео, на котором призвала Путина "#бануть хорошенько" по Дрездену.

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Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

Германия (6953) Лавров Сергей (2295) путин владимир (31260) рестораны (279) русский мир (614)


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Топ комментарии
+101
Кацапська галоша )
Назад в Кислодрищенськ!
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23.01.2023 08:55
+83
Чумадан-вокзал-*****.
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23.01.2023 08:55
+67
Оооо свиноматка завыла, а шо случІлась? А шо с **алом ))))
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23.01.2023 08:56
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Родину любить издалека не нужно. Езжай домой.
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23.01.2023 12:54 Ответить
А уезжать-то как не хочется, здесь все так душевно, по-домашнему!
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23.01.2023 13:02 Ответить
сучке по заслучке ! едь в росийскую дыру шваль
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23.01.2023 17:10 Ответить
Родина тебя защитит - вали за урал!
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23.01.2023 13:16 Ответить
На болота ехай **** и там жалуйся падла.
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23.01.2023 13:43 Ответить
Dirksena get dirst
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23.01.2023 13:55 Ответить
Старик кабаев сдох, пиши Шредеру))
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23.01.2023 15:05 Ответить
Хай ***** назад у расіюшку
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23.01.2023 15:28 Ответить
шалава кацапська
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23.01.2023 15:46 Ответить
дамой, в расею! В бобруйск, животное!
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23.01.2023 16:27 Ответить
Нк они и тупые,а ещё америкосов тупыми называли.
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23.01.2023 16:47 Ответить
перед тим як відправити іі додом. треба іі хорошенько *******.
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23.01.2023 17:13 Ответить
Нє! Просто додому. Нехай її там буряти іпуть. Нєфіх в європах зоофілію розводити...
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23.01.2023 17:51 Ответить
Да уж, они там точно все с ума посходили, мозги на изнанку порыворачивали!
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23.01.2023 17:37 Ответить
А что же случилось??? Анти реклама это же так ХОРОШО а ты теперь СЛЮНИ С СОПЛЯМИ пускаеш . Мид российской федерации заберите СВОЮ ЛЮБИТЕЛЬНИЦУ е....ть по Дрездену поближе к мкаду !!!!
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23.01.2023 18:27 Ответить
.

с этой убогой шалавы хватит и сраней-рязаней.

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23.01.2023 19:55 Ответить
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23.01.2023 18:40 Ответить
Na xauz , tvaryna kacaps'ka !!!
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23.01.2023 18:46 Ответить
Як то кажуть-говорять-бійтесь своїх бажань, бо вони мають властивість збуватися. Ця кацапска падла не знає, як у 2015 році таку саму ватницю-пілядь із Маріуполя , що наводила рашистські "Гради" на це місто, ******* одна із цих шальних ракет, відірвавши добродійці обидві ноги просто в центрі цього нещасного міста..... Бажаю цій лярві такого самого кінця..
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23.01.2023 20:23 Ответить
выслать эту проблядь назад в говнорашку! к сожалению и в Израиле таких ублюдков хватает.....
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23.01.2023 21:20 Ответить
Пусть в россии откроет ресторан "жрите и точка". Или "Родина" на ее родине.
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23.01.2023 22:49 Ответить
Спочатку лярва закликає "банути а потім, коли за це потягли в уголовку, скиглити почала.
Яка була бадьора, а як прикрутило то сиротою казанською прикидається. Пи"дуй до білих ведмедів, там ніхто не буде переслідувати.
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24.01.2023 00:25 Ответить
Призывать бомбить Дрезден-это тоже самое, что не отзываться плохо о раше.

Брехливая, как и Лавров!!! Она же ничего особенного не говорила, за что ее привлекают к уголовной ответственности.

Чемодан, вокзал, параша.
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24.01.2023 00:56 Ответить
Зайшов у Карти Google набравши у пошуку:
Restaurant Rodina, Rochlitzer Str. 36, 09648 Mittweida, Німеччина
Поставив одну зірочку по усім параметрам і залишив комментар з закликом бойкотувати заклад тому, що ця брудна свиня закликала Путіна бомбардувати Дрезден.
І вас запрошую "подякувати" тварюці.
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24.01.2023 01:32 Ответить
Дякую що підказали - теж залишив "комєнтарій*.
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24.01.2023 07:33 Ответить
Ну що рило свиняче"чта случілось,не ,не смєшно,нє поняла?Eто Гєрманія"!!!
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24.01.2023 08:52 Ответить
Sehr gut! Koffer-->Bahnhof-->3,14-orRaschka
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24.01.2023 09:57 Ответить
Rusish shvayn захрюкала. І взагалі, чому вона приперлась в Німеччину, чим їй не до душі її засРашка? Понаїхало до європейських держав свинорусів мерзнути і дивитись на гей-паради.
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07.02.2023 15:12 Ответить
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