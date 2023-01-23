Пропагандистка Симоньян о технологической изоляции России: "Мы вернемся в 90-е! Даже кнопочные телефоны работать не будут. Обидно". ВИДЕО
Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян признала технологическую зависимость России и отметила, что в случае изоляции РФ для россиян станут недоступными уже привычные вещи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пропагандистка, в частности, сказала, что из-за возможной технологической изоляции "превратятся в тыкву" телефоны, планшеты и другие цифровые гаджеты. Россия вернется в технологическое состояние 90-х годов, ведь собственным техническим развитием страна совсем не занималась.
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цiкаво, цю рашистську сволоту будуть вiшати верх ногами, чи класичним методом?
1. С'***** з України.
2. Повернути всі наші території
3. Заплатити репарації
а потім, ми подумаємо.