Пропагандистка Симоньян о технологической изоляции России: "Мы вернемся в 90-е! Даже кнопочные телефоны работать не будут. Обидно". ВИДЕО

Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян признала технологическую зависимость России и отметила, что в случае изоляции РФ для россиян станут недоступными уже привычные вещи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пропагандистка, в частности, сказала, что из-за возможной технологической изоляции "превратятся в тыкву" телефоны, планшеты и другие цифровые гаджеты. Россия вернется в технологическое состояние 90-х годов, ведь собственным техническим развитием страна совсем не занималась.

Читайте также: Россию не пустили на самую известную технологическую выставку мира CES 2023 в Лас-Вегасе